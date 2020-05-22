На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
У Луганській області правоохоронці провели відпрацювання населених пунктів Попаснянського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поліцейські заходи були спрямовані на посилення безпеки громадян, недопущення фактів екстремізму і тероризму, профілактику та розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, запобігання незаконному обігу зброї, вибухівки та наркотичних речовин і стабілізації оперативної обстановки на території цих населених пунктів.
Близько 150 поліцейських були задіяні у складі піших і мобільних патрульних нарядів.
Поліцейські проводили санкціоновані обшуки в рамках кримінальних проваджень, за якими здійснюється досудове слідство, перевіряли транспортні засоби, які рухалися населеними пунктами, власників зброї, раніше судимих осіб та громадян, які перебувають під адміністративним наглядом.
Унаслідок відпрацювання було задокументовано факти незаконного зберігання наркотичних засобів. Виявлено 16 адміністративних правопорушень за якими складено відповідні матеріали. Вилучено 3 одиниці мисливської зброї, власники якої порушили терміни зберігання, встановлені чинним законодавством.
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(порядок должен быть)
Отто фон Бисмарк
За його словами, щоб позбавити Росію стимулів для продовження окупації цих територій, НАТО повинно зробити так, щоб п'ята стаття не стосувалася цих територій.
Хотя если беспредел считать действующим законодательством, то тогда все правильно написано