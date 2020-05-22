Поліція розслідує, чому в трьох селах Одеської області досі стоять пам'ятники Леніну

Національна поліція почала досудове розслідування за фактом наявності пам'ятників Леніну в трьох селах Болградського району Одеської області.

Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка регіонального управління Нацполіції Любов Гордієвська, інформує Цензор.НЕТ.

Пам'ятники Леніну досі стоять в селах Залізничне, Виноградівка, Калчева.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

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Зараз поліцейські встановлюють обставини та осіб, які можуть бути причетні до справи.

Раніше в департаменті культури Одеської ОДА повідомили, що пам'ятники Леніну стоять в п'яти селах області. Це останні в Україні пам'ятники Леніну в центрах населених пунктів.