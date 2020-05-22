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Новини Вибори в США і Україна
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Ситуація з "плівками Деркача" мала на меті погіршити відносини зі США, - Чалий

Ситуація з

Ясно, що ситуація з "плівками Деркача" організована для порушення стосунків України зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі "Прямого"  експосол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"Я скажу зразу висновок. Ясно, куди цілились. Це операція, яка готувалась раніше. Мені було про неї, в принципі, відомо. Я можу сказати. І для тих, хто спостерігав, як вносилась справа суддею Вовком проти Байдена… Уявіть собі – проти Байдена. Це ж було зареєстровано раніше. А Деркач ж вносив ці всі подання раніше, давно. І вони реєструвались. Просто не було розголосу. Чому? Тому що не було інтересу деяких великих олігархів наших, в яких виникли проблеми зі США зараз. І вони були раніше",- сказав Чалий.

"Я вам можу сказати, не розкриваючи подробиць. У нас дуже багато бізнесменів великих нев’їзних у США з різних причин. Ще з тих причин, які тягнуться дуже довго і давно. Вони і розглядають дуже прискіпливо до всіх тих, хто кошти забирає в українців і собі десь в офшори прикарманює.

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Тому цілились. Очевидно, та група, яка організовувала, давала пас проти Байдена, кампанії в США. Це не наша історія, це туди. Але одночасно захотіли вдарити по політичній опозиції в Україні, по лідеру її, Порошенку, очевидно. Хтось емоційно відчуває, що не дотягує. Можливо, це емоції грають роль. Але потрапили точно поки що в наші стосунки Україна-США і в українські інтереси, українські національні інтереси. А далі куди це прилетить? Я думаю, їм прилетить бумерангом у результаті", - зазначив він.

Також читайте: "Плівки Деркача" - частина російської спецоперації проти України, до якої може бути причетний Офіс президента, - заява Порошенка

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2883) Деркач Андрій (151) США (22568) Чалий Олександр (190)


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Топ коментарі
+18
Если победит на выборах Байден, то надеюсь ему хватит мудрости не мстить Украине из-за тупых даунов типа зе, эрамака и прочего биомусора
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22.05.2020 22:56
+17
И Бубочка радостно ломанулся в эту примитивнейшую ловушку.
Он же не(?)ЛОХ ?!!!
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22.05.2020 23:04
+16
"Європейська Солідарність" ініціює створення тимчасової слідчої комісії для розслідування спроби підірвати відносини між Україною і США, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі "Прямого".

"У Верховній Раді України "Європейська солідарність" буде ініціювати створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спробами послабити міжнародну підтримку України, спробами завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора. І от я би хотів звернути особливу увагу українців на ці останні слова: "сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", - зазначив нардеп.
"Бо, якщо ми згадаємо 10, 11, 12, 13-й роки, то це було зовнішнє ярмо, конкретне зовнішнє ярмо. І Росія просто тішилася, коли міністр оборони з російським паспортом, керівник СБУ з російським паспортом, керівник української оборонної промисловості з російським паспортом. Все розвалюють - і їм за це нічого немає. Там навіть один із них Героя Росії отримав за свою підривну діяльність на цьому посту в Україні. І коли Янукович, тільки йому один телефонний дзвінок з Москви - і одразу звертає асоціацію з ЄС… А зараз звертає нашу євроінтеграцію. Коли в український парламент телефонували російські депутати і просто могли завдання видавати українським депутатам.
За 14-15-й Порошенко у партнерстві зі США і ЄС це зламав. Це зламав. І ми вийшли з цього зовнішнього російського ярма. І от зараз все робиться для того, щоб нас туди повернути", - сказав Герасимов.

