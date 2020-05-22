Заступник очільника МЗС Боднар провів зустріч із болгарським послом, на якій обговорили адмінреформу і дотримання прав болгарської громади

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час спілкування з послом Болгарії в Україні Костадіном Коджабашевим зазначив, що триваюча адміністративно-територіальна реформа в Україні жодним чином не впливає на рівень забезпечення прав національних меншин, зокрема болгарської громади Одеської області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС України.

"Дипломати завжди знаходять спільну мову. Між Україною і Болгарією немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні. Ми домовилися вирішувати всі актуальні питання в конструктивному дусі", - сказав Боднар.

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Зі свого боку, посол наголосив на важливості збереження національної, культурної та мовної ідентичності болгарської національної меншини в Україні та висловив готовність до подальшого конструктивного співробітництва у вирішенні всіх актуальних питань.

У зустрічі також взяла участь народна депутатка фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тетяна Плачкова. Під час зустрічі була досягнута домовленість про продовження діалогу в цій сфері, зокрема на міжпарламентському рівні, сказано в повідомленні.

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