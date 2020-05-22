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Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора

Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора

Правоохоронці в Житомирській області повідомили орендарю водойми про підозру у вчиненні умисного масового вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"22 травня 2020 на березі ставка, біля села Новоселиця Попільнянського району в орендаря водойми виник конфлікт із його знайомими, з якими він напередодні розпивав спиртні напої на тому ж місці. Під час конфлікту підозрюваний із мисливської рушниці ІЖ-58 навмисно протиправно заподіяв смерть 7 особам", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, серед убитих - колишні учасники Операції об'єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Читайте також: Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК, а з місця події вилучили мисливську рушницю. Причини конфлікту та обставини вчинення кримінального злочину встановлюються.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Дивіться також: Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває і перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК

Автор: 

масове вбивство (74) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+23
хорошо судить за компом, да? а если с тем огнестрелом пришли стрелять его и его семью? был бы наверное умным в сводке новостей трупом.
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22.05.2020 22:04
+17
Очень странная история, как только арендатор ставка написал заявление о вымогательстве со стороны ментов как к нему приехала целая толпа с автоматоми, дальше идет пьянка и он всех валит из ружья. Ну вот не верю я в такие совпадения.
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22.05.2020 22:16
+17
Мой друг являлся арендатором подобного пруда. Болото с лягушками превратил в большой ставок, отремонтировал дамбу, привел в порядок и запустил малька и мечтал о высоких прибылях. Думал также параллельно заняться сельским хозяйством путем объединения паев жителей села. После этого началось! Природоохрана, бандиты, менты, сельские воротилы, VIP рыбаки-прокуроры и бухие охотники, местные алкаши и браконьеры. Неблагодарное это занятие, если не найдешь крышу. С сельскими алкашами вообще нереально что-то серьезное создавать. Воруют сами у себя, работать не хотят. Два года борьбы за урожай завершилось огромными убытками. Мужик просто сгорел на работе и нервы его не выдержали.
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22.05.2020 22:25
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угу, семеро "спецпризначенців МВС" приїхали з двома калашами брати одного "кілера фсб"... але він виявився більш підготовленим...)))
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22.05.2020 23:42 Відповісти
у прійєжжжих - чотири ствола
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22.05.2020 23:53 Відповісти
але це їм не допомогло
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22.05.2020 23:54 Відповісти
йа токо уточніл - істіни раді
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23.05.2020 00:14 Відповісти
Пятеро в носках, только двое в кроссовках.
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23.05.2020 08:17 Відповісти
Если все было, как он рассказывает, можно трактовать, как необходимую самооборону.
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22.05.2020 23:43 Відповісти
Теперь фсб так добровольцев пачками будет ложить и киллеров потом путем обмена выпускать на свободу
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22.05.2020 23:42 Відповісти
да, согласен, будет странно, если Зеленский выдаст его на обмен
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23.05.2020 21:32 Відповісти
Я представляю если Ген прокурору придут вот такие хлопцы покушаться на её собственность ,то интересно сколько бы трупов осталось бы после такого налёта и как на это посмотрел украинский народ и советский народ Украины,за другие народы я говорить не буду ,потому что они понимают,что частная собственность это святое и собственность нужно защищать даже с оружием,а не с красной повязкой ДНД и милицейским свистком.
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22.05.2020 23:46 Відповісти
Ну, пишут, что он не арендатор, а приватизировал болото, вычистил, углубил, развел рыбу.
Радостные аваковцы начали с него за это требовать 10 штук в месяц.
Получили.
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22.05.2020 23:49 Відповісти
У нас в Украине многие не понимают что такое частная собственность и как её защитить с оружием в руках,
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22.05.2020 23:52 Відповісти
Поки що така картина: господар ставка був в конфлікті з місцевою поліцією, бо та вимагала хабар, господар задокументував цей хабар і був затриманий поліцейський начальник поліції району, господар покликав друзів зі зброєю, бо боявся помсти поліцейських... і тепер поліція повідомляє що цей господар перебив своїх друзів охоронців.
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22.05.2020 23:58 Відповісти
це ше занятніша версія - долой ту бритву і Оккама!
