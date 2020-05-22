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Новини
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Після 5 років перебування в малайзійській в'язниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба

Після 5 років перебування в малайзійській в'язниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба

Після майже п'яти років перебування за ґратами в Малайзії громадянка України Клавдія Лопаткіна повернулася додому.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне з ключових завдань, які я ставлю перед колегами в МЗС - це захист прав українців за кордоном. І не тільки тих, хто тимчасово застряг там через світову пандемію, а й тих, хто застряг там давно і надовго", - зазначив міністр.

Ще в грудні 2015 року малайзійська поліція затримала Клавдію Лопаткіну в міжнародному аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотичних речовин.

У 2018 році Вищий суд Джорджтауна штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув'язнення.

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"Консульська служба Міністерства закордонних справ України і наше Посольство в Малайзії у взаємодії з іншими українськими компетентними органами весь цей час захищали права нашої співвітчизниці і домагалися зняття звинувачень. Нарешті, наші зусилля дали результат. 13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні", - розповів Кулеба.

"Ми ж продовжуємо працювати над звільненням інших наших співвітчизників", - додав глава МЗС України.

Після 5 років перебування в малайзійській вязниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба 01

Автор: 

МЗС (4110) визволення (563) в’язниця (440) Малайзія (62) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Бідна, нещасна, давайте їй дамо героя України, напхаємо знову наркотою і відправимо знову в Малазію з грузом какао белого цвета.
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22.05.2020 15:21
+17
...а бубочка будет встречать ее и делать видосики???
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22.05.2020 15:19
+15
нам радіти, що на наркокур'єршу потратили купу бюджетних коштів?!хоч би мовчали в тряпочку, що ви пропагуєте та чим хвалитесь-аморальні виродки!
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22.05.2020 15:24
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...а бубочка будет встречать ее и делать видосики???
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22.05.2020 15:19 Відповісти
Ну ясен пень,коллега по наркоте как никак)))
Клава Лопаткина....кацапка?))Если так,какого хера ее вытаскивали,?))
Видать канал поставок был хорошим,теперь ее возьмут на работу в ОП,будет консультантом по налаживанию отношений с колумбийца и)
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22.05.2020 15:30 Відповісти
Всё, Клава. Садись книгу писать.
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22.05.2020 15:20 Відповісти
нешнл джиогрэфик- злоключения за границей)))
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22.05.2020 20:33 Відповісти
Бідна, нещасна, давайте їй дамо героя України, напхаємо знову наркотою і відправимо знову в Малазію з грузом какао белого цвета.
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22.05.2020 15:21 Відповісти
нам радіти, що на наркокур'єршу потратили купу бюджетних коштів?!хоч би мовчали в тряпочку, що ви пропагуєте та чим хвалитесь-аморальні виродки!
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22.05.2020 15:24 Відповісти
кто знает что там произошло...
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22.05.2020 15:32 Відповісти
ну да, ну да, не все так адназначна.
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22.05.2020 15:34 Відповісти
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22.05.2020 15:38 Відповісти
своих не бросают
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22.05.2020 15:45 Відповісти
Оце так "перемога"! Так цю гниду треба було там і залишити .Скільки молоді. через таких як вона .загубили свої життя!
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22.05.2020 15:40 Відповісти
Отже 31 грудня 2015 року в Малайзії, на острові Пенанг, з великою партією кокаїну затримують 22-річну Клавдію Лопаткіну з Нової Каховки. Загальна вага виявлених наркотиків, ймовірно кокаїну, сягає 1,5 кг.

На момент затримання ти знала, що вагітна?
Так, знала. Власне через вагітність я й погодилась на все це.
Що тобі пообіцяли за перевезення наркотиків?
Дві з половиною тисячі доларів. Тоді курс був 30 і це величезні гроші. Я була вагітна, не мала грошей і погодилась.
Цю роботу мені запропонував мій друг, насправді. Так, друг. Він сказав, що це мала бути робота для нього, але він був дуже зайнятий, не мав часу їздити, тому запропонував мені.
Спочатку він запропонував перевезти наркотики. Я знала, що в деяких країнах з цим все дуже строго, в Індонезії за 100 грамів розстріляти можуть, тому я сказала - ти чого, зовсім здурів? На той момент я не знала, куди саме треба буде їхати. Але він сказав: роботи є багато, є різна, і запропонував перевезти діаманти. Я подумала до вечора і наступного дня погодилась.
Я не хочу виставляти себе жертвою, не хочу, щоб мене жаліли. Але на той момент мені це здавалось виходом з ситуації - мені було 22 роки, я була вагітна і зовсім без грошей.
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22.05.2020 16:05 Відповісти
Да уж((( в Чехии такая же только чешка...но та твердила что ничего не знала....просто не понимаю зачем это подавать в новостях ? Выглядит как геройство что освободили
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23.05.2020 10:32 Відповісти
Кто не смотрел, рекомендую мини-сериал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD Бангкок Хилтон .
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22.05.2020 16:12 Відповісти
Освободили наркодиллершу - повод для гордости и радости???
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22.05.2020 16:30 Відповісти
она наркокурьер, а не наркодилерша. а клеймить позором, тыкать гневно пальцем, вы, живущие на родительские деньги, хорошо научились. поц ты, Рома. такой же жирный поц, как и шрифт, которым ты пишешь
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22.05.2020 18:39 Відповісти
Урааааааааааааа!
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22.05.2020 16:40 Відповісти
Вот делать больше нечего, как наркобарыг из тюряги вытаскивать. Читал статью о ней, статья начиналась словами "девушка из бедной семьи прилетела в Малайзию как туристка". Я вот и думаю- почему я ни разу не был в Малайзии? Я ведь тоже из бедной семьи!
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22.05.2020 17:14 Відповісти
Ну 5 лет - это просто шара для неё! И даже смертной казни нет.
Зачем жалеть - ведь она на 100% понимала, что провозить наркотики запрещено.
Это не Бангкок-Хилтон.
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22.05.2020 18:03 Відповісти
Злочинець повинен сидіти в тюрмі!
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22.05.2020 19:36 Відповісти
лопаткина захотела лопаткой- а вышло вместо бакинских лопатище дерьмеца...
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22.05.2020 20:35 Відповісти
плять...нашел чем хвастаться когда в тюрьмах ********** и Украины сидят патриоты и бойцы
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22.05.2020 20:45 Відповісти
Вот что и писала выше! Освободили это ваша задача беспокоится о гражданах за пределами, но выглядит как геройство и пропаганда.... тоесть возите запрещённые препараты а после лет 5 мы вам все равно поможем не переживайте((((
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23.05.2020 10:35 Відповісти
На Донбассе с таким бы рвением освобождали.
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23.05.2020 12:07 Відповісти
освободили - хорошо. но нам тоже нужно ужесточать за наркоту.
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23.05.2020 00:27 Відповісти
Навряд наркотики перевозять пасажири літаків у своїх кишенях.
Їх перевозять тонами і іншим транспортом.
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23.05.2020 06:40 Відповісти
 
 