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-initsiyuye-tsk-dlya-rozsliduvannya-sprobi-pidirvati-vidnosini-mizh-**********-i-ssha-gerasimov/
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22.05.2020 23:05
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Емм, а що влада буде робити, якщо Байден виграє вибори? Ну буде ж повторення помилки Пєті, який в 2016 поставив на Хіларі!
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22.05.2020 22:54 Відповісти
придурок, подивився би оригінал за ссиллю - дізнався би з відухи, що вище керівництво України тоді не втручалось у вибори в США від слова "зовсім". Більше того, Петро чи не першим привітав Трампа з обранням по телефону: в нього загодя був заготовлений дзвінок Трампу. А те, що під час свого візиту в США в передвиборчий період Петро особисто зустрічався з Хіларі, але не вдалося йому переговорити з Трампом - це була вина самого Трампа. Хоч і зрозуміла, які причини: біля нього тоді ще Манафорт знаходився.
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22.05.2020 23:15 Відповісти
Тут питання як вони потрапили до нього.
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22.05.2020 22:53 Відповісти
А это не имеет основного значения. От кого---вот вопрос? Если не липа и имя вылезет---конец игре. А пока всё чуть дешево. В политике в открытую не играют. Тогда это не политика.
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22.05.2020 23:14 Відповісти
Від кого - то це позавчора в своєму FB найкраще пояснив Тарас Чорновіл:
«...Якщо з Обамою Порошенкові вдавалося спілкуватися лише епізодично, то з обома іншими, Керрі, особливо з Байденом він наговорив десятки годин термінових телефонних і очних переговорів. У них був напрацьований прямий контакт. І коли виникала якась чергова загроза зі сходу, якій ми самі не могли протистояти, в хід ішла американська дипломатія.
Ці розмови ніколи не носили приватного характеру, вони мали статус переговорів керівників держав. Тому й організація їх здійснювалася відповідним чином. Дотримувалися умови захисту лінії, секретність і спеціальні правили фіксації та збереження аудіофайлів. Так. Усі телефонні переговори такого рівня фіксуються обома сторонами. Їх зміст заборонений для будь-якого розголосу, окрім як за спільною згодою обох сторін і в тих формі й обсязі, про які вони домовляться. Такому обумовленому розголосу можуть піддаватися лише стенограми переговорів чинних керівників. Новий лідер країни чи його заступник не може оприлюднювати такі аудіо-матеріали до закінчення визначеного законом та конвенціями терміну. Здається, йдеться про 50 років, якщо про інше не вказано в спеціальних актах.
Усі стенограми, записи офіційних заходів є спадком посади, а не особи. Вони на пів століття мають зберігатися в належних архівах без права оприлюднення.Так і зберігалися. Я навіть не знаю, де саме такі матеріали архівують. Але нова влада має до них доступ і цілком законно може ознайомлюватися. Це частина спадковості політики країни, а особливо зовнішньополітичної діяльності. За якісь неприпустимі речі в таких переговорах когось із президентів можуть колись і до відповідальності притягнути. От тільки слідство й процес, у якому вони б розглядалися відбувається так само, як і інші правові дії, які містять державну чи військову таємницю. Досвід у цій сфері напрацьований.
Ні для кого не стане секретом, що щойно зараз зелені діячі добралися до цих архівів і реально їх злили ворогу як України, так і США. Властиво, це сталося десь після приходу на посаду голови офісу президента Андрія Єрмака...»

