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Новини Убивство Шеремета
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"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Підозрювана у справі Шеремета дитячий хірург Юлія Кузьменко вважала, що її затримання було помилкою і триватиме не більш як тиждень.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Першим відчуттям було якесь нереально величезне здивування. Шеремета я просто ніколи не знала і не бачила. Яну Дугарь знала лише кілька місяців. Та й взагалі - міра маразму, що відбувається, не дозволяла навіть злякатися", - сказала Кузьменко.

Вона думала, що трапилася помилка: "Ну, кілька днів перетерплю, поки розберуться. Тільки потім нехай не забудуть вибачитися". Будучи законослухняною громадянкою України, я була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень...".

"Але все це триває. Театр абсурду. Апогей апофеозу. Кожен окремий момент цієї справи підходить під опис "обійняти і плакати". Якось так...", - зазначає Кузьменко.

Повний текст інтерв'ю з Юлією Кузьменко читайте за посиланням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Слідство щодо вбивства Шеремета наказали завершити, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+32
Кузьменко выпустить, а в порядке моральной компенсации Лену Зе отправить на пол года туда!
ПреЗедент же говорил, что готов отвечать....
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22.05.2020 16:01
+24
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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22.05.2020 16:04
+21
"Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було" (с) Зеленський"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9570
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22.05.2020 16:00
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"Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було" (с) Зеленський"Была уверена, что весь этот абсурд не может продлиться дольше недели", - Кузьменко о задержании по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 9570
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22.05.2020 16:00 Відповісти
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 7102
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22.05.2020 16:25 Відповісти
Кузьменко выпустить, а в порядке моральной компенсации Лену Зе отправить на пол года туда!
ПреЗедент же говорил, что готов отвечать....
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22.05.2020 16:01 Відповісти
Этот абсурд в стране, справедливости ради сказать, не без твоего участия начался, когда гомно на Пороха наваливала за те же Мальдивы, на которые сама ездила...
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22.05.2020 16:02 Відповісти
Маразм зебілів безмежний! Колись їм відповідати за цю справу.
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22.05.2020 16:04 Відповісти
Зеленський обіцяв посатити бандитів, бариг та зрадників. Минув майже рік - посадив кілька добровольців та волонтерів, та відпустив майже усіх бантидів, бариг та зрадників, яких посадили при Пороху. А що ж так? Може ще 100 днів зачекати треба? Чи все ж трохи збрехав?
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22.05.2020 16:04 Відповісти
Дай бог , чтобы нам не пришлось заниматься дезеленизацией .
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22.05.2020 16:04 Відповісти
На Авакова и Рябошапку точно есть основания и видеодоказательства подавать в суд, сначала в наш, а а потом в европейский, а вот на НеЛоха - не знаю - он уже сейчас все отрицает, например скажет,что заходил на прессконференцию пописать, а все остальное к нему не относится)
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22.05.2020 16:08 Відповісти
збреше, падло, стосовно "пописять". Він - в памперсах... Згадай, як йому холодний стілець феном гріли...
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22.05.2020 16:18 Відповісти
Я просто не знаю - есть ли юридические основания его зацепить по делу обвиняемых в деле Шеремета.
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22.05.2020 16:26 Відповісти
є такі підстави, є.
Але тільки після того, як він в Ростов злиняє. Де-юре, щоправда, будуть і після того, як припинить повноваження... Але тільки де-юре.
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22.05.2020 16:33 Відповісти
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 447
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22.05.2020 16:09 Відповісти
"Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 4392
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22.05.2020 16:12 Відповісти
Наивно. Как будто их репрессируют по ошибке, а не злой, антиукраинской воле.
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22.05.2020 16:14 Відповісти
Була впевнена що замовники швидко тебе відмажуть? А чого збрехала про робочий день в день вбивства Шеремета і не захотіла проходити тест на поліграфі?
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22.05.2020 16:15 Відповісти
Помилка?
Ні, Юлечка, помилилася ти чуть раніше, коли галасувала за зелемойську кагалу...
А нам тепер всім разом розхльобуватися за цю помилку... На жаль, тобі - найскрутніше... Але - мусимо вистояти...
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22.05.2020 16:16 Відповісти
Кстати, я заметил, что после ареста фигурантов "дела Шеремета", на ток-шоу патриотических каналов перестали ходить Антон Геращенко и Зорян Шкиряк.
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22.05.2020 16:17 Відповісти
Арсен Борисович-шнырям,перестал доверять. .Прежняя власть-сажала добровольцев и волонтеров и эти-туда же...
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22.05.2020 16:21 Відповісти
В Авакова закінчились білі нитки. Недошиє справу. Все розлетиться.
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22.05.2020 16:41 Відповісти
Суд отпустит "за недоказанностью улик".
И волки сыты, и овцы целы.
Но за многомесячную отсидку в СИЗО никто не ответит.
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22.05.2020 16:47 Відповісти
разочок Тарас Березовець витягнув Шкіряка в свою програму... Зорян сам був не радий цьому; що вже казати про Шкіряка... єдине, хіба що на Зоряна либився. Але обидва були аж засрані.
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22.05.2020 16:23 Відповісти
Ага, бачив ту передачу.
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22.05.2020 18:15 Відповісти
Когда недонаполеоны дорываются до власти, они в абсурд превращают всю нашу жизнь. и это только начало.
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22.05.2020 16:46 Відповісти
А то что наболтала на пленках прослушки - не абсурд? И в сети есть записи, как Соевого Рехворматора членососит - все уже забыли?
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22.05.2020 19:14 Відповісти
Чортові пси кремля і олігархату на службі у їх служб... Зараз нові "княжичі" про атовців... кацапська кварталівщина нєлоха починає віддавати фарстрагедією
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23.05.2020 06:55 Відповісти
 
 