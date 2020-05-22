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Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

Оскарження

Оскарження в Конституційному суді закону, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам, найімовірніше, не вплине на отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії "Слуга народу") сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не можу дати гарантію, що це ніяк не вплине у майбутньому. Можливо, в майбутньому і вплине. Але щодо підписання самого меморандуму (з МВФ - ред.) та отримання першого траншу, то вже з великою ймовірністю на це не вплине нічого", – сказав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ про підписання "антиКоломойського" закону: останнє "прощавай" "банкам-зомбі"!


Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.

Автор: 

банки (7711) закон (2825) МВФ (3068) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+13
Поэтому и перешёл МВФ на короткие кредиты и мелкие. С ******** зелёным нельзя верить ни одному слову. Думают отыграть назад подонки
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22.05.2020 16:24
+9
Вы, главное, это МВФ расскажите. Пусть они насмеются от души.
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22.05.2020 16:24
+5
Если эти уроды вздумают кинуть МВФ, то Украина станет изгоем
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22.05.2020 18:44
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Лол. Как и отмена этого закона через этот антиконституационный суд.
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22.05.2020 16:17 Відповісти
Обжалование "антиКоломойского" закона в Конситутционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4153
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22.05.2020 16:22 Відповісти
Вы, главное, это МВФ расскажите. Пусть они насмеются от души.
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22.05.2020 16:24 Відповісти
Поэтому и перешёл МВФ на короткие кредиты и мелкие. С ******** зелёным нельзя верить ни одному слову. Думают отыграть назад подонки
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22.05.2020 16:24 Відповісти
В ночь перед голосованием, банковую посещал Миндич. Как Вы думаете, зачем? Конечно хотят отыграть. Правда они пока не представляют, чем это для них всех может обернуться.
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22.05.2020 18:48 Відповісти
Не повлияет ?...А на*** тогда обжаловать ?
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22.05.2020 16:25 Відповісти
вернуть Приват каломою и отозвать Делаверский иск на пол триллиона...
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22.05.2020 20:18 Відповісти
Ключевые слова - "скорее всего"!
А зная финты Бени, скорее всего его отменят!
Но потом, после получения кредита.....
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22.05.2020 16:25 Відповісти
лошары, а могли бы просто выдать американцам каломойшу и не принимать закон.
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22.05.2020 16:27 Відповісти
кому він мізки промиває? Бачили там таких...
До речі, по інфі "https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko" - оце подивимося, як зебіли вчергове навішали лапшу на вуха...https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko
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22.05.2020 16:30 Відповісти
КС это дело будет рассматривать лет 5 по обычаю.Размечтались скарабеи -маргиналы во главе с ЮВТ.
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22.05.2020 16:35 Відповісти
Та чего там лет 5, сейчас все в турборежиме. Так как у нас все без исключения суды подстраиваются под действующую власть. даже если она них не давит
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22.05.2020 18:42 Відповісти
Так що, вже є таке подання? Що меле цей Гетьманцев? Це його Бєня так казати навчив? Для підписання меморандуму "прийняли" закон. Меморандум підписали. Транш отримали. Потім закон скасували в Конституційному суді. Як це називається? Правильно,кидалово. Так МВФ не держава Україна, на яку Бєня поклав дуже давно. І після такого кидка не лише МВФ, а жодна порядна організація, країна, чи компанія з Україною не захоче мати справу.
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22.05.2020 16:47 Відповісти
До того й ведуть на всіх фронтах, щоб ізолювати і продати раші. Сама влада цього прагне.
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23.05.2020 05:40 Відповісти
Один раз не повлияет, стоит уточнить.
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22.05.2020 18:35 Відповісти
Если эти уроды вздумают кинуть МВФ, то Украина станет изгоем
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22.05.2020 18:44 Відповісти
Невже МВФ такі наївні?
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22.05.2020 18:56 Відповісти
Ух и рожа противная у этого Гетманцева, настоящий шнырь который будет предано служить своему хозяину ради личной выгоды.
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22.05.2020 18:58 Відповісти
Я Вам больше скажу, его мамаша, владелица крупного в Украине туроператора ТПГ, кинула много туристов, не вернув деньги за не состоявшиеся туры или как минимум не перенесла их.
Это единственный туроператор в стране, который так поступил с туристами.
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23.05.2020 06:25 Відповісти
Он забыл перекреститься и помолиться за то, что бы случилось такое чудо...
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22.05.2020 20:26 Відповісти
Сомневаюсь я, однако. На местах в МВФ сидят явно не дурачки и не лохи. "Сначала стулья - потом деньги".
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22.05.2020 20:26 Відповісти
BuzzFeed News: Большое жюри США готовится к суду над Коломойским из-за "мошенничества" на $600 млн.
Так получается, что американцы вместо Украины с коррупцией бороться будут.
Хорошо, что есть Америка!!!
Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5084
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22.05.2020 23:56 Відповісти
Зе танцует коломойки, грёбаный стыд,
Лучше бы на пинанине играл
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23.05.2020 00:52 Відповісти
Зе дограється, що бомби полетять і на Київ.
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23.05.2020 05:46 Відповісти
 
 