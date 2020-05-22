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Новини Коронавірус і карантин
12 021 36

Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідеміологічна ситуація в Києві і 8 областях України не відповідає критеріям переходу до більш м'якого варіанту карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень здатності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) становить менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності 100 000 населення в період умовного піку епідемії по Україні + 50%);

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим при певному рівні захворюваності і з урахуванням резерву на випадок її зростання)

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності - тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) впродовж останніх 7 днів становить понад 12 на 100 000 населення.

Читайте також: Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки

Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ 01
Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ 02
Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ 03

Станом на 22 травня м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають критеріям переходу до другого етапу карантину.

Також читайте: Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 2227
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22.05.2020 21:21
+6
..... и запомните! Ослаблять - это глагол, а не юлия мендель.
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22.05.2020 21:43
+5
https://www.youtube.com/watch?v=ls6xKW5bOVc ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель. Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.
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22.05.2020 21:46
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У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 2227
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22.05.2020 21:21 Відповісти
Он чего свои старые номера на него нацепил ?
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22.05.2020 21:23 Відповісти
Нищеброд, денех на 4-ре пятерки не хватило.
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22.05.2020 21:26 Відповісти
Если мне не изменяет память то уже в ходу -К- в первых буквах.-КА- -КЕ- -КН- то есть бибика новая ,а номер еще старый.сэкономил што ли
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22.05.2020 21:30 Відповісти
Я так понимаю, личного авто у тебя нет и ни когда не было.
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22.05.2020 21:38 Відповісти
Видать по этим никто не имеет право остановить
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22.05.2020 21:39 Відповісти
Оно на масках на десятка три таких меринов нацярювало...там и ослу хватило...
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22.05.2020 21:25 Відповісти
Собі Мерседесик, ЗЕ-виборцям - "х*й їм в жопу" (c)Восемь областей и Киев не соответствуют условиям ослабления карантина, - ЦОЗ Минздрава - Цензор.НЕТ 3984
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22.05.2020 21:27 Відповісти
и я хочу
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23.05.2020 01:07 Відповісти
Шо ты хочешь?..
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23.05.2020 07:45 Відповісти
Х в жопу))))
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23.05.2020 11:21 Відповісти
Модель MB E200
Рік випуску 2017
Тип дії: первинна реєстрація тз
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22.05.2020 21:41 Відповісти
AMG пакет Дорогой...
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22.05.2020 21:45 Відповісти
Поэтому нужно отменить завтра транспорт, в понедельник метро и продлить карантин))) Но этого не смогут сделать, т.к. народ забил на карантин и фиг его вернешь по домам. Дома пусть сидят свидетели секты лоховируса
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22.05.2020 21:23 Відповісти
🐥
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22.05.2020 22:48 Відповісти
4 часа назад 11 обл. Уже 4😀
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22.05.2020 21:24 Відповісти
тобто офіс на мендельштрассе абсолютно профнепридатний?
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22.05.2020 21:28 Відповісти
Народ вже навіть у магазинах ігнорує маски... Мабуть нова епідемія не за горами.
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22.05.2020 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ls6xKW5bOVc ВРЕД ОТ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ. Еще в прошлом веке российский ученый Александр Чижевский доказал, что без отрицательных ионов человек не может прожить 2-х недель. Отрицательные ионы мы вдыхаем вместе с воздухом и они попадают в кровь. Именно они отвечают за текучесть крови, за здоровье. У нас в городах и так огромный дефицит отрицательных ионов из-за чего мы так много болеем, а медицинская маска препятствует поступлению ионов в кровь. Соответственно кровь густеет очень быстро, и длительное ношение маски в течении дня очень вредно сказывается на здоровье. Кроме того маски не выполняют ту защитную функцию, которую люди от нее ждут. Поэтому стоит сделать выбор на другие средства защиты от вирусов, например аромамасла. А если человек болен, ему и так плохо, то маска еще больше нанесет вред больному.
