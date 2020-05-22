УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13156 відвідувачів онлайн
Новини
6 956 47

У метро Києва не перевірятимуть температуру та не обмежуватимуть кількість пасажирів, - КМДА

У метро Києва не перевірятимуть температуру та не обмежуватимуть кількість пасажирів, - КМДА

У Київському метрополітені не перевірятимуть температуру пасажирам. Також не обмежуватимуть їхню кількість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"Починаючи з понеділка, будемо дивитися на епідеміологічну ситуацію. В послабленні карантину, яке затвердив уряд, є три показники: кількість протестованих людей, кількість вільних місць у лікарнях - має бути не менше 50%, і третій показник - кількість хворих на 100 тис. населення. Якщо не буде перевищень і не буде необхідності знову запроваджувати обмеження, то відкриються і ТРЦ", - зазначив він.

Мондрієвський також пояснив, як саме працюватиме метро і які будуть обмеження. За його словами, проводити всім температурний скринінг неможливо. Також чергові по станції будуть стежити за обов'язковим носінням масок та рукавичок.

Заступник голови КМДА зазначив, що обмежити кількість пасажирів у метро також неможливо, тому такого не буде. Щодо наземного транспорту, верхня межа - це кількість сидячих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість пасажирів у наземному транспорті Києва буде обмежена кількістю посадочних місць, - заступник голови КМДА Мондрієвський

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19423) Метрополітен (1416) Мондриївський Валентин (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Все забили на карантин . Это плохо .
показати весь коментар
22.05.2020 15:33
+7
Який тоді сенс обмежувати наземний транспорт?
показати весь коментар
22.05.2020 15:50
+6
пошли вы нахер со своей простудой
показати весь коментар
22.05.2020 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в неділю увечері передумають і заборонять запускати метро...
показати весь коментар
22.05.2020 15:31 Відповісти
ходят слухи, что не пустят.
показати весь коментар
22.05.2020 22:35 Відповісти
Все забили на карантин . Это плохо .
показати весь коментар
22.05.2020 15:33 Відповісти
https://censor.net/user/86312 А что людям боятся? Как сказал Зе, он и Шмыгаль - "мастера по борьбе с вирусом". С такими "мастерами" ничего не страшно.
показати весь коментар
22.05.2020 15:43 Відповісти
Серьезно?А когда стали людей из-за кордона возвращать и без "карантина" запускать,то не "забили"?
показати весь коментар
22.05.2020 17:15 Відповісти
Возможен сценарий Нью-Йорка? За три месяца там приблизитенльнно 3,2 миллиона (тесты на антитела) человек переболело 29 тысяч погибло.
показати весь коментар
22.05.2020 15:47 Відповісти
В Рашке сегодня 150 смертей за сутки
Нас пока пронесло, потому что раньше унитазии вели карантин
Но теперь, с нашими зебилами, думаю, мы наверстаем упущенное
Полный бардак на этапах выхода из карантина
показати весь коментар
22.05.2020 16:34 Відповісти
буде гірше. Бо у тих хоч гроші є та лікарні деякі обладнані
показати весь коментар
22.05.2020 18:25 Відповісти
Якщо це не фейк ( про метро), то можна зробити висновок, як "КЛАСНО" підготувались в столиці до запуску метро. Два місяці -" коту під хвіст".
показати весь коментар
22.05.2020 15:49 Відповісти
Який тоді сенс обмежувати наземний транспорт?
показати весь коментар
22.05.2020 15:50 Відповісти
А если пойдет рост заболеваний? Опять карантин на 2 месяца?))) Лукашенко вас идиотов сделал
показати весь коментар
22.05.2020 15:54 Відповісти
Якщо в метро не будуть обмежувати, то там буде ще той бордель!
показати весь коментар
22.05.2020 15:56 Відповісти
последствия будут плачевны, заболеют многие
показати весь коментар
22.05.2020 15:56 Відповісти
Головне це переконати усіх юріїв та лонгерів🐸
показати весь коментар
22.05.2020 15:59 Відповісти
Каким образом заболеют? Если каждый в наморднике и перчатках,как?
показати весь коментар
22.05.2020 16:09 Відповісти
вы видели, что уже больше половины не одевает масок нигде??
показати весь коментар
22.05.2020 22:36 Відповісти
на улице да, а в помещениях супермаркетах в масках, без масок не пускают в Киеве, в метро также будут следить чтоб в маске я так думаю
показати весь коментар
22.05.2020 23:20 Відповісти
И все умрут. Но ты сиди дома и спасай наши жизни.
показати весь коментар
22.05.2020 16:13 Відповісти
пошли вы нахер со своей простудой
показати весь коментар
22.05.2020 15:57 Відповісти
Посмотришь на улице на мужчин в масках - плеваться хочется, идёт с девушкой, он в наморднике, она без. По другому заботится о ней ему нахер не надо. Насколько сцикливые тупые бараны
показати весь коментар
22.05.2020 16:02 Відповісти
може вона боїться пом'яти зачіску?
То що через неї самому гинути?
Якщо сама тупа не треба домислювати сцикливість у інших
показати весь коментар
22.05.2020 19:19 Відповісти
Вова, ты не договорился на пресс-конференции, так допрыгаешься со своим дупокарантином.. ты *****, киевлянам на зло решил сделать?? Баран, мы лучше других знаем как обламывать рога таким животным.. раздуплись, пока не поздно..
показати весь коментар
22.05.2020 16:08 Відповісти
Перчатки єто вслед за рускими? Вот уроды конченные....
показати весь коментар
22.05.2020 16:13 Відповісти
Ликбез о перчатках. для дремучей власти.

"Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, однако это впечатление крайне обманчиво.
Все дело в том, что перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Это одна из причин, по которой врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки. Кроме того, в одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. А теплый и влажный климат - идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.
Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд (Marc Hanefeld) призывает население перестать носить медицинские перчатки в быту. "В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - написал Ханефельд. Похожего мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью (Jens Mathews). В интервью немецкой медиакомпании SWR он заявил, что перчатки не только не защищают от заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. "За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука", - поясняет врач. "Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de"
показати весь коментар
22.05.2020 16:40 Відповісти
Все логично, бо все как одежду выбирать, то натуральную, дышащую, а руки в истерике засовывают в латекс.
показати весь коментар
22.05.2020 17:05 Відповісти
тоже самое можно сказать и про маски. Удивляют кретины, носящие маски на шее, и одевающие их туда-сюда!!
показати весь коментар
22.05.2020 22:39 Відповісти
Статистика заболевших:

28.03 - новых 92

29.03 - новых 108

30.03 - новых 62 v - Пн

31.03 - новых 69

01.04 - новых 120

02.04 - новых 135

03.04 - новых 138

04.04 - новых 154

05.04 - новых 155

06.04 - новых 68 v - Пн

07.04 - новых 143

08.04 - новых 206

09.04 - новых 224

10.04 - новых 311

11.04 - новых 308

12.04 - новых 266 v - Вс

13.04 - новых 325

14.04 - новых 270

15.04 - новых 392

16.04 - новых 397

17.04 - новых 501

18.04 - новых 444

19.04 - новых 343

20.04 - новых 261 v - Пн

21.04 - новых 415

22.04 - новых 467

23.04 - новых 578

24.04 - новых 477

25.04 - новых 478

26.04 - новых 492

27.04 - новых 392 v - Пн

28.04 - новых 401

29.04 - новых 456

30.04 - новых 540

01.05 - новых 455

02.05 - новых 550

03.05 - новых 502

04.05 - новых 418

05.05 - новых 366 v - Вт

06.05 - новых 487

07.05 - новых 507

08.05 - новых 504

09.05 - новых 515

10.05 - новых 525

11.05 - новых 416

12.05 - новых 375 v - Вт

13.05 - новых 402

14.05 - новых 422

15.05 - новых 483

16.05 - новых 528

17.05 - новых 433

18.05 - новых 325

19.05 - новых 260 v - Вт

20.05 - новых 354

21.05 - новых 476

22.05 - новых 442

Карантин объявили при 100 заболевших, а выходим из карантина при свыше 400???
Виталя, ты просто Гений!!!!
показати весь коментар
22.05.2020 16:14 Відповісти
Не приходит в голову мысля что все эти цифры взяты с потолка?
показати весь коментар
22.05.2020 16:17 Відповісти
"официальная" статистика.

