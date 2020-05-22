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Новини
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Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна

Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна

Зміни до податкового кодексу, які ухвалені законом 1210, повертають нас в часи репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в ефірі телеканалу "Прямий".

Вона нагадала, як відбувався розгляд цього закону з моменту йоги підготовки і до підписання президентом. "Ще у серпні 2019 року профільний комітет з питань фінансі, податкової та митної політики почав презентуват суспільству набір різних побажань і бачень людей, які ще не відчували, в якому стані економіка і що потрібно суспільству, бізнесу", – розповіла вона.

За словами Южаніної, було запропоновано низку змін до податкового законодавства, але безсистемно, не вдумуючись у норми, які запропоновані.

"Був створений закон, який займав більше тисячі сторінок у порівняльній таблиці. Не можна було навіть зрозуміти, чого він має стосуватися", – зауважила Ніна Южаніна.

"В результаті був прийнятий абсолютно сирий закон, який не враховував критичні зауваження", – констатувала депутатка.

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Ніна Южаніна розповіла, що більшість бізнес-асоціацій весь цей період зверталися до президента з проханням не підписувати цей закон як один із найбільш шкідливих для бізнесу. "При чому йдеться про бізнес, починаючи від просто фізичних осіб – підприємців, дрібно, малого, середьного і до великого бізнесу", – підкреслила представниця фракції "Європейська Солідарність".

"Для кожного в цьому законі є надзвичайно складні норми для виконання і сприйняття. Ці норми додатково вимивають гроші з платників і додатково надають величезні преференціі контролюючим органам", – пояснила депутатка.

Вона додала, що декілька спілок підприємців наголосили, що запровадження закону матиме "катастрофічні наслідки для економіки України".

"Президент не почув бізнес. На жаль, нинішня влада не відреагувала на ту ситуацію, в якій знаходиться зараз бізнес", – сказала вона.

Южаніна висловила жаль, що заміть напрацювання і прийняття законопроектів для підтримки економіки під час карантину, підписаний закон 1210, який абсолютно нівелює всі зусилля з підтримки економіки.

"Ми відкочуємося у далеке минуле часів Азарова-Клименка, коли надаються величезні права контролюючим органам, коли все буде відбуватися за рішенням в переважній більшості контролюючого органу. Навіть дійшли до того, що вину платника податку за порушення податкового законодавства тепер буде встановлювати контролюючий орган. Ви уявляєте, що це буде?", – застерігає Ніна Южаніна.

Вона також зазначила: "Мені здається, що якщо у президента поруч є хоч одна думаюча людина, цей закон не мав би бути підписаний. Тільки через те, що їм абсолютно все одно, що буде відбуватися з бізнесом і економікою, цей закон набуде чинності".

Автор: 

податкова (706) Податковий кодекс (424) реформи (3206) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+34
ЗЕНУКОВИЧ
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22.05.2020 20:16
+26
зе = new yanukovich
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22.05.2020 20:14
+25
ну вот видишь, убрали Южанину из власти и сразу стало лучше, чем при ней
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22.05.2020 20:30
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зе = new yanukovich
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22.05.2020 20:14 Відповісти
ЗЕНУКОВИЧ
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22.05.2020 20:16 Відповісти
Надеюсь скоро ЗЕдент присоединится к Азарову!!!
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Нет, надеюсь Зеленский будет править долго, пока последний рагуль не признает свою вину.
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22.05.2020 21:24 Відповісти
вислюк оманський будет долго висеть на столбе, аж пока последний кацап не выплатит ВСЮ компенсацию за свои преступления в Украине, на Кавказе, по всему миру..
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22.05.2020 22:01 Відповісти
Мы уже признаём шо не перебили всю вату с рыгами в 14 ещё как бузину с чечетом , прийдется теперь наверстывать.
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22.05.2020 22:56 Відповісти
Но самое что не ужасное в этом- они его выбрали сами... Всю эту власть... Да и они власть на каждом своём предприятии...если платить за работников нормально я про налоги, а также работнику нормальную зарплату, а не борьба за выживание, то работник хоть немного начнёт соображать за кого свой голос на выборах отдовать.
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23.05.2020 09:03 Відповісти
То так. Грабители намерены намерены грабить.
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22.05.2020 20:15 Відповісти
Уже

Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 2004
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22.05.2020 20:54 Відповісти
Кому это интересно уже ((( кроме думающих, они страдают при вот таком выборе власти без мозга
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23.05.2020 09:05 Відповісти
Господа ФОПы,добавляйтесь в группу Вайбере #SaveFop впереди у нас много борьбы с этими имбицилами у власти!
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22.05.2020 20:16 Відповісти
Только ликвидация. Других путей борьбы с саранчой нет.
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22.05.2020 20:21 Відповісти
Треба було мати голову перед тим, коли деякі фопівці голосували за цих лакеїв народу!
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22.05.2020 20:33 Відповісти
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 6724
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22.05.2020 20:53 Відповісти
Лично я за них не голосовал,но это не имеет никакого значения,так как лучше заниматься конструктивом а не погрязать в разборках кто за кого голосовал.
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22.05.2020 21:08 Відповісти
Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 17
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22.05.2020 20:17 Відповісти
А коли я вішаю цю картинку її одразу видаляють..у чому секрет..?😏
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22.05.2020 20:55 Відповісти
Эта та рэформаторка, которая растаможку не смогла снизить.
Ой Вэй, верю ей, верю
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22.05.2020 20:20 Відповісти
спасіба камандє зєльонського за знижену растаможку! ура таварісчі зєльоні! ура нашему кормчєму вовє!
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22.05.2020 20:23 Відповісти
Чи варто говорити з чистопородним британцем?
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22.05.2020 20:34 Відповісти
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22.05.2020 20:35 Відповісти
А скільки Порох голосів втратив за її оподаткування "євроблях"?
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22.05.2020 21:35 Відповісти
Если ты за бляху страну свою продал то нах ты нужен с голосом своим такой?
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22.05.2020 22:58 Відповісти
уже сейчас видно, шо только силовой экшн результативен...
словоблудие не влияет на ситуйовину...
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22.05.2020 20:21 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 7904 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1263861837663277059 1 ч

Агенты КГБ Ермак ( Козырь) и Деркач, а также «президент Украины» провели совместную операцию «компромат» . Цель - лишить Украину поддержки важнейшего стратегического союзника и открыть Кремлю дорогу к масштабной военной эскалации на Востоке Украины. Операция провалилась.
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22.05.2020 20:23 Відповісти
Первая твоя реакция на тот слив совсем другая была.
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22.05.2020 21:44 Відповісти
Російська гібридна війна просякнута оманою, в результаті чого війна виглядає як мир. Невизначеність https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2380867/NUPI_Policy_Brief_1_Reichborn_Kjennerud_Cullen.pdf?sequence=3&isAllowed=y використовується для того, щоб «заплутати або підірвати процес прийняття рішень», таким чином ускладнюючи військову або політичну відповідь. Її дія лежить у допороговому інтервалі, що позбавляє легітимності будь-яку військову відповідь з боку жертви та міжнародної спільноти. Найважливіше, вона задумана таким чином, щоб уникнути конфронтації з Заходом, одночасно призводячи до перемоги через обмежене застосування військової сили. Мінський протокол є блискучим прикладом інструменту, який допомагає підтримувати надію на мирне закінчення того, що насправді є довгостроковою, нескінченною (гібридною) війною на виснаження.
Вона не лише викривлює поняття миру, конфлікту та війни - гібридна війна також ламає уявлення про те, що належить, а що не належить до поля бою. Подібно до глобальних амбіцій РФ, гібридна війна не знає кордонів.
Це вид «війни, що відбувається 24 години на добу із залученням усіх ресурсів держави для формування оперативного простору. Це не конкретна воєнна кампанія, це спосіб життя». Це довготермінова стратегія, базована на інноваційному використанні невизначеності. Її мета - легітимізувати та виправдати втручання шляхом підриву законодавчого поля та підірвати міжнародну згуртованість. - https://texty.org.ua/articles/101043/bytva-umiv-gibrydna-vijna-ce-vplyv-na-lyudej-z-metoyu-pidvesty-yih-do-svidomoho-chy-nesvidomoho-vyboru-korysnoho-dlya-ahresora/?src=main
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22.05.2020 21:45 Відповісти
Весь прикол шо крупномасштабное наступление даст хороший пендаль Украине и развяжет руки долюстрировать недолюстрированых и позеленевших только уже настоящим судом Линча.
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22.05.2020 23:03 Відповісти
Южанина, которая при власти топила за увеличение поборов с людей, теперь еще имеет наглость что-то вякать!
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22.05.2020 20:27 Відповісти
ну вот видишь, убрали Южанину из власти и сразу стало лучше, чем при ней
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22.05.2020 20:30 Відповісти
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22.05.2020 20:33 Відповісти
Кому-то стало лучше
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22.05.2020 20:42 Відповісти
кому, например ?

