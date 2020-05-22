Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) розпочав провадження за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд стягнути з державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь "Партії Шарія" в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.

Також позивач вимагає визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку політсили, полягає в невиконанні розподілу коштів держфінансування політичних партій за минулий рік на користь "Партії Шарія".

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та з проведенням судового засідання на підставі наявних матеріалів.

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Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.

Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".