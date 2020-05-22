Росія поводиться з коронавірусом, як СРСР із Чорнобилем, - Тhe Economist

Смертність від коронавірусу в Росії за офіційними даними - 1%. За даними експертів, уряд у кілька разів занижує реальні втрати від хвороби.

Про це пише видання The Economist, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У РФ офіційно зафіксовано більше 300 тисяч випадків захворювання на COVID-19 і 2900 смертей. Таким чином, рівень смертності в країні менший 1%. В цей час у Німеччині він становить 4,5%, а у Великій Британії - 14%. Однак, російські медики на передовій пандемії ведуть свій облік смертності. І їхні цифри в 16 разів вищі, ніж офіційні. А це означає, що офіційна російська статистика аж занадто оптимістична.

Та разом із тим, спираючись на неї, Володимир Путін наказав 11 травня скасувати так звані "неробочі дні". Таким евфемізмом у Росії називають національний карантин, який офіційно так і не був запроваджений. Також Путін переклав відповідальність за збереження обмежень на регіональну владу, подавши сигнал про те, що Росія нібито вже пережила найгірше.

"Ми повинні подякувати нашим лікарям і нашому президенту, які працювали вдень і вночі, рятуючи життя", - сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Російський уряд був розлючений, коли того ж дня Financial Times опублікував статтю про те, що реальна кількість смертей в країні на 70% більша. New York Times процитував експерта, який сказав, що російський уряд приблизно втричі занижує реальні втрати. Ці твердження спиралися на підрахунку смертей в Росії вище норми. Один з депутатів Думи почав вимагати позбавлення журналістів цих видань акредитації. Кремль почав говорити про "організовану атаку" проти Росії з боку Заходу.

Тим часом, деякі російські лікарі в соціальних мережах кажуть, що їм наказали умисне занижувати статистику, зараховуючи до числа загиблих від COVID-19 лише тих, у кого не було жодних інших хвороб, які призводили до ускладнень. Родичі жертв були дуже роздратовані цим.

Підозри посилюються ще й неймовірними цифрами, які надходять з деяких регіонів. Наприклад, Краснодарський край, де живе 5,2 мільйона людей, стверджує, що за останні кілька тижнів у регіоні кількість жертв зросла з 96 до 99 людей. З точки зору статистики, таке дуже маловірогідно.

Офіційні цифри говорять не так про пандемію COVID-19, як про саму політичну систему Росії, яка, подібно до її радянського попередника, оповита брехнею. Російські вибори продукують такі ж дивні графіки. Багато російських атлетів під час зимових Олімпійських ігор в 2014 році приймали допінг. Чиновники намагалися приховати їхній обман.

Костянтин Сонін з Чиказького університету переконаний, що проблема не в тому, що Кремль приховує чи викривляє дані. Дуже часто у нього просто їх немає. Більшість регіональних чиновників не підзвітні виборцям. Їхній статус і гроші повністю в руках Кремля. Тому вони складають фальшиві позитивні звіти, щоб виконати цілі, поставлені урядом. Мета в тому, щоб задобрити президента, а не людей.

"Кремлю навіть не потрібно говорити їм, які цифри записувати у звіти. Вони знають, що повідомляти потрібно те, що Кремль хоче почути", - сказав експерт.

За останні кілька тижнів російське державне телебачення стало ідеальною ілюстрацією цієї системи. На Заході чиновники принаймні намагалися підтримувати зв'язок зі своїм електоратом і ЗМІ. В Росії ж люди бачили на екранах, як їхні чиновники звітують перед самоізольованим Путіним по відеозв'язку. Сам екран відеоконференції нагадує православну ікону: Путін розміщений посередині у великій рамці, а навколо нього "12 апостолів" у дрібних.

Але цей вигаданий образ починає тріщати. В останні тижні рейтинг Путіна обвалився до історичного мінімуму. 17 травня міністр охорони здоров'я Дагестану сказав місцевому блогеру, що справжня кількість інфікованих у його республіці в чотири рази більша, ніж кажуть офіційні цифри. І що епідемія пневмонії вбила 657 людей, а не 27, як вказано в офіційних записах. Загалом 40 лікарів померли. Путін звинуватив громадян в тому, що вони намагаються лікуватися самостійно вдома.

Деякі міста виявилися більш відкритими, ніж Кремль. Москва визнала, що реальна кількість випадків коронавірусу може бути вищою, ніж повідомлялося. Тож столиця Росії зберегла карантин в силі.

Те, як Кремль поводиться з кризою коронавірусу, нагадує спроби приховати катастрофу на Чорнобильській АЕС в часи СРСР. Після неї тогочасний радянський лідер Михайло Горбачов оголосив про запуск "гласності".

Вся система оповита духом підлабузництва, переслідування незгодних, клановості й окозамилювання. Ми покладемо всьому цьому кінець", - сказав Горбачов на засіданні свого політбюро.

Путін, який почав своє президенство 20 років тому з приховування катастрофи на борту субмарини "Курськ", не збирається повторювати експеримент з "гласністю", яка допомогла знищити всю радянську систему.



