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Новини Коронавірус і карантин
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Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Дошкільні навчальні заклади повинні будуть виконувати низку розпоряджень, зокрема, проводити регулярний температурний скринінг співробітникам і дітям, посилено дезінфікувати приміщення. Заборонено користуватися багаторазовими рушниками і м'якими іграшками. Контакти між дітьми з різних груп будуть обмежені.

Відповідні часові рекомендації з організації роботи дитячих садків на період карантину, запровадженого в рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, підписано головним державним санітарним лікарем та опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

При вході в дитсадок його співробітники і діти повинні будуть проходити температурний скринінг. Також упродовж дня, як мінімум раз на чотири години, співробітники повинні будуть вимірювати дітям температуру. Дітей із температурою вище 37,2 градусів і з симптомами гострого респіраторного захворювання ізолюватимуть і сповіщатимуть медпрацівників і батьків.

Всі працівники дошкільних закладів повинні будуть носити маски або респіратори впродовж робочого дня, приділяти особливу увагу дезінфекції рук і мити їх із милом або обробляти спиртовмісними антисептиками мінімум раз на дві години.

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Установи дошкільної освіти повинні забезпечити співробітників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію поверхонь мінімум раз на дві годині, вологе прибирання двічі на день, а також провітрювати приміщення впродовж дня.

У період карантину в дитячих садках буде заборонено використовувати багаторазові рушники, м'які іграшки та килими з довгим ворсом; перебувати в приміщенні у вуличному взутті; проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи; проводити батьківські збори інакше як дистанційно.

На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує надавати пріоритет активностей на свіжому повітрі; створити максимальну дистанцію в групі і під час харчування; обмежити заняття, що вимагають фізичного контакту або додаткового інвентарю; розробити графік прогулянок таким чином, щоб не допустити змішування груп.

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Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Остановите эту Планету! Я сойду! Это вот реально документ ? Это писали люди с высшим медицинским образованием???? Неужели кто-то верит что столь абсурдные правила применимы к реально существующей опасности? Намордники на детей 3ех лет ещё нацепите, уроды конченные.
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22.05.2020 21:01
+6
Кто остановит этот кошмар в мире?
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22.05.2020 21:09
+5
Коллективизм опасен для режимов.
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22.05.2020 21:01
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Правила форума Рада форумчан
Причем мягкие игрушки.... вам детям не стыдно в очі дивитися ? Падлюкі
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22.05.2020 20:52 Відповісти
Абсурдні правила.От якщо б усі в комбінезонах космонавтів - допомогло б.
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22.05.2020 20:53 Відповісти
Откуда вы знаете полную биографию нашего наполеона ?
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22.05.2020 21:02 Відповісти
Ты в совке жил? Сады еще куда ни шло, а школы...
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22.05.2020 21:10 Відповісти
Такий карантин не забезпечить захист проти інфікування дітей, бо короновірус може бути довгий час без температури.
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22.05.2020 20:57 Відповісти
Это шоб мы думали, шо это карантин... Может, на кого-то и подействует.
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22.05.2020 21:02 Відповісти
Интересно фашисты так издевались над украинцами, как Ляшко и его компания параноиков?
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22.05.2020 20:59 Відповісти
Тобто італійці? Якщо південні італійці, то це як цигани, а північні не знущалися!
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22.05.2020 21:00 Відповісти
Правила Минздрава для детсадов: воспитатели в масках, родители за порогом, температурный скрининг на входе и запрет на мягкие игрушки - Цензор.НЕТ 1368
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22.05.2020 20:59 Відповісти
Коллективизм опасен для режимов.
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22.05.2020 21:01 Відповісти
Остановите эту Планету! Я сойду! Это вот реально документ ? Это писали люди с высшим медицинским образованием???? Неужели кто-то верит что столь абсурдные правила применимы к реально существующей опасности? Намордники на детей 3ех лет ещё нацепите, уроды конченные.
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22.05.2020 21:01 Відповісти
Кто остановит этот кошмар в мире?
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22.05.2020 21:09 Відповісти
Вот хрен его знает. Но вполне достаточного одного кто скажет что Король голый. То есть переход от вирусопочитания к нормальной жизни возможен мгновенный.
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22.05.2020 21:11 Відповісти
Не могу разделить Ваш оптимизм. Криков про голого короля слышно много. На перепуганных муфлонов не действует. Рядом с антидурантинной демонстрацией в Германии проходит анти-анти-дурантинная. Вывести муфлона из мандража не так просто. Тем более, его туда загоняли долго и упорно.
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22.05.2020 21:21 Відповісти
Тогда не знаю.....Давайте свои рецепты, подходят самые фантастические для обсуждения.
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22.05.2020 21:23 Відповісти
Теоретически не так уж много надо: развернуть говномёты в противоположную сторону. Но для этого нужна немуфлонная власть. Просвещённый диктатор или очень принципиальные демократы. Крайности сходятся. Я вижу, что корень проблемы в хитрожопости. Т.е. люди кагбэ признают демократические ценности, но обожают ими пренебрегать "для пользы дела". А если не хитрить, то всё просто: обоснуйте необходимость введения чрезвычайного положения или не нудите. Ну нет... Хитрожопики начинают использовать жопы вместо вентиляторов, изобрели какую-то чрезвычайную ситуацию и т.д. и т.п.
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22.05.2020 21:35 Відповісти
Демократы уже стали левыми демократами или ультра-левыми, как странно бы это ни звучало. Забудь про них.
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22.05.2020 21:40 Відповісти
они просто перестали быть демократами. но хотят продолжать так называться. знакомое дело: я полжизни прожил в "социалистической демократии"
я не про них. я про настоящих.
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22.05.2020 21:43 Відповісти
Боюсь, я не могу уже их назвать. Все сдурели.
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22.05.2020 21:44 Відповісти
Шото Трамп долго чухается...
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22.05.2020 21:45 Відповісти
https://prm.ua/pandemiya-koronavirusu-youtube-opublikuvav-spisok-zaboronenih-tem-pro-covid-19/