Шкода, я сьогодні не можу відкрити ту сторінку цього блогу Тараса...
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23.05.2020 01:45 Відповісти
Зельцу на"рати на відносини з Америкою, йому куди важливіше посадити Пороха, він настільки його боїться, що це просто якась паранойя у Зельца. Це звичайна заздрість невігласа до найбільш розумного і успішного папєрєдніка. Він усім при будь якій нагоді, розказує, який він розумний і не такий, як Порошенко. А зелебидло скаженіє і вимагає посадки Пороха і я не виключаю, що це також і вимога вови *****. От Зельц з усіх цих причин плює на США і робить все, щоб позбутися п'ятого президента, може тоді і вова ***** припинить війно, а інакше у Зельца нічого не виходить, скільки б він не дивися з любов'ю в такі жаданні оченята *****.
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23.05.2020 11:26 Відповісти
Если победит на выборах Байден, то надеюсь ему хватит мудрости не мстить Украине из-за тупых даунов типа зе, эрамака и прочего биомусора
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22.05.2020 22:56 Відповісти
Съест зелю и ладно)
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22.05.2020 23:24 Відповісти
у 2010 році священний синод російської православної церкви ввів андрія деркача до складу міжсоборної присутності рпц...
розчаровуюсь у "родичах"...
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22.05.2020 22:56 Відповісти
Дошел читая до "украинсев", ФСЁ, дно, а не статья.
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22.05.2020 22:57 Відповісти
У трампа большие проблемы с переизбранием. У него один сейчас выход - сбить байдена на лету. В этом деле американцам важен факт коррупции сына байдена и дальнейшее увольнение шокина с целью скрыть сей факт. Тем более шокин уже подтвердил это под присягой. А эти пленки полностью встраиваются в эту картину. Так что байдену не поздоровится. Республиканцы потирают руки. На фокс ньюс седовласые сенаторы радостно обещают, что так просто это не оставят, и обещают байдену хороший кнут. Тут же вызвали хантера для дачи показаний по буризме. Заставили передать им все документы по буризме. Там еще сын керри в этой фирме, и еще некоторые родственники демократов, в общем клондайк, есть что копать. Ну и конечно, дальше будут новые записи, в общем, байден получил под дых. Я считаю, ему хана. Американцы не любят коррупцию своих кандидатов в президенты, а еще больше не нравится когда ловят на лжи про это
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22.05.2020 22:58 Відповісти
Фокс ньюс прореспубликанский канал, можно делить надвое то о чем там говорят
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22.05.2020 22:59 Відповісти
Я что не знаю чей это канал? Я говорю, что республиканцы всерьез будут раскручивать это дело, и я уверен что пленки добыл Джулиани, очень радостный он тогда приехал из Украины.
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22.05.2020 23:01 Відповісти
Так може проблема не в записах, а в тому що на них міститься? Якби там не було нічого протизаконного - то й відносини з США не мали б погіршитись.
А якщо на записах є ознаки одного чи декількох злочинів - то чи не важливіше в першу чергу розслідувати саме їх, а вже потім думати про відносини з США?
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22.05.2020 22:58 Відповісти
Для тих хто в танку. Що на тих плівках не має значення. Головне що переговори найвищих осіб держав потрапляють у вільний доступ, створюючи Україні негативний імідж.
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22.05.2020 23:06 Відповісти
Звичайно, факт зовнішнього управління державою і корупції всередині неї слід ретельно приховувати. Це створить Україні позитивний імідж.
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22.05.2020 23:17 Відповісти
Ти там в своїх ірманіях ніфіга не знаєш. Створюється тимчасова слідча комісія по розслідуванню цього факту.
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22.05.2020 23:22 Відповісти
На пливках, кстати , все более чем пристойно и прицепиться к чему-либо можно только исключительно целенаправлено.
Нормальный разговор двух адекватных и воспитанных людей, дипломатов.
В отличие от разговора зюзика с Трампом, где зюзик рассказывл про 100% своего прокурора. И еще, отставки Шокина первыми потребовала Зрадонемич.
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23.05.2020 11:15 Відповісти
соромно...гниди топчуть українську землю.
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22.05.2020 22:58 Відповісти
Так что теперь ничего не расследовать что ни с нем отношений не нарушить, на пленках идет прямое вмешательство в дела независимой страны.
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22.05.2020 22:58 Відповісти
Вмешательство в дела другой страны - это вас волнует, для американцев это просто политика. Для них там главное - снятие шокина что бы предотвратить расследование коррупции. За это из Байдена сделают котлету
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22.05.2020 23:03 Відповісти
Спочатку були плівки Мельниченка, потім Гончарука, а тепер Деркача. Совпадєніє? А почерк однаковий пачімута і режисер один і той же.
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22.05.2020 23:01 Відповісти
а недавно Медведчук растрындел на своих каналах и повторили в ОРДЛО, что в Украине 180 американских лабораторий по производству биологического оружия.
как все странно совпало: и пленки, и интервью Гордона и Сивохи, и вызов Порошенко опять в Дебильное Бюро Раследований..
Медведчук занимается дискредитацией Украины. "Вы хотите войну - вы ее получите" - прошипел злобный мертвечук в 2014 году. - так и вышло.
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22.05.2020 23:30 Відповісти

Война не поэтому. Война потому что к власти пришли люди, которые не готовы были защищать страну. Чем и воспользовался Хутин.
Весной и летом 2013 Яценюк пытался поднять майдан, сначала под лозунгом "Юле волю", затем "Вставай Украина". Люди не выходили, так как когда его спросили о плане, что он будет делать после прихода во власть, то он сказал, что пока нет, а когда придут во власть то напишут.
Вот и получается что не было ни плана развития страны ни плана поддержки территориальной целостности. И к власти дорвались импотенты. Имеем результат.
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23.05.2020 04:12 Відповісти
И Бубочка радостно ломанулся в эту примитивнейшую ловушку.
Он же не(?)ЛОХ ?!!!
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22.05.2020 23:04 Відповісти
А что он должен был делать? Если он начнет замалчивать это все, на него наедут республиканцы.
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22.05.2020 23:05 Відповісти
Займись проблемами своей страны.Ну не будешь ты нормально писать на этом сайте😂🌷
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22.05.2020 23:06 Відповісти
Если бы он действительно был НЕлохом, он бы заявил:
"Старая история, меня совсем не интересует, пусть ГПУ разбирается, есть ли там состав преступления, а мне надо заниматься экономикой, войной, международной политикой и эпидемией".
Но Бубочка оказался увлекающийся злопамятным ЛОХОМ!
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22.05.2020 23:11 Відповісти
p.s.: почему-то ответ запостился не тому. Это ответ белорусу.
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22.05.2020 23:13 Відповісти
Старая история, меня совсем не интересует - так сказать тоже нельзя, что бы он не мог отмахнуться, туда выложили повышение тарифов, финансирование самопомощи и требование влиять на самопомощь через сокращение финансирования. Те, кто выкладывал пленки, все продумали
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22.05.2020 23:21 Відповісти
БРЕД!
Уйло всегда так отвечает:
"А кто кто? Не знаю. Суд разберётся."
Хоть всем и понятно, что все он прекрасно знает, а кацапские суды принимают только нужные Уйлу решения.
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22.05.2020 23:26 Відповісти
Ты предлагаешь действовать зеленскому как куйло? Ты серьезно сейчас?
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22.05.2020 23:27 Відповісти
Ватка, ты все слишком примитивно и прямолинейно воспринимаешь.
А Бубочке я предлагаю свалить поскорее в Ростов к Овощу.
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22.05.2020 23:31 Відповісти
"Європейська Солідарність" ініціює створення тимчасової слідчої комісії для розслідування спроби підірвати відносини між Україною і США, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі "Прямого".

