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МОЗ на час карантину переніс атестацію лікарів, а медпрацівники, які боролися з коронавірусом, отримають додаткові бали

МОЗ на час карантину переніс атестацію лікарів, а медпрацівники, які боролися з коронавірусом, отримають додаткові бали

Міністерство охорони здоров'я підписало наказ про перенесення атестацій у 2020 році на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання "лікар-спеціаліст", "провізор-спеціаліст" на період карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра Ірина Микичак, передає пресслужба відомства.

"Підписано наказ, за ​​яким всі медичні працівники, які були залучені до надання медичної допомоги під час епідемії коронавірусної інфекції, отримають 50 балів до безперервного професійного розвитку. Це ще один спосіб Міністерства подякувати медикам за їхню роботу", - повідомила Ірина Микичак.

Там зазначають, що завдяки цьому медпрацівникам можна не турбуватися про те, що термін дії їхньої атестації закінчився, а через епідемію вони не можуть його поновити.

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Крім того, перенесли ліцензійні медичні іспити КРОК для студентів-медиків та інтернів на другу половину червня.

Також міністерство затвердило табель оснащення для відділень екстреної або невідкладної медичної допомоги багатопрофільних лікарень - це дозволить забезпечити кожне приймальне відділення належним медичним обладнанням.

Підтвердження кваліфікаційної категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння категорії можна проходити частіше.

Автор: 

МОЗ (5390) Микичак Ірина (55) атестація (21)


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Топ коментарі
+4
Да вы просто тупо верните долги по зарплате. И всем врачам, а не только избранным.
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22.05.2020 19:53
+4
Не хвилюйся, ось з вакциною вставимо тобі чіп і будемо керувати тобою через мережу 5G.
Ну, хібащо шапочку з фольги вже зараз почнеш носити, але в такому разі пришлемо до тебе бригаду рептилоїдів з планети Нубіру.
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22.05.2020 20:15
+3
Мені за березень віддали. Якраз машину відремонтую.
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22.05.2020 20:12
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и рецепты заставьте писать печатным шрифтом...
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22.05.2020 19:53 Відповісти
А дополнительные баллы это что? В замен дополнительных денег? При такой зарплате столько мороки - это дикость.Медицину просто уничтожают.
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22.05.2020 19:56 Відповісти
печатать, имеешь ввиду, на принтере через копм?
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22.05.2020 19:57 Відповісти
неа...оливцэм химичным вид рукы.
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Да вы просто тупо верните долги по зарплате. И всем врачам, а не только избранным.
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22.05.2020 19:53 Відповісти
Мені за березень віддали. Якраз машину відремонтую.
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22.05.2020 20:12 Відповісти
За счет фонда ноября или декабря? Или уже к октябрю добрались?
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22.05.2020 20:14 Відповісти
Наскільки знаю- серпень.
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22.05.2020 20:15 Відповісти
Круто керуют однако. Типа "потом как-нибудь пропетляем. а сейчас дырки местной властью заткнем".
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22.05.2020 20:23 Відповісти
е-баллы?
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22.05.2020 19:54 Відповісти
++++
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22.05.2020 20:35 Відповісти
Наглость Минздравовских поражает. Что означает "боролись с вирусом"? Чаи гоняли в пустых госпиталях и поликлиниках?
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22.05.2020 20:04 Відповісти
Не хвилюйся, ось з вакциною вставимо тобі чіп і будемо керувати тобою через мережу 5G.
Ну, хібащо шапочку з фольги вже зараз почнеш носити, але в такому разі пришлемо до тебе бригаду рептилоїдів з планети Нубіру.
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22.05.2020 20:15 Відповісти
Поди выпей аспирину, у тебя уже точно белая горячка....
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22.05.2020 20:25 Відповісти
Не хвилюйся.
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Расскажи лучше как ты с Вирусом боролся. Привлекал его внимание грязным бельем и голыми руками душил слетевшуюся на запах стайку ковидов и ковидочек?
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22.05.2020 20:57 Відповісти
А ти вже забув свою брехню що вже перехворів, разом з усію ріднею?
Забрехався?
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22.05.2020 21:13 Відповісти
Нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Да, переболели все в семье и что? Расстрелять нас во имя Ковида? Ты давай про Майн Кампф с Вирусом....
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22.05.2020 21:16 Відповісти
Так що, ти вже доказуєш що ковід існує?
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Года полтора - два санврачи будут менять джипы раз в пол-года.
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22.05.2020 20:41 Відповісти
то есть если дадут корочку, что боролся - можно переаттестовать и дальше ставить неправильные диагнозы и убивать людей?
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22.05.2020 20:49 Відповісти
А ти до лікарів не ходи. Пий уріну.
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Можно еще грамоты раздавать вместо денег...
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22.05.2020 20:52 Відповісти
 
 