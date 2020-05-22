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Новини Правосуддя
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Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень

Окружний адмінсуд Києва розгляне позов

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) розпочав провадження за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач просить суд стягнути з державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь "Партії Шарія" в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.

Також позивач вимагає визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку політсили, полягає в невиконанні розподілу коштів держфінансування політичних партій за минулий рік на користь "Партії Шарія".

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та з проведенням судового засідання на підставі наявних матеріалів.

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Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.

Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".

Автор: 

партія (367) суд (11659) фінансування (3096) юстиція (732) НАЗК (1683) Шарій Анатолій (227) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+25
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:20
+21
Шариевцы вместе с зебилами идите нах
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22.05.2020 21:18
+18
реєстрація партії шмарія на виборах це ганьба української держави.
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22.05.2020 21:28
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Шариевцы вместе с зебилами идите нах
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22.05.2020 21:18 Відповісти
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:20 Відповісти
А менять закон после выборов - не ганебно?
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22.05.2020 21:24 Відповісти
Не ганебно, але якщо були призначені гроші, то виплати не мали права відміняти на основі нового закону з іншим бар'єром.
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22.05.2020 21:27 Відповісти
Вот и я о том! Новый Закон должен применяться только при последующих выборах, а этот применили при старых раскладах! Я не удивлюсь, если суд примет положительный результат!
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22.05.2020 21:33 Відповісти
Естественно шо приймут в пользу Шария, поскольку Закон не имеет обратной силы, если самим Законом это не предусмотрено. Поднять планку с 2х процентов до 5 после выборов и отказать, это нарушения Закона, так что, этой твари еще и компенсацию заплатят за ежемесячною невыплату.
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22.05.2020 22:09 Відповісти
А когда его менять? Каждый год этим пид...ам по 3 ляма платить? Вот пусть те кто за них голосовал и скидываются. Я не виноват, что в стране есть куча дебилов, и не хрен мои, в том числе, деньги на них тратить.
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22.05.2020 21:31 Відповісти
Двухпроцентникам начали платить не вчера и не позавчера, а платили все 5 лет при власти Порошенка! Это всегда закладывали в бюджет и никто и никогда этот вопрос не поднимал!

П.С. Сейчас же деньги от малых партий просто перебросили для партий в парламенте! К примеру, для Слуги Народа начислено 35 млн за первый квартал...
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22.05.2020 21:46 Відповісти
Ганебно, дуже ганебно, вислуховивать таку мокшанську наволоч , як ти сиколов. Забирай свого петушарія та тікай, кацапска пика, з України в свій мордор, смердючка.
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23.05.2020 01:00 Відповісти
При Петрі з"явилась партія Шарікова,та навіть приймала участь у виборах.
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22.05.2020 21:25 Відповісти
І тут Петро винуватий?
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22.05.2020 21:28 Відповісти
Тільки при зевладі став можливим цей ганебний позов!
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22.05.2020 21:39 Відповісти
Что говорит о том, что при Петре была истинная демократия.
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22.05.2020 21:32 Відповісти
Партия Шария была создана летом 2019 за два месяца до парламентских выборов и названа феноменом украинского политикума. Без олигархов, без ТВ, без многомиллионных бюджетов и СМИ, только Анатолий и сотни тысяч людей, которые жаждут правды и изменений - нам удалось показать результат, к которому другие партии стремятся годами.