"У Верховній Раді України "Європейська солідарність" буде ініціювати створення тимчасової слідчої комісії, яка буде займатися розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спробами послабити міжнародну підтримку України, спробами завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора. І от я би хотів звернути особливу увагу українців на ці останні слова: "сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", - зазначив нардеп.
"Бо, якщо ми згадаємо 10, 11, 12, 13-й роки, то це було зовнішнє ярмо, конкретне зовнішнє ярмо. І Росія просто тішилася, коли міністр оборони з російським паспортом, керівник СБУ з російським паспортом, керівник української оборонної промисловості з російським паспортом. Все розвалюють - і їм за це нічого немає. Там навіть один із них Героя Росії отримав за свою підривну діяльність на цьому посту в Україні. І коли Янукович, тільки йому один телефонний дзвінок з Москви - і одразу звертає асоціацію з ЄС… А зараз звертає нашу євроінтеграцію. Коли в український парламент телефонували російські депутати і просто могли завдання видавати українським депутатам.
За 14-15-й Порошенко у партнерстві зі США і ЄС це зламав. Це зламав. І ми вийшли з цього зовнішнього російського ярма. І от зараз все робиться для того, щоб нас туди повернути", - сказав Герасимов.

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-initsiyuye-tsk-dlya-rozsliduvannya-sprobi-pidirvati-vidnosini-mizh-**********-i-ssha-gerasimov/
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22.05.2020 23:05 Відповісти
cегодня Верещук проверещала на медвечуковском Ньюс Уан: "Порошенко подставил Федину и Зверобий, спрятался за их спину, за спины АТО-цев и волонтеров, Порошенко опутал всю Украину, конечно не сам, а через других людей, хочет переворота, хочет опять придти к власти, но ему это не удастся! опутал всю Украину, прикрывается вышиванкой, патриотами!" Во как! сказанула львовская консерва. вторая Богуцкая!
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22.05.2020 23:20 Відповісти
или черноротая Жулька №2. поселилась в Киеве из Львовской области, , работала в Киевском педиституте, прошла наконец в депутаты - и все мало - все зарабатывает на косточку у Медведчука.
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22.05.2020 23:22 Відповісти
Это не стёб?
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22.05.2020 23:33 Відповісти
У них даже в их запорах виноват Порошенко.
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22.05.2020 23:54 Відповісти
А що ж Ви хотіли? Прізвище таке, щоб тільки верещати. Крім вересків і зашкварів нічого путнього не виходить.
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23.05.2020 08:22 Відповісти
Я за Януковича ніколи не голосувала. Але не треба все валити на Януковича. Той "міністр оборони з російським паспортом" в політику попав через партію Тимошенко. За яку, до речі, я колись голосувала.
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23.05.2020 04:21 Відповісти
і Деркач в політику зайшов завдяки юльці, і навіть Портнов... Там стільки швалі вона привела, що аж ну.
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23.05.2020 11:51 Відповісти
До речі, скільки швалі ще вилізе (згодом) завдяки вашому бубочці... Та вже вилазить всяляка наволоч дубінські, бужанські, тищенки, комарницькі... А оцей Качур, який досі очолює регіональну організацію "Українського вибору"... зачитував з трибуни вимогу створення ТСК по "плівкам Байдена-Порошенка"... https://theworldnews.net/ua-news/plivki-derkacha-poroshenka-sluga-narodu-vimagaie-stvoriti-slidchu-komisiiu
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23.05.2020 12:04 Відповісти
все йде за планом - зебіли+кацарили=здаємо Україну. Зараз почнуть нудіти "а нашо нам те США, а толку від них, да від них взагалі все вселенське зло! а соросят ви тих бачили? ще ті дебіли біла гейтса!. а от тайожний саюз - це наше всьо!". головне, Пороха засадити, бо у ссцикуна бронепамперси закінчуються
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22.05.2020 23:10 Відповісти
Главный,в силу тотальной неспособности обьять суть дела-доведет таки Украину до цугундера. И потом будет бегать по кабинетам -"Шеф,все пропало!"
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22.05.2020 23:12 Відповісти
Сколько ещё бед натворить зелёная гнида?
Одноклеточных в кайф.
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22.05.2020 23:13 Відповісти
Гигиена и еще раз гигиена...для начала мыло купи и жись наладится
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22.05.2020 23:26 Відповісти
Свинорило якесь....
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22.05.2020 23:15 Відповісти
Focus знову під проксі...
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22.05.2020 23:18 Відповісти
Зараз ні...
Під яким прапором не вийдеш, що не згідно
Вашої методички-кацап..))
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22.05.2020 23:21 Відповісти
Тыц😂🌷
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22.05.2020 23:33 Відповісти
Прикольные то, что эти идиоты думают что байден огорчится на Зеленского, а не на Петю который его писал. Сладкоежки, поймите, если бы Петя этого не сделал, сейчас бы не было ничего!!! Петя сам себе в ногу выстрелил.
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22.05.2020 23:41 Відповісти
Прикольные идиоты не в курсе, что все разговоры политиков такого уровня записываются всегда. В США - в Администрации президента, а у нас в нашем АП, то есть сейчас уже именуемом ОПГ.. Соответственно и доступ к ним имеется сейчас там - у Трампа, а тут - у Нелоха. А вот за слив придется ответить.
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23.05.2020 00:00 Відповісти
Да, что ты говоришь🤣 байден же полный идиот, что бы озвучивать такие вещи под запись. Глупая, это был неофициальный разговор, иначе байден с Петей так бы не кипешивали.
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23.05.2020 00:42 Відповісти
А кто сказал, что разговор не склейка и пытается это внушить, обсуждая, как будто что-то достоверное?
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23.05.2020 01:00 Відповісти
Хорошо. Представим ситуацию, ты участник такого разговора и уверен, что предоставили склейку, а у тебя естественно есть "нормальная" запись. Твои действия, с учётом того что сам факт разговора уже озвучен и скрывать тебе вообщем-то нечего? Почему Петя так не делает? Видимо не склейка.
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23.05.2020 03:05 Відповісти
Потому, то "Петя" и Байден умнее тебя и не лепят горбатого из своих фантазий, выдавая их за открытия истины.
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23.05.2020 03:09 Відповісти
Не удивил, ждать аргументов от порохобота нет смысла)) ты стандартный унылый сладкоежка. Удачи тебе в твоём нелёгком деле строить из себя идиота.😉
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23.05.2020 03:31 Відповісти
Оригинал появится ближе к выборам в США. В принципе никакого криминала даже в том, что выложено - нет. Как бы кто ни пыжился. Порошенко выложить оригинал не может - доступа нет на данный момент. Разве что решением суда затребовать из ОПГ.
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26.05.2020 00:55 Відповісти
У колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена ситуацію з "плівками Деркача", назвали "діркою від бублика, пиріжком без начинки" - зазначив в ефірі "Прямого" адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков.
"У нас на цьому тижні були новини про чотири провадження. Три з них - це так звані "плівки Деркача". Сьогодні, наприклад, була новина про спробу викликати Порошенка на допит з якоїсь давньої історії з картинами.
Позавчора у штабі Байдена прокоментували ситуацію з "плівками Деркача" як таку, що це "дірка від бублика". Там насправді був вираз ще більш барвистий. "Дірка від бублика" - це не зовсім близький переклад. Там сказали, що цей сюжет - це "бургер з нічим", "пиріжок з нічим", як сказали б у нас. Мені дуже подобається цей образ. Він дуже добре підходить для того, щоб будь-яку з цих ситуацій коментувати, описувати", - сказав правозахисник.
Новіков також зазначив, що в ситуації з Порошенком правоохоронні органи замість того, щоб розбиратися безпосередньо з подіями, шукають способу "докопатися" до п'ятого президента України.
"Простий приклад. Уявімо, що ваша машина потрапила в ДТП рік тому, вам зім'яли бампер, і таку картину: поліцейські починають ось сьогодні, в травні 2020 року, досліджувати всю історію, як ви їхали, піднімають ці відеозаписи за весь час з усіх вулиць, по яких ваша машина проїздила, і шукає, чи немає до чого прикопатися. Можливо, рік тому ви проїхали на червоне світло. А може бути, ви два роки тому не поступилися пішоходу. А може бути, три роки тому ви кого-небудь зачепили і здерли фарбу.
Такого не буває в нормальній ситуації. Тобто, коли поліція, СБУ або ДБР працюють не від події передбачуваного злочину, чи не від події, а від людини, і шукають, до чого причепитися по цій конкретній людині, завжди виходить дуже характерна картина. І вона у нас зараз такою є", - сказав адвокат.
https://prm.ua/dirka-vid-bublika-advokat-pro-reaktsiyu-baydena-na-plivki-derkacha/
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22.05.2020 23:25 Відповісти
Да убьют только зелю, из известных) а нефиг под гебню ложиться
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22.05.2020 23:26 Відповісти
Есть маленькое уточнение - убирают только свидетелей! Нет свидетелей, нет проблемы!
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22.05.2020 23:53 Відповісти
🤣🤣
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22.05.2020 23:28 Відповісти
Таки Три клієнта в Гуантанамо-Фірташ,
Поросенко та Каломойша(список не повний)..
ПаРашка внечергово..
😂
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22.05.2020 23:34 Відповісти
ТАК НЕ ГОВОРИТЕ ОБ ЭТОМ, А ПОСАДИТЕ ДЕРКАЧА !)
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22.05.2020 23:37 Відповісти
На дыбу его!!
😂
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22.05.2020 23:39 Відповісти
Він екс-риг і кгбіст, цього вже достатньо. До речі, одне з найкрутіших видань США Вашингтон Пост писало не стільки про самі плівки, скільки саме про Деркача:

