Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці в Житомирській області повідомили орендарю водойми про підозру у вчиненні умисного масового вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"22 травня 2020 на березі ставка, біля села Новоселиця Попільнянського району в орендаря водойми виник конфлікт із його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої на тому ж місці. Під час конфлікту підозрюваний із мисливської рушниці ІЖ-58 навмисно протиправно заподіяв смерть 7 особам", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, серед убитих - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Читайте також: Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК, а з місця події вилучили мисливську рушницю. Причини конфлікту та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Дивіться також: Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК