Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки
Дошкільні навчальні заклади повинні будуть виконувати низку розпоряджень, зокрема, проводити регулярний температурний скринінг співробітникам і дітям, посилено дезінфікувати приміщення. Заборонено користуватися багаторазовими рушниками і м'якими іграшками. Контакти між дітьми з різних груп будуть обмежені.
Відповідні часові рекомендації з організації роботи дитячих садків на період карантину, запровадженого в рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, підписано головним державним санітарним лікарем та опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
При вході в дитсадок його співробітники і діти повинні будуть проходити температурний скринінг. Також упродовж дня, як мінімум раз на чотири години, співробітники повинні будуть вимірювати дітям температуру. Дітей із температурою вище 37,2 градусів і з симптомами гострого респіраторного захворювання ізолюватимуть і сповіщатимуть медпрацівників і батьків.
Всі працівники дошкільних закладів повинні будуть носити маски або респіратори впродовж робочого дня, приділяти особливу увагу дезінфекції рук і мити їх із милом або обробляти спиртовмісними антисептиками мінімум раз на дві години.
Установи дошкільної освіти повинні забезпечити співробітників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію поверхонь мінімум раз на дві годині, вологе прибирання двічі на день, а також провітрювати приміщення впродовж дня.
У період карантину в дитячих садках буде заборонено використовувати багаторазові рушники, м'які іграшки та килими з довгим ворсом; перебувати в приміщенні у вуличному взутті; проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи; проводити батьківські збори інакше як дистанційно.
На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує надавати пріоритет активностей на свіжому повітрі; створити максимальну дистанцію в групі і під час харчування; обмежити заняття, що вимагають фізичного контакту або додаткового інвентарю; розробити графік прогулянок таким чином, щоб не допустити змішування груп.
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я не про них. я про настоящих.
свежачок. имеем международное "министерство правды"
Трамп не может просто взять и послать муфлонов - он под них частично прогибается. А СМИ на подсосе у гейтса. Не ту пандемию прозевали. Прозевали пандемию страха.