Лещенко про заборону публікувати інтерв'ю: "Я розраховував продовжити спілкування з журналістами"

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко пояснив, чому заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лещенко написав у Facebook.

"Почну з того, що я ще до проведення інтерв'ю попросив про погодження. Чому? Тому що частина розмови стосується УЗ, де я є членом наглядової ради. Компанія є учасником міжнародного ринку запозичень. Крім того, вона залучає кошти, розміщуючи євробонди. Світові ринки можуть бути чутливі до будь-якої інформації, яка оприлюднюється про УЗ з вуст члена наглядової ради. Оскільки член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах компанії, умовою мого інтерв'ю було узгодження тексту, на що редакція погодилася", - зазначив Лещенко.

За його словами, розмова з журналістом тривала 2,5 години. Сама розмова складалася з двох частин.

"Я перервався на зустріч і повернувся до редакції, щоб продовжити спілкування, бо сподівався, що журналістів цікавить цілісна картина. На жаль, присланий варіант виявився просто нарізкою коротких реплік. Я попросив редакцію надати мені розшифровку моїх відповідей з тим, щоб я міг додати моменти, які вважаю принциповими для себе. Ми спілкувалися вчора вранці і не дійшли спільної думки. Після цього всю другу половину дня я був зайнятий на спільному засіданні правління та спостережної ради УЗ. Я розраховував продовжити спілкування з журналістами сьогодні вранці, але замість цього редакція опублікувала свій матеріал", - пояснив Лещенко.

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Він зазначив, що та версія спілкування, яку редакція надіслала йому на узгодження, "страждає на істотне скороченням відповідей і урізання серйозних тем".

"Їхнє небажання давати більш повні відповіді призводять лише до того, що суспільство не бачить цілісної картини - як в політиці, так і в УЗ. В тій скороченій версії інтерв'ю немає нічого сенсаційного, ви зможете самі в цьому переконатися. Я не проти, якщо сайт опублікує цю версію, яку вони мені прислали на узгодження - ви переконаєтеся, що журналісти спробували зробити сенсацію на рівному місці", - вважає ексжурналіст.

Нагадаємо, вранці 22 травня стало відомо, що член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко заборонив виданню "Бабель" публікувати інтерв'ю з ним.

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