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Новини Україна-НАТО
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Росію потрібно позбавити права вето на вступ України до НАТО, – Волкер. ВIДЕО

Росія прагне не допустити вступу України до НАТО, використовуючи окупацію як засіб досягнення цієї мети.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив американський дипломат, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

"Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до Альянсу. І вона окупувала певні території в цих країнах", – сказав він.

Волкер підкреслив, що члени НАТО не мають особливого бажання приймати до своїх лав країни, в яких є окуповані Росією території, оскільки згідно з п’ятою статтею Альянсу (у якій йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена НАТО вважатиметься нападом на весь Альянс) автоматично означало б необхідність воювати з Росією.

Американський дипломат наголосив на необхідності позбавити Росію права вето щодо вступу країн до Альянсу і запропонував не застосовувати п’яту статтю до окупованих територій.

"Ми зобов’язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій", – наголосив Курт Волкер.

"Будь-яка європейська країна, яка відповідає стандартам демократії, верховенства права, робить внесок у зміцнення спільної безпеки, повинна розглядатися як кандидат для вступу. Ми маємо вдихнути нову енергію в процес розширення, який втратив свою динаміку в останні роки", – додав він.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6424) росія (64958) Яценюк Арсеній (2570) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+31
А хто надавав рашці право вето по таких питаннях ?
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22.05.2020 21:29
+26
Классный мужик. Всегда рубил правду- матку. Жаль, что рыжий уволил по просьбе кацосвиней.
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22.05.2020 21:35
+21
Волкер каже про те, що альянс має не лише бути відкритим для росширення, а що НАТО має розширюватись. Це такий собі перефраз, що організація або зростає, або вмирає. І нема середини.
Але статут НАТО фактично блокує включення України, Молдови і Грузії, території яких окуповані москалями, через умови п'ятої статті. Бо згідно з нею, альянс має відразу виступити на захист цих країн, як тільки вони стають членами. Розуміючи це, москва захоплює частини територій і таким чином блокує розширення НАТО, що, згідно Волкеру, веде до смерті організації.
Пропозиції Волкера полягають в тому, щоби країни альянсу не відмовляючись від п'ятої статті, прийняли рішення про можливість прийняття цих країн без одночасного оголошення війни агресору. Це, на його думку, зробить для москви утримання територій беззмістовним, оскільки окупація більше не блокуватиме вступ. Тим самим це змусить кремль відмовитись від територій, окупація яких більше не буде приносити геополітичних дивідендів.
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22.05.2020 21:54
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Кацап, а я козлостанскую песТню еще с 1991-го года слушаю, что Украины нет и она распадется. Не дождались козлорылые, решили военным путем хоть кусочек откусить, но застряли кацапсячие зубы.
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22.05.2020 22:40 Відповісти
Прочитай еще раз внимательно его пост, там все отвечено на вопрос когда.
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22.05.2020 22:49 Відповісти
Прочитай еще раз внимательно его пост, там все отвечено на вопрос когда.
Там отвечено: после дождичка в четверг..... потому что дьявол в подробностях.
Если принять в НАТО, то у РФ исчезнет стимул продолжать оккупацию, после чего она освободит.... а то что любое правительство РФ в обозримом будущем не сможет по чисто внутренним причинам без проигрыша в войне отдать Крым - такие мелочи пан Волмер опускает. Дипломат.
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22.05.2020 23:41 Відповісти
Крым незаконно принят в состав кацапии и окупирован, поэтому сейчас и стоит вопрос о его возврате и резолюция ООН о противоправных действий в нарушение международных договоров также этому причина, как и санкции. На донбассе идут боевые действия где кацапию признали стороной конфликта,с чем она (кацапия), не соглашается, это совершенно другой вопрос. Незаконная интервенция и незаконное присоединение территории, и незаконным вводам войск и военными действиями с медленной окупацией без признания самой странной-окупантом под лозунгом внутреннего конфликта (гибридная война) есть существенная разница.
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22.05.2020 23:57 Відповісти
"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - отметил Курт Волкер.

Из чего следует в заявлении Волкера, что Крым не относится к территориям, которые стремятся "вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО."? Это уже не первое такое весьма расплывчатое заявление.

Украина напр считает, что Крым оккупирован.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: "Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался.