свежачок. имеем международное "министерство правды"
Трамп не может просто взять и послать муфлонов - он под них частично прогибается. А СМИ на подсосе у гейтса. Не ту пандемию прозевали. Прозевали пандемию страха.
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22.05.2020 21:56 Відповісти
На прогибание не похоже, просто действует в рамках своих полномочий...
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22.05.2020 22:13 Відповісти
Короче завернуться в простынь и забить на всё...
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22.05.2020 21:23 Відповісти
Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки - Цензор.НЕТ 4777
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22.05.2020 21:27 Відповісти
Наверное, еще один аспект этих ипучих масок - невозможность понять эмоции человека. Для ребенка воспитатель в маске - это палач по сути. Он не улыбается.
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22.05.2020 21:42 Відповісти
паркан з колючкою під струмом і вівчрки по периметру
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22.05.2020 21:48 Відповісти
а говорили на початку,що діти переносники вірусу
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22.05.2020 21:50 Відповісти
Забыли, шо говорили, с ними это часто. В Китае новая вспышка поражает, оказывается, легкие, а не почки, сердце и кишечник, как в Ухани.
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22.05.2020 22:16 Відповісти
Цілий день носити маску.погано для здоров'я.
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22.05.2020 21:55 Відповісти
Для психического.
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22.05.2020 22:43 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Для фізичного також.Через маску важко дихати,це впливає на організм,а якщо ще є якісь проблеми,а в багатьох вони є,то тоді взагалі.
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22.05.2020 22:45 Відповісти
Кроме того, углекислый газ, который мы выдыхаем, тоже отравляет организм.
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23.05.2020 13:10 Відповісти
Кто еще не знает, учреждения дошкольного образования будут обеспечивать своих сотрудников термометрами и прочей антиковидной лобудой за счёт профсоюзных взносов самих сотрудников. Вова памаги, ты же не *****.
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23.05.2020 00:50 Відповісти
Всіх повісять. На дошку пошани. Ніхто не втече.
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23.05.2020 08:55 Відповісти
 
 