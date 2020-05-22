Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Епідеміологічна ситуація в Києві і 8 областях України не відповідає критеріям переходу до більш м'якого варіанту карантину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень здатності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:
1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) становить менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності 100 000 населення в період умовного піку епідемії по Україні + 50%);
2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим при певному рівні захворюваності і з урахуванням резерву на випадок її зростання)
3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності - тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) впродовж останніх 7 днів становить понад 12 на 100 000 населення.
Станом на 22 травня м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають критеріям переходу до другого етапу карантину.
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"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением нового коронавируса (2019-nCoV):
В каких случаях следует носить маску
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
- Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
- Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок."
Все інше - це хворі фантазії недолугих посадовців.
Але тоді найвеличнішому доведеться визнати, що всі кризи 2020 року (в тому числі енергетична та фінансова) - то є наслідки роботи його "професіоналов! з команди "новьіє ліца" обох версій
"В следующем поколении или позднее будет изобретён фармакологический метод, который побудит людей возлюбить неволю и породит "диктаторство без слёз". Иначе говоря, появится нечто вроде безболезненного концентрационного лагеря для всего человечества, в котором у людей фактически отберут их свободы, но они будут только рады этому…"
"Точно так же, научные правители будут давать одно образование обычным мужчинам и женщинам, и другое тем, кто должен унаследовать научную власть. От обычных людей ожидается послушность, трудолюбие, пунктуальность, бездумность и довольство. Из этих качеств довольство, по всей вероятности, будет важнейшим. На его достижение будут брошены все силы психоанализа, бихевиоризма и биохимии… Всех мальчиков и девочек с раннего возраста будут учить "сотрудничеству", то есть, делать то, что делают остальные. Инициатива у этих детей будет пресекаться, и неповиновение будет искоренено без наказаний, научным путем".
то же самое, что:- « Мы откроем туалет но штаны не снимать!». Как можно В МЕТРО
выдерживать эту дистанцию? Даже при всём желании это не возможно не теоретически,
не практически! При этом «одноразовые маски» будут , как минимум, «одноНЕДЕЛЬНЫМИ»
, утверждаю ибо знаю НАШ менталитет, …
2. Статистика
заболеваемости:- её нужно умножать на коэффициент 10. Во всяком случае данные о
смертях от КОВИ19 это уж точно, ибо аналитический подход к этому вопросу , в
регионах, райцентрах, сёлах не такой как в Киеве. Там не будут проводить тесты
трупов умерших дома.
3. Надо полностью разрешить торговлю продуктами ибо если
фермеры в этом году обанкротятся, то в следующем году выращивать зерновые и
овощные культуры будет некому….