Ціну газу для населення у травні знижено на 21%, - НАК "Нафтогаз України"

Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла у травні 2020 року становитиме 2,276 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 21,4% менше, ніж у квітні 2020 роки (2,897 грн/куб.м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

За даними "Нафтогазу", від початку 2020 року ціна впала на 51%, а порівняно з травнем-2019 - на 62%.

У "Нафтогазі" зазначають, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, зокрема на природний газ. За даними аналітиків НАК, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну чинить додатковий тиск високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де, завдяки ґрунтовній підготовці до попереднього опалювального сезону і теплій зимі, накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд куб. м.

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