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Новини Силовики
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Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция 01

Арсенал боеприпасов правоохранители обнаружили сегодня, 22 мая, в одном из заброшенных домов поселка Скотоватое Покровского района.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

В ходе реализации оперативной информации правоохранители изъяли из тайника 77 выстрелов ВОГ-17, винтовку Мосина, станковый гранатомет АГС-17, 9 взрывателей к минометным минам и более 350 патронов различного калибра.

Смотрите: На Луганщине обнаружен схрон с 210 кг взрывчатки, принадлежащий наемнику РФ из банды "Призрак", - прокуратура. ФОТО

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция 03
Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в тайнике на Днепропетровщине, - Нацполиция 04

Уголовное производство открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Все изъятое направлено на экспертизу. Сейчас полиция устанавливает происхождение оружия и лиц, причастных к организации тайника.

Читайте: Правоохранители задержали в центре Львова пьяного бездомного с винтовкой. ФОТО

Автор: 

оружие (7457) Нацполиция (15161) правоохранительные органы (2708) силовики (2513) тайник (125) Днепропетровская область (3712)


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Топ коментарі
+3
Отдайте мне, мне надо
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22.05.2020 17:16
+2
АГС с тремя улитками и Мосинка с затвором под снайперку....на охоту мужик собирался, не иначе....
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22.05.2020 17:15
+1
Красава!
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22.05.2020 17:18
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АГС с тремя улитками и Мосинка с затвором под снайперку....на охоту мужик собирался, не иначе....
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22.05.2020 17:15 Відповісти
Отдайте мне, мне надо
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22.05.2020 17:16 Відповісти
Красава!
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22.05.2020 17:18 Відповісти
Классные фотки делают наши "органы". Типа чёта там где-то откопали. Каким хером вы это найти бы смогли, дебилы. Просто отфоткали то что было и преподнесли как "расссссскрытие"...
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22.05.2020 17:20 Відповісти
Это ты дебил. Есть много способов найти. Один из самых действенных - собака, обученная поиску оружия и боеприпасов. А могли и просто застучать.
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22.05.2020 20:09 Відповісти
о, эксперт-зебил вылез...
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23.05.2020 07:18 Відповісти
Новенький АГС и довольно потертая Мосинка. Довольно странное сочетание. О четырех цинках 12,7 вообще непонятно. Они то к чему?
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22.05.2020 17:40 Відповісти
шоб було
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22.05.2020 18:10 Відповісти
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22.05.2020 21:17 Відповісти
Ну, до чего прапор руки дотянул, то и сп*%дил. Как орал однажды наш комбриг на плацу:
"Прапорщик - это военизированный крестьянин, который до обеда ищет что сп;%?дить, а после обеда - как вынести!"
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22.05.2020 23:48 Відповісти
Власник зброї (в минулому) - завбачливий та домовитий, але трохи дурний.
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22.05.2020 20:09 Відповісти
 
 