Andriy Derkach, an independent member of Ukraine's parliament who previously aligned with a pro-Russian faction...Derkach has past links to Russian intelligence. He attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow. His father served as a KGB officer for decades before becoming head of independent Ukraine's intelligence service in the late 1990s. His father was fired from that post amid a scandal over a Ukrainian journalist who was kidnapped and murdered.

Сподіваюся, канадець зможе це прочитати?))
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23.05.2020 00:18 Відповісти
Бумеранг,запущений байданутими,повертається.Видно,у Чалого також рильце в пір'ї-у вибори США втручалися поросячі-тому й вищать.
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23.05.2020 00:51 Відповісти
зачем бить по Порошенко с его 8%?
Это ответочка за импичмент.
Теперь у Украины с Трампом всё только улучшится.
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23.05.2020 00:55 Відповісти
Петро улучшал, ночами не спал все 5 лет а тут взяли и за один день все обломали.
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23.05.2020 01:22 Відповісти
І що воно меле.Спочатку поздоровчу листівку від Порошенка передав Клінтонші ще до закінчення підрахунків результатів президентських виборів,а після-включив задню та просив Пороха його не міняти.Звичайно,самовпевнений шоколадний король не мав тоді права лишати Чалого на посту після зміни адміністрації в Білому Домі,але й 200 млн.доларів за закриття справи "Бурісма" повертати не хотів.Жадність фраєра згубила!
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23.05.2020 01:44 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла, бездоказова і цинічна брехня, А таких провокаторів-касапів з ольгіно, як Light Heights - і поготів.
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23.05.2020 02:03 Відповісти
Питання сугубо по світовій корупції і не лише в Україні-справа "Бурісма"має бути розслідувана на міжнародному рівні.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/
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23.05.2020 02:36 Відповісти
І навіщо Порошенко той "дах" Байдена?Він жеж король!https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1
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23.05.2020 10:58 Відповісти
Цинізм-це наказати 3-м українським катерам наступати на армаду з 37-ох кораблів рашиста Путлера з метою отримати другий президентський термін.Стукачам шоколадним на Раді Форумчан цього не зрозуміти.
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23.05.2020 02:24 Відповісти
Якби ти не був ідіотом,то знав би,що двом катерам і буксиру був даний наказ перейти з одного українського порту в інший український поет,як до цього переходили інші українські катери без проблем.
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23.05.2020 08:04 Відповісти
Та він яскраво виражений дебіл,блд.
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23.05.2020 08:25 Відповісти
та ні - він касап-провокатор.
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23.05.2020 15:28 Відповісти
Та нема різниці.
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23.05.2020 16:31 Відповісти
Чого тільки соєво - каустікові мородери не вигадають,щоб тільки не відповідати на прямі звинувачення у корупціі і держзраді.Ну якщо Педя такий патріот,то чого він не може прийти на виклик в ГПУ? І пояснити ,що на100% підняття тарифів на газ було необхідним і вимушенним кроком В усьому бачити "***********"і відволікати увагу на заговор РФ проти агента російських спецслужб Порошенко,це верх цинізму.
Ситуація з "плівками Деркача" мала на меті погіршити відносини зі США, - Чалий - Цензор.НЕТ 2228
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23.05.2020 09:10 Відповісти
При Порошенко такого не було.Це все агенти ******* надумали.https://www.youtube.com/watch?v=iHoXh42BraI
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23.05.2020 10:52 Відповісти
А мне байден пофиг) Мне было интересно послушать Петю о том, что уже тогда он признаётся , что у него нет реальной силы ни в парламенте, ни в обществе, интересна его "любовь" к Садовому и его партии, интересно, как легко можно изменить конституцию, интересно про приватбанк и тд и тп. Я не испортил своим интересом отношения с Америкой? А? Судить за мои интересы не за что. Просто ещё один ракурс Петра.)
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23.05.2020 11:07 Відповісти
Деркач он такой Дрюкач, чекист -хамелеон в трерьем поколении

