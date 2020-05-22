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Новини Правосуддя
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23% судів в Україні заповнені менше, ніж на половину, в 10 судах не провадиться правосуддя через відсутність суддів, - ВРП

23% судів в Україні заповнені менше, ніж на половину, в 10 судах не провадиться правосуддя через відсутність суддів, - ВРП

Від початку року в Україні звільнилися 78 суддів, у тому числі у відставку пішли 68.

Про це LB.ua повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

"У 2020 році (станом на 21 травня) - вже 78 суддів звільнилися з посад з різних причин, у тому числі у відставку пішли 68 суддів", - сказано у відповіді на запит видання.

Зокрема, 25 суддів відправлені у відставку у квітні. У січні - 5, в лютому - 14, в березні - 12, до 21 травня - 8.

Нагадаємо, з квітня на період карантину суддівська винагорода для всіх діючих суддів, у т.ч. суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. Тобто 47 тис. грн.

"У судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів - 30%. Станом на 10 квітня з передбачених 7295 штатних посад у судах заповнені тільки 5166, з яких 4729 суддів мають повноваження на здійснення правосуддя.

Майже половина судів - неукомплектовані суддями. Найбільша кількість недоукомплектованих місцевих загальних судів (в яких фактична чисельність суддів від штатної забезпечена тільки на 50% і менше) щодо загальної кількості цих судів у відповідній області у Волинській, Черкаській і Вінницькій областях: близько 53%, 48% і 45% відповідно.

Крім цього, доволі стрімко збільшується кількість суддів, які звільняються з посад за власним бажанням", - повідомляє пресслужба ВРП.

За інформацією ВРП, на сьогодні в десяти судах не провадиться правосуддя:

1.Тростянецький районний суд Вінницької області,

2. Володарськ-Волинський районний суд Житомирської області,

3. Жидачівський районний суд Львівської області,

4. Решетилівський районний суд Полтавської області,

5. Радивилівський районний суд Київської області,

6. Яремчанський міський суд Івано Франківської області,

7. Оратівський районний суд Вінницької області,

8. Турківський районний суд Львівської області,

9. Новогродівський міський суд Донецької області,

10. Рокитнянський районний суд Київської області (єдиний суддя пішов у відставку 29 квітня, поки що не відрахований зі штату, але вже не може здійснювати правосуддя).

З приводу дев'яти цих судів, то ВРП уже внесла подання президенту про призначення суддів.

Пресслужба нагадує, що 27 квітня Вища рада правосуддя почала розгляд матеріалів про внесення президенту подання про призначення кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів. Кандидати на посади суддів беруть участь у засіданні в режимі відеоконференц-зв'язку.

ВРП планує розглянути 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів з відборів 2012-го, 2013-го, 2017 року, що претендують на вакантні посади суддів у 263 місцевих загальних судів. Більш ніж половину вже розглянуто і прийнято рішення про внесення подання президенту про призначення, насамперед у суди, які не здійснюють правосуддя.

Автор: 

суд (11659) суддя (1580) юстиція (732) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+6
Нахер такое правосудие, пусть все увольняются, так будет лучше.
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22.05.2020 16:46
+5
правосудие не осуществляется из за продажности судей а не по причине их отсутствия
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22.05.2020 16:50
+2
Обращайтесь в "95 квартал" - тат кузница кадров !
А может судьи уклоняются от осуществления правосудия?
Ну, тогда все вопросы к маме Риме .......
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22.05.2020 16:46
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Украіна і правосуддя?????????Нонсенс.
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22.05.2020 16:44 Відповісти
при чому тут Зеленський? 23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 6258
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22.05.2020 16:44 Відповісти
Фізіологічно?
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22.05.2020 16:44 Відповісти
просто так ушли, без конфискации?
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22.05.2020 16:45 Відповісти
У тебя есть шанс конфисковать, ведь столько свободных мест в судах...
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22.05.2020 16:50 Відповісти
судьи насудили каждый себе понемножку и просто ушли. нарушается принцип "воздастся каждому по делам его".
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22.05.2020 16:57 Відповісти
Это о чём пост?
Задам тогда более конкретный вопрос - Куда делись справедливые судьи, которых зерада видела толпами ходящими по улице при Порошенко?
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22.05.2020 17:42 Відповісти
если бы у тебя был такой кокс как у них - ты бы тоже их видел. а куда делись - все хорошее когда-нибудь заканчивается...
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22.05.2020 19:52 Відповісти
почему так мало заполненьі? вот недавно споймали в здании суда мужика с пакетиком...
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22.05.2020 16:45 Відповісти
Нахер такое правосудие, пусть все увольняются, так будет лучше.
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22.05.2020 16:46 Відповісти
Обращайтесь в "95 квартал" - тат кузница кадров !
А может судьи уклоняются от осуществления правосудия?
Ну, тогда все вопросы к маме Риме .......
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22.05.2020 16:46 Відповісти
23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину.

