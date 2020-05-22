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Новини Тарифи ЖКГ
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Ціну газу для населення у травні знижено на 21%, - НАК "Нафтогаз України"

Ціну газу для населення у травні знижено на 21%, - НАК

Ціна поставки НАК "Нафтогаз України" природного газу для потреб населення і виробників тепла у травні 2020 року становитиме 2,276 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 21,4% менше, ніж у квітні 2020 роки (2,897 грн/куб.м).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

За даними "Нафтогазу", від початку 2020 року ціна впала на 51%, а порівняно з травнем-2019 - на 62%.

У "Нафтогазі" зазначають, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, зокрема на природний газ. За даними аналітиків НАК, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну чинить додатковий тиск високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де, завдяки ґрунтовній підготовці до попереднього опалювального сезону і теплій зимі, накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою - 17,5 млрд куб. м.

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Автор: 

газ (10410) Нафтогаз (4407) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+23
Ну спасибо вам. Вы еще воду в дождь предложите.
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22.05.2020 19:19
+15
Скажите, а почему в Украине транспортировка газа стоит так же как и сам газ? Вы что газ транспортируете с Антарктиды или из США? При етом ***** вы газ транспортируете всего за $10/тыс куб
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22.05.2020 19:21
+9
Зебіли ! В червні , липні та серпні зекоМАНДА ще більше знизить ціну на газ . А в жовтні підніме - бо Порошенко !
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22.05.2020 19:26
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Ну спасибо вам. Вы еще воду в дождь предложите.
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22.05.2020 19:19 Відповісти
За це треба дякувати Зеленському, бо якби не він, то газ коштував би дорожче!🐸
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22.05.2020 19:20 Відповісти
Вы правы - если бы не лживый малоросский клоун, весна не наступила бы и отопление не отключили бы... И летом за отопление зелёная саранча будет сдирать со всех нас меньше денег...Это ли не победа над бедностью? И народ опять не доволен, ему опять мало? Когда уже мы нажрёмся? Неблагодарные....
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22.05.2020 19:48 Відповісти
Пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко - человек Божий, а русскоязычное население, переселённое Сталиным после Голодомора с Нечерноземья в украинские дома и получившие украинское гражданство - избрало царем инородца. Мокша теперь ожидает, что пианист национализирует частные предприятия «Рошен» и арестует банковские счета Фирташа и, «по щучьему велению», раздаст их зеленому электорату. Каждому «мохеровому берету» по шоколадке и одному доллару. Не дождетесь!!!
Наоборот! Ожидаем в ближайшее время гнева Божьего и Его праведного суда над жителями Украины. Киевскую Русь могут накрыть ураганы, посетить наводнения и суховеи, лесные пожары и землетрясения, пандемия коронавируса и оккупация восточных регионов православными супостатами из Московии.
Вседержитель уже наказывает нечестивых избирателей, проголосовавших 21 апреля 2019 года за еврея-богохульника засухой.
На юге Украины в Бессарабии, где большинство жителей смотрят только российское телевидение, и которые проголосовали на выборах за «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО», хлеборобы стреляются из пистолетов из-за погибшего урожая зерновых. В апреле и мае в этом регионе осадки практически не выпадали.
На полях с засохшими ******** озимой пшеницы, пастухи выпасают крупный рогатый скот.
Европейские политики не могут уразуметь, каким образом христиане, получившие ТОМОС из рук Петра Порошенко, избрали президентом атеиста-клоуна и посмеиваются над Украиной. Сбывается пророчество пророка Иезекииля:
«И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях; - Я, Господь, изрек сие; - и когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас».
Избежать Божьего гнева в нынешней ситуации можно только последуя рекомендации Иисуса Христа: «…говорю вам,
но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Евангелие от Луки 13:3).
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22.05.2020 21:28 Відповісти
