23% судів в Україні заповнені менше, ніж на половину, в 10 судах не провадиться правосуддя через відсутність суддів, - ВРП

Від початку року в Україні звільнилися 78 суддів, у тому числі у відставку пішли 68.

Про це LB.ua повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

"У 2020 році (станом на 21 травня) - вже 78 суддів звільнилися з посад з різних причин, у тому числі у відставку пішли 68 суддів", - сказано у відповіді на запит видання.

Зокрема, 25 суддів відправлені у відставку у квітні. У січні - 5, в лютому - 14, в березні - 12, до 21 травня - 8.

Нагадаємо, з квітня на період карантину суддівська винагорода для всіх діючих суддів, у т.ч. суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року. Тобто 47 тис. грн.

"У судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів - 30%. Станом на 10 квітня з передбачених 7295 штатних посад у судах заповнені тільки 5166, з яких 4729 суддів мають повноваження на здійснення правосуддя.

Майже половина судів - неукомплектовані суддями. Найбільша кількість недоукомплектованих місцевих загальних судів (в яких фактична чисельність суддів від штатної забезпечена тільки на 50% і менше) щодо загальної кількості цих судів у відповідній області у Волинській, Черкаській і Вінницькій областях: близько 53%, 48% і 45% відповідно.

Крім цього, доволі стрімко збільшується кількість суддів, які звільняються з посад за власним бажанням", - повідомляє пресслужба ВРП.

За інформацією ВРП, на сьогодні в десяти судах не провадиться правосуддя:

1.Тростянецький районний суд Вінницької області,

2. Володарськ-Волинський районний суд Житомирської області,

3. Жидачівський районний суд Львівської області,

4. Решетилівський районний суд Полтавської області,

5. Радивилівський районний суд Київської області,

6. Яремчанський міський суд Івано Франківської області,

7. Оратівський районний суд Вінницької області,

8. Турківський районний суд Львівської області,

9. Новогродівський міський суд Донецької області,

10. Рокитнянський районний суд Київської області (єдиний суддя пішов у відставку 29 квітня, поки що не відрахований зі штату, але вже не може здійснювати правосуддя).

З приводу дев'яти цих судів, то ВРП уже внесла подання президенту про призначення суддів.

Пресслужба нагадує, що 27 квітня Вища рада правосуддя почала розгляд матеріалів про внесення президенту подання про призначення кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів. Кандидати на посади суддів беруть участь у засіданні в режимі відеоконференц-зв'язку.

ВРП планує розглянути 467 рекомендацій кандидатів на посади суддів з відборів 2012-го, 2013-го, 2017 року, що претендують на вакантні посади суддів у 263 місцевих загальних судів. Більш ніж половину вже розглянуто і прийнято рішення про внесення подання президенту про призначення, насамперед у суди, які не здійснюють правосуддя.