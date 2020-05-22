МОЗ на час карантину переніс атестацію лікарів, а медпрацівники, які боролися з коронавірусом, отримають додаткові бали

Міністерство охорони здоров'я підписало наказ про перенесення атестацій у 2020 році на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" на період карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра Ірина Микичак, передає пресслужба відомства.

"Підписано наказ, за ​​яким всі медичні працівники, які були залучені до надання медичної допомоги під час епідемії коронавірусної інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб Міністерства подякувати медикам за їхню роботу", - повідомила Ірина Микичак.

Там зазначають, що завдяки цьому медпрацівникам можна не турбуватися про те, що термін дії їхньої атестації закінчився, а через епідемію вони не можуть його поновити.

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Крім того, перенесли ліцензійні медичні іспити КРОК для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня.

Також міністерство затвердило табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень - це дозволить забезпечити кожне приймальне відділення належним медичним обладнанням.

Підтвердження кваліфікаційної категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння категорії можна проходити частіше.