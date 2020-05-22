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Поліцейських, поранених внаслідок підриву міни на Луганщині, евакуйовано вертольотом у Дніпро, - МВС. ФОТО

Поліцейських, які постраждали внаслідок підриву міни на Луганщині 20 травня, госпіталізовано вертольотом НГУ в лікарню Мечникова в Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Поліцейських, поранених внаслідок підриву міни на Луганщині, евакуйовано вертольотом у Дніпро, - МВС 01

20 травня приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району четверо бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ 1" під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на міні.

Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов, рятуючи побратимів, загинув від поранень.

Інші бійці були доставлені в місцеву лікарню. Сьогодні заступника командира батальйону Сергія Кисленських і старшого інспектора озброєння Володимира Сотникова екстрено евакуювали вертольотом Національної гвардії з Сєверодонецька в лікарню ім. Мечникова в Дніпрі.

Поліцейських, поранених внаслідок підриву міни на Луганщині, евакуйовано вертольотом у Дніпро, - МВС 02

Сергій має вогнепальне осколкове поранення м'яких тканин грудної клітки і ноги з наявністю металевих уламків і струс головного мозку. Володимир має вогнепальне осколкове поранення м'яких тканин плеча, грудної клітки і колінного суглоба з наявністю металевих уламків, струс головного мозку.

Подальше лікування і реабілітацію поліцейські проходитимуть у Дніпрі.

Дивіться також: Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

МВС (3500) поранення (2796) евакуація (2305) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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22.05.2020 18:13 Відповісти
Так вы уже опредеитесь ранены в результате обстрела или подрыва
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22.05.2020 19:00 Відповісти
Если ето был подрыв то вражеская ДРГ уже полным ходом орудует по нашим тылам. Нужно закрывать ОРДЛО и вводить в прифронтовой зоне военное положение и проводить зачистки
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22.05.2020 19:01 Відповісти
А сам, як вважаєш?
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22.05.2020 20:10 Відповісти
 
 