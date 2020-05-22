Правоохоронці вимагають змінити запобіжний захід для підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на заставу 168 тис. грн, - адвокат Ломанов
Правоохоронці клопочуть про зміну запобіжного заходу для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це її адвокат Денис Ломанов написав у Фейсбуці.
"Було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, згідно з яким сторона звинувачення просить визначити заставу в розмірі 80 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 168 тис. грн", - зазначив адвокат.
Ломанов також підкреслив, що сторона захисту зібрала неспростовні докази невинності Дугарь і представить їх у суді.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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