У Львівській області результатів ПЛР-тестів чекають по 7-8 днів, - директор обласного лабцентру

У Львівській області час очікування результатів ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу становить 7-8 днів.

Про це повідомив директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо у мешканця області взяли матеріал для дослідження, то поки його до нас привезуть, втрачається день, а потім у нас до 7-8 днів проводять дослідження. Тобто, людині доводиться отримувати результат через 7-8 днів", - сказав Павлів.

За його словами, щодня надходить від 400 до 600 проб, а проводиться в середньому 350 досліджень.

"У нас сьогодні надійшли матеріали і в холодильнику є понад 2,5 тисячі проб", - сказав Павлів.

Він також повідомив, що загалом в області провели понад 9 тисяч ПЛР-тестів, і приблизно 1,2 тис із них виявилися позитивними.

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