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Заступник очільника МЗС Боднар провів зустріч із болгарським послом, на якій обговорили адмінреформу і дотримання прав болгарської громади

Заступник очільника МЗС Боднар провів зустріч із болгарським послом, на якій обговорили адмінреформу і дотримання прав болгарської громади

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час спілкування з послом Болгарії в Україні Костадіном Коджабашевим зазначив, що триваюча адміністративно-територіальна реформа в Україні жодним чином не впливає на рівень забезпечення прав національних меншин, зокрема болгарської громади Одеської області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС України.

"Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі", - сказав Боднар.

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Зі свого боку, посол наголосив на важливості збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської національної меншини в Україні та висловив готовність до подальшого конструктивного співробітництва у вирішенні всіх актуальних питань.

У зустрічі також взяла участь народна депутатка фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова. Під час зустрічі була досягнута домовленість про продовження діалогу в цій сфері, зокрема на міжпарламентському рівні, сказано в повідомленні.

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Автор: 

Болгарія (778) МЗС (4110) Одеська область (3186) нацменшини (190)


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болгарки подорожчають...
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22.05.2020 21:51 Відповісти
Чую и там скоро начнут раздовать вторые паспорта... вот когда х€р@вый фундамент - начинают трескаться стены,как только трещины пойдут - крыша упадёт на голову неродивому хозяину дома
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22.05.2020 21:54 Відповісти
А развалится кацапия, во парадокс.
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22.05.2020 22:16 Відповісти
Твои слова да богу в уши
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22.05.2020 22:18 Відповісти
А как ее нарушили? Украина это УКРАИНСКАЯ территория и законы УКРАИНЫ,ее территориальное и административное деление это ВНУТРЕННЕЕ дело Украины. В Украине есть граждане УКРАИНЫ а не БОЛГАРЫ,болгары в Болгарии. Это не компетенция местного самоуправления( согласно законам Украины) Что обсуждать? Законы надо ВЫПОЛНЯТЬ наконец и тем кто пытается разжигать сепаратизм на украинской территории ДАВАТЬ ПО РЫЛУ. Мало войны?
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23.05.2020 07:12 Відповісти
Якщо ті болгари, яких представляє болгарський посол є громадянами Болгарії, то все в порядку. Але якщо ті болгари ще й до болгарського мають українське громадянство, то останнє треба скасувати і взамін видати дозволи на постійне проживання на один рік, для початку. Якщо будуть вести себе чемно, то терміни дозволів можна і подовжити. Пора вже закінчувати те знущання над Конституцією України стосовно подвійного громадянства. Нехай беруть приклад з Польщі, яка не видає паспорти іноземним полякам, а видає "карти Поляка", які не надають громадянства, але забезпечують практично всі права громадян Польщі, окрім виборчого.
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24.05.2020 01:38 Відповісти
 
 