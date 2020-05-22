УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12971 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 705 43

Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist

Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist

Смертність від коронавірусу в Росії за офіційними даними - 1%. За даними експертів, уряд у кілька разів занижує реальні втрати від хвороби.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У РФ офіційно зафіксовано більше 300 тисяч випадків захворювання на COVID-19 і 2900 смертей. Таким чином, рівень смертності в країні менший 1%. В цей час у Німеччині він становить 4,5%, а у Великій Британії - 14%. Однак, російські медики на передовій пандемії ведуть свій облік смертності. І їхні цифри в 16 разів вищі, ніж офіційні. А це означає, що офіційна російська статистика аж занадто оптимістична.

Та разом із тим, спираючись на неї, Володимир Путін наказав 11 травня скасувати так звані "неробочі дні". Таким евфемізмом у Росії називають національний карантин, який офіційно так і не був запроваджений. Також Путін переклав відповідальність за збереження обмежень на регіональну владу, подавши сигнал про те, що Росія нібито вже пережила найгірше.

"Ми повинні подякувати нашим лікарям і нашому президенту, які працювали вдень і вночі, рятуючи життя", - сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Російський уряд був розлючений, коли того ж дня Financial Times опублікував статтю про те, що реальна кількість смертей в країні на 70% більша. New York Times процитував експерта, який сказав, що російський уряд приблизно втричі занижує реальні втрати. Ці твердження спиралися на підрахунку смертей в Росії вище норми. Один з депутатів Думи почав вимагати позбавлення журналістів цих видань акредитації. Кремль почав говорити про "організовану атаку" проти Росії з боку Заходу.

Тим часом, деякі російські лікарі в соціальних мережах кажуть, що їм наказали умисне занижувати статистику, зараховуючи до числа загиблих від COVID-19 лише тих, у кого не було жодних інших хвороб, які призводили до ускладнень. Родичі жертв були дуже роздратовані цим.

Підозри посилюються ще й неймовірними цифрами, які надходять з деяких регіонів. Наприклад, Краснодарський край, де живе 5,2 мільйона людей, стверджує, що за останні кілька тижнів у регіоні кількість жертв зросла з 96 до 99 людей. З точки зору статистики, таке дуже маловірогідно.

Офіційні цифри говорять не так про пандемію COVID-19, як про саму політичну систему Росії, яка, подібно до її радянського попередника, оповита брехнею. Російські вибори продукують такі ж дивні графіки. Багато російських атлетів під час зимових Олімпійських ігор в 2014 році приймали допінг. Чиновники намагалися приховати їхній обман.

Костянтин Сонін з Чиказького університету переконаний, що проблема не в тому, що Кремль приховує чи викривляє дані. Дуже часто у нього просто їх немає. Більшість регіональних чиновників не підзвітні виборцям. Їхній статус і гроші повністю в руках Кремля. Тому вони складають фальшиві позитивні звіти, щоб виконати цілі, поставлені урядом. Мета в тому, щоб задобрити президента, а не людей.

"Кремлю навіть не потрібно говорити їм, які цифри записувати у звіти. Вони знають, що повідомляти потрібно те, що Кремль хоче почути", - сказав експерт.

За останні кілька тижнів російське державне телебачення стало ідеальною ілюстрацією цієї системи. На Заході чиновники принаймні намагалися підтримувати зв'язок зі своїм електоратом і ЗМІ. В Росії ж люди бачили на екранах, як їхні чиновники звітують перед самоізольованим Путіним по відеозв'язку. Сам екран відеоконференції нагадує православну ікону: Путін розміщений посередині у великій рамці, а навколо нього "12 апостолів" у дрібних.

Але цей вигаданий образ починає тріщати. В останні тижні рейтинг Путіна обвалився до історичного мінімуму. 17 травня міністр охорони здоров'я Дагестану сказав місцевому блогеру, що справжня кількість інфікованих у його республіці в чотири рази більша, ніж кажуть офіційні цифри. І що епідемія пневмонії вбила 657 людей, а не 27, як вказано в офіційних записах. Загалом 40 лікарів померли. Путін звинуватив громадян в тому, що вони намагаються лікуватися самостійно вдома.

Деякі міста виявилися більш відкритими, ніж Кремль. Москва визнала, що реальна кількість випадків коронавірусу може бути вищою, ніж повідомлялося. Тож столиця Росії зберегла карантин в силі.

Те, як Кремль поводиться з кризою коронавірусу, нагадує спроби приховати катастрофу на Чорнобильській АЕС в часи СРСР. Після неї тогочасний радянський лідер Михайло Горбачов оголосив про запуск "гласності".

Вся система оповита духом підлабузництва, переслідування незгодних, клановості й окозамилювання. Ми покладемо всьому цьому кінець", - сказав Горбачов на засіданні свого політбюро.

Путін, який почав своє президенство 20 років тому з приховування катастрофи на борту субмарини "Курськ", не збирається повторювати експеримент з "гласністю", яка допомогла знищити всю радянську систему.

