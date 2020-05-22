МЗС запускає платформу для координації міжнародних заходів зі звільнення Росією українських політв'язнів

Міністерство закордонних справ України запускає платформу, яка буде координувати міжнародні дії зі звільнення Росією українських політв'язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що протягом останнього року Україні вдалося провести три успішні етапи звільнення утримуваних осіб та повернути з російських в’язниць понад 130 громадян України.

Тим не менше, зауважують в МЗС, питання звільнення незаконно утримуваних Росією з політичних мотивів громадян України і надалі залишається актуальним, насамперед у контексті триваючих репресивних практик на тимчасово окупованій території Криму і на території самої РФ.

"Проблематика політв’язнів має залишаться серед пріоритетних питань порядку денного у нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на РФ з метою їхнього якнайшвидшого звільнення – посилюватися", - наголосили в МЗС.

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З цією метою МЗС ініціює запуск Платформи з координації міжнародних зусиль для звільнення незаконно утримуваних РФ з політичних мотивів громадян України.

"Ми бачимо її учасниками представників органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність з надання допомоги, захисту прав та звільнення незаконно утримуваних громадян України; неурядових правозахисних організацій та об’єднань родичів політв’язнів; Меджлісу кримськотатарського народу. Важливим елементом стане подальше залучення до спільної роботи колишніх бранців Кремля", - повідомляє МЗС.

Зазначається, що платформа не підмінятиме діяльність інших органів державної влади. Це майданчик для обговорення та погодження дій, результатом яких має стати посилення міжнародного тиску на РФ з метою звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України.

У міністерстві також нагадали, що схожий формат уже застосовувався: у 2016-2019 рр. під егідою МЗС вже діяла Громадська платформа з питань звільнення незаконно утримуваних РФ громадян України.