Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора
Правоохоронці в Житомирській області повідомили орендарю водойми про підозру у вчиненні умисного масового вбивства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"22 травня 2020 на березі ставка, біля села Новоселиця Попільнянського району в орендаря водойми виник конфлікт із його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої на тому ж місці. Під час конфлікту підозрюваний із мисливської рушниці ІЖ-58 навмисно протиправно заподіяв смерть 7 особам", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, серед убитих - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК, а з місця події вилучили мисливську рушницю. Причини конфлікту та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.
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Радостные аваковцы начали с него за это требовать 10 штук в месяц.
Получили.
Почему-то кажется, что нынешняя власть руками ОГПУ сделает виновными в трагедии погибших, а меткий и зоркий ворошиловский стрелок окажется героем, который возздал должное нехорошим людям.
Карантина, тфу, Тарантино сюжет..
кого интересует, что они навыдумывают ?
А те що ці "рибаки" були озброєні і ранили арендатора - до уваги ніхто не братиме.
Тут чистий самозахист!
Читай що сказав брат цього мужика.
Оригинально.
Адже в ЗМІ вже наявна спроба "відбілити" цих озброєних бандюків.
Люди, воспитанные на книжных детективах и фильмах, всегда видят сложности и загадку там, где их нет.