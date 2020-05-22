Вісім областей і Київ не відповідають умовам послаблення карантину, - ЦГЗ МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідеміологічна ситуація в Києві і 8 областях України не відповідає критеріям переходу до більш м'якого варіанту карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень здатності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дозволяють контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні:

1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) становить менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності 100 000 населення в період умовного піку епідемії по Україні + 50%);

2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим при певному рівні захворюваності і з урахуванням резерву на випадок її зростання)

3) охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності - тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) впродовж останніх 7 днів становить понад 12 на 100 000 населення.

Читайте також: Правила МОЗ для дитсадків: вихователі в масках, батьки за порогом, температурний скринінг на вході і заборона на м'які іграшки







Станом на 22 травня м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають критеріям переходу до другого етапу карантину.

Також читайте: Карантин у Київській області послаблювати рано, - в.о. голови Київської ОДА Володін