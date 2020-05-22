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Поліція розслідує, чому в трьох селах Одеської області досі стоять пам'ятники Леніну

Поліція розслідує, чому в трьох селах Одеської області досі стоять пам'ятники Леніну

Національна поліція почала досудове розслідування за фактом наявності пам'ятників Леніну в трьох селах Болградського району Одеської області.

Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка регіонального управління Нацполіції Любов Гордієвська, інформує Цензор.НЕТ.

Пам'ятники Леніну досі стоять в селах Залізничне, Виноградівка, Калчева.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Також читайте: Пам'ятники Леніну залишилися в п'яти селах Одеської області, - ОДА

Зараз поліцейські встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетні до справи.

Раніше в департаменті культури Одеської ОДА повідомили, що пам'ятники Леніну стоять в п'яти селах області. Це останні в Україні пам'ятники Леніну в центрах населених пунктів.

Автор: 

Ленін (132) Одеська область (3186) Нацполіція (15138) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+8
Міністр юстиції Молюська контролює декомунізацію, а що ви хотіли?Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7246
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22.05.2020 16:38
+8
типовий зебіл
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22.05.2020 16:48
+6
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 9390
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22.05.2020 16:57
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Это у Плачкова надо спросить.он хозяин сепаратистского анклава.
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22.05.2020 16:37 Відповісти
Міністр юстиції Молюська контролює декомунізацію, а що ви хотіли?Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7246
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22.05.2020 16:38 Відповісти
типовий зебіл
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22.05.2020 16:48 Відповісти
Как ты уважительно про сушеного сифилитика-людоеда. Аж с большой буквы...
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22.05.2020 17:35 Відповісти
Новое лицо. Как заказывали.
Деградация, разумеется, нарастает поэтапно. Сначала появились червоточины. На них не отреагировали - система уже была больна. Они распространялись. Сожрали и подчинили себе систему изнутри. Но снаружи изо всех сил пытались выглядеть презентабельно. Фасад и форма внешне соответствовали рамкам приличия и устоявшихся норм. Хотя все понимали, что нутро гнилое. Но потом стали появляться единичные экземпляры, которые не боялись проявлять наружу свою м-м-м.. эксцентричность. Ну Черновецкий со своей молодой командой например. Ну это ж был маленький паноптикум. Схавали. Постмодернизьм. Хрен с ним. Но им и это надоело, как говорил герой А.Миронова "ну почему я должен прятаться, притворяться, почему я не могу жить открыто?". И полезло дерьмо со всех щелей. Дожились до пианиста хером на рояле президента. Мат, безответственность, грязь, ругань. Дубинский, Геращенко, Кива, Богдан, ***** тот на таможне, этот вот гей на фото. Шлюхи какие-то - даже не знаю кто такие - интервью тут раздают на Цензоре. Писец. Приехали. А вроде дальше-то и некуда.
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22.05.2020 17:05 Відповісти
Рогуль подхмельницкий, типичное бдло
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22.05.2020 17:07 Відповісти
Поднял огромное полено.
Движением одной руки.
Его спросили,- кто ты?
- Ленин! И окуели мужики...
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22.05.2020 16:40 Відповісти
Відкрию для Шерлоків Холмсів таємницю - стоять,бо їх поставили!
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22.05.2020 16:42 Відповісти
а членин такоооой молодооой и юный октябрь впердееее.
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22.05.2020 16:43 Відповісти
когда-то давно у меня в гараже висел т акой плакат, многие просили продать. потом он куда-то делся. я бы счас в магази не у себя повесил такой же, но так с ходу не могу найти
а плакат мне нравиться