Автор: 

карантин (18172) росія (64958) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Вату, которая так гордилась ракетами, а сейчас обречена на тихую гибель в облупленных палатах инфекционок, хочется спросить: Помогли вам ракеты эти? Долбоёбы вы пещерные. Осознали, что ржавая утка под койкой и есть ваш Путин, а не тот **********, которым вам засрали мозг по ТВ?
показати весь коментар
22.05.2020 17:00
+10
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8320
показати весь коментар
22.05.2020 17:06
+6
Судя по последним данным пневмоний - Зеля тоже пытается. Будем посмотреть.
показати весь коментар
22.05.2020 16:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судя по последним данным пневмоний - Зеля тоже пытается. Будем посмотреть.
показати весь коментар
22.05.2020 16:52 Відповісти
Кабаева мало волнуют проблемы своих граждан.главное собственные амбиции и благосостояние опг Озеро... зеля смотрю делает первые шаги по протоптанной дорожке..... пробоемы индейцев шерифа не интересуют
показати весь коментар
22.05.2020 16:55 Відповісти
Вате сейчас активно повторяется методичка 2014 года. Мол, это всё хитро умный план, там наверху не дураки сидят.. И опять верят же...
показати весь коментар
22.05.2020 16:56 Відповісти
С бункера виднее какой процент объявлять рабам....
показати весь коментар
22.05.2020 16:57 Відповісти
- Изя, а как коронавирус переводится на русский?
- Сема, по-русски он звучит, как внебольничная пневмония.
показати весь коментар
22.05.2020 16:58 Відповісти
На ватный бугурт блохастых не влияет ничего, ни цена нефти, ни рушащийся срубль. Даже умирая от коронавируса ********* будет негнущимся пальцем печатать про майдан, биндэр, сракеты и дать пасасать пендосам
показати весь коментар
22.05.2020 16:59 Відповісти
для холопов всё идёт по плану чем больше тем лучше - теперь можно и пенсионный возраст не подымать до 110 подумаешь три пенса на всю страну как нибудь прокормят.
показати весь коментар
22.05.2020 16:59 Відповісти
Вату, которая так гордилась ракетами, а сейчас обречена на тихую гибель в облупленных палатах инфекционок, хочется спросить: Помогли вам ракеты эти? Долбоёбы вы пещерные. Осознали, что ржавая утка под койкой и есть ваш Путин, а не тот **********, которым вам засрали мозг по ТВ?
показати весь коментар
22.05.2020 17:00 Відповісти
конечно нет. Зедибилы похожи везде, будут примерно с такой же мордой втирать какую-то дичь
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 9095
показати весь коментар
22.05.2020 17:19 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2020 17:36 Відповісти
Походу они очень злы что в рашке так мало смертей. В Великобритании откуда этот The Economist смертность просто ужасающая.
показати весь коментар
22.05.2020 17:00 Відповісти
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8320
показати весь коментар
22.05.2020 17:06 Відповісти
Ух ты...очень бы хотелось увидеть трухановский лозунг "Доверяй деламЪ" в Одессе на фасаде возле Гамбринуса, где уже полгода у людей окна закрыты сеткой...идет ремонт фасада...
показати весь коментар
22.05.2020 21:57 Відповісти
В орде ещё хуже,чем США и Англии.Иначе думать не моги!Старики мрут как мухи .Плешфюрер ,как и Трамп запоздал с введением самоизоляции на 3-4 недели.Отсюда и мор.
показати весь коментар
22.05.2020 17:07 Відповісти
Орда брехлива от рождения.Местные князьки в Украине тоже начинают скрывать истинные размеры пандемии..Если до 15 мая я верил данным Украины,то теперь -не верю! Ибо налицо занижение всех показателей.Это чувствуется по тревожным данным. По увеличению смертей.Украину надо открывать,но масочный режим ужесточать!Ужесточать в местах общения..Маски ещё никого не убили.А Украину пока спасают.
показати весь коментар
22.05.2020 17:03 Відповісти
А фюрер так в бункере и сидит. Интересно, он оттуда сам выйдет, или его таки вынесут вперед копытами?
показати весь коментар
22.05.2020 17:04 Відповісти
Краснодарским медикам пригрозили тюрьемными сроками за видео об отсутствии доплат «Приехал опер и сказал: "Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ"»Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
22.05.2020 17:05 Відповісти
А вот и правда начинает просачиваться.
Врачи из Курской области в обращении заявили, что количество заболевших COVID-19 занижено в разы.
Еще один хитрый план, чтобы не платить денег медикам занизить статистику
показати весь коментар
22.05.2020 17:07 Відповісти
Да нет никакой правды. В каком-то прииске выявили 1200 зараженных. Почти все не знали что болеют.)
показати весь коментар
22.05.2020 17:11 Відповісти
Если бы смертность от вируса в Рашке была как в Великобритании(14,32%), то сейчас бы там умерло уже 46 747 человек.
показати весь коментар
22.05.2020 17:08 Відповісти
уверен, что так оно и есть
показати весь коментар
22.05.2020 17:17 Відповісти
Сначала они все хором писали что режим скрывает количество больных. Даже когда кацапы находили больше всех больных в день, за исключением Америки. Потом когда рашка всех догнала они принялись за жертвы вируса. Ясно же что они всегда будут чем-то недовольны.
показати весь коментар
22.05.2020 17:24 Відповісти
Рисуют выход на плато. Стабильность - наше все.

