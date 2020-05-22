Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна
Зміни до податкового кодексу, які ухвалені законом 1210, повертають нас в часи репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в ефірі телеканалу "Прямий".
Вона нагадала, як відбувався розгляд цього закону з моменту йоги підготовки і до підписання президентом. "Ще у серпні 2019 року профільний комітет з питань фінансі, податкової та митної політики почав презентуват суспільству набір різних побажань і бачень людей, які ще не відчували, в якому стані економіка і що потрібно суспільству, бізнесу", – розповіла вона.
За словами Южаніної, було запропоновано низку змін до податкового законодавства, але безсистемно, не вдумуючись у норми, які запропоновані.
"Був створений закон, який займав більше тисячі сторінок у порівняльній таблиці. Не можна було навіть зрозуміти, чого він має стосуватися", – зауважила Ніна Южаніна.
"В результаті був прийнятий абсолютно сирий закон, який не враховував критичні зауваження", – констатувала депутатка.
Ніна Южаніна розповіла, що більшість бізнес-асоціацій весь цей період зверталися до президента з проханням не підписувати цей закон як один із найбільш шкідливих для бізнесу. "При чому йдеться про бізнес, починаючи від просто фізичних осіб – підприємців, дрібно, малого, середьного і до великого бізнесу", – підкреслила представниця фракції "Європейська Солідарність".
"Для кожного в цьому законі є надзвичайно складні норми для виконання і сприйняття. Ці норми додатково вимивають гроші з платників і додатково надають величезні преференціі контролюючим органам", – пояснила депутатка.
Вона додала, що декілька спілок підприємців наголосили, що запровадження закону матиме "катастрофічні наслідки для економіки України".
"Президент не почув бізнес. На жаль, нинішня влада не відреагувала на ту ситуацію, в якій знаходиться зараз бізнес", – сказала вона.
Южаніна висловила жаль, що заміть напрацювання і прийняття законопроектів для підтримки економіки під час карантину, підписаний закон 1210, який абсолютно нівелює всі зусилля з підтримки економіки.
"Ми відкочуємося у далеке минуле часів Азарова-Клименка, коли надаються величезні права контролюючим органам, коли все буде відбуватися за рішенням в переважній більшості контролюючого органу. Навіть дійшли до того, що вину платника податку за порушення податкового законодавства тепер буде встановлювати контролюючий орган. Ви уявляєте, що це буде?", – застерігає Ніна Южаніна.
Вона також зазначила: "Мені здається, що якщо у президента поруч є хоч одна думаюча людина, цей закон не мав би бути підписаний. Тільки через те, що їм абсолютно все одно, що буде відбуватися з бізнесом і економікою, цей закон набуде чинності".
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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Агенты КГБ Ермак ( Козырь) и Деркач, а также «президент Украины» провели совместную операцию «компромат» . Цель - лишить Украину поддержки важнейшего стратегического союзника и открыть Кремлю дорогу к масштабной военной эскалации на Востоке Украины. Операция провалилась.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
кроме Коломойского
Обе рябое.... Что Нина, что Вова....
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.
Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.
Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.
Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.
Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.
Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.
Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!
Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.
Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.
Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!
Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.
Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.
А, значит, он наш враг.
пані забули, що так і було при реєстрації податкових..?
теперь все пойдут в тень и вообще нихера не будут платить