кроме Коломойского
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22.05.2020 20:43 Відповісти
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7372
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22.05.2020 20:56 Відповісти
Как там у тебя? Эпоха бедности закончилась?
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22.05.2020 22:03 Відповісти
Та краще не стало, але вона нічого доброго не зробила...
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22.05.2020 21:37 Відповісти
Єдине питання. Тобі закон цей подобається? Так, чи ні?
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22.05.2020 20:32 Відповісти
Ні. Мені він не подобається щиро. А Южаніній цей закон просто привід для критики, їй до сраки бізнес і підприємці на 100%
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22.05.2020 20:45 Відповісти
їй до сраки бізнес і підприємці на 100% Красень!!! Згоден повністю, і мені також після 21 квітня 2019 року це все до сраки!!! Бо цей бізнес обрав клоунів! І не вона має цим перейматися, а влада блазнів! Якщо тобі теж не подобається цей закон, до чого тут Южаніна? Шукай причину у кварталі!
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22.05.2020 20:57 Відповісти
То мабуть щоб вирішити проблему з кварталом не Южаніну треба повертати.
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22.05.2020 21:12 Відповісти
Бачу є прогрес в зеленому царстві! Якщо збираєшся вирішувати проблему кварталу! Запізно, твої блазні вже практично все зруйнували.
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22.05.2020 21:24 Відповісти
Команда азіркіна частково повернулась. І роблять вони те саме.
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22.05.2020 20:28 Відповісти
ниачем
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22.05.2020 20:28 Відповісти
Эти изменения по сути мало чем отличаются от изменений, которые Нина Южанина, будучи главой комитета, протащила через ВР в интересах ВОГа и ОККО, поставив раком всех, кто законно хранит и реализовывает ГСМ !!!
Обе рябое.... Что Нина, что Вова....
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22.05.2020 20:29 Відповісти
то есть ничего не ухудшилось ?
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Этот закон - "контрольный выстрел в голову" мелкому и среднему бизнесу.
Будем опять выживать по беспределу и маски-шоу.

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22.05.2020 20:30 Відповісти
В оппозиции все такие умные, про бизнес думают, про людей, а при власти чего-то все делают наоборот, забывают обо всем, особенно о предвыборных обещаниях
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22.05.2020 20:35 Відповісти
только магнум под подушкой у каждой бабушки может вернуть зелёных небожителей на землю...
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22.05.2020 20:36 Відповісти
Эта ****, Южанина, заставила все маломальские гефтебазы вложитьтмиллионы гривен в какие то уровнемеры расходомеры, а данными с них все равно будут манипулировать налоговики. Как они это делают с ндс и его скруткой в надогоаых ямах. Зато выдоят весь чесный бизнес. И Зеленский все усугубляет!
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22.05.2020 20:37 Відповісти
Еще та, порхо..зда.
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22.05.2020 20:38 Відповісти
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/3136777059675807 Виктор Трегубов : У меня жутко бомбит.

Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.

Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.

Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.

Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.

Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.

Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!

Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.

Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.

Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!

Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.

Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.

А, значит, он наш враг.
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22.05.2020 20:39 Відповісти
Зє!льонийє - ето тє же краснийє, тока нєзрєлийє
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22.05.2020 20:42 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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22.05.2020 20:49 Відповісти
Изменения в Налоговый кодекс вернули нас к репрессивной фискальной системе Азарова-Клименко, - Южанина - Цензор.НЕТ 363
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22.05.2020 20:51 Відповісти
"Мне кажется, что если у президента рядом есть хоть один Какая разница человек, этот закон не должен быть подписан, Источник: https://censor.net/n3197452
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22.05.2020 20:51 Відповісти
Репрессивную систему создал ваш андроповец ревка,те кто не платит ему за крышевание неуплаты есв - того репрессируют.
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22.05.2020 21:01 Відповісти
Никакой конкретики, одна болтовня, где сравнительный анализ закона и в чем она видит возврат к налоговым репрессиям?
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22.05.2020 21:04 Відповісти
Зміни до Податкового кодексу повернули нас до репресивної фіскальної системи Азарова-Клименка, - Южаніна - Цензор.НЕТ 839
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22.05.2020 21:10 Відповісти
Зе "шмаркля" - делает все для уничтожения малого и среднего бизнеса под дудку олигархов.
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22.05.2020 21:32 Відповісти
Даже дошли до того, что вину налогоплательщика за нарушение налогового законодательства теперь будет устанавливать контролирующий орган. Источник: https://censor.net/n3197452

пані забули, що так і було при реєстрації податкових..?
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22.05.2020 21:55 Відповісти
Откуда в зеко манде думающие?
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22.05.2020 22:05 Відповісти
Ну разумеется они думают! О том как можно больше ограбить народ.
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22.05.2020 22:19 Відповісти
Податки в країні повинні платити всі і олігрхи теж,а як ні ставити їх у відповідну позу.
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22.05.2020 22:30 Відповісти
_Ловкачом себя возомнил? Думаешь не видна твоя манипуляция в защиту репрессивных законов подменой направленности репрессий против мелкого бизнеса на якобы против олигархов? Пшёл на!
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22.05.2020 22:45 Відповісти
Ты вообще общался сподатковцами когда-то когда они доить тебя пришли?
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22.05.2020 23:10 Відповісти
За це і звільнили Нефбодова. Коли зрозуміли, що "геніальна" система Клименка-Яценюка дозволяє вкрасти кошти ще до їх зарахування на рахунки казначейства, а Нєфьодов її зломав сам того не розуміючи, відділивши митницю від подткової, то зелена хабадна контора, коли це зрозуміла, відразу ж звільнила чергового профана.
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23.05.2020 06:58 Відповісти
ну всё
теперь все пойдут в тень и вообще нихера не будут платить
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23.05.2020 08:11 Відповісти
 
 