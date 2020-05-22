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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19

Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19

Відбулася чергова розмова п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северином Шваном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Порошенко висловив подяку за співпрацю і важливу допомогу "Ля Рош" для подолання загрози поширенню коронавірусу в Україні.

Вже у найближчі дні в Україну прибуде перша партія комплектів тестів, закуплених Фондом Порошенка для проведення якісного діагностування захворювання на коронавірус, яка буде розподілена серед лабораторій більшості постраждалих від коронавірусу областей. Йдеться про тести, що дають змогу визначити наявність імунітета до коронавірусу.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

Домовлено про поглиблення співпраці між Всеукраїнською благодійною організацією "Благодійний фонд Порошенка" та "Ля Рош" у справі протидії коронавірусу в Україні.

Глава компанії "Ля Рош" високо відзначив благодійну діяльність Петра Порошенка у справі забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами для ефективної боротьби з коронавірусом в Україні.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15162) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Главное,что бы ты от ивл отказалась-тоже ,,барыга,, их помогал в больницы устанавливать. Зебуины-лечитесь дома ЗЕленкой.
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22.05.2020 15:00
+12
Зебеням приготовиться-Ф
АС!
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22.05.2020 14:56
+11
вот и зеЛеные упыри беснуют!
а Пороху респект!
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22.05.2020 15:06
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Зебеням приготовиться-Ф
АС!
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22.05.2020 14:56 Відповісти
Вызовут в ГБР за неконтрабанду!
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22.05.2020 15:05 Відповісти
Зебанутые на любую подлость и преступления способны ( пример с пленками дерьмаков , вместо преступников прессуют разоблачителя)
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22.05.2020 15:15 Відповісти
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний. И нечего спамить, безмозглые поклонники чипов и слуги Билла Гейтса.
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22.05.2020 19:40 Відповісти
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний.
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22.05.2020 14:57 Відповісти
Главное,что бы ты от ивл отказалась-тоже ,,барыга,, их помогал в больницы устанавливать. Зебуины-лечитесь дома ЗЕленкой.
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22.05.2020 15:00 Відповісти
И антибиотики не не нужны. Лекарства для понижения давления не нужны. Рак тоже содой можно вылечить. Вообще медицина нужна. Ура товарищи!!!!
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22.05.2020 15:01 Відповісти
Зачем эти тесты? Пусть Порошенко себя тестирует , свою семью и свою партию. А украинцам не нужны никакие тесты и никакие вакцины со всякой вредной хренью. Инфекция коронавируса какая-то особая? Она сама по себе не проходит? Это что-то новое в истории медицины и заболеваний. И нечего спамить, безмозглые поклонники чипов и слуги Билла Гейтса.
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22.05.2020 15:11 Відповісти
вирус пришел когда появились тесты) какой-то странный вирус) ждал пока в Украину завезут тесты в начале весны)
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22.05.2020 15:16 Відповісти
Вирус уже практически ушел, а тесты пришли, за ними вакцина с чипами на подходе, а потом дураков будут в паковать в деревянные ящики.
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22.05.2020 15:21 Відповісти
думаю не сразу) возможно побочка вакціні будет стерилизация населения) посмотрим) цель сократить населения для єлиты) это уж понятно)
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Будет и сразу и через небольшое время, и через год-два. В Италии стариков бесплатно провакцинировали, потом вскоре запустили коронавирус, который в сочетании с вакцинацией вызвал тяжелые формы заболевания и смерти. Летом могут провакцинировать, а осенью что мешает им запустить еще какой -то коронавирус? Вот и будет реакция как в Италии.
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22.05.2020 16:00 Відповісти
Рідкісна падлюка.
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22.05.2020 19:04 Відповісти
Ви вже чиповані, правда мозги відсутні, а чіп у вигляді телевізора чи монітора присутній.
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22.05.2020 15:55 Відповісти
А ти не в моніторі зараз сидишь? Дивує троляча тупість.
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22.05.2020 17:15 Відповісти
Мадам, ви не зловживайте так вже бояришником. А то від вас вже таке амбре тхне, як з вигідної ями . Коронавірус і той на льоту падає 😷
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22.05.2020 18:29 Відповісти
Мадам, вочевидь у вас від зловживання алгольними сурогатами починається "біла гарячка" раз вже вам скрізь бісики з ріжками вважаються . Дозвольте порадити вам терміново викликати спеціалізовану медичну бригаду бо інакше наслідки для вас можуть бути вкрай невтішними 😷
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22.05.2020 19:05 Відповісти
Смерть мерзким троллям.
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22.05.2020 19:38 Відповісти
Міністерство Охорони Здоров'я попереджає, що зловживання алкоголем може зашкодити вашому здоров'ю
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22.05.2020 20:03 Відповісти
ти заходь, хлопчики в трусиках закінчилися, піна ще є
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22.05.2020 22:43 Відповісти
Оффшоренко такое де гуано, как и зедаун
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22.05.2020 14:57 Відповісти
Они оба как и их друг Билл Гейтс озабочены сокращением численности украинского населения.
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22.05.2020 14:58 Відповісти
менше дивись свій канал малороска зєбільнута

