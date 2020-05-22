У метро Києва не перевірятимуть температуру та не обмежуватимуть кількість пасажирів, - КМДА
У Київському метрополітені не перевірятимуть температуру пасажирам. Також не обмежуватимуть їхню кількість.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.
"Починаючи з понеділка, будемо дивитися на епідеміологічну ситуацію. В послабленні карантину, яке затвердив уряд, є три показники: кількість протестованих людей, кількість вільних місць у лікарнях - має бути не менше 50%, і третій показник - кількість хворих на 100 тис. населення. Якщо не буде перевищень і не буде необхідності знову запроваджувати обмеження, то відкриються і ТРЦ", - зазначив він.
Мондрієвський також пояснив, як саме працюватиме метро і які будуть обмеження. За його словами, проводити всім температурний скринінг неможливо. Також чергові по станції будуть стежити за обов'язковим носінням масок та рукавичок.
Заступник голови КМДА зазначив, що обмежити кількість пасажирів у метро також неможливо, тому такого не буде. Щодо наземного транспорту, верхня межа - це кількість сидячих місць.
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Нас пока пронесло, потому что раньше унитазии вели карантин
Но теперь, с нашими зебилами, думаю, мы наверстаем упущенное
Полный бардак на этапах выхода из карантина
То що через неї самому гинути?
Якщо сама тупа не треба домислювати сцикливість у інших
"Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, однако это впечатление крайне обманчиво.
Все дело в том, что перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Это одна из причин, по которой врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки. Кроме того, в одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. А теплый и влажный климат - идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.
Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд (Marc Hanefeld) призывает население перестать носить медицинские перчатки в быту. "В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - написал Ханефельд. Похожего мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью (Jens Mathews). В интервью немецкой медиакомпании SWR он заявил, что перчатки не только не защищают от заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. "За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука", - поясняет врач. "Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de"
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Карантин объявили при 100 заболевших, а выходим из карантина при свыше 400???
Виталя, ты просто Гений!!!!
Но я уверен, что истинное положение скрывают. Только за эту неделю, в Киеве заболели пневмонией 167 чел. И эти 167 идут как пневмония, а не коронавирус. Странным Вам не кажется, что в мае столько воспалений легких? А с января пневмонии стало в разы больше....
Остальные области не допущены к выходу из карантина на второй этап, в результате там происходит полный бардак - общественный транспорт выходит на перевозки, возят всех без пропусков и без ограничений.
Киев и область не могут переходить на второй этап смягчения, тогда почему запускают метро?
Так есть в стране карантин или нет, если есть, то где? Если нет, то давайте уже отменяйте.
Шапито у власти устроило какой-то полный хаос
Ну нет в постановлении правительства ни слова о перчатках! *****, еще бы придумали обязательное ношение гандонов, с контролем дежурной по станции.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html
вставленныым в рот или ещё куда ?