"Рік війни Зеленського" - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перший рік правління шостого президента
Що вдалося і не вдалося зробити Володимиру Зеленському за перший рік свого президентства? Чи потрібно країні розмовляти з ворогами, а журналістам - із терористами? Чи відбудуться у жовтні українські вибори в Донецьку і Луганську?
Чим насправді дихає країна - в "Свободі слова Савіка Шустера" у п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуги народу";
Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність";
Сергій Рахманін, голова фракції партії "Голос";
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
Надія Савченко, Герой України, в'язень Кремля;
Роман Сущенко, кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ", в'язень Кремля;
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
Світлана Крюкова, заступниця головного редактора інтернет-видання "Strana.ua";
Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна";
Ігор Чубайс, доктор філософських наук.
Вони говорять, а вирішує народ.
Будь ласка, зачекайте...
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Савик - юморист, войну заковычил
" Год войны Зеленского "
ха-ха-ха !!! - от "однополчан" Зеленского
коронавірус недарма з'явився
"скільки стілець не грій, а сцикун завжди залишиться сцикуном "
"де тут найближчий (кущик) , щоб ногу задерти... ?"
все стало ясно
"Мені треба негайно вийти до дамської комнати !!"
Законов в день нарушается может 3. А долб...ов там большая часть зеленых
Там уже тишком нишком скоро весь Квартал перетащат на відповідальні посади, вместе с уборщицами
Источник: https://censor.net/n3197426
А тепер все це зелене гівно сидить на жопі і сопе мовчки, треба розуміти шо проблема поганих доріг вже вирішена.