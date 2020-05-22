Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19
Відбулася чергова розмова п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северином Шваном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Порошенко висловив подяку за співпрацю і важливу допомогу "Ля Рош" для подолання загрози поширенню коронавірусу в Україні.
Вже у найближчі дні в Україну прибуде перша партія комплектів тестів, закуплених Фондом Порошенка для проведення якісного діагностування захворювання на коронавірус, яка буде розподілена серед лабораторій більшості постраждалих від коронавірусу областей. Йдеться про тести, що дають змогу визначити наявність імунітета до коронавірусу.
Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.
Домовлено про поглиблення співпраці між Всеукраїнською благодійною організацією "Благодійний фонд Порошенка" та "Ля Рош" у справі протидії коронавірусу в Україні.
Глава компанії "Ля Рош" високо відзначив благодійну діяльність Петра Порошенка у справі забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами для ефективної боротьби з коронавірусом в Україні.
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Наша "Ларочка", мабуть - її рідна сестра...
От я і "згадав дитинство" та "взяв у руку лозину"...
Спробуй і ти так зробить... Може, ми злякаємось і повтікаємо?...
Наверное днями и ночами скулит по прошлой жизни....
-поздно пить боржоми. НАРЫ ЖДУТ
а Пороху респект!