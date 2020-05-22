Україна проінформувала сусідні країни ЄС і Молдову про намір відкрити пункти пропуску на кордоні: чекаємо відповіді, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України вже проінформувала сусідні країни Європейського Союзу і Молдову про намір відкрити кілька пунктів пропуску на державному кордоні, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Як нещодавно анонсувалося, уряд підтримав пропозицію міністра внутрішніх справ відновити роботу ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні, за винятком кордону з Білоруссю і Росією. Однак чітко говорити про це можна буде тільки після того, як ці зміни уряду будуть оприлюднені. І треба враховувати, що повноцінне функціонування цих напрямків можливо не тільки в разі відкриття пунктів пропуску з українського боку, а й відповідного прийняття рішень суміжними країнами про можливість пропуску в цих напрямках. Державна прикордонна служба в свою чергу вже поінформувала про таке рішення суміжні країни - це країни ЄС, з якими ми межуємо, а також Молдову", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За словами Демченка, на цей момент на державному кордоні працюють 19 пунктів пропуску для тих, хто прямує автомобілем, і один пункт пропуску для тих, хто хоче потрапити в країну в пішому порядку.

"На цей момент функціонування пунктів пропуску на державному кордоні регламентовано розпорядженням Кабінету міністрів №288. Фактично, більшість пунктів пропуску тимчасово закриті. Зараз на державному кордоні функціонують 19 пунктів пропуску, в яких можна перетнути кордон автомобілем, і один пункт пропуску "Шегині" на кордоні в Польщею, де можна перетнути кордон виключно в пішому порядку", - підкреслив він.

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Також Демченко зазначив, що рішення про функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі приймає тільки командувач операції Об'єднаних сил.

"Щодо функціонування КПВВ на лінії розмежування приймає рішення командувач операції Об'єднаних сил. Як відомо, обмеження почали діяти з кінця березня. КПВВ на лінії розмежування за рішенням командувача ООС тимчасово припинили свою роботу, і перетнути лінію розмежування можуть особи за окремим рішенням щодо них виключно командувача ООС. Коли і в якому обсязі будуть ослаблені обмеження, це виключно треба перепитувати у штабу ООС", - сказав він.