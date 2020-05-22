Росію потрібно позбавити права вето на вступ України до НАТО, – Волкер. ВIДЕО
Росія прагне не допустити вступу України до НАТО, використовуючи окупацію як засіб досягнення цієї мети.
Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив американський дипломат, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт заходу.
"Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до Альянсу. І вона окупувала певні території в цих країнах", – сказав він.
Волкер підкреслив, що члени НАТО не мають особливого бажання приймати до своїх лав країни, в яких є окуповані Росією території, оскільки згідно з п’ятою статтею Альянсу (у якій йдеться про те, що напад на будь-яку країну-члена НАТО вважатиметься нападом на весь Альянс) автоматично означало б необхідність воювати з Росією.
Американський дипломат наголосив на необхідності позбавити Росію права вето щодо вступу країн до Альянсу і запропонував не застосовувати п’яту статтю до окупованих територій.
"Ми зобов’язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій", – наголосив Курт Волкер.
"Будь-яка європейська країна, яка відповідає стандартам демократії, верховенства права, робить внесок у зміцнення спільної безпеки, повинна розглядатися як кандидат для вступу. Ми маємо вдихнути нову енергію в процес розширення, який втратив свою динаміку в останні роки", – додав він.
Київський Безпековий Форум – провідний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там отвечено: после дождичка в четверг..... потому что дьявол в подробностях.
Если принять в НАТО, то у РФ исчезнет стимул продолжать оккупацию, после чего она освободит.... а то что любое правительство РФ в обозримом будущем не сможет по чисто внутренним причинам без проигрыша в войне отдать Крым - такие мелочи пан Волмер опускает. Дипломат.
Из чего следует в заявлении Волкера, что Крым не относится к территориям, которые стремятся "вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО."? Это уже не первое такое весьма расплывчатое заявление.
Украина напр считает, что Крым оккупирован.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил: "Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался.
Следовательно - или Украина отказывается от определения "оккупация Крыма" и соответственно от попыток возврата Крыма, или нужно понимать, что власти РФ в обозримом будущем не пойдут на возврат Крыма без поражение в войне или подобного большого ЧП для РФ. Те разговоры Волкера о исключении для Украины при вступлении в НАТО - ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ. Волкер - дипломат США и говорит то, что нужно в данный момент его стране.
Волнер похоже это прекрасно понимает, потому и говорит столь расплывчато.
Интервенции там вроде бы нет, есть оккупация. Проблема для Украины в другом: резолюции ООН сейчас мало чего стоят. Те это фиговый листок: захотят вписаться - есть чем прикрыться, а не захотят - можно размахивать им долго....
Ещё раз: где в выступлении Волкере есть разный подход к Донбассу и Крыму? По крайне мере в том, что опубликовано на Цензоре, этого не видно. Выступая на Украине, он выразился весьма обтекаемо: "Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах ", - сказал он. И это всё.
Дипломат - он и есть дипломат. Даже если есть прямые указания на что-то, то это тоже могут опровергнуть, уточнить, ошибка перевода... А если их нет - считайте, что никаких обязательств нет. Украина сегодня не интересна Штатам, да и сохранения гнойника в центре Европы по большому счету выгодно Штатам..... Селяви.
Молодец Волкер!!! Чувствовал какую-то логическую дыру, а только дошло. Допустим, Украину приняли в НАТО, а РФ не перестало поддерживать ЛДНР. Дальше что? Исключать Украину из НАТО, потому что цель не достигнута? А если оставлять, то это горячий конфликт, участие в котором странам НАТО совсем не нужно.
Мышеловка, однако. Ещё раз - молодец Волкер!!!
- продавили закон о продаже земли
- продавили закон о выведении ЦБУ изпод украинской подсудности.
Те основные свои задачи они выполнили. Остальное - мелочи, не очень интересные для "западных партнеров". Да, ещё договор о транзите росс газа на 5 лет..... Вполне себе успехи для туземной администрации.
Путинские они потому, что своя рубашка ближе?
