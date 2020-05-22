Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Дошкільні навчальні заклади повинні будуть виконувати низку розпоряджень, зокрема, проводити регулярний температурний скринінг співробітникам і дітям, посилено дезінфікувати приміщення. Заборонено користуватися багаторазовими рушниками і м'якими іграшками. Контакти між дітьми з різних груп будуть обмежені.

Відповідні часові рекомендації з організації роботи дитячих садків на період карантину, запровадженого в рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, підписано головним державним санітарним лікарем та опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

При вході в дитсадок його співробітники і діти повинні будуть проходити температурний скринінг. Також упродовж дня, як мінімум раз на чотири години, співробітники повинні будуть вимірювати дітям температуру. Дітей із температурою вище 37,2 градусів і з симптомами гострого респіраторного захворювання ізолюватимуть і сповіщатимуть медпрацівників і батьків.

Всі працівники дошкільних закладів повинні будуть носити маски або респіратори впродовж робочого дня, приділяти особливу увагу дезінфекції рук і мити їх із милом або обробляти спиртовмісними антисептиками мінімум раз на дві години.

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Установи дошкільної освіти повинні забезпечити співробітників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію поверхонь мінімум раз на дві годині, вологе прибирання двічі на день, а також провітрювати приміщення впродовж дня.

У період карантину в дитячих садках буде заборонено використовувати багаторазові рушники, м'які іграшки та килими з довгим ворсом; перебувати в приміщенні у вуличному взутті; проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи; проводити батьківські збори інакше як дистанційно.

На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує надавати пріоритет активностей на свіжому повітрі; створити максимальну дистанцію в групі і під час харчування; обмежити заняття, що вимагають фізичного контакту або додаткового інвентарю; розробити графік прогулянок таким чином, щоб не допустити змішування груп.

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