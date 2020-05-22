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Серед змін до медреформи буде коригування коефіцієнта складності, щоб тарифи на послуги були справедливими, - МОЗ

Серед змін до медреформи буде коригування коефіцієнта складності, щоб тарифи на послуги були справедливими, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт складності у тарифах на медичні послуги. Відповідні зміни потрібні для встановлення справедливих та обґрунтованих тарифів, які забезпечать гідний рівень оплати для медиків, а також якісні послуги для пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з представником ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Ми проводимо зміни в медичній реформі і, звичайно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок має бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо, щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти за складністю того чи іншого випадку", - розповів Степанов.

За словами міністра, в Міністерстві охорони здоров'я налаштовані на максимальну відкритість і прозорість своєї роботи. При цьому значна увага приділяється оптимізації процесів, тому один із пріоритетів відомства - розвиток і впровадження електронних систем, зокрема eHealth.

Читайте також: Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей"

Автор: 

МОЗ (5390) ООН (3342) Степанов Максим (2196) НСЗУ (313) медреформа (129) зарплата (2238)


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Это уже отказ от реформы Супрун или только отказ от коэффициентов?
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22.05.2020 17:47 Відповісти
А степень сложности каждого случая будут определять сами врачи? Представляю, какие тарифы они наопределяют!
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22.05.2020 18:29 Відповісти
Медицина в Украине должна быть только безплатной - платная медицина это геноцид, за который всех причастных рано или поздно народ Украины будет вешать!
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22.05.2020 18:46 Відповісти
На жаль,закінчується ера лікарів,готових працювати за безплатно,клятвигіпократам та ін. ідеї.
В цілому світі здоровя ціниться,тому що за лікування люди платять великі гроші.
Лише у нас лікар усім все зобовязаний.
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22.05.2020 21:50 Відповісти
Проще застраховаться, обслуживаться в платной клинике и послать этих министров и прочих долб@**** нах.
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22.05.2020 19:37 Відповісти
Неграмотний Степанов, чого ти не природним методом гвалтуєш Конституцію України ст.49 про безоплатні медичні послуги. Вас злочинців потрібно судити до довічного.
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23.05.2020 09:38 Відповісти
 
 