Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (Московського патріархату) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання Православної церкви України (ПЦУ).

Відповідь президента опубліковано на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з п. 1 ст. 5 закону України "Про управління об'єктами державної власності", Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, який визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління", - сказано у відповіді глави держави на петицію.

Зеленський нагадав, що згідно з п. 5 ст. 116 Конституції України Кабінет міністрів здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону.

Нагадаємо, електронна петиція із закликом до президента Зеленського припинити використання Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання ПЦУ була розміщена на сайті електронних петицій 15 квітня. 29 квітня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Всього петицію підписали 27 505 українців.

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