24 июля 2017 года Андрей Деркач стал инициатором расследования Генеральной прокураторы Украины (ГПУ) по поводу незаконного вмешательства организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), должностных лиц Украины, посольства Украины в США, общественных организаций в выборы президента США. По фактам, изложенным в его официальном обращении, ГПУ начала официальное уголовное производство.

По словам Деркача, «своими необдуманными действиями члены группировки нанесли серьезный вред украинско-американским отношениям, Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер».
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23.05.2020 11:19 Відповісти
В 2017 году Дрюкач сильно переживал за то, чтобы не нанести вред украинско - американским отношениям.Потому что ему так было выгодно. А теперь ему выгодно самому наносить вред украинско-американским отношениям.
Двуличный пророссийский хамелеон.
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23.05.2020 11:55 Відповісти
Фигура Андрея Деркача очень знаковая и неоднозначная в современном политикуме.
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
После окончания Харьковского учреждения высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, год учился в высшей школе КГБ имени Дзержинского в Москве (сейчас - Академия ФСБ России).
Затем непродолжительное время работал в СБУ Днепропетровской области и быстро пошел в политику. Однако, судя по дальнейшей карьере навсегда остался в системе КГБ-ФСБ.
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23.05.2020 11:21 Відповісти
Чекіст у третьому поколінні

Дід Андрія Деркача служив у НКВС і був «репресований» у сталінські часи - при черговій зміні керівництва.
Батько Андрія Деркача також вихованець системи КДБ. У 1973 році закінчив вищі курси КДБ СРСР. Леонід Деркач - фігурант «касетного скандалу», на плівках Мельниченка зафіксовані його розмови з Леонідом Кучмою, зокрема, про журналіста Георгія Гонгадзе.
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23.05.2020 11:22 Відповісти
Насчет бывшего кгбиста Деркача. Правильно в Беларуси, когда в стране управляет бессмено один патриотичный Лукашенко, а потом будет управлять его приемник. И так будет пока в Беларуси не вымрет номенклатура СССР, бывшие КГБисты и всякая иная мразь, которые в Беларуси под видом оппозиции лезут во власть и к дерибану. Потом можно будет и каждый раз голосовать за нового президента.
А пока это не нарушение демократии, а "на переправе коней не меняют".
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23.05.2020 14:40 Відповісти
Плівки Деркача. Пастка для Зеленського
Україну втягують у передвиборче протистояння в США між Дональдом Трампом та Джо Байденом. А Володимир Зеленський потрапляє в пастку, яка може бути вигідна росіянам.



Що сталося
19 травня нардеп Деркач оприлюднив «плівки» з голосами, схожими на Петра Порошенка, Джо Байдена та ексдержсекретаря США Джона Керрі. У розмові озвучена вже давно відома історія про відставку генпрокурора Шокіна в обмін на мільярд від США, а ще про підвищення тарифів для населення на 100% замість 75%, як хотів МВФ. Як розмова опинилася в руках Деркача - це окрема тема, бо за безпеку записів переговорів державних діячів відповідають офіцери безпеки обох держав.
Далі відбувалося наступне:
- Спікер Разумков заявив, що неважливо як вони були злиті, головне - чи правда там звучить.
- ГПУ внесла в ЄРДР і розпочала розслідування за статтею 111 ККУ (держзрада) і 364 (зловживання владою) проти Порошенка.
- Зеленський на пресконференції уточнив, що це не останній дзвінок, який побачать українці, ГПУ має реагувати. І вирок Порошенку ще буде.
- 2 червня може бути створена ТСК в парламенті по цій справі.
- У Порошенка називають цю історію російським сценарієм.

