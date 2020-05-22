Оскарження "антиКоломойського" закону в Конституційному суді не вплине на транш МВФ, - "слуга народу" Гетманцев
Оскарження в Конституційному суді закону, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам, найімовірніше, не вплине на отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція партії "Слуга народу") сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Не можу дати гарантію, що це ніяк не вплине у майбутньому. Можливо, в майбутньому і вплине. Але щодо підписання самого меморандуму (з МВФ - ред.) та отримання першого траншу, то вже з великою ймовірністю на це не вплине нічого", – сказав Гетманцев.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 березня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.
22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.
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А зная финты Бени, скорее всего его отменят!
Но потом, после получения кредита.....
До речі, по інфі "https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko" - оце подивимося, як зебіли вчергове навішали лапшу на вуха...https://censor.net/news/3196946/ojidaem_podpisaniya_soglasheniya_s_mvf_i_polucheniya_pervogo_transha_v_19_mlrd_do_kontsa_maya_marchenko
Это единственный туроператор в стране, который так поступил с туристами.
Так получается, что американцы вместо Украины с коррупцией бороться будут.
Хорошо, что есть Америка!!!
Лучше бы на пинанине играл