В ближайшие дни прибудет партия тестов, закупленная Фондом Порошенко, для проведения тестов на иммунитет к COVID-19 - Цензор.НЕТ 962
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22.05.2020 15:04 Відповісти
А,шо у свынарчуков к'анал петя+олег появился?
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22.05.2020 15:07 Відповісти
пиши краще, бо будеш знову голодний.
давай напрягай свій зє качан.
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22.05.2020 15:09 Відповісти
Чипируйся скорее, безмозглое, слуга олигархов, и не морочь людям голову.
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22.05.2020 15:09 Відповісти
я знаю який в тебе чіп

В ближайшие дни прибудет партия тестов, закупленная Фондом Порошенко, для проведения тестов на иммунитет к COVID-19 - Цензор.НЕТ 4139
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22.05.2020 15:16 Відповісти
Какие у Пэдри тролли хреновые, совсем без мозгов. Не может купить психически нормальных и умных? набирает с интеллектом обезьяны подешевке, позорище.)
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22.05.2020 15:18 Відповісти
на тебе вогнегасників не напасешся! короче- давай дрилюй зє малороска!

Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 9043
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22.05.2020 15:20 Відповісти
кому ще тут не зрозуміло, що тюльчина ляр(ис)ва має відхилення від нормальної орієнтації?
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22.05.2020 16:01 Відповісти
Все известно кто ты и с какими извращениями в том числе и мозга.))
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22.05.2020 17:05 Відповісти
Какие у Пэдри тролли хреновые, совсем без мозгов. Не может купить психически нормальных и умных? набирает с интеллектом обезьяны подешевке, позорище.)
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22.05.2020 19:43 Відповісти
2+2Х2= гугли зебізяна
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22.05.2020 19:47 Відповісти
Умных говоришь? Так вот,справедливо про все твои сегодняшние высеры : 1.дура ты, ЕТМ! Это цензурно. 2. на состязаниях в идиотизме куриных мозгов, заняла бы 2 ое место, почему не первое, см п.1.
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22.05.2020 16:02 Відповісти
Тролль, меня твое дебильное мнение не волнует. Ты тупорылый много на себя берешь. Пшел.
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22.05.2020 17:04 Відповісти
А при чем тут тесты на иммунитет?
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Хочете розповісти історію про те, як Зеленський купував тести, маски та апарати ШВЛ, за власний кошт? А давайте. Не можете? То не порівнюйте і не звіздіть. Бо з вашого коментаря зрозуміло, за яке гуано ви голосували
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22.05.2020 15:07 Відповісти
краще б петя ці гроші потратив на дітей сиріт.
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22.05.2020 15:17 Відповісти
Може Зеленський, чи хтось з його оточення, чи ви, особисто? Чи краще вам віддати? Може саме цієї суми вам не вистачає для щастя
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22.05.2020 15:37 Відповісти
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
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22.05.2020 14:57 Відповісти
Дешевий і примітивний піар не врятує репутацію Порошенка і його самого від кримінальних справ.
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22.05.2020 14:58 Відповісти
Даремно Петро Олексійович це робить, адже цими тестами будуть тестувати також зебілів які на це не заслуговують
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22.05.2020 14:58 Відповісти
піди поцілуй мощі святого гундяйки малороска.
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22.05.2020 15:02 Відповісти
Поклонница мирового заговора? Только за твоей драгоценной пятой точкой и охотятся,чтоб чип поставить
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22.05.2020 15:03 Відповісти
