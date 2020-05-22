Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко
Активист Сергей Стерненко сообщил, что прокурор Бозовуляк фабрикует против него подозрение, преследуя цель превратить Стерненко из пострадавшего в нападавшего.
Об этом Стерненко расскащал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера я получил письмо с постановлением, которым прокурор Бозовуляк (тот самый ручной прокурор Венедиктовой, которого недавно назначили в моем производстве старшим группы прокуроров) абсолютно немотивированно (без какого-либо обоснования) отказал мне как пострадавшему в ознакомлении с материалами", - написал Стерненко.
Он добавил, что в сообщениях о подозрении нападавшим на него прокурор и следователь "специально не указали часть моих ранений и ранений нападавшего Кузнецова".
При этом Стерненко заявил, что цель таких действий прокуратуры вписать ему в подозрение версию о том, что Стерненко якобы сам напал на своего нападающего и что якобы сам себе специально разрезал руку.
"Вчера я подал в суд заявление об отводе предвзятого прокурора", - сообщил активист.
Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).
Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.
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А може це були банальні бандитські розбірки, пов'язані з торговлею наркотиками або кришуванням проституції, коли двоє бандитів зустріли третього "пагаваріть па панятіям", але він не був в настрої для розмов і банально зарізав одного з них?
Вибачте за чорний гумор,але так може скоріше дійде,наскільки абсурдна і боягузлива позиція того ж Стерненка про самооборону...
А от ваша прокацапська весія, що нібито Стерненко, повертаючись з дівчиною з магазину сам напав на 2х здорових лбів, що тусили у нього під будинком у 2 години ночі - це ж повна маячня!
Два бандюка (один боксер, второй ростом 1,94) спрятали телефоны, четыре часа ждали Сергея, а он на них напал???
Это, типа, идёт человек домой, у подъезда стоят два бандюка, явно не с приветливой рожей, а Стерненко дай сходу на них нападать:
- А не вы ли ссыте в моем подъезде, господа?
П.С. Венедиктовой пора собирать тревожный чемодан на Ростов...
Трохи про патріотичний шлях
Сергій Стерненко був безпосереднім активним учасником та організатором закриття «Правим Сектором» чисельних нарко-точок з реалізації спайсу в Одесі. Також був одним з організаторів так званої «сміттєвої люстрації». Так 30 вересня 2014 року брав участь, разом з іншими активістами «Правого Сектору», Автомайдану, Євромайдану та Самооборони «сміттєвої люстрації» проти кремлівського виродка Н.Шуфрича, який приїхав підбурювати Одесу. Переляканий Шуфрич Юда скажено виючи намагався втекти впав , внаслідок чого цей кремлівський холуй отримав тілесні ушкодження. Також Сергій Стерненко мужньо захищав Одесу від проросійських бойовиків під час протистояння 2 травня 2014 року.
А 15 листопада 2016 року Стерненко звернувся до суду з позовом проти викладачки Історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, ворога України україно фоба О.Радзиховської. Суворовський районний суд Одеси задовольнив позов та зобов'язав сепаратистку відповідачку виплатити обумовлену в позові суму.
17 листопада 2017 року Сергій Стерненко був одним з організаторів зриву виступу російського профашиста актора Костянтина Райкіна. Активісти пригадали Райкіну злочинні виступи на підтримку захоплення Росією українського Криму..
У квітні 2018 разом з однодумцями створив в Одесі Громадську патріотичну організацію «Небайдужі».
Стерненко був серед організаторів акції протесту «Аваков - чорт», яка відбулась 28 серпня 2019 року в Києві під Офісом президента. Учасники акції вимагали від Зеленського, щоб українофоба, рюкзакова Авакова - капітулянта не було в новому тоді всі думали що українському а виявилось що в антиукраїнському уряді.