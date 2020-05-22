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Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (Московського патріархату) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання Православної церкви України (ПЦУ).

Відповідь президента опубліковано на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з п. 1 ст. 5 закону України "Про управління об'єктами державної власності", Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, який визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління", - сказано у відповіді глави держави на петицію.

Зеленський нагадав, що згідно з п. 5 ст. 116 Конституції України Кабінет міністрів здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону.

Нагадаємо, електронна петиція із закликом до президента Зеленського припинити використання Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання ПЦУ була розміщена на сайті електронних петицій 15 квітня. 29 квітня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Всього петицію підписали 27 505 українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ченці закритої на карантин Лаври на чолі з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм і нардепом Новинським прийшли в парк Вічної Слави (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Кабмін (14071) Лавра (294) УПЦ МП (1206) петиція (320)


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Топ коментарі
+87
А Кабмін не твій, шолі? Стрілочник оманський.
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22.05.2020 18:45
+77
Уже понравилось

Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин - Цензор.НЕТ 5704
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22.05.2020 18:53
+58
Чортів ловити в Бориспільскій міській раді - то робота президента.

Винних у вбивстві Шеремета назначати на конференції - то робота президента.

А міжнародні справи - то робота Єрмака.
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22.05.2020 18:48
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Во истенно Булгаков Великим был...
Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін - Цензор.НЕТ 5445
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22.05.2020 20:28 Відповісти
просто перестанте ходить и ано само рассосется.
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22.05.2020 20:34 Відповісти
Кто нибудь ответит,нах оно вообще нужно,если оно вообще ни на что не влияет и,как оказалось,от него вообще ничего не зависит? Не слишком ли дорого Украине обходится НОЛЬ?
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22.05.2020 20:38 Відповісти
-
Трагічні події пред-окупації а потім і знищення УНР послужили поштовхом до тотального винищення православного духівництва в поневоленій Україні. 25 січня 1918 року у стінах лаври закатовано митрополита київського й галицького Володимира, а 1920 року лавру закрито. Вона була претворена на всеукраїнський музей, з антирелігійною пропаганди в усрр окупаційна назва УНР. А Наркомат внутрішніх справ усрр негайно знищив або виселив з території колишньої лаври всіх осіб духовного звання, які там були.
У 1941 році окупаційні сталінські війська підірвали Свято-Успенський собор. Московська пропаганда приписала цей «подвиг» по знищенню Успенського собору та по мінуванню та підриву всього центра Києва диверсійною -терористичній групі НКВС на чолі з Іваном Кудрею.
І тільки 9 грудня 1995 р. Президент України Л. Кучма видав указ про відновлення Успенського собору. Храм був відтворений ,і освячений 24 серпня 2000 року.
Та ще У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Раніше була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада кремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах ( три) при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля абсолютно нічого не загрожує.
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22.05.2020 20:47 Відповісти
когда зеленский у авакова прокурором взахлёб выступал, то
он о какую Конституцию ноги вытирал ?
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22.05.2020 20:48 Відповісти
управляет Кабмин/ тупо перевёл стрелки.А мог высказать свою позицию типа Я понимаю что с булавой гетмана запорожских козаков выгляжу ряженым придурком. И как только освобожусь от Коломойского с Герусом, Шефирами, Мендель и прочими из его кодлана так сразу выкрещусь в церкви КП. Или в церкви МП. Сказать честно.По украински. Без А вы продаёте или покупаете?
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22.05.2020 20:58 Відповісти
ЗеЛох нічого не хоче робити на користь України, і все робить для блага росіян... Хто голосуав за цього клоуна?
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22.05.2020 20:59 Відповісти
Для чего тогда президент? и для чего сбор подписей? Меру Черкасс привет передавать?
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22.05.2020 21:12 Відповісти
...і я нє я і лавра нє мая...
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22.05.2020 21:22 Відповісти
А злодеев ловит МВД,а выносит приговор суд, а зарплату в 4000$$учителям назначает кабмин , а ...... а на нафига нам этот чёрт тогда нужен?
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22.05.2020 22:02 Відповісти
з'їхав.
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22.05.2020 22:16 Відповісти
А кабмином кто управляет? Или это уже не твои люди? Под дурачка косишь?
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22.05.2020 22:37 Відповісти
Чомусь до того моменту як ти став прєпіздєнтом у нас за все відповідав Порошенко, а тепер таке враження, що ти ні за що не відповідаєш.
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22.05.2020 22:40 Відповісти
а дать поручение кабмину слабо??? )))) нелох))
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22.05.2020 22:42 Відповісти
Назвіть хоч одну позитивну рису, яка б виправдовувала перебування цієї людини на посаді президента?
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22.05.2020 23:03 Відповісти
Ему Путлер не даёт добро на это.
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22.05.2020 23:10 Відповісти
Иудей занял относительно правильную позицию...не лезть в вопросы другой конфессии...но иудей забыл, что бить будут не по паспорту, а по морде..и ту морду которая на портрете .....
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22.05.2020 23:22 Відповісти
Чтобы быть иудеем, нужно посещать синагогу и быть верующим евреем, а шмаркля по духу полностью скацапленный малообразованный хАхол-малоросс, рождённый махровыми совками.
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23.05.2020 01:15 Відповісти
Какое дело иудею до наших православных разборок Я в шоке с Украинцев На тридцатом году независимости ходить в кацапский патриархат молится Вы что блин терпилы Ещё и хнычут как девочки Пойдите и заберите то что вам принадлежит по праву Лавра построенная нашими предками была раньше чем мокши разговаривать научились А вы только ноете
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22.05.2020 23:24 Відповісти
А вашего шефа, Пригожина, для начала, спросить не хочешь, какое его иудейское дело до мусульманских разборок в Сирии и Ливии? А сам ты почему на фабрике ошиваешься, не просишь перевести тебя к Вагнеру? Строчишь лабуду как из автомата и рассказать стыдно, где работаешь.
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23.05.2020 14:31 Відповісти
верно ответил.
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23.05.2020 01:11 Відповісти
Лижешь ты как то без огонька
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23.05.2020 08:05 Відповісти
я не лижу. ты лижешь как то без огонька.
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23.05.2020 21:21 Відповісти
Хто хоче робити- робить.Хто не хоче -шукає "отмазку".
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23.05.2020 09:41 Відповісти
"Савєтнікі " у зе розумово відсталі або шкідники,а може і він такий.
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23.05.2020 17:02 Відповісти
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