Поліцейських, поранених внаслідок підриву міни на Луганщині, евакуйовано вертольотом у Дніпро, - МВС. ФОТО

Поліцейських, які постраждали внаслідок підриву міни на Луганщині 20 травня, госпіталізовано вертольотом НГУ в лікарню Мечникова в Дніпрі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

20 травня приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району четверо бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ 1" під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил зазнали осколкових поранень внаслідок підриву на міні.

Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов, рятуючи побратимів, загинув від поранень.

Інші бійці були доставлені в місцеву лікарню. Сьогодні заступника командира батальйону Сергія Кисленських і старшого інспектора озброєння Володимира Сотникова екстрено евакуювали вертольотом Національної гвардії з Сєверодонецька в лікарню ім. Мечникова в Дніпрі.

Сергій має вогнепальне осколкове поранення м'яких тканин грудної клітки і ноги з наявністю металевих уламків і струс головного мозку. Володимир має вогнепальне осколкове поранення м'яких тканин плеча, грудної клітки і колінного суглоба з наявністю металевих уламків, струс головного мозку.

Подальше лікування і реабілітацію поліцейські проходитимуть у Дніпрі.

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