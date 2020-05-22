Україна розраховує почати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, - міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна розраховує почати перегляд Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це сказав Петрашко в ході зустрічі з послом ЄС, главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства.

"Ми сподіваємось розпочати оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це питання є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. Також пріоритетним питанням для нас є усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС, ми готові до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції", - підкреслив Петрашко.

Як повідомляє міністерство, сторони також обговорили питання державних закупівель, які можуть суттєво вплинути на зростання українського виробництва. Міністр відмітив, що наразі Мінекономіки працює над проектом регламенту, правила якого не будуть суперечити міжнародним зобов’язанням у сфері закупівель, та підтримуватимуть локалізоване виробництво в умовах світової економічної кризи.

Також дивіться: Мінекономрозвитку показало, як змінилися ціни на продукти в Україні. ІНФОГРАФІКА