"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента

Що вдалося і не вдалося зробити Володимиру Зеленському за перший рік свого президентства? Чи потрібно країні розмовляти з ворогами, а журналістам - із терористами? Чи відбудуться у жовтні українські вибори в Донецьку і Луганську?

Чим насправді дихає країна - в "Свободі слова Савіка Шустера" у п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуги народу";

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";

Сергій Рахманін, голова фракції партії "Голос";

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

Надія Савченко, Герой України, в'язень Кремля;

Роман Сущенко, кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ", в'язень Кремля;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

Світлана Крюкова, заступниця головного редактора інтернет-видання "Strana.ua";

Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна";

Ігор Чубайс, доктор філософських наук.

Вони говорять, а вирішує народ.