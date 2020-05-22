Окружний адмінсуд Києва розгляне позов "партії Шарія", яка намагається відсудити у держави 3,2 млн гривень
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) розпочав провадження за позовом політичної партії "Партія Шарія" до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Позивач просить суд стягнути з державного бюджету України через НАЗК кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь "Партії Шарія" в розмірі понад 3,2 млн грн", - сказано в повідомленні.
Також позивач вимагає визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка, на думку політсили, полягає в невиконанні розподілу коштів держфінансування політичних партій за минулий рік на користь "Партії Шарія".
Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін та з проведенням судового засідання на підставі наявних матеріалів.
Нагадаємо, раніше законодавство передбачало державне фінансування партій, які набрали на виборах більше 2% голосів. "Партія Шарія" на виборах до парламенту в 2019 році набрала 2,3%.
Після виборів новий склад Ради змінив це правило. Тепер фінансування отримують тільки партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.
Крім "Парті Шарія", без державного фінансування залишилися "Радикальна партія Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Свобода" і "Українська стратегія Гройсмана".
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П.С. Сейчас же деньги от малых партий просто перебросили для партий в парламенте! К примеру, для Слуги Народа начислено 35 млн за первый квартал...
https://sharij.com.ua/
що, склєрозом страждаєш? ото і вся ціна усім вашим вис*рам, ботва цапська
и таки 100% вероятно что суд станет на сторону шарика...бо у нас 100% свои СБУ и Прокуратура...
Первое-это его заболевание а второе-ласковое прозвище жены.
Тут дійсно дах поїде...
. Те кто голосовал "по- приколу" уже не смеются...
Надеюсь,уже начали головой думать.
Да и Юлькины,которые за Зе пошли голосовать,думаю "схаменулись"