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 8718
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22.05.2020 16:45 Відповісти
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 8672
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22.05.2020 16:49 Відповісти
А почему нет памятников Зеленскому?
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22.05.2020 16:51 Відповісти
А Порошенко?
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22.05.2020 16:56 Відповісти
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 5286
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22.05.2020 16:56 Відповісти
Гопник с 95-го квартала Кривого Рога?
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22.05.2020 21:06 Відповісти
Сейчас навеяло... Ну почему правитель с именем Владимир хочет все отобрать но ничего не производить и улучшать?🤔
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23.05.2020 10:40 Відповісти
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 9390
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22.05.2020 16:57 Відповісти
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 6532
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22.05.2020 17:02 Відповісти
Вибачайте, але чього варта декомунізація без справжньої люстрації..? яка запізнилась на 28 років..
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22.05.2020 17:05 Відповісти
Шестипалый В.И. Ленин украшает здание городской администрации в Каменске-Уральском
хз где это, где-то на Урале
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 3912
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22.05.2020 17:05 Відповісти
Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 5939
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22.05.2020 17:06 Відповісти
походу у них не токо хромосомы лишние....
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22.05.2020 21:13 Відповісти
от лишней хромосомы может вырасти разное...)) и рога например))
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29.05.2020 22:30 Відповісти
в Кубинке чмосковской обл Ленин изображен с неадекватно длинными руками и почему-то стал левшой

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 4323
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22.05.2020 17:10 Відповісти
Скульптору позировал орангутан....
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22.05.2020 21:07 Відповісти
Гиббон
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23.05.2020 14:15 Відповісти
стоят, потому что активисты туда не приезжали, а местных начхать на эту деталь ландшафта
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22.05.2020 17:11 Відповісти
Если б памятники были из метала,их бы декомунезировали еще в 90-х.наверное.
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22.05.2020 18:39 Відповісти
смешные пропорции размеров рук и головы

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 3871
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22.05.2020 17:13 Відповісти
Это настоящие его пропорции..)
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22.05.2020 20:59 Відповісти
Гурьевск, Калининградская область

Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину - Цензор.НЕТ 7736
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22.05.2020 17:16 Відповісти
Работа известного скульптора Андрея Сторублева...
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22.05.2020 21:01 Відповісти
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22.05.2020 21:12 Відповісти
Если местные решили что он должен стоять - пусть стоит... Это честно, правильно и справедливо.. но голубей мы остановить не сможем, они лучшие друзья декоммунизации...
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22.05.2020 17:31 Відповісти
Думаю, местная "элита" получала бабло от коллаборантов за бездействие, другого не вижу.
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22.05.2020 17:35 Відповісти
Ну не воров-же или убийц им ловить.
Памятник поймать легче!
Пять лет ловили, и поймали наконец.
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22.05.2020 17:44 Відповісти
Це пам"ятник лисому Зєлі...Називається "Вова послє заліва"...
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22.05.2020 17:46 Відповісти
Каждые полгода пишут что ленинов в Украине нет. И вот 22.05.2020 года - оказывается опять 3 нашли. Это без Донецка , Луганска и Крыма.
Если эти и снесут - всё равно где-то найдут опять.
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22.05.2020 18:01 Відповісти
Про каких лиц причастных к делу идёт речь?) Памятники ведь "до сих пор стоят" , а не установлены вопреки закону.
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22.05.2020 18:16 Відповісти
А що там розслідувати? Мотузкою виродка за шию і нахєр з пляжу
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22.05.2020 18:20 Відповісти
Одесса ждала и ждет Узкий мир , все власти - сепары и игнорили указы .
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22.05.2020 18:23 Відповісти
Стоит статУя - рука поднята,
А вместо ... висит граната!
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22.05.2020 18:36 Відповісти
Болгары ребята очень твердолобые и ватники на 95 процентов.
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22.05.2020 19:28 Відповісти
болгари саботують
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22.05.2020 19:40 Відповісти
А я то думаю почему в Украине до сих пор жизнь не надаживается.Оказывается еще не все памятники Ленину снесли
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22.05.2020 19:45 Відповісти
Чекайте заяву болгарського парламенту
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22.05.2020 20:15 Відповісти
ТАК ЗАКОПАЙТЕ ЖЕ ЕГО ВО ХРИСЕ И ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ !)
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23.05.2020 01:29 Відповісти
А вы ем бороды отпилите, физиономии чуть подправьте и напишите Шевченко.
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23.05.2020 01:30 Відповісти
ось так закони виконують.
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23.05.2020 15:40 Відповісти
 
 