Следовательно - или Украина отказывается от определения "оккупация Крыма" и соответственно от попыток возврата Крыма, или нужно понимать, что власти РФ в обозримом будущем не пойдут на возврат Крыма без поражение в войне или подобного большого ЧП для РФ. Те разговоры Волкера о исключении для Украины при вступлении в НАТО - ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ. Волкер - дипломат США и говорит то, что нужно в данный момент его стране.

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23.05.2020 01:11 Відповісти
Еще раз, Крым, это окупация путем интервенции с дальнейшим присоединении, сейчас идет процесс по доказыванию этого вопроса (если не сольют) как нарушению международных договоров о признании границ как с ЕС, так и отдельные договора об отсутствии претензий Украины и кацапии друг к другу. С Крымом вопрос о интервенции. Волкер говорит о зонах боевых действий, шоб кацапия останавилась и по тихому, забрала свои войска, поскольку им прийдеться или кинуть их на верную смерть или тихо вывести. Дальше, применяется сила, поскольку, официально, там террористы, поэтому, права на убийство со стороны членов НАТО откроются. Кацапии такой геморрой явно не надо.
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23.05.2020 01:27 Відповісти
По вашему посту: Крым - это оккупация путем интервенции, а Донбас - это оккупация путем поддержки ЛДНР. Те есть разница в способах, а не в результатах. Разница кроме того и в том, что Украина факт примирилась с оккупацией/аннексией/отторжением Крыма РФ, а с Донбассом - нет, одновременно заявляя, что ЛДНР это ширма для действий РФ. Так может стоить заглянуть за ширму? Для укр дипломатии разница в положении Крыма и ЛДНР существенна, а вот для стран НАТО - нет: принятие Украины в НАТО не заставит РФ вернуть Крым Украине, Украина не откажется от Крыма, следовательно - есть вероятность военного конфликта, в который автоматом будут втянуты страны НАТО.
Волнер похоже это прекрасно понимает, потому и говорит столь расплывчато.
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23.05.2020 11:30 Відповісти
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не являются юридически обязательными для государств и имеют рекомендательный характер
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23.05.2020 05:10 Відповісти
Резолюция ООН является непризнанием интервенции ввиде незаконного присоединения чужой территории и заложено в основание санкций за нарушения международных норм.
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23.05.2020 08:22 Відповісти
Резолюция ООН является непризнанием интервенции ввиде незаконного присоединения чужой территории и заложено в основание санкций за нарушения международных норм.
Интервенции там вроде бы нет, есть оккупация. Проблема для Украины в другом: резолюции ООН сейчас мало чего стоят. Те это фиговый листок: захотят вписаться - есть чем прикрыться, а не захотят - можно размахивать им долго....
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23.05.2020 11:41 Відповісти
Волкер говорит о возможности заставить кацапию забрать свои войска с территории и оставить террористов сам на сам с Украиной и НАТО, и спокойно их разоружить и восстановить границу, поскольку дальнейшая переброска через границу с Украиной войск, будет прямогой агрессией с членом НАТО, и могут последовать соответственные действия, кацапия на это не пойдет. За Крым идет другая история, а именно интервенция, что является нарушением международных договоров, процесс еще, к сожалению, в процессе.
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23.05.2020 00:02 Відповісти
Волкер говорит о возможности заставить кацапию забрать свои войска с территории

Ещё раз: где в выступлении Волкере есть разный подход к Донбассу и Крыму? По крайне мере в том, что опубликовано на Цензоре, этого не видно. Выступая на Украине, он выразился весьма обтекаемо: "Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах ", - сказал он. И это всё.

Дипломат - он и есть дипломат. Даже если есть прямые указания на что-то, то это тоже могут опровергнуть, уточнить, ошибка перевода... А если их нет - считайте, что никаких обязательств нет. Украина сегодня не интересна Штатам, да и сохранения гнойника в центре Европы по большому счету выгодно Штатам..... Селяви.
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23.05.2020 01:20 Відповісти
Я начал читать твою статью, и "на Украине, он выразился весьма " на этом, и закончим.
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23.05.2020 01:32 Відповісти
Волкер говорит о возможности заставить кацапию забрать свои войска с территории и оставить террористов

Молодец Волкер!!! Чувствовал какую-то логическую дыру, а только дошло. Допустим, Украину приняли в НАТО, а РФ не перестало поддерживать ЛДНР. Дальше что? Исключать Украину из НАТО, потому что цель не достигнута? А если оставлять, то это горячий конфликт, участие в котором странам НАТО совсем не нужно.

