Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі прикрий"

Російські дипломати заперечують порушення Договору і звинувачують Вашингтон у прагненні зруйнувати комплекс домовленостей у сфері контролю над озброєннями.

Про це сказано в офіційному коментарі МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вищі посадові особи США - Президент Д.Трамп і Держсекретар М.Помпео - заявили про рішення вийти з Договору про відкрите небо (ДВН). Крок доволі прикрий із точки зору європейської безпеки - ДВН, до речі, укладений з ініціативи США, є її найважливішою ланкою", - сказано в коментарі.

Російські дипломати стверджують, що вже не раз відповідали на висунуті США звинувачення в порушенні Договору. За їхніми словами, РФ діє строго в рамках положень документа.

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"США намагаються створити враження, що самі вони, їхні союзники та однодумці бездоганно виконували ДВН. Це не так. У нас є до них чимало запитань, і деякі дуже серйозні", - заявляють у МЗС РФ.

"США можуть переглянути своє рішення про вихід із ДВН, якщо Росія найближчими місяцями беззастережно виконає всі їхні вимоги. Це ультиматум. На такій основі розмова не вийде", - додають вони.

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Росія вибудовуватиме свою лінію щодо Договору, виходячи з інтересів національної безпеки, сказано в заяві.

21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.

На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.