На россии даже самки с бешенством ватки -пи***асы
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22.05.2020 15:08 Відповісти
Років три тому прочитав цікаве повідомлення: до однієї з районних лікарень вільної території поступила вагітна жінка з окупованої Горлівки... Поклали у родильну палату, бо от-от народить повинна. Ну, лежать жінки, язиками чешуть... Горлівчанка, як наша "номерна Лариса", починає розповідать про "злих укропів", які "ловят людей и делают им укол в голову, чтобы сделать из них бандеровцев...". Жінки її на сміх підняли - "А чого ж ти сюди народжувать приїхала?..." "Так там условий нет!...". "Ну, тоді бійся - зараз укол робить будуть!...".
Наша "Ларочка", мабуть - її рідна сестра...
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22.05.2020 16:23 Відповісти
Лариса пишет всегда патриотичные здравые комментарии, а критику направляет на олигархат, который убивает Украину и украинцев. А вот пэдрячьи свиньи типа Яр Холодный продают душу сатане, лижут зад олигархам и врут как конченые моральные уроды и они показывают какого уровня их шеф, который их оплачивает.
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22.05.2020 17:12 Відповісти
Слышь, "патриотка", если ты своё "набрасывание дерьма на вентилятор" именуешь "патриотичными здравыми комментариями", то я "сатана во плоти"... Да с тебя тут люди смеются и открыто именуют "не сповна розуму"!!!... Ты же тут "распиналась", что тебя НИКАКАЯ власть не нравится! То есть, ты сама не знаешь, чего тебе хочется... Прямо по Салтыкову-Щедрину - " Не знал, чего ему хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном...".
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22.05.2020 17:23 Відповісти
Я не хочу, а тебя и туда не пускают... Вот ты и бесишься... У меня соседка такая была, когда у неё климактерический период начался... Тоже на людей кидалась... Сейчас, правда, "попустило"...
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22.05.2020 18:12 Відповісти
Та не чіпайте ви ту біснувату бабу. Як в нас кажуть люди - Не чіпай лайно воно і смердіти не буде 😃
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22.05.2020 18:45 Відповісти
Знаєш, коли я був "малий і шкодний", та ходив у школу, у одному дворі, на моїй вулиці, була дурна дворняжка... Хто не йде повз двір, а вона аж розривається та гавкає. Так у нас була "розвага" -береш лозину, проходш повз паркан, і по ньому "Тр-р-р-р-р...". А собака аж нетямиться та гавкає... Потім хтось із сусідів її отруїв, бо вночі спать не давала...
От я і "згадав дитинство" та "взяв у руку лозину"...
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22.05.2020 18:51 Відповісти
випий йаду і узбагойся
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22.05.2020 18:49 Відповісти
Колись сиджу я коло вікна, дивлюся на двір. А там дощ періщить. Таке зарядило, вже кілька діб підряд. Бачу, сусідка стоїть на ганку і дулі в небо тиче. Кажу :Ма, а чого то баба Степанида дулі в небо показує?" . А мати у відповідь: "То вона хмари відганяє...".
Спробуй і ти так зробить... Може, ми злякаємось і повтікаємо?...
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22.05.2020 19:04 Відповісти
Ще чого не вистачало бігати від якоїсь дурнуватої шавки. Дозвольте тоді і я також поруч з вами трохи їй лози дам , а то вже вона набридла своїм тут дзявкотінням 😃
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22.05.2020 19:10 Відповісти
Я вважаю що небезпека коронавірусу дещо роздута і не такий страшний чорт як його малюють І всім відомо що у порохоботів кращий імунітет ніж у зебілів. Бо зебіли то жлоби-малороси, які завше жаліються на життя, мало заробляють, а тому погано харчуються. Так що ми якось без тестів обійдемоя. І нехай вони будуть бідним та поцарапаним виборцям зеленських
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22.05.2020 15:05 Відповісти
Облезут. Пусть зелеными соплями прививаются. От этого стада не стоит ждать благодарности. Им по старой савецкой привычке все всё далжны автаматически.