Мышеловка, однако. Ещё раз - молодец Волкер!!!
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23.05.2020 11:47 Відповісти
Сильно сказано
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22.05.2020 22:16 Відповісти
Росію потрібно позбавити права вето на вступ України до НАТО, – Волкер - Цензор.НЕТ 3266
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22.05.2020 22:17 Відповісти
_Успешность надо оценивать по целям оцениваемого, а не своим фантазиям - это нелепо. И зенукович - успешный кремлёвский резидент!
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22.05.2020 22:36 Відповісти
Сейчас еще началась фаза рассказов о внешнем управлении Украины со стороны США, пиндосы, правят миром и т.д. и т.п., зачем? Нужно вернуться немного назад во времени, где они заявляли, что вопрос о вступлении в НАТО будет рассмотрено на референдуме. Вопрос, кто будет голосовать? Опять те же с промытыми мозгами и ватники? Референдум будет провален. Хорошо хоть в Конституции заложили курс на НАТО.
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22.05.2020 22:55 Відповісти
Зе и Ко за год:
- продавили закон о продаже земли
- продавили закон о выведении ЦБУ изпод украинской подсудности.

Те основные свои задачи они выполнили. Остальное - мелочи, не очень интересные для "западных партнеров". Да, ещё договор о транзите росс газа на 5 лет..... Вполне себе успехи для туземной администрации.
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22.05.2020 23:45 Відповісти
пану Волкеру-респект...!!! надеюсь его услышат те кому он это адресовал...
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22.05.2020 22:19 Відповісти
_Путинские Германия, Франция и Италия, Австрия и Венгрия будут Украину изо всех сил отталкивать прочь руками и ногами.
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22.05.2020 22:27 Відповісти
Путинские Германия, Франция и Италия, Австрия и Венгрия будут Украину изо всех сил отталкивать прочь руками и ногами.
Путинские они потому, что своя рубашка ближе?
Украина - единственная страна в Европе сегодня, не имеющая своей государственной элиты и изза это потерявшая независимость. Сама добровольно обменяла независимость на безвиз и Ассоциацию. Кому нужен союзник - будущая опора в тяжелые времена, который сам, добровольно, отдал чужому дяде свою независимость?
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22.05.2020 22:36 Відповісти
ЕС , то такое , а вот НАТО . нам очень надо .Но еврогеи либерасты -леваки нас прокатят( пока )
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22.05.2020 22:29 Відповісти
тут політолог валєрій соловєй цікаву інфу про путіна дав: "«Президент пока дееспособен, но уже не вполне адекватен»
- Интригующее предположение. Но скажите: насколько сегодня президент действительно дееспособен и адекватен?
- Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежно...........

