Ситуація з "плівками Деркача" мала на меті погіршити відносини зі США, - Чалий

Ясно, що ситуація з "плівками Деркача" організована для порушення стосунків України зі США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав в ефірі "Прямого" експосол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий.

"Я скажу зразу висновок. Ясно, куди цілились. Це операція, яка готувалась раніше. Мені було про неї, в принципі, відомо. Я можу сказати. І для тих, хто спостерігав, як вносилась справа суддею Вовком проти Байдена… Уявіть собі – проти Байдена. Це ж було зареєстровано раніше. А Деркач ж вносив ці всі подання раніше, давно. І вони реєструвались. Просто не було розголосу. Чому? Тому що не було інтересу деяких великих олігархів наших, в яких виникли проблеми зі США зараз. І вони були раніше",- сказав Чалий.

"Я вам можу сказати, не розкриваючи подробиць. У нас дуже багато бізнесменів великих нев’їзних у США з різних причин. Ще з тих причин, які тягнуться дуже довго і давно. Вони і розглядають дуже прискіпливо до всіх тих, хто кошти забирає в українців і собі десь в офшори прикарманює.

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Тому цілились. Очевидно, та група, яка організовувала, давала пас проти Байдена, кампанії в США. Це не наша історія, це туди. Але одночасно захотіли вдарити по політичній опозиції в Україні, по лідеру її, Порошенку, очевидно. Хтось емоційно відчуває, що не дотягує. Можливо, це емоції грають роль. Але потрапили точно поки що в наші стосунки Україна-США і в українські інтереси, українські національні інтереси. А далі куди це прилетить? Я думаю, їм прилетить бумерангом у результаті", - зазначив він.

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Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".