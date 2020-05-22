В районі ООС поранено 1 захисника України, ворог відкривав вогонь 10 разів від початку доби, - штаб

Російсько-окупаційні війська обстрілювали захисників України з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил. Біля Верхньоторецька противник вів вогонь двічі. Також двічі російські окупанти порушили режим припинення вогню неподалік від Старогнатівки.

Також захисників України обстрілювали поруч із Чермаликом, Водяним і Пісками.

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"Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається режим "Тиша".