https://sharij.com.ua/

що, склєрозом страждаєш? ото і вся ціна усім вашим вис*рам, ботва цапська
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22.05.2020 21:51 Відповісти
а кто её сейчас в "люди" выводит...?! тоже Петя...?!!!
и таки 100% вероятно что суд станет на сторону шарика...бо у нас 100% свои СБУ и Прокуратура...
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22.05.2020 22:14 Відповісти
крот, то коли була створена шмарієва партія?
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22.05.2020 23:43 Відповісти
крот теж чергова кремлівська смердючка, я би сказав- мокшанский скунс.
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23.05.2020 01:02 Відповісти
Просто у тольберта кончаются деньги .в казино его часы и трусы его жены крупье брать на ставку отказывается
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Как же их на кон можно ставить,если они обосранные?
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22.05.2020 21:23 Відповісти
Не знаю.я не проверял .даже и не знал шо он энурезом болеет
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22.05.2020 21:27 Відповісти
Не энурез,а скорее запущенная дизентерия и холера.
Первое-это его заболевание а второе-ласковое прозвище жены.
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22.05.2020 21:34 Відповісти
бабки їм пох... за шмарієм стоїть вся цапська сволота як у кремлі, так і всередині України! кожен їх крок, кожна дія спрямовані на дестабілізацію, на збурення суспільства... в даному випадку ми спостерігаємо чергову спробу закріпити й роздути антиукраїнські потуги...
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22.05.2020 23:42 Відповісти
Петушарий никак не угомонится.Мразота прикацапленная.
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22.05.2020 21:22 Відповісти
Сам не угомонится...
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22.05.2020 21:52 Відповісти
Ни у каких партий не должно быть никакого государственного финансирования .
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22.05.2020 21:26 Відповісти
Коломойскому понравился твой комментарий! Но Ахметов может и его переплюнуть...
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22.05.2020 22:14 Відповісти
реєстрація партії шмарія на виборах це ганьба української держави.
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22.05.2020 21:28 Відповісти
Все досить просто.з'явилася в регіоні партія петушарія,вона повинна зникнути і по барабану шо там хто говорить. Свинособачі прихвостні поза законом.
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22.05.2020 21:34 Відповісти
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск "партии Шария", пытающейся отсудить у государства 3,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 781
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22.05.2020 21:37 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 4902
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22.05.2020 21:44 Відповісти
Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 794
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22.05.2020 21:45 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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22.05.2020 21:50 Відповісти
Чувак, а як ти думаєш, прожити майже 400 років під кассабами?
Тут дійсно дах поїде...
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22.05.2020 21:55 Відповісти
пружинку таки сжимають...тихом-нишком...ждемо...
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22.05.2020 22:16 Відповісти
Тут, ще треба знати, що у тій пружинці сталі лише 24,5%, а інше...
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22.05.2020 22:29 Відповісти
Я думаю ,что уже больше..,а не 25%!
. Те кто голосовал "по- приколу" уже не смеются...
Надеюсь,уже начали головой думать.
Да и Юлькины,которые за Зе пошли голосовать,думаю "схаменулись"
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23.06.2020 23:39 Відповісти
Судяси по присутності шмарія на прес-конференції презЕдента, суд він виграє. І нарІдні гроші перекочують в кишеню шмарію. Кінець епохи гідності
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22.05.2020 22:40 Відповісти
Пан? Він пан? Він мурло **********. Хоча кому і кобила дружина.
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23.05.2020 01:05 Відповісти
Весь мир видел, как петушарий доводит дела до конца.один зашквар с вуйчичем чего только стоит
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23.05.2020 08:19 Відповісти
Не здивуюся, якщо Зеленський за рахунок держави дасть наказ продажним судам збагатити посібника російських окупантів...
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22.05.2020 23:53 Відповісти
Дивные вещи происходят при правлении осла.
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23.05.2020 04:20 Відповісти
********** не хватает денег пукина или пилят сильно? У пенсионеров заберем и отдадим партии шариковых?
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23.05.2020 08:07 Відповісти
Как-то был на Крещатике и видел как шариесосы дрочили на своего божка. Чтобы вы понимали насколько ущербные эти козлососы, достаточно обратить внимание на тот факт, что они на свой дрочь привели детей! Карл, эти ущербные собирались прикрываться детьми, если вдруг им устроят перевоспитание адекватные граждане. Это ж **** какой нужно быть тварью, чтобы подставлять своих детей под кулаки, чтобы уберечь свою морду!
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23.05.2020 08:17 Відповісти
Надо побольше денег партии блохастого Шарка!))) ЗЕдебилы профинансируют!))))
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23.05.2020 09:19 Відповісти
Шарий это редкий Лошара !
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23.05.2020 09:33 Відповісти
 
 