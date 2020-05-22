Гроші МВФ будуть спрямовані на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Фінляндії Саулі Нііністе повідомив, що Україна і Міжнародний валютний фонд погодили нову програму stand-by в обсязі $5 млрд терміном на 18 місяців.

"Усі передумови для початку практичної роботи за програмою МВФ виконані, гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету", – наголосив він у розмові, повідомляє в п'ятницю пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський звернувся до Нііністе з проханням про подальшу підтримку України у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

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