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Новини Убивство Шеремета
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Правоохоронці вимагають змінити запобіжний захід для підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на заставу 168 тис. грн, - адвокат Ломанов

Правоохоронці вимагають змінити запобіжний захід для підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь на заставу 168 тис. грн, - адвокат Ломанов

Правоохоронці клопочуть про зміну запобіжного заходу для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це її адвокат Денис Ломанов написав у Фейсбуці.

"Було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, згідно з яким сторона звинувачення просить визначити заставу в розмірі 80 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 168 тис. грн", - зазначив адвокат.

Ломанов також підкреслив, що сторона захисту зібрала неспростовні докази невинності Дугарь і представить їх у суді.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

запобіжний захід (483) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+31
Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн- адвокат Ломанов - Цензор.НЕТ 9533
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22.05.2020 20:43
+30
Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн- адвокат Ломанов - Цензор.НЕТ 2027
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22.05.2020 20:46
+19
Допоки невинні люди сидітимуть в кайданках ?
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22.05.2020 20:42
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Это сделано для запугивания остальных .... СССР нет а методы черпают от туда
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23.05.2020 08:56 Відповісти
а чому саме така сума ?
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22.05.2020 21:39 Відповісти
Так прікольнєй....Шоу, маст гоу он....
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22.05.2020 22:05 Відповісти
зато дело Гандзюк следствие успешно "сливает"...хотя доказательств более чем достаточно...
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22.05.2020 22:08 Відповісти
Так зачем она фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета?
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23.05.2020 01:24 Відповісти
А може вона фотографувала кішку на підвіконні.Цього не може бути?
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23.05.2020 07:14 Відповісти
Не може.
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23.05.2020 21:24 Відповісти
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