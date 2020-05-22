Серед змін до медреформи буде коригування коефіцієнта складності, щоб тарифи на послуги були справедливими, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт складності у тарифах на медичні послуги. Відповідні зміни потрібні для встановлення справедливих та обґрунтованих тарифів, які забезпечать гідний рівень оплати для медиків, а також якісні послуги для пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з представником ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Ми проводимо зміни в медичній реформі і, звичайно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок має бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо, щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти за складністю того чи іншого випадку", - розповів Степанов.

За словами міністра, в Міністерстві охорони здоров'я налаштовані на максимальну відкритість і прозорість своєї роботи. При цьому значна увага приділяється оптимізації процесів, тому один із пріоритетів відомства - розвиток і впровадження електронних систем, зокрема eHealth.

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