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23.05.2020 00:16 Відповісти
Такий собі https://www.facebook.com/profile.php?id=100008117959400&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1Njg4NDY2Nzc1NzE2M18xMDE1Njg4NDcwMzUxMjE2Mw%3D%3D Alexey Isay стверджує, що знає всіх учасників події, що особисто бував з ними на тім озері, що п'ятеро загиблих взагалі не вживали алкоголь і що вони приїхали на допомогу до господаря
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23.05.2020 00:50 Відповісти
на дурняк п'ют даже трєзвєннікі і язвєннікі (С)
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23.05.2020 01:18 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156884667757163?comment_id=10156884703512163
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23.05.2020 00:51 Відповісти
Чёт вспомнился старый анекдот. Идёт общее собрание трудящихся одного из заводов Ленинграда. Председатель собрания сообщает присутствующим со скорбью в голосе, что только-что в Смольном врагом народа злодейски убит Сергей Миронович Киров. Из дальнего угла зала один из рабочих переспрашивает - кого-кого убили? Председатель собрания повторно дрожащим трагическим голосом сообщает, что только-что в Смольном врагом народа убит Сергей Миронович Киров. Из дальнего угла зала в свою очередь повторно переспрашивает плохо слышащий рабочий - кого-кого убили? Председатель собрания, возмущенный глухотой рабочего, в запале отвечает - кого надо, того и убили! Занавес.
Почему-то кажется, что нынешняя власть руками ОГПУ сделает виновными в трагедии погибших, а меткий и зоркий ворошиловский стрелок окажется героем, который возздал должное нехорошим людям.
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23.05.2020 00:16 Відповісти
дітіхтіфф
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23.05.2020 00:26 Відповісти
Если бы я был писателем детективного романа, то я бы такой сюжет закрутил: братки приехали замочить чувака, за то что он посадил пахана. А большую толпу, объяснил бы, необходимостью повязать кровью всю группировку. Двое должны были исполнить, а остальные, на подхвате, закопать на рассвете, местность контролировать от случайных свидетелей, и следы замести. Но жертва всё понял, и хладнокровно их обыграл.. Ну то так, моя фантазия.
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23.05.2020 00:29 Відповісти
Отошли Квентину Карантина, тфу, Тарантино сюжет..
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23.05.2020 00:33 Відповісти
так ти нічого і не придумав - взято із жизні
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23.05.2020 00:38 Відповісти
Всё дело в нюансах. С какого боку смотреть. Например пикап, а в нём полиэтиленовая плёнка, всю картину происшествия резко меняет.
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23.05.2020 00:45 Відповісти
так вони на природі хотіли його розчленяти? Чи не прощє заставить викопать яму, в якій і закопать труп арєндатора
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23.05.2020 00:50 Відповісти
Плёнка, что бы не испачкать и следов не оставить, а если ещё и лопаты приготовили, то наверное не для того, что бы пикап из грязи выкапывать.
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23.05.2020 05:37 Відповісти
а-а-а!
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23.05.2020 11:17 Відповісти
А там еще удочки были и раколовки что ли. А это как?
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23.05.2020 13:01 Відповісти
Мне кадры с раколовками не попадались. Если можно ссылочку пожалуйста. Мне интересно, на них возможно узреть какие либо детали ЧП. Вообще то рыболовные снасти на оборудованном пруду ни какая ни экзотика. Их принадлежность, может быть чья угодно.
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23.05.2020 21:45 Відповісти
лица у них светлые, у погибших. а так, то да, вам бы стивеном кингом работать
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23.05.2020 21:34 Відповісти
Так там рыбалка была или охота? Что-то слишком много оружия для рыбалки.
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23.05.2020 00:58 Відповісти
Та не в этом даже дело. История мутная сама по себе. Накануне владелец ставка сдал мента за взятку. В сюжете МВД говорится что они все дружили 10 лет. То есть версия с отжимом ставка или чем-то подобным отпадает. Скорей бы они помогать приехали. Если там не бытовой конфликт то нужно рассматривать версию что менты замешаны. В сюжете так же упоминаются СБУшники только непонятно каким боком, сюжет нарезкой сделан что ничего непонятно.
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23.05.2020 01:49 Відповісти
Убойная рыбалка.
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23.05.2020 11:40 Відповісти
мусора брешут, как всегда, где заявление арестованного ими ?
кого интересует, что они навыдумывают ?
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23.05.2020 02:04 Відповісти
кацапа, сядь разом з ним і почуєш всі "заявлєнія"
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23.05.2020 06:57 Відповісти
В тілах загиблих залишились кулі і експертиза покаже хто стріляв і чим. Поліція повідомляє, що стріляв орендар ставка, а йому брати на себе чуже вбивство сенсу не має. Диванні експерди від жопоблоків і зе-бобиків злетілись як стерв'ятники бо https://zaxid.net/vbivstvo_na_zhitomirshhini_cholovik_zastreliv_simoh_pislya_ribolovli_n1502544 серед убитих ветерани АТО, нацгвардійці та волонтери щоб вилити більше лайна на загиблих в руслі політики капітулянта, який взяв курс на дискредитацію і переслідування тих, хто не дав ******* знищити Україну.
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23.05.2020 02:41 Відповісти
Дипвує позиція нашого бидла, яке так захищає вбивцю не знаючи деталей,швидше за все причиною став алкоголь,але йде дискридитація наших атошників,вулантерів кому це вигідно?
