Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна

Зміни до податкового кодексу, які ухвалені законом 1210, повертають нас в часи репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в ефірі телеканалу "Прямий".

Вона нагадала, як відбувався розгляд цього закону з моменту йоги підготовки і до підписання президентом. "Ще у серпні 2019 року профільний комітет з питань фінансі, податкової та митної політики почав презентуват суспільству набір різних побажань і бачень людей, які ще не відчували, в якому стані економіка і що потрібно суспільству, бізнесу", – розповіла вона.

За словами Южаніної, було запропоновано низку змін до податкового законодавства, але безсистемно, не вдумуючись у норми, які запропоновані.

"Був створений закон, який займав більше тисячі сторінок у порівняльній таблиці. Не можна було навіть зрозуміти, чого він має стосуватися", – зауважила Ніна Южаніна.

"В результаті був прийнятий абсолютно сирий закон, який не враховував критичні зауваження", – констатувала депутатка.

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Ніна Южаніна розповіла, що більшість бізнес-асоціацій весь цей період зверталися до президента з проханням не підписувати цей закон як один із найбільш шкідливих для бізнесу. "При чому йдеться про бізнес, починаючи від просто фізичних осіб – підприємців, дрібно, малого, середьного і до великого бізнесу", – підкреслила представниця фракції "Європейська Солідарність".

"Для кожного в цьому законі є надзвичайно складні норми для виконання і сприйняття. Ці норми додатково вимивають гроші з платників і додатково надають величезні преференціі контролюючим органам", – пояснила депутатка.

Вона додала, що декілька спілок підприємців наголосили, що запровадження закону матиме "катастрофічні наслідки для економіки України".

"Президент не почув бізнес. На жаль, нинішня влада не відреагувала на ту ситуацію, в якій знаходиться зараз бізнес", – сказала вона.

Южаніна висловила жаль, що заміть напрацювання і прийняття законопроектів для підтримки економіки під час карантину, підписаний закон 1210, який абсолютно нівелює всі зусилля з підтримки економіки.

"Ми відкочуємося у далеке минуле часів Азарова-Клименка, коли надаються величезні права контролюючим органам, коли все буде відбуватися за рішенням в переважній більшості контролюючого органу. Навіть дійшли до того, що вину платника податку за порушення податкового законодавства тепер буде встановлювати контролюючий орган. Ви уявляєте, що це буде?", – застерігає Ніна Южаніна.

Вона також зазначила: "Мені здається, що якщо у президента поруч є хоч одна думаюча людина, цей закон не мав би бути підписаний. Тільки через те, що їм абсолютно все одно, що буде відбуватися з бізнесом і економікою, цей закон набуде чинності".