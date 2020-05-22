У метро Києва не перевірятимуть температуру та не обмежуватимуть кількість пасажирів, - КМДА

У Київському метрополітені не перевірятимуть температуру пасажирам. Також не обмежуватимуть їхню кількість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"Починаючи з понеділка, будемо дивитися на епідеміологічну ситуацію. В послабленні карантину, яке затвердив уряд, є три показники: кількість протестованих людей, кількість вільних місць у лікарнях - має бути не менше 50%, і третій показник - кількість хворих на 100 тис. населення. Якщо не буде перевищень і не буде необхідності знову запроваджувати обмеження, то відкриються і ТРЦ", - зазначив він.

Мондрієвський також пояснив, як саме працюватиме метро і які будуть обмеження. За його словами, проводити всім температурний скринінг неможливо. Також чергові по станції будуть стежити за обов'язковим носінням масок та рукавичок.

Заступник голови КМДА зазначив, що обмежити кількість пасажирів у метро також неможливо, тому такого не буде. Щодо наземного транспорту, верхня межа - це кількість сидячих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський