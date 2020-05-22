На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У Луганській області правоохоронці провели відпрацювання населених пунктів Попаснянського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поліцейські заходи були спрямовані на посилення безпеки громадян, недопущення фактів екстремізму і тероризму, профілактику та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, запобігання незаконному обігу зброї, вибухівки та наркотичних речовин і стабілізації оперативної обстановки на території цих населених пунктів.

Близько 150 поліцейських були задіяні у складі піших і мобільних патрульних нарядів.

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Поліцейські проводили санкціоновані обшуки в рамках кримінальних проваджень, за якими здійснюється досудове слідство, перевіряли транспортні засоби, які рухалися населеними пунктами, власників зброї, раніше судимих ​​осіб та громадян, які перебувають під адміністративним наглядом.





Унаслідок відпрацювання було задокументовано факти незаконного зберігання наркотичних засобів. Виявлено 16 адміністративних правопорушень за якими складено відповідні матеріали. Вилучено 3 одиниці мисливської зброї, власники якої порушили терміни зберігання, встановлені чинним законодавством.