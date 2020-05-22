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Україна розраховує почати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - міністр економіки Петрашко

Україна розраховує почати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна розраховує почати перегляд Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це сказав Петрашко в ході зустрічі з послом ЄС, главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. Також пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - підкреслив Петрашко.

Як повідомляє міністерство, сторони також обговорили питання державних закупівель, які можуть суттєво вплинути на зростання українського виробництва. Міністр відмітив, що наразі Мінекономіки працює над проектом регламенту, правила якого не будуть суперечити міжнародним зобов’язанням у сфері закупівель, та підтримуватимуть локалізоване виробництво в умовах світової економічної кризи.

Також дивіться: Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Мінекономрозвитку (2345) Євросоюз (13327) Петрашко Ігор (170)


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Топ коментарі
+5
Когда ВР из 57 евростандартов приняла только 6, а новая ВР вообще этим не занималась, когда на предприятиях и учреждениях полностью прекратился переход на евростандарты при власти Зеленского, нам остается в этом вопросе только заткнуться. Это именно Украина при власти Зеленского злостно не выполняет соглашение об ассоциации и хочет.чтобы с этим согласились в ЕС. Это кончится тем,что нам все пообрезают и это будет вина исключительно Зеленского и его банды, а лучше сказать шпаны.
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22.05.2020 17:02
+4
Больше похоже на то, что поезд "Украина - ЕС" для этой власти уже ушел
Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3655
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22.05.2020 16:38
+4
Не ищите на свою жопу приключений. Один с этой ассоциацией уже нашел в 2013 году. Похоже с такой политикой от Украины скоро отвернется вся Европа. Будьте благоразумны.
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22.05.2020 16:42
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зачем, ну зачем заниматься очковтирательством?
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22.05.2020 16:34 Відповісти
Пропонуєш нарасію орієнтуватись?
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Больше похоже на то, что поезд "Украина - ЕС" для этой власти уже ушел
Украина рассчитывает начать обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3655
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22.05.2020 16:38 Відповісти
Это - скотовоз какой-то...
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22.05.2020 16:51 Відповісти
хорошо хоть не "столыпин"...
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22.05.2020 17:01 Відповісти
Угу... А всі, хто встиг на той поїзд, здриснули у петріотичний закордон ще до карантину.
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22.05.2020 17:19 Відповісти
Не ищите на свою жопу приключений. Один с этой ассоциацией уже нашел в 2013 году. Похоже с такой политикой от Украины скоро отвернется вся Европа. Будьте благоразумны.
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22.05.2020 16:42 Відповісти
Вы - сторонник Брексита?
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22.05.2020 16:52 Відповісти
Нет
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22.05.2020 17:01 Відповісти
Сначала нужно обновить ЕС...
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22.05.2020 16:50 Відповісти
Что он несёт?🤦🥺🐸
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22.05.2020 16:56 Відповісти
что он хочет? чтобы ЕС согласился на невыгодные для себя условия? дурачок.
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22.05.2020 17:01 Відповісти
СА хотят похерить в угоду Москве. Не допустите никаких обновлений и пересмотров СА этими ставленниками Кремля. Иначе СА хана.
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22.05.2020 23:04 Відповісти
Когда ВР из 57 евростандартов приняла только 6, а новая ВР вообще этим не занималась, когда на предприятиях и учреждениях полностью прекратился переход на евростандарты при власти Зеленского, нам остается в этом вопросе только заткнуться. Это именно Украина при власти Зеленского злостно не выполняет соглашение об ассоциации и хочет.чтобы с этим согласились в ЕС. Это кончится тем,что нам все пообрезают и это будет вина исключительно Зеленского и его банды, а лучше сказать шпаны.
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22.05.2020 17:02 Відповісти
Ледвеасоційоване педросоглашеніє вже почало іржавіти?
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22.05.2020 17:16 Відповісти
Головне тут не обновлення угоди, а її модернізація для покращення експортних можливостей України. Але навряд чи у зебільних щось вийде...
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22.05.2020 17:26 Відповісти
Боюся що такі специ, судячи з результатів річного управління державою, і нову не підпишуть і діючу профукають.
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22.05.2020 20:49 Відповісти
так і буде. роблять те ж саме, що й янукович з азаровим. подивитесь, незабаром почнуть говорити, що вона не вигідна для країни і її необхідно відмінити.

а громадскості скажуть мовляв цю скасуємо й перепідпишимо нову, кращу...
в чиїх же це інтересах?
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22.05.2020 22:08 Відповісти
Кажется, СА хотят похерить...
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22.05.2020 22:59 Відповісти
 
 