Особенно на фоне падения цен на газ в мире.
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22.05.2020 19:57 Відповісти
Скажите, а почему в Украине транспортировка газа стоит так же как и сам газ? Вы что газ транспортируете с Антарктиды или из США? При етом ***** вы газ транспортируете всего за $10/тыс куб
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22.05.2020 19:21 Відповісти
патамушта ******* вольдемара шестигранного нэ хочэ давытысь писною бульбою...
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22.05.2020 19:38 Відповісти
ну да канешна, транспортировка 1.8грн за куб, но ты походу лох раз платишь по такой цене
без лоха и жизнь плоха
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22.05.2020 19:49 Відповісти
Нелох говорил же год назад - жыты будэ прикольно ))))) скучно !? за вылет из аэропорта 15 гривасов раз ! Скоро налог на воздух это 2 , уверен и шоб сесть за лисапед права понадобятся это 3. Больше продолжать не буду бо чую депутаты все мои законопроэкты примут,,,,, а платить мне
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22.05.2020 20:51 Відповісти
Мурчику РЕСПЕКТ за юмор!!!
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22.05.2020 21:29 Відповісти
после того, как за отопление выплатили
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22.05.2020 19:23 Відповісти
Витренко уволили, если ещё Коболева то в два раза упадет. Если процентов 80 Нафтогаза с их идиотским зарплатами, может и 2 гривны будет
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22.05.2020 19:23 Відповісти
Для підприємств ціна на червень 1,9 грн. за куб.
Нафтогаз не продає газ для населення.Продають кантори Суркіса,Коломойського і т.д.
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22.05.2020 19:54 Відповісти
Зебіли ! В червні , липні та серпні зекоМАНДА ще більше знизить ціну на газ . А в жовтні підніме - бо Порошенко !
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22.05.2020 19:26 Відповісти
Ну давай вспомним как Парашенко вообще еще в 2019 сразу после выборов хотел поднять цену на газ до 12.500,чтобы путенненапал
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22.05.2020 19:33 Відповісти
_Выбора не было, вот и снизили. Слишком уж нефть и газ обвалились. Но мы на электричестве всё равно вас ограбим!
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22.05.2020 19:43 Відповісти
газ на заправках уже полетел вверх все ненажрутся муки!!!
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22.05.2020 19:45 Відповісти
фу ки
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22.05.2020 20:00 Відповісти
Кто мы, на электрике?
Рыжая тварь, которой пэтюнька подарил энергосистемы Украины?
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22.05.2020 19:51 Відповісти
Свиноботы как всегда всем недовольны..
Любой успех Зеленского - для них как серпом по яйцам
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22.05.2020 19:57 Відповісти
А где твой друг Ла-Ла-Ла ?
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22.05.2020 19:58 Відповісти
Вообще то это она
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22.05.2020 20:10 Відповісти
Не факт.
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23.05.2020 09:44 Відповісти
в бункере сидит готовится к мавзолею
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22.05.2020 20:36 Відповісти
смерть зеленым попугаям
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22.05.2020 20:49 Відповісти
а сланцевий газ скільки коштуватиме??
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22.05.2020 20:56 Відповісти
Молодцы , почти компенсировали украденные Порошенковские ( укропорошенские ) 25 проц.!
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22.05.2020 21:13 Відповісти
при Петрусе такого не было
платили по 8000 и порохоботы были счастливы
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22.05.2020 21:36 Відповісти
О.Кучереко.
Президент чомусь вирішив,що він впливає на ціну на газ. Це не так,бо ціна на газ в Європі за останній рік зменшилась в тричі. https://www.youtube.com/watch?v=xvZoOyG1Uik&fbclid=*************************************************-xm_Flzq7Dno
Ціну газу для населення у травні знижено на 21%, - НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 4810
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23.05.2020 09:41 Відповісти
Нахуа вы кому ставите в цінах?
2 грн. 27,6 копійок за куб/м?
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23.05.2020 13:49 Відповісти
 
 