Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін
Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (Московського патріархату) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання Православної церкви України (ПЦУ).
Відповідь президента опубліковано на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з п. 1 ст. 5 закону України "Про управління об'єктами державної власності", Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, який визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління", - сказано у відповіді глави держави на петицію.
Зеленський нагадав, що згідно з п. 5 ст. 116 Конституції України Кабінет міністрів здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону.
Нагадаємо, електронна петиція із закликом до президента Зеленського припинити використання Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання ПЦУ була розміщена на сайті електронних петицій 15 квітня. 29 квітня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Всього петицію підписали 27 505 українців.
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Трагічні події пред-окупації а потім і знищення УНР послужили поштовхом до тотального винищення православного духівництва в поневоленій Україні. 25 січня 1918 року у стінах лаври закатовано митрополита київського й галицького Володимира, а 1920 року лавру закрито. Вона була претворена на всеукраїнський музей, з антирелігійною пропаганди в усрр окупаційна назва УНР. А Наркомат внутрішніх справ усрр негайно знищив або виселив з території колишньої лаври всіх осіб духовного звання, які там були.
У 1941 році окупаційні сталінські війська підірвали Свято-Успенський собор. Московська пропаганда приписала цей «подвиг» по знищенню Успенського собору та по мінуванню та підриву всього центра Києва диверсійною -терористичній групі НКВС на чолі з Іваном Кудрею.
І тільки 9 грудня 1995 р. Президент України Л. Кучма видав указ про відновлення Успенського собору. Храм був відтворений ,і освячений 24 серпня 2000 року.
Та ще У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Раніше була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада кремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах ( три) при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля абсолютно нічого не загрожує.
он о какую Конституцию ноги вытирал ?