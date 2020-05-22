Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

Оскарження в Конституційному суді закону, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам, найімовірніше, не вплине на отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії "Слуга народу") сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не можу дати гарантію, що це ніяк не вплине у майбутньому. Можливо, в майбутньому і вплине. Але щодо підписання самого меморандуму (з МВФ - ред.) та отримання першого траншу, то вже з великою ймовірністю на це не вплине нічого", – сказав Гетманцев.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.