Росію потрібно позбавити права вето на вступ України до НАТО, – Волкер. ВIДЕО

Росія прагне не допустити вступу України до НАТО, використовуючи окупацію як засіб досягнення цієї мети.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив американський дипломат, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.

"Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до Альянсу. І вона окупувала певні території в цих країнах", – сказав він.

Волкер підкреслив, що члени НАТО не мають особливого бажання приймати до своїх лав країни, в яких є окуповані Росією території, оскільки згідно з п’ятою статтею Альянсу (у якій йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена НАТО вважатиметься нападом на весь Альянс) автоматично означало б необхідність воювати з Росією.

Американський дипломат наголосив на необхідності позбавити Росію права вето щодо вступу країн до Альянсу і запропонував не застосовувати п’яту статтю до окупованих територій.

"Ми зобов’язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій", – наголосив Курт Волкер.

"Будь-яка європейська країна, яка відповідає стандартам демократії, верховенства права, робить внесок у зміцнення спільної безпеки, повинна розглядатися як кандидат для вступу. Ми маємо вдихнути нову енергію в процес розширення, який втратив свою динаміку в останні роки", – додав він.

Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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