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22.05.2020 21:46 Відповісти
Ну и не носи у себя в Рязани(Эрзяне) маску!
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22.05.2020 22:04 Відповісти
ты тупой, да?
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23.05.2020 07:40 Відповісти
На сайті ВОЗ https://www.who.int/ru розміщені рекомендації щодо використання масок:
"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
В каких случаях следует носить маску
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
- Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок."
Все інше - це хворі фантазії недолугих посадовців.
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22.05.2020 22:06 Відповісти
..... и запомните! Ослаблять - это глагол, а не юлия мендель.
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22.05.2020 21:43 Відповісти
насиділись вдома..на другий єтап гроші потрібні
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22.05.2020 21:45 Відповісти
Так припиніть проводити тести! І буде дикий спад пандемії
Але тоді найвеличнішому доведеться визнати, що всі кризи 2020 року (в тому числі енергетична та фінансова) - то є наслідки роботи його "професіоналов! з команди "новьіє ліца" обох версій
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22.05.2020 21:58 Відповісти
Олдос Хаксли, автор романа "Дивный новый мир" на конференции в Калифорнийской медицинской школе в Сан Франциско сказал:
"В следующем поколении или позднее будет изобретён фармакологический метод, который побудит людей возлюбить неволю и породит "диктаторство без слёз". Иначе говоря, появится нечто вроде безболезненного концентрационного лагеря для всего человечества, в котором у людей фактически отберут их свободы, но они будут только рады этому…"
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22.05.2020 22:05 Відповісти
Проводя параллель с двумя уровнями образования иезуитов, Рассел утверждает:
"Точно так же, научные правители будут давать одно образование обычным мужчинам и женщинам, и другое тем, кто должен унаследовать научную власть. От обычных людей ожидается послушность, трудолюбие, пунктуальность, бездумность и довольство. Из этих качеств довольство, по всей вероятности, будет важнейшим. На его достижение будут брошены все силы психоанализа, бихевиоризма и биохимии… Всех мальчиков и девочек с раннего возраста будут учить "сотрудничеству", то есть, делать то, что делают остальные. Инициатива у этих детей будет пресекаться, и неповиновение будет искоренено без наказаний, научным путем".
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22.05.2020 22:12 Відповісти
1. Мы вам пустим транспотр но соблюдать дистанцию 1,5 метра! Это примерно
то же самое, что:- « Мы откроем туалет но штаны не снимать!». Как можно В МЕТРО
выдерживать эту дистанцию? Даже при всём желании это не возможно не теоретически,
не практически! При этом «одноразовые маски» будут , как минимум, «одноНЕДЕЛЬНЫМИ»
, утверждаю ибо знаю НАШ менталитет, …
2. Статистика
заболеваемости:- её нужно умножать на коэффициент 10. Во всяком случае данные о
смертях от КОВИ19 это уж точно, ибо аналитический подход к этому вопросу , в
регионах, райцентрах, сёлах не такой как в Киеве. Там не будут проводить тесты
трупов умерших дома.

3. Надо полностью разрешить торговлю продуктами ибо если
фермеры в этом году обанкротятся, то в следующем году выращивать зерновые и
овощные культуры будет некому….
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23.05.2020 07:38 Відповісти
Третий пункт выгоден агроолигархам
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23.05.2020 07:48 Відповісти
А в автобусах никто дистанцию не соблюдает, также как и в супермаркетах.
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23.05.2020 07:49 Відповісти
Кожоповірус - грандіозний розводняк. Подивіться відео Остапа Стахіва про порожню Андріївську лікарню в Києві. З відео стає ясно, що з медперсоналом ПОВСЮДНО вже провели роботу й наказали мовчати про мізерну кількість хворих на кожоповірус. Владі вигідно дурантінити нас довіку. Геть аферистичний дурантін!
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23.05.2020 08:33 Відповісти
Теорія хаосу переходить в практичну площину. Більше пекла.
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23.05.2020 09:56 Відповісти
не понятно когда запустят транспорт в дон обл
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24.05.2020 10:53 Відповісти
 
 