Но я уверен, что истинное положение скрывают. Только за эту неделю, в Киеве заболели пневмонией 167 чел. И эти 167 идут как пневмония, а не коронавирус. Странным Вам не кажется, что в мае столько воспалений легких? А с января пневмонии стало в разы больше....
показати весь коментар
22.05.2020 16:29 Відповісти
Только за месяц, в январе, от пневмонии и гриппа в стране умерло в 3 раза больше больных, чем за 2 месяца от коронавируса - более 600 человек. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/1/7246084/
показати весь коментар
22.05.2020 16:42 Відповісти
Воспаление лёгких бывает вирусным, бактериальным, грибок и аспирация. В любой день года зима и лето. Всегда. Ковид тут вообще не при чем , его вклад в статистику около нуля.
показати весь коментар
22.05.2020 16:43 Відповісти
Прибавьте еще и внутрибольничные инфекции, о которых всегда умалчивают. Знаменитый больничный патоген - синегнойная палочка, Pseudomonas aeruginosa, заклятый враг медиков во всем мире - возбудитель пневмонии и еще целого букета разных воспалений и сепсисов.
показати весь коментар
22.05.2020 17:03 Відповісти
А эту палочку можно вытравить дикой формой, как стафилококк?
показати весь коментар
22.05.2020 17:10 Відповісти
Легко и в мае, в детстве была в июле в самую спеку - засада на каникулах. Как раз спека, думаю, свою роль и сыграла.
показати весь коментар
22.05.2020 17:07 Відповісти
Це ти - геній, бо за 22.05 по Києву нових - 47
показати весь коментар
22.05.2020 19:25 Відповісти
Зеленые дебилы вроде бы смягчили карантин, но только для 13 областей.
Остальные области не допущены к выходу из карантина на второй этап, в результате там происходит полный бардак - общественный транспорт выходит на перевозки, возят всех без пропусков и без ограничений.

Киев и область не могут переходить на второй этап смягчения, тогда почему запускают метро?

Так есть в стране карантин или нет, если есть, то где? Если нет, то давайте уже отменяйте.
Шапито у власти устроило какой-то полный хаос
показати весь коментар
22.05.2020 16:31 Відповісти
Нет.Юридически нет.И недовласть не подготовлена даже к минимальной эпидемии гриппа.
показати весь коментар
22.05.2020 17:20 Відповісти
"Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах." - профессор Преображенский, «Собачье сердце».
показати весь коментар
22.05.2020 16:48 Відповісти
Также дежурные по станции будут следить за обязательным ношением масок и перчаток.

Ну нет в постановлении правительства ни слова о перчатках! *****, еще бы придумали обязательное ношение гандонов, с контролем дежурной по станции.
показати весь коментар
22.05.2020 16:59 Відповісти
Намордники также полезны в метро как и гандоны.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html
показати весь коментар
22.05.2020 17:09 Відповісти
чья бы корова мычала про маски , а уж французская, при их количестве смертей и зараженных - помолчала!
показати весь коментар
22.05.2020 22:47 Відповісти
Вполне разумное, хорошо обдуманное решение.
показати весь коментар
22.05.2020 17:16 Відповісти
Как только новость о барановирусе,так мало адекватных каментов.Зато полезных идиотов с лапшой на ушах-туева хуча.Всю жизнь живем с вирусами,миллионы в метро и транспорте.Хоть ктонить интересовался статистикой умерших в день,или за сутки?Перчатки/маски....химзащиту на себя пяльте,идиоты безграмотные.
показати весь коментар
22.05.2020 17:18 Відповісти
А как бы работало метро раньше, когда температуру меряли градусником,
вставленныым в рот или ещё куда ?
показати весь коментар
22.05.2020 20:12 Відповісти
будет всплеск, но деваться некуда. кушать хочется.
показати весь коментар
23.05.2020 00:40 Відповісти
 
 