"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Підозрювана у справі Шеремета дитячий хірург Юлія Кузьменко вважала, що її затримання було помилкою і триватиме не більш як тиждень.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Першим відчуттям було якесь нереально величезне здивування. Шеремета я просто ніколи не знала і не бачила. Яну Дугарь знала лише кілька місяців. Та й взагалі - міра маразму, що відбувається, не дозволяла навіть злякатися", - сказала Кузьменко.

Вона думала, що трапилася помилка: "Ну, кілька днів перетерплю, поки розберуться. Тільки потім нехай не забудуть вибачитися". Будучи законослухняною громадянкою України, я була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень...".

"Але все це триває. Театр абсурду. Апогей апофеозу. Кожен окремий момент цієї справи підходить під опис "обійняти і плакати". Якось так...", - зазначає Кузьменко.

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Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.