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22.05.2020 15:16 Відповісти
Явно оно где то отсасывало и кормилось на задворках барыги что так взъерепенилось.
Наверное днями и ночами скулит по прошлой жизни....
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22.05.2020 15:28 Відповісти
"Ля Рош" - филиал "Рошен"?
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22.05.2020 15:01 Відповісти
конечно нет ,это не стиль бизнеса Рошен , это фабрики построенные а не украденные прихватизацией за копейки у народа
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22.05.2020 15:15 Відповісти
Значит просто тёзки.
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Никакие благие дела не перекроют его преступную деятельность...
-поздно пить боржоми. НАРЫ ЖДУТ
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22.05.2020 15:03 Відповісти
Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 8056
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22.05.2020 15:42 Відповісти
рошен, прекрати издеваться над долларовым миллионером зеленским, который не пожертвовал и копейки для борьбы с короновирусом.
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22.05.2020 15:04 Відповісти
вот и зеЛеные упыри беснуют!
а Пороху респект!
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22.05.2020 15:06 Відповісти
Скопище народа на остановках маршруток , вместо работы метро -достижение вашей конченной, хитросделанной власти 🤡🤢👃🏻🎹🎪💩
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22.05.2020 15:06 Відповісти
И много у тебя друзей на россии?
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22.05.2020 15:09 Відповісти
А твой "вождь" вообще ничего не кидает... Вот молодец, да?... (Правда, сомневаюсь насчёт личности ТВОЕГО "вождя" - то ли это "бункерная крыса", которая пригрозила тюрьмой протестующим врачам на Кубани, оставленным без защитных средств, то-ли "маленькая квакающая лягушка", пиарящаяся на чужих заслугах... Уж слишком у обоих адепты, последнее время, в унисон поют...).
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22.05.2020 16:28 Відповісти
Та воно, канєшно, простіше закупити, коли півень в сраку клюнув. Ніж за свою каденцію вкладати кошти у власний інститут вірусології. Ріформи такі глобальні медицинські були, що дивно, чого той інститут ще не ліквідували.
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22.05.2020 15:11 Відповісти
имхо уже никакой пиар не поможет барьіге вернуться к власти, его удел кукловодить группкой нардепов на подтанцовке у медведчука
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Эти тесты как раз могут показать уже переболевших даже из тех, которые сейчас якобы болеют по результатам ПЦР тестов.
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22.05.2020 15:32 Відповісти
Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 5030
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22.05.2020 15:34 Відповісти
На тебе вдягай що завгодно, однак людиною ти не станеш...
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22.05.2020 16:29 Відповісти
шо за базар? о чем это мы...я? я не врубаюсь...

Найближчими днями прибуде партія тестів, закуплена Фондом Порошенка, для проведення тестів на імунітет до COVID-19 - Цензор.НЕТ 77
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22.05.2020 18:47 Відповісти
Петро Порошенко був є і завжди буде справжнім Президентом України .
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22.05.2020 18:42 Відповісти
А тепер вийми віслючий член з свого писку і повтори все , що ти хотів тут висловитися , але членороздільно і людською мовою
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22.05.2020 18:54 Відповісти
А яка різниця? Головне, що ви дослухалися моєї поради і почали розмовляти людською мовою 😃
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22.05.2020 20:08 Відповісти
Молодець, Порошенко. Дуже дякую, як і всім, хто допомагає.
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22.05.2020 19:11 Відповісти
 
 