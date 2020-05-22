Після 5 років перебування в малайзійській в'язниці українка повернулася на Батьківщину, - Кулеба
Після майже п'яти років перебування за ґратами в Малайзії громадянка України Клавдія Лопаткіна повернулася додому.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Одне з ключових завдань, які я ставлю перед колегами в МЗС - це захист прав українців за кордоном. І не тільки тих, хто тимчасово застряг там через світову пандемію, а й тих, хто застряг там давно і надовго", - зазначив міністр.
Ще в грудні 2015 року малайзійська поліція затримала Клавдію Лопаткіну в міжнародному аеропорту острова Пенанг за звинуваченням у перевезенні наркотичних речовин.
У 2018 році Вищий суд Джорджтауна штату Пенанг засудив її до довічного терміну ув'язнення.
"Консульська служба Міністерства закордонних справ України і наше Посольство в Малайзії у взаємодії з іншими українськими компетентними органами весь цей час захищали права нашої співвітчизниці і домагалися зняття звинувачень. Нарешті, наші зусилля дали результат. 13 травня 2020 року Федеральний Суд Малайзії виправдав Клавдію. Зараз вона вже в Україні", - розповів Кулеба.
"Ми ж продовжуємо працювати над звільненням інших наших співвітчизників", - додав глава МЗС України.
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Клава Лопаткина....кацапка?))Если так,какого хера ее вытаскивали,?))
Видать канал поставок был хорошим,теперь ее возьмут на работу в ОП,будет консультантом по налаживанию отношений с колумбийца и)
На момент затримання ти знала, що вагітна?
Так, знала. Власне через вагітність я й погодилась на все це.
Що тобі пообіцяли за перевезення наркотиків?
Дві з половиною тисячі доларів. Тоді курс був 30 і це величезні гроші. Я була вагітна, не мала грошей і погодилась.
Цю роботу мені запропонував мій друг, насправді. Так, друг. Він сказав, що це мала бути робота для нього, але він був дуже зайнятий, не мав часу їздити, тому запропонував мені.
Спочатку він запропонував перевезти наркотики. Я знала, що в деяких країнах з цим все дуже строго, в Індонезії за 100 грамів розстріляти можуть, тому я сказала - ти чого, зовсім здурів? На той момент я не знала, куди саме треба буде їхати. Але він сказав: роботи є багато, є різна, і запропонував перевезти діаманти. Я подумала до вечора і наступного дня погодилась.
Я не хочу виставляти себе жертвою, не хочу, щоб мене жаліли. Але на той момент мені це здавалось виходом з ситуації - мені було 22 роки, я була вагітна і зовсім без грошей.
Зачем жалеть - ведь она на 100% понимала, что провозить наркотики запрещено.
Это не Бангкок-Хилтон.
Їх перевозять тонами і іншим транспортом.