Чому це пастка
Ще в квітні Печерський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування щодо можливого втручання Джо Байдена в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна.
А 20 травня комітет Сенату США з внутрішньої безпеки і урядових справ більшістю голосів під загрозою штрафних санкцій зажадав документи у американської компанії Blue Star Strategies, яка надавала консультаційні послуги українській компанії Burisma. Документи пов'язані з діяльністю Хантера Байдена, який в 2014 році увійшов до правління Burisma. Хантер Байден - син Джо Байдена, який тоді був віце-президентом, а зараз є головним конкурентом Трампа на президентських виборах від демократів. Розкрутити його корупційну історію для Трампа дуже важливо. І український кейс може зіграти головну роль.
Втягування України у виборчу історію в США дуже вигідне росіянам з кількох сторін.
- Якщо влада клюне на приманку у вигляді політичного знищення і посадки Порошенка за держзраду та втягнеться в американську історію, це може знищити двопалатну підтримку в США і у випадку перемоги демократів, стосунки з новим президентом США будуть зруйновані.
- Якщо ж Україна зараз обере нейтралітет, існує загроза напружених стосунків з адміністрацією Трампа.

Дипломатичний удар
Володимиру Зеленському необхідно розуміти, що «злив» розмов найвищого державного рівня людям калібру Деркача кидає тінь на всю державну систему безпеки і українську дипломатію. Переговори президента з високопосадовцями інших країн записуються. Пише їх як Україна, так й протилежна сторона. Але зберігання цих записів повинно бути під серйозним безпековим замком. Якщо в Україні можна так просто дістати та оприлюднити запис розмови п'ятого президента нашої держави та колишнього віце-президента США, то нема жодних гарантій, що це не станеться знову. Відповідно, репутація України в очах інших лідерів підмочена. Навряд чи хтось захоче стати героєм чергових «плівок». А це вже кидає тінь на нашу дипломатію та звужує коридор для дипломатичних розмов та маневрів з партнерами. Сам Зеленський теж не може бути впевненим, що завтра ніхто не «злиє» його розмови.
Держдеп США вже натякнув МЗС, що втягування України в цю історію є неприпустимим, бо це буде втручанням у вибори.


Що робити
1. Анонс створення ТСК у ВР потрібно забути і поховати цю історію. У крайньому випадку ТСК має надати оцінку діям Порошенка і в жодному разі не займатись американськими посадовцями. Щоб уникнути звинувачень у можливому впливі на вибори в США, висновок комісії оприлюднити після 3 листопада.
2. Кримінальні провадження, в яких фігурує Джо Байден, потрібно перевірити і закрити в майбутньому, адже вони не мають жодних перспектив з юридичної точки зору.
3. Терміново провести розслідування яким чином переговори найвищого рівня секретності легко опиняються в руках нардепа Деркача. Якщо вони продаються, то хто за цим стоїть.
Винуватців необхідно притягнути до відповідальності, а також провести кадрові чистки у відповідальних органах.
Звичайно, державна зрада Петра Порошенка в такому випадку так і залишиться черговою невдалою спробою його посадки. А проросійські ЗМІ та блогери продовжать асоціювати Зеленського з Порошенком та хитати його рейтинг. Але для майбутнього України такий фінал може бути більш корисним, а рейтингові втрати можливо відновити правильним медійним супроводом, тим більше, що довіра виборців враховує відсутність досвіду у політиці, особливо світовій. Лишилося тільки зрозуміти, що важливо для Володимира Зеленського: помста, рейтинги чи Україна.

Ярослав Бєлов, блог, https://site.ua/yaroslav.belov/28447-plivki-derkacha-pastka-dlya-zelenskogo/
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23.05.2020 15:13 Відповісти
Дипломат Роман Безсмертний в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментував "плівки Деркача".
"На мою думку, це спецоперація, яка була розроблена спеціально під прес-конференцію. Вихід в ефір Андрія Деркача, відповідні матеріали, задане питання на прес-конференції і відповідь на нього - це складові одного ланцюга", - сказав Безсмертний.
Він додав: "Україна вже зараз завдяки фразі, яка пролунала з вуст президента, поставила себе в дуже невигідну ситуацію. Тому що тепер, незалежно від того, хто переможе на осінніх виборах e США, Україні доведеться довгий час проходити очистку в сінях, щоби повернулися якісь стосунки чи між одним, чи другим кандидатом".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/spetsoperatsiia-pid-pres-konferentsiiu-zelenskoho-bezsmertnyi-pro-plivky-derkacha-215620.html
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23.05.2020 16:44 Відповісти
ситуація з плівками вигідна путлеру і жопоблоку- це зрозуміло. питання чому зеля цьму підспівує?
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23.05.2020 19:55 Відповісти
 
 