Нет желающих,- за сорок семь тысяч...
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22.05.2020 16:47 Відповісти
Им, наверное, уже должности в ЕС подготовлены. Заробитчане.
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22.05.2020 16:52 Відповісти
Да вообще нищета какая-то,за 47 штук гривасов будут вам судьи работать.Не меньше чем по 100/200 тысяч.Ну и пенсию такую же.А на пенсию в 35 лет...по вредности.
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22.05.2020 17:01 Відповісти
Що з коритом сталося??
Діарейне чи зажралися??
😂
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22.05.2020 16:48 Відповісти
Помогите найти посты зерады, в которых они дали указание найти судей - патриотов, честных, самозабвенных и пр. пр., ведь есть шанс заполнить вакантные места...
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22.05.2020 16:49 Відповісти
правосудие не осуществляется из за продажности судей а не по причине их отсутствия
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22.05.2020 16:50 Відповісти
Не надо этой высокопарности. Всё проще: физически не хватает судей, отсюда некому осуществлять ни правосудие, ни кривосудие. То есть по причине их отсутствия в нужном количестве. Возможно, что на самом деле хватит и тех, что есть, но Высший совет правосудия (прости, Господи) считает, что не хватает.
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22.05.2020 17:54 Відповісти
Слідуючи Герінгу хочеться сказати: коли в нас говорять про правосуддя, то рука тягнеться до револьвера.
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22.05.2020 16:52 Відповісти
23% судов в Украине заполнены меньше, чем на половину, в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7548
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22.05.2020 16:55 Відповісти
Это легко решить обратившись к айти сектору страны с задачей разработать ИИ, которое будет судить в соответствии с законами. ИИ будет знать законы и ему будут предоставлять стороны аргументы свои по статьям обвинения и ИИ будет решать виновен или нет!
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22.05.2020 16:59 Відповісти
Можно создать в Украине больше судов присяжных!
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22.05.2020 16:59 Відповісти
для коллективного откорма?
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22.05.2020 17:27 Відповісти
В Украине нужно разгрузить суды и тюрьмы путем удаления криминальной ответственности за коноплю. То бишь провести легализацию конопли и это еще и выведет из черного рынка море продавцов травы, коих на каждом углу. Это судя по США кучу бабла приносит в бюджет! Проституцию тоже легализовать, но только в борделях и чтобы справки были и чтобы налоги платили. И так далее! И таким образом разгрузятся и суды и тюрьмы и еще доход пойдет в казну!
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22.05.2020 17:04 Відповісти
Вы пилицию хотите заставить жить на одну зарплату? Да у вас простонет сердца!
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22.05.2020 17:46 Відповісти
в 10 судах не осуществляется правосудие ...
ХА-ха.
в 99% судов не осуществляется правосудие!
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22.05.2020 17:43 Відповісти
" в 10 судах не осуществляется правосудие из-за отсутствия судей"
В остальных судах не осуществляется правосудие в присутствии судей.
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22.05.2020 17:44 Відповісти
Я позивач, і мені насрати на проблеми суду (процес.кодекс)
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22.05.2020 18:32 Відповісти
Суди присяжних все вирішать!
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22.05.2020 19:42 Відповісти
Пора вводить суд Линча.
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22.05.2020 20:36 Відповісти
 
 