«Дважды перед записью обращений к нации по поводу эпидемии ему становилось плохо»
- А эти опоздания президента, которые мы наблюдаем чаще и чаще, они тоже связаны с состоянием его здоровья?
- В двух случаях из его обращений по поводу эпидемии - да. Дважды ему становилось плохо.
К тому же надо учесть, что эти обращения к нации - запись, а не прямой эфир. Ему становилось плохо, один раз все прервали, не удалось вовремя начать, в другой раз отложили на 4 или на 5 часов. В третий раз не стали прерывать, но все же заметно, что ему плохо.
Ему действительно очень тяжело, поймите. Он не может на публике появляться, а очень скоро не сможет вообще - для этого, кстати, в том числе и нужен Госсовет.
- Как вы думаете, он сам смирился этим? С тем, что у него будет преемник.
- Нет конечно! Не смирился. Понимаете, он не обсуждает вопрос о преемнике. Это абсолютно исключено. Ни с кем. Нет никаких преемников. Преемник у него только он сам. Президент надеется на то, что произойдет чудо.
- Может быть, поэтому его https://sobesednik.ru/politika/20190729-doch-putina-vyshla-iz-teni предполагаемой дочери поручено заниматься многомиллиардным проектом по генетике?
- Да. Именно поэтому. Абсолютно точно. Он надеется тем или иным способом обмануть природу. Природу или волю богов - он же человек неправославный на самом деле, у него довольно странная система верования. Которая сама по себе - тема отдельного разговора, но мне думается, что здесь, скорее, можно говорить о религиозном синкретизме. Ему хочется как-то проскользнуть в щёлочку мироздания, и он надеется, что ему удастся. И он очень торопится, он знает, что у него времени - до конца этого года, поэтому и надо всё успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, всё у него может получиться."
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22.05.2020 22:38 Відповісти
это фактически отказ от оккупированных территорий, отвоевать уже никто не даст, так как весь альянс должен в этом участвовать, а на уговоры и озабоченности цапы ясное дело не поддаются
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22.05.2020 22:42 Відповісти
Прикольно так вийшло - крадій вкрав у вас гаманця, а у вас не повинно бути до нього претензій. Весела така політика.))
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22.05.2020 22:53 Відповісти
Прикольно так вийшло - крадій вкрав у вас гаманця, а у вас не повинно бути до нього претензій. Весела така політика.))
"Горе побежденным". Выражению 2,5 т лет, сделано после поражения и попытках побежденного жаловаться на грабеж больше оговоренного.
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22.05.2020 23:49 Відповісти
але й далі не полізуть
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23.05.2020 07:02 Відповісти
Зачем нынешнему истеблишменту Украины НАТО??? Наш Главный боится Россию даже агрессором называть! Они с Ермаком будут пелтять как зайцы,что бы оттянуть вступление как можно дольше. Желательно-НИКОГДА!
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22.05.2020 23:00 Відповісти
Ну подзасцали моцные пиндосы вместе со своей натой,каких то вонючих кацапов,шо ж бывает.
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22.05.2020 23:09 Відповісти
Кроме кацапов никто америкосов "пиндосами" не называет!
Может в твоей кацапской армии засцали?
Если бы ты хоть пару-тройку дней побыл в американской армии то понял - там такое воспитание, что они ничего не боятся... А вашу кацапскую армию считают безнадежно отсталой.
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23.05.2020 00:47 Відповісти
Считают кацапскую армию отсталой и подсцыкивают.Бывает🤣
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23.05.2020 08:51 Відповісти
вони бояться, що збожеволіють від кількості кацапні яких доведеться тупо знищувати тисячами, що буде лізти
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23.05.2020 07:05 Відповісти
А РОССИЯ В НАТО !?)
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22.05.2020 23:39 Відповісти
Всіх росіян зі зброєю в руках на окупованих територіях Донбасу і Криму треба знищити. Якщо їх багато вбивати щодня, інші не захочуть лізти... Який придурок захоче бути зашкварений через хотєлки педофіла ху@ла?
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22.05.2020 23:47 Відповісти
і без зброї теж
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23.05.2020 07:06 Відповісти
Зараз це, на жаль, для України не актуально. Зеленим більшовикам НАТО і не потрібне..
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23.05.2020 00:06 Відповісти
А коли це Росія отримала право голосу в NATO?
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23.05.2020 01:29 Відповісти
_За неё её подельники голосят: францея, германея (ПДЧ нам зарубали). А теперь ещё австрея, италея, венгрея...
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23.05.2020 02:06 Відповісти
Поганому інтеграстові завжди падєльнікі заважають... От тільки ПДЧ мипросрали завдяки папєрєдньому солодкому Кумові Цієї Нації та її славним огризкам, яким важливіше було завалити уряд популістів, довівши до паралічу роботу парламенту, що було доручено здійснити бойовому Кролю. Той, правда, із завданням не впорався, але своїм нах непотрібним та нелегітимним підписом під заявкою про ПДЧ спровокував парламентське збурення, що й стало аргументом для відмови.
NATO, як і ЄС, є міжнародними організаціями, де рішення приймаються колективно, а всі учасники мають рівні права - ні месій, ні гетьманів там немає. Ці організації переслідують виключно власні цілі і нікому з "позаблокових" халявщиків нічим не зобов'язані - тим паче довбогризам, які ще не вступивши, і навіть не наблизившись до вступу, починають висувати улюблені вимоги та звинувачувати учасників у зраді інтересів Майдану.