Украина - единственная страна в Европе сегодня, не имеющая своей государственной элиты и изза это потерявшая независимость. Сама добровольно обменяла независимость на безвиз и Ассоциацию. Кому нужен союзник - будущая опора в тяжелые времена, который сам, добровольно, отдал чужому дяде свою независимость?
- Интригующее предположение. Но скажите: насколько сегодня президент действительно дееспособен и адекватен?
- Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежно...........
«Дважды перед записью обращений к нации по поводу эпидемии ему становилось плохо»
- А эти опоздания президента, которые мы наблюдаем чаще и чаще, они тоже связаны с состоянием его здоровья?
- В двух случаях из его обращений по поводу эпидемии - да. Дважды ему становилось плохо.
К тому же надо учесть, что эти обращения к нации - запись, а не прямой эфир. Ему становилось плохо, один раз все прервали, не удалось вовремя начать, в другой раз отложили на 4 или на 5 часов. В третий раз не стали прерывать, но все же заметно, что ему плохо.
Ему действительно очень тяжело, поймите. Он не может на публике появляться, а очень скоро не сможет вообще - для этого, кстати, в том числе и нужен Госсовет.
- Как вы думаете, он сам смирился этим? С тем, что у него будет преемник.
- Нет конечно! Не смирился. Понимаете, он не обсуждает вопрос о преемнике. Это абсолютно исключено. Ни с кем. Нет никаких преемников. Преемник у него только он сам. Президент надеется на то, что произойдет чудо.
- Может быть, поэтому его https://sobesednik.ru/politika/20190729-doch-putina-vyshla-iz-teni предполагаемой дочери поручено заниматься многомиллиардным проектом по генетике?
- Да. Именно поэтому. Абсолютно точно. Он надеется тем или иным способом обмануть природу. Природу или волю богов - он же человек неправославный на самом деле, у него довольно странная система верования. Которая сама по себе - тема отдельного разговора, но мне думается, что здесь, скорее, можно говорить о религиозном синкретизме. Ему хочется как-то проскользнуть в щёлочку мироздания, и он надеется, что ему удастся. И он очень торопится, он знает, что у него времени - до конца этого года, поэтому и надо всё успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, всё у него может получиться."
"Горе побежденным". Выражению 2,5 т лет, сделано после поражения и попытках побежденного жаловаться на грабеж больше оговоренного.
Может в твоей кацапской армии засцали?
Если бы ты хоть пару-тройку дней побыл в американской армии то понял - там такое воспитание, что они ничего не боятся... А вашу кацапскую армию считают безнадежно отсталой.
NATO, як і ЄС, є міжнародними організаціями, де рішення приймаються колективно, а всі учасники мають рівні права - ні месій, ні гетьманів там немає. Ці організації переслідують виключно власні цілі і нікому з "позаблокових" халявщиків нічим не зобов'язані - тим паче довбогризам, які ще не вступивши, і навіть не наблизившись до вступу, починають висувати улюблені вимоги та звинувачувати учасників у зраді інтересів Майдану.
_Сразу после этого путлеровцы вторглись в Грузию, после убили высшее руководство страны НАТО, напали на Украину, Турцию, сирийцев, англичан и голландцев. И ещё много чего...
Це пояснює їхню любов до традицій перманентного спротиву противсіх, але ніяк не пояснює бажання приєднатися до продажних єврозрадників.
Але про нищівні миздобутки питання до папєрєдніків, які власне все й просрали - хто з гідністю, а хто й так... І поки на ті питання не буде дана відповідь по заслузі, всі зенаступніки будуть тільки гіршими, натхненним борцям перманентного спротиву не бракуватиме оказій для оспіваного героїзму, а маленьким широкомасим українцям - для нарікань, та для "зради".
Одна из основных задач НАТО в то время - продолжение включения бывшего Третьего Рейха в послевоенную зап Европу под эгидой Штатов. Прицел был на сохранение контроля над ВС ФРГ при смягчении режима оккупации Штатами.
А если её, этой самой военной силы, недостаточно?