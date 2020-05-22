Після 5 років перебування в малайзійській в'язниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба

Після майже п'яти років перебування за ґратами в Малайзії громадянка України Клавдія Лопаткіна повернулася додому.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне з ключових завдань, які я ставлю перед колегами в МЗС - це захист прав українців за кордоном. І не тільки тих, хто тимчасово застряг там через світову пандемію, а й тих, хто застряг там давно і надовго", - зазначив міністр.

Ще в грудні 2015 року малайзійська поліція затримала Клавдію Лопаткіну в міжнародному аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотичних речовин.

У 2018 році Вищий суд Джорджтауна штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув'язнення.

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"Консульська служба Міністерства закордонних справ України і наше Посольство в Малайзії у взаємодії з іншими українськими компетентними органами весь цей час захищали права нашої співвітчизниці і домагалися зняття звинувачень. Нарешті, наші зусилля дали результат. 13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні", - розповів Кулеба.

"Ми ж продовжуємо працювати над звільненням інших наших співвітчизників", - додав глава МЗС України.