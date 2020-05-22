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Новини
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Лещенко про заборону публікувати інтерв'ю: "Я розраховував продовжити спілкування з журналістами"

Лещенко про заборону публікувати інтерв'ю:

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко пояснив, чому заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лещенко написав у Facebook.

"Почну з того, що я ще до проведення інтерв'ю попросив про погодження. Чому? Тому що частина розмови стосується УЗ, де я є членом наглядової ради. Компанія є учасником міжнародного ринку запозичень. Крім того, вона залучає кошти, розміщуючи євробонди. Світові ринки можуть бути чутливі до будь-якої інформації, яка оприлюднюється про УЗ з вуст члена наглядової ради. Оскільки член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах компанії, умовою мого інтерв'ю було узгодження тексту, на що редакція погодилася", - зазначив Лещенко.

За його словами, розмова з журналістом тривала 2,5 години. Сама розмова складалася з двох частин.

"Я перервався на зустріч і повернувся до редакції, щоб продовжити спілкування, бо сподівався, що журналістів цікавить цілісна картина. На жаль, присланий варіант виявився просто нарізкою коротких реплік. Я попросив редакцію надати мені розшифровку моїх відповідей з тим, щоб я міг додати моменти, які вважаю принциповими для себе. Ми спілкувалися вчора вранці і не дійшли спільної думки. Після цього всю другу половину дня я був зайнятий на спільному засіданні правління та спостережної ради УЗ. Я розраховував продовжити спілкування з журналістами сьогодні вранці, але замість цього редакція опублікувала свій матеріал", - пояснив Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним: в 2015 році він відстоював право журналістів не погоджувати тексти

Він зазначив, що та версія спілкування, яку редакція надіслала йому на узгодження, "страждає на істотне скороченням відповідей і урізання серйозних тем".

"Їхнє небажання давати більш повні відповіді призводять лише до того, що суспільство не бачить цілісної картини - як в політиці, так і в УЗ. В тій скороченій версії інтерв'ю немає нічого сенсаційного, ви зможете самі в цьому переконатися. Я не проти, якщо сайт опублікує цю версію, яку вони мені прислали на узгодження - ви переконаєтеся, що журналісти спробували зробити сенсацію на рівному місці", - вважає ексжурналіст.

Лещенко про заборону публікувати інтервю: Я розраховував продовжити спілкування з журналістами 01

Нагадаємо, вранці 22 травня стало відомо, що член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

Також читайте: Лещенко заявив, що Дубінського з Бужанським вигнали з партійного чату "Слуги народу". Його назвали "тупим дурнем"

Автор: 

Лещенко Сергій (505) ЗМІ (1357) Укрзалізниця (6828)


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Топ коментарі
+12
сірожа черговий раз обгадився! а ще претендує на журналіста!
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22.05.2020 15:35
+10
Шлюха перебежчик.
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22.05.2020 15:33
+9
Поддиджейник серёжа-чмо и приспособленец. Но корчит из себя великого борца с коррупцией. Смешно выглядит.)
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22.05.2020 15:37
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Шлюха перебежчик.
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22.05.2020 15:33 Відповісти
Журналист - кто больше заплатит!
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22.05.2020 15:58 Відповісти
сірожа черговий раз обгадився! а ще претендує на журналіста!
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22.05.2020 15:35 Відповісти
Никому это не интересно . Плохо и хорошо . Наши правители живут своей жизнью , а народ своей .
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22.05.2020 15:36 Відповісти
Поддиджейник серёжа-чмо и приспособленец. Но корчит из себя великого борца с коррупцией. Смешно выглядит.)
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22.05.2020 15:37 Відповісти
Ну..одной диджейке нравится как он борется к коррупцией.
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22.05.2020 15:42 Відповісти
У Цензора ошибка в тексте.Надо читать-"бывший депутат и бывший журналист".
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22.05.2020 15:39 Відповісти
Пристроенный "еврооптимист", фу...
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22.05.2020 15:40 Відповісти
"Лещу" не понравилось блюдо, рецепт которого разработан был им самим и которым он угощал других? Ай, какой "нежданчик"!!!...
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22.05.2020 15:41 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-obshuky-uz/30627687.html У посадовців «Укрзалізниці» та представників низки приватних компаній тривають обшуки - НАБУ
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22.05.2020 15:43 Відповісти
Взагалі-то за законом ніхто не в праві вимагати від журналіста узгодження тексту інтерв'ю! Тобто, узгоджувати можна, але лише якщо журналіст на це погодиться... А так - якщо наговорив там шопопало, то це виключно його вина!
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22.05.2020 15:47 Відповісти
то хай би журналіст викладав все чітко по хронометражу до останнього пуку того лещенка а не сам вибирав що і в якому порядку викладати...
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22.05.2020 16:18 Відповісти
Видите какой Лещ стал крутой ньюсмейкер, одним словом может мировые рынки обрушить. Ну как мировые, как минимум Трощенский и Святошинский.
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22.05.2020 15:48 Відповісти
Чмо-Пристосуванець
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22.05.2020 15:48 Відповісти
Дупка задимiла??
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22.05.2020 15:52 Відповісти
Оно член....просто член...
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22.05.2020 16:01 Відповісти
Лещенко про заборону публікувати інтерв'ю: "Я розраховував продовжити спілкування з журналістами" - Цензор.НЕТ 8855
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22.05.2020 16:08 Відповісти
Отмазка из рубрики "А моя диск-жокейка против"....
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22.05.2020 16:16 Відповісти
Молодец Бутусов и Цензор,дали вторую точку зрения.Теперь пусть каждый сам решает,кто поступил правильно,а кто нет.Меня лично,объяснения Лещенко устраивают на все 100%,а кипишь,устроенный "Бабелем",и гроша ломанного не стоит.
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22.05.2020 17:36 Відповісти
 
 