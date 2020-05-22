УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5497 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 350 6

У Львівській області результатів ПЛР-тестів чекають по 7-8 днів, - директор обласного лабцентру

У Львівській області результатів ПЛР-тестів чекають по 7-8 днів, - директор обласного лабцентру

У Львівській області час очікування результатів ПЛР-тестування на коронавірусну хворобу становить 7-8 днів.

Про це повідомив директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо у мешканця області взяли матеріал для дослідження, то поки його до нас привезуть, втрачається день, а потім у нас до 7-8 днів проводять дослідження. Тобто, людині доводиться отримувати результат через 7-8 днів", - сказав Павлів.

За його словами, щодня надходить від 400 до 600 проб, а проводиться в середньому 350 досліджень.

"У нас сьогодні надійшли матеріали і в холодильнику є понад 2,5 тисячі проб", - сказав Павлів.

Він також повідомив, що загалом в області провели понад 9 тисяч ПЛР-тестів, і приблизно 1,2 тис із них виявилися позитивними.

Читайте також: Кількість ПЛР-тестів на COVID-19 збільшать за рахунок лабораторій ВІЛ-центрів та Держпродспоживслужби: сьогодні буде ухвалено необхідне рішення, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2419)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра - Цензор.НЕТ 4709
показати весь коментар
22.05.2020 17:36 Відповісти
Это не просто ниже плинтуса, это уже за гранью. Они детей не пробовали отбирать, чтобы быстрее заплатили?
показати весь коментар
22.05.2020 18:13 Відповісти
Во Львовской области результатов ПЦР-тестов ждут по 7-8 дней, - директор областного лабцентра - Цензор.НЕТ 7294
показати весь коментар
22.05.2020 19:08 Відповісти
А как же сказки "величайшего"? Ведь все же с тестами хорошо? Или не все? А ведь Порох предлагал - Скажите и привезу современные лаборатории на 10-20 тысяч тестов в день.
показати весь коментар
22.05.2020 18:11 Відповісти
Мдя. З такими темпами нашій епідемії польську не наздогнати...
показати весь коментар
23.05.2020 01:39 Відповісти
 
 