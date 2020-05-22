Поліція розслідує, чому в трьох селах Одеської області досі стоять пам'ятники Леніну
Національна поліція почала досудове розслідування за фактом наявності пам'ятників Леніну в трьох селах Болградського району Одеської області.
Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка регіонального управління Нацполіції Любов Гордієвська, інформує Цензор.НЕТ.
Пам'ятники Леніну досі стоять в селах Залізничне, Виноградівка, Калчева.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".
Зараз поліцейські встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетні до справи.
Раніше в департаменті культури Одеської ОДА повідомили, що пам'ятники Леніну стоять в п'яти селах області. Це останні в Україні пам'ятники Леніну в центрах населених пунктів.
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Деградация, разумеется, нарастает поэтапно. Сначала появились червоточины. На них не отреагировали - система уже была больна. Они распространялись. Сожрали и подчинили себе систему изнутри. Но снаружи изо всех сил пытались выглядеть презентабельно. Фасад и форма внешне соответствовали рамкам приличия и устоявшихся норм. Хотя все понимали, что нутро гнилое. Но потом стали появляться единичные экземпляры, которые не боялись проявлять наружу свою м-м-м.. эксцентричность. Ну Черновецкий со своей молодой командой например. Ну это ж был маленький паноптикум. Схавали. Постмодернизьм. Хрен с ним. Но им и это надоело, как говорил герой А.Миронова "ну почему я должен прятаться, притворяться, почему я не могу жить открыто?". И полезло дерьмо со всех щелей. Дожились до пианиста хером на рояле президента. Мат, безответственность, грязь, ругань. Дубинский, Геращенко, Кива, Богдан, ***** тот на таможне, этот вот гей на фото. Шлюхи какие-то - даже не знаю кто такие - интервью тут раздают на Цензоре. Писец. Приехали. А вроде дальше-то и некуда.
Движением одной руки.
Его спросили,- кто ты?
- Ленин! И окуели мужики...
а плакат мне нравиться
хз где это, где-то на Урале
Памятник поймать легче!
Пять лет ловили, и поймали наконец.
Если эти и снесут - всё равно где-то найдут опять.
А вместо ... висит граната!