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23.05.2020 02:57 Відповісти
_Главным было яростное нежелание меркеляки (в угоду путлеру) и саркозяки предоставлять ПДЧ. На том саммите в 2008 Бухаресте путлер сказал Бушу что "Украина это даже не страна"... А якобы наши внутренние причины для отказа - просто отговорка, не более!
_Сразу после этого путлеровцы вторглись в Грузию, после убили высшее руководство страны НАТО, напали на Украину, Турцию, сирийцев, англичан и голландцев. И ещё много чего...
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23.05.2020 03:21 Відповісти
Меркель діє "в угоду" інтересів своїх власних та своїх виборців, а неспроможні танцюризти завжди шукають по кишенях те, що їм заважає танцювати. І скільки б вони не запевняли, що всі навкруги винні саме їм, а не собі - нікого це не переконує і вони завжди опиняються в оточенні переважаючих сил зрадників майдану, реваншистів гідності, чи ще яких негідників, які їм недали, хоч вони й миздобули...
Це пояснює їхню любов до традицій перманентного спротиву противсіх, але ніяк не пояснює бажання приєднатися до продажних єврозрадників.
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23.05.2020 17:36 Відповісти
"Министр земли Бранденбург Ланге потребовала отмены санкций против РФ" - Не спорь, ты не прав. Европа глубоко коррумпирована кремлём. Это просто факт.
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23.05.2020 23:51 Відповісти
Земля Бранденбург - це далеко не вся Європа. Тим не менш, це земля древгніх укрів (про що новонавернені ватапетріоти навіть не підозрювали). Але якщо всі євронавкруги вщент "корумповані крімльом", то навіщо було так стрибати за євроінтегратсію з корумпованими зрадниками?
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24.05.2020 00:06 Відповісти
взагалі то капітельманші
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23.05.2020 07:06 Відповісти
А не вальцманам?
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23.05.2020 17:25 Відповісти
що ж ви такі упороті, скрізь порох
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24.05.2020 16:59 Відповісти
У педротів досі вже скрізь мав бути путєн...
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24.05.2020 17:10 Відповісти
десь так і є, поки зебіл прийшов
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24.05.2020 21:42 Відповісти
Котрий саме? Бо і авіаносця, і Кримняш мипросрали ще за часи правління славних папєрєдніків.
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24.05.2020 21:53 Відповісти
зебіл один, він же шмаркля, нелох42, моніка зеленскі, та тисячі імен його
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24.05.2020 21:57 Відповісти
Та ж цей нездара ще нічого не продав толком! Може тому, що не встиг, а може й не зміг.
Але про нищівні миздобутки питання до папєрєдніків, які власне все й просрали - хто з гідністю, а хто й так... І поки на ті питання не буде дана відповідь по заслузі, всі зенаступніки будуть тільки гіршими, натхненним борцям перманентного спротиву не бракуватиме оказій для оспіваного героїзму, а маленьким широкомасим українцям - для нарікань, та для "зради".
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24.05.2020 22:17 Відповісти
якось так
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25.05.2020 08:10 Відповісти
Волкер.А збивати короновіРусних путлерюг на їх території американцям слабо?Гітлера також дипломатично гладили.
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23.05.2020 02:12 Відповісти
зеленский и сцывоха друзья жытелей дамбаса
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23.05.2020 02:13 Відповісти
А как Германию в НАТО принимали?Вначале приняли ФРГ с прицелом на то что рано или поздно совок уберется из ГДР.Так и случилось.
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23.05.2020 03:32 Відповісти
Вначале приняли ФРГ с прицелом на то что рано или поздно совок уберется из ГДР.
Одна из основных задач НАТО в то время - продолжение включения бывшего Третьего Рейха в послевоенную зап Европу под эгидой Штатов. Прицел был на сохранение контроля над ВС ФРГ при смягчении режима оккупации Штатами.
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23.05.2020 14:11 Відповісти
Сначала нужно лишить этого права малороса зеленского
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23.05.2020 06:50 Відповісти
Пан Волкер, чому Ви не приняли также рішення 6 років тому?!
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23.05.2020 08:27 Відповісти
А что это такая раша для независимой суверенной страны !
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23.05.2020 09:30 Відповісти
Отличное предложение! В том числе и для нас!
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23.05.2020 09:42 Відповісти
О каком таком "праве вето России" тут говорят? Мы что, в СБ ООН, где русня присвоила себе право вето всех народов и стран бывшего СССР? Нет у нее такого права.
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23.05.2020 11:07 Відповісти
На ********* ********** все ложат член давно
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23.05.2020 11:57 Відповісти
Бла-бла-бла. С рашистами же нужно разговаривать исключительно с помощью военной силы. Иное - опасная для всего мира утопия.
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23.05.2020 13:03 Відповісти
С рашистами же нужно разговаривать исключительно с помощью военной силы.
А если её, этой самой военной силы, недостаточно?
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23.05.2020 14:12 Відповісти
поводок на шее Мордора всё туже и туже
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23.05.2020 21:30 Відповісти
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