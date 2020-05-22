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Новини Операція Об'єднаних сил
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На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У Луганській області правоохоронці провели відпрацювання населених пунктів Попаснянського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС 01

Поліцейські заходи були спрямовані на посилення безпеки громадян, недопущення фактів екстремізму і тероризму, профілактику та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, запобігання незаконному обігу зброї, вибухівки та наркотичних речовин і стабілізації оперативної обстановки на території цих населених пунктів.

Близько 150 поліцейських були задіяні у складі піших і мобільних патрульних нарядів.

На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС 02

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На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС 03

Поліцейські проводили санкціоновані обшуки в рамках кримінальних проваджень, за якими здійснюється досудове слідство, перевіряли транспортні засоби, які рухалися населеними пунктами, власників зброї, раніше судимих ​​осіб та громадян, які перебувають під адміністративним наглядом.

На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС 04
На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС 05

Унаслідок відпрацювання було задокументовано факти незаконного зберігання наркотичних засобів. Виявлено 16 адміністративних правопорушень за якими складено відповідні матеріали. Вилучено 3 одиниці мисливської зброї, власники якої порушили терміни зберігання, встановлені чинним законодавством.

Автор: 

Нацполіція (15138) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4876)


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Отто фон Бисмарк
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22.05.2020 20:11 Відповісти
А сколько сепаров взяли?
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22.05.2020 20:45 Відповісти
Члени Альянсу розуміють, що, згідно з п'ятою статтею Статуту НАТО, прийняття до своїх лав, наприклад України, автоматично означало б необхідність воювати з Росією за окуповані території, додав Волкер.
За його словами, щоб позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій, НАТО повинно зробити так, щоб п'ята стаття не стосувалася цих територій.
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22.05.2020 20:49 Відповісти
в результате спецоперации задержаны злостные продавцы семечек - бабули возрастом 73, 76 и 78 лет
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22.05.2020 21:28 Відповісти
контрабандистки
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22.05.2020 21:53 Відповісти
Какое может быть нарушение сроков хранения, если закона об оружии нет.
Хотя если беспредел считать действующим законодательством, то тогда все правильно написано
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22.05.2020 23:25 Відповісти
Там сепар на сепаре и сепаром погоняют.Только полная депортация ватных душонок в Запоребриковье положит начало мира в Украине.
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23.05.2020 01:06 Відповісти
 
 