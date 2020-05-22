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Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе повідомив, що Україна і Міжнародний валютний фонд погодили нову програму stand-by в обсязі $5 млрд терміном на 18 місяців.
"Усі передумови для початку практичної роботи за програмою МВФ виконані, гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету", – наголосив він у розмові, повідомляє в п'ятницю пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський звернувся до Нііністе з проханням про подальшу підтримку України у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
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Згідно з розслідуванням програми «Схеми», попри заяву Зеленського про закриття свого бізнесу в Росії в 2014 році, він має через посередників три російські компанії, які займаються виробництвом кіно та відеофільмів і телевізійних програм в Росії: «Вайсберг Пікчерс», «Платинумфільм» і «Грін Філмс».[146][147] Зеленський згодом заявив про вихід зі складу кіпрської компанії Green Family LTD, якій належить російська кінокомпанія «Грін Філмс».[148]
Сама ж корпорація «Грін Філмс» займається створенням російських серіалів, як «Петля Нестерова» (2015), в якому прославляють КДБ та міліцію СРСР в 1980-х роках.[149]
Приховування маєтку в Італії
У березні 2019 року стало відомо, що Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу у італійському місті Форте-дей-Мармі. Саме в цьому районі відпочивають російські бізнесмени Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина, дана місцевість відома як «московська провінція». Будинок розташований в 600 метрах від моря - вісім хвилин пішки до пляжу. Його вартість 3,8 мільйона євро. Власник будинку - італійська фірма San Tommaso S.R.L., задекларована Зеленським[150][151]
влітку вже треба Зе по своїм кредитам віддавати гроші
То есть если даже его премьер министр понимает , что Осел полный дебил , то глубоко по хер сколько и кто денег даст.
ближайшие 2-3 года нас ждет лишь стагнация и кризис
ІМПІЧМЕНТ і патріота на місце президента України
Ты , как и все до тебя сразу побежали к ним на отсос-поклон.
http://rusjev.net/2020/05/23/peticziya-s-trebovaniem-vyselit-upczmp-iz-lavry-poluchila-otvet-prezidenta/ По словам Зеленского, вопрос находится в компетенции Кабинета министров.