https://twitter.com/Segozavr/status/1263736219227303936/photo/1
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8463
показати весь коментар
22.05.2020 17:08 Відповісти
В Петербурге 4 пациента и 34 медика заболели коронавирусной инфекцией в больнице, которая не рассчитана на прием и лечение таких больных. Волонтеры тайно передают медикам средства защиты, потому что принимать их в открытую запрещено - официально их хватаетРосія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 7936
показати весь коментар
22.05.2020 17:10 Відповісти
"0. уровень смертности в стране меньше 1%.
1. В это время в Германии он составляет 4,5%, а в Великобритании - 14%. Однако, российские медики на передовой пандемии ведут свой учет смертности. И их цифры в 16 раз выше, чем официальные.
2. Российское правительство было взбешено, когда того же дня Financial Times опубликовал статью о том, что реальное количество смертей в стране на 70% больше.
3.New York Times процитировал эксперта, который сказал, что российское правительство примерно втрое занижает реальные потери. "

Это не " The Economist", а "The Рederast", сколько же реально жертв, по какому из выше представленных вариантов? В 16 раз, в 1,7, в 3 ?
Во всех странах кроме умерших от вируса, подскочила смертность от других причин из за перегрузки экстренной помощи. В местностях, где была рекордная эпидемия - в разы больше добавочно умерших не от вируса, а от других причин. В Москве большой разгул эпидемии, там вполне может быть такой эффект, но то же самое англичане находили и в других странах, но не п...дели лишнего!
показати весь коментар
22.05.2020 17:10 Відповісти
Я больше верю анонимным экспертам математикам х16. Это же круто.
Кстати, Сингапур, Австралия, Армения, Казахстан, как и Россия, имеют низкий уровень фатальности/смертности. Они тоже в лидерах по к-ву тестов на млн населения и поэтому уровень фатальности там низкий. Математика и все.
показати весь коментар
22.05.2020 17:33 Відповісти
Я же не зря написал, что они "The Рederast"
показати весь коментар
22.05.2020 17:53 Відповісти
Рашка не поддается математике...там обращаются к рвачу когда уже придавит ..и придавит серьезно, ибо есть реальная опасность быть вышвырнутым с работы более старшим манегером...все переносится на ногах...
показати весь коментар
22.05.2020 22:11 Відповісти
В России один из самых высоких показателей количества тестов на тысячу человек (примерно 50 (положительный - 1 из 20 - 25)). Мало кто в мире так тщательно ищет заболевших. Выявляется множество случаев протекающих вообще без симптомов, с нулевой смертностью.

А что парализована медицина - таки да. Городскую больницу у меня закрыли под госпиталь, свернули все плановые операции, прекратили запись к большинству врачей. Теперь чтоб попасть к врачу - ты должен его сначала найти, потом доказать что тебе к нему действительно надо.
показати весь коментар
22.05.2020 17:55 Відповісти
В Германии тоже скрывают жертвы. Не может же быть, что немецкая медицина ВТРОЕ лучше британской?
показати весь коментар
22.05.2020 18:43 Відповісти
Realnyje cifry umersiv v raske neuznajem,no gde to predelax 50000 v dani moment ne mense
показати весь коментар
22.05.2020 17:17 Відповісти
Если бы Россия была в такой же жопе она давно бы развалилась.
показати весь коментар
22.05.2020 17:47 Відповісти
Как то пох на рабов *********.
показати весь коментар
22.05.2020 17:53 Відповісти
Да...как СССР с ..лохами. Кстати о лохах или лосях, говорят Миг -29 в Ливию переброшены. И ясное дело они появяться возле авиабазы, потому как вывезти оттуда российское оружие просто нереально многооо!!! И тут появляется он! На белом коне в белых трусняках.....да не, не Вован баклан, а ....украинские ЗРК "Печора" с увеличенным радиусом дальности....к ним же и поставлены Р Л С! Гы-гы-гы...
Вот, что делается со страной когда в голову пролезло зеленое гавно! Только одних Панцирей накосили на ван хандред миллионз далларз. А это очень и очень приличная больца в Москвореченске, а точнее...три!!!
показати весь коментар
22.05.2020 18:11 Відповісти
Покойник спать ложится На белую постель. В окне легко кружится Спокойная метель.
показати весь коментар
22.05.2020 19:02 Відповісти
да и пох. чем больше кацапаов выздохнет, тем легче будет жить цивилизованной части мира.
показати весь коментар
22.05.2020 19:19 Відповісти
при отсутствии независимых СМИ ватному лошью можно говорить что угодно, опровергнуть то не кому, да этим холопам и не нужна правда
показати весь коментар
22.05.2020 20:20 Відповісти
Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist - Цензор.НЕТ 8925
показати весь коментар
22.05.2020 21:09 Відповісти
А ВАМ ШО !?)
показати весь коментар
22.05.2020 23:56 Відповісти
 
 