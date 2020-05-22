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Новини Агресія Росії проти України
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В районі ООС поранено 1 захисника України, ворог відкривав вогонь 10 разів від початку доби, - штаб

В районі ООС поранено 1 захисника України, ворог відкривав вогонь 10 разів від початку доби, - штаб

Російсько-окупаційні війська обстрілювали захисників України з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил. Біля Верхньоторецька противник вів вогонь двічі. Також двічі російські окупанти порушили режим припинення вогню неподалік від Старогнатівки.

Також захисників України обстрілювали поруч із Чермаликом, Водяним і Пісками.

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"Утримуючи оборону і зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче і жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 зберігається режим "Тиша".

Автор: 

обстріл (28274) поранення (2796) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Одужання пораненим українцям.
Ганьба гаранту.
Смерть ворогам.
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22.05.2020 18:10
+1
Выздоровления воинам Украины
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22.05.2020 22:44
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Одужання пораненим українцям.
Ганьба гаранту.
Смерть ворогам.
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22.05.2020 18:10 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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22.05.2020 20:59 Відповісти
НЕ ПРОЙДЕТ ПУТИНСКИЙ БАСУРМАН! СМЕРТЬ ПУТИНОИДАМ И ИХ СОЮЗНИКАМ! Китайский автритарный сталинизм эталлон союзничков Путина...
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22.05.2020 22:43 Відповісти
Де відповідь?
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22.05.2020 23:00 Відповісти
Украинские каналы и СМИ не должны забывать о подвиге героев Украины в донецком аэропорту, ведь Они повторили подвиг защитников Бреста Лучше бы не было войны на Украине, но народ Украины должен забывать, ЧТО ИМЕННО НА Украине, А НЕ НА ЯМАЙКЕ И НЕ НА ЧУКОТКЕ ИДЕТ СТРАШНАЯ ВОЙНА ПУТИНСКИХ САДИСТОВ ПРОТИВ УКРАИНСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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22.05.2020 22:41 Відповісти
Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ, ЧТО НАРОД УКРАИНЫ НЕ ДОЛЖЕН ЗАБЫВАТЬ О ВОЙНЕ...
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22.05.2020 22:58 Відповісти
Выздоровления воинам Украины
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22.05.2020 22:44 Відповісти
Китайский авторитарный сталинский режим это союзник Путяши и угроза миру.
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22.05.2020 22:45 Відповісти
Мы должны наносить ответные адекватные удары по врагу с РСЗО, САУ, ГАУБИЦ.МОИ ЛЕВЫЕ КОЛЛГИ УДИВЛЯЮТСЯ ЭТИМ СЛОВАМ...Я ДАЖЕ ПОДДЕРЖУ МАССИРОВАННЫЕ УДАРЫ АВИАЦИИ ПРОТИВ ИХТАМНЕТОВ ПУТИНА!
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22.05.2020 22:48 Відповісти
 
 