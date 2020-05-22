Росія відреагувала на вихід США з Договору про відкрите небо: "Крок доволі прикрий"
Російські дипломати заперечують порушення Договору і звинувачують Вашингтон у прагненні зруйнувати комплекс домовленостей у сфері контролю над озброєннями.
Про це сказано в офіційному коментарі МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вищі посадові особи США - Президент Д.Трамп і Держсекретар М.Помпео - заявили про рішення вийти з Договору про відкрите небо (ДВН). Крок доволі прикрий із точки зору європейської безпеки - ДВН, до речі, укладений з ініціативи США, є її найважливішою ланкою", - сказано в коментарі.
Російські дипломати стверджують, що вже не раз відповідали на висунуті США звинувачення в порушенні Договору. За їхніми словами, РФ діє строго в рамках положень документа.
"США намагаються створити враження, що самі вони, їхні союзники та однодумці бездоганно виконували ДВН. Це не так. У нас є до них чимало запитань, і деякі дуже серйозні", - заявляють у МЗС РФ.
"США можуть переглянути своє рішення про вихід із ДВН, якщо Росія найближчими місяцями