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23.05.2020 02:53 Відповісти
Отморозок с Мордора убил спящих людей, которые ему доверились, убил намеренно из ненависти и мести, только за то, что у них хватило смелости остановить орду из его собратьев на Донбассе. Рассчетливый гаденыш, продумал ситуацию, когда можно будет удобно и надежно совершить убийство.
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23.05.2020 06:25 Відповісти
Так он знает что его Зеленский обменяет на таксистов...
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23.05.2020 07:10 Відповісти
Та может и бытовуха. При таком друге и врагов не надо.
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23.05.2020 08:07 Відповісти
А политику ему пришить никак нельзя!? Мол все по причине украинофобии, ведь пишут что убитые герои АТО Только алкоголизм. Э-эх!
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23.05.2020 03:51 Відповісти
Ну звичайно - тепер мужика зроблять крайнім!
А те що ці "рибаки" були озброєні і ранили арендатора - до уваги ніхто не братиме.
Тут чистий самозахист!
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23.05.2020 06:12 Відповісти
Ранили? Где написано?
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23.05.2020 06:26 Відповісти
https://focus.ua/ukraine/455962-massovoe_ubiistvo_v_zhitomirskoi_oblasti_vse_podrobnosti_o_konflikte_kotoryi_privel_k_boine

Читай що сказав брат цього мужика.
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23.05.2020 06:51 Відповісти
Еще и инвалид, еще с раненой рукой . Еще и 2 убитых лежали на большом расстоянии от домика
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23.05.2020 07:29 Відповісти
Еще из винтовки ,которую надо перезаряжать. С раненой рукой.
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23.05.2020 07:39 Відповісти
Орендарю водойми в Житомирській області, де сталося масове вбивство, оголошено про підозру, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4943
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23.05.2020 07:31 Відповісти
тебе бидлан теж ранили, в голову, при народженні.
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23.05.2020 06:56 Відповісти
А тот, что с автоматом, тот в носках, без обуви.
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23.05.2020 07:33 Відповісти
Спящих убил самозащита? Серьезно? Он лунатиков боится?
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23.05.2020 14:49 Відповісти
Один колхозник завалил семь атошников? Терминатор однако.
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23.05.2020 06:51 Відповісти
Так еще инвалид-сердечник, и еще с раненой рукой.
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23.05.2020 07:26 Відповісти
За то, что Украину защищали?
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23.05.2020 07:43 Відповісти
За те що приїхали "рибалити" з автоматами.
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23.05.2020 07:48 Відповісти
Там и удочки есть, и сетки. А у хозяина тоже была винтовка. И вон на стенке что- то висит, не то гранатомет, не то просто тубус. Просто все там с оружием были.
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23.05.2020 07:57 Відповісти
Вобщем если ты при оружии, то бухать нельзя. Особенно до часу ночи.
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23.05.2020 08:09 Відповісти
А с ножом на человека можно кидаться?
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23.05.2020 08:21 Відповісти
Це маразм захищати вбивцю, чи все що б догодити ворогу?коли дебіл розщстрілює людей що спали, не дивно така радість на рос.тв і появляєтся інтервю з міжнародним терористом гіркіним і по всіх напрямках йде дискридитація вулантерів і атошників.
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23.05.2020 08:45 Відповісти
Думаю, что этот Восьмой всех и порешил, а потом подстави пьяного хозяина...
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23.05.2020 08:25 Відповісти
А может и девятый с десятым? Ну как вариант?
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23.05.2020 09:30 Відповісти
Или местные менты тех что он сдал приехали и порешали пьяных из его ружья. А потом разбудили хозяина и сказали что то он. А 8-й вообще подставной.
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23.05.2020 14:59 Відповісти
Виглядає так, що мужик власник ставка здав мусорів і покликав АТОшників його захищати. На стрілку приїхала бригада відморозків, яка вбила ще Сашка Білого. Стрілка перейшла в перестрілку. Вбитих з боку власника ставка перевезли на показане нам місце. Далі підняли тріскотню в засобах масової дезінформації, що власник ставка себе обмовив. А хто буде перевіряти? У нас нема жодного незалежного журналіста, бо всі працюють за гроші олігархів і кричать про коронавірус.
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23.05.2020 08:45 Відповісти
стол с хавчеком видел? на стрелку не похоже
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23.05.2020 09:06 Відповісти
Ну проверять должны криминалисты с полицейскими. Вообще похоже все было очень быстро: многие в носках были, даже обувь не успели одеть.
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23.05.2020 09:33 Відповісти
Пригласил хороших ментов защитить себя от плохих ментов?
Оригинально.
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23.05.2020 09:35 Відповісти
а как это спящих растрелял, не услышали выстрелов...
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23.05.2020 09:04 Відповісти
Даже не успели подняться со сна.
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23.05.2020 09:34 Відповісти
Судя по фото выстрел с окна был. Он не заходил внутрь. Убил спящих из окна.
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23.05.2020 12:33 Відповісти
Повернулися з фронту бійці наче на рідну землю,яку захищали від окупанта,а земля вже й не рідна- баригами та сепарами орендована,ментярами "дахована".От і повбивали іроди пропадлошенкові фронтовиків сонними.Ганьба.
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23.05.2020 10:06 Відповісти
Переслідує і кидає за грати захисників України, АТОшників і волонтерів клоун з подачі портянки - дві пропутінські шавки. Вбивця не пустив своїх дітей захищати Україну, а в селі він має кличку "кацап" - це типаж ватника-колаборанта.
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23.05.2020 12:55 Відповісти
Я й кажу,що зелено-каломойний колір від шоколадно-колорадного не відрізняється,бо в Австрії за заклик вести рашистські війська 14-ть років тюрьми присудять,а тут війна і жодний депутат ВР не загинув на фронті за 6-ть років цієї війни,проте як окупанти фронтовиків вбивають nа фронті,так і орендатори-бариги вбивають в тилу на відпочинку сонними та без зброї,ще й підло в спину.Ганьба такій постсовковій колонії.
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23.05.2020 13:19 Відповісти
Уявляю що ці "захисники" коїли там.....
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23.05.2020 14:08 Відповісти
Откуда фотографии с места ЧП? Это же явно не журналисты снимали, там даже лица не заретушированы. Значит кто то из правоохранителей, умышленно слил в сеть материал уголовного дела. С какой целью? Может быть, кому то нужно было подстраховаться, от ожидаемой фальсификации дела?
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23.05.2020 11:03 Відповісти
Цілком можливо.
Адже в ЗМІ вже наявна спроба "відбілити" цих озброєних бандюків.
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23.05.2020 14:02 Відповісти
Я вижу только спробу у портновских шестерок атошников сразу в бандиты записать. Работай тщательнее портянка.
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23.05.2020 14:45 Відповісти
Менты обычно сливают фотки когда начинают фальсифицировать дело.
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23.05.2020 15:03 Відповісти
Где логика?
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26.05.2020 14:12 Відповісти
історія загадочна - з самого початку загажена вбросом від геращинки про "массовойє убійство", шо, як виявилось потім, було тільки його особистою ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ однієї з версій подій
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23.05.2020 11:25 Відповісти
Одновременное убийство семи человек не массовое? А что тогда, хулиганка?
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23.05.2020 14:47 Відповісти
самозащіта - нє убійство, а нєйтралізація
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23.05.2020 15:16 Відповісти
Так и тема "сисек" вААПще не раскрыта...
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23.05.2020 11:26 Відповісти
С ИЖа завалил автоматчиков, прям Симо Хяюхя.
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23.05.2020 11:32 Відповісти
все приехали на одной машине? почему рваный комбез возле воротника у того кто лежит возле машины и по шву у того кто возле крыльца, почему задраны штанины? не видно не одного входного отверстия, включая убитых якобы во сне, более естественно лежат трупы там где застолье, но следов потасовки нет со стола ничего не упало, вообщем одни почеу и как?
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23.05.2020 12:22 Відповісти
Нет, не на одной машине . Там много машин в отдалении. И всякие мешки. Ты в других фото посмотри.
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23.05.2020 12:36 Відповісти
из других машин вижу только "ниву", я так понимаю, хозяина.
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23.05.2020 13:14 Відповісти
мешки для трупов тоже вижу, ну и!?
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23.05.2020 13:21 Відповісти
"История загадочная"... Да, куда уж дальше-то: пьяная компания, с оружием, пьяные разборки, кто кого сдал и полууголовные понятия. Хозяину ставка, спьяну, хотя пил он поменьше, скорее всего, из-за недостатка здоровья, угроза его изнасиловать, показалась серьезной, переклинило, грохнул одного, а там пошло, по накатанной. Да и нет ничего сложного в том, чтобы пострелять спящих, бухих людей. А кто и как там общался и бизнес делал, в том числе и местная полиция, надо разбираться.

Люди, воспитанные на книжных детективах и фильмах, всегда видят сложности и загадку там, где их нет.
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23.05.2020 13:03 Відповісти
Чому тоді в руках "жмурів" зброя???
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23.05.2020 14:00 Відповісти
У скольких оружие? У одного? Остальные то безоружные лежат. По крайней мере первые кого он пострелял
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23.05.2020 14:44 Відповісти
У него в доме туба висит от гранатомета. Не его ли это оружие?
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23.05.2020 14:56 Відповісти
Судячи по фото та по факту наявності зброї в "рибалок", це - був самозахист.
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23.05.2020 13:59 Відповісти
У хозяина зброи то побольше. Сразу планировал всех убить?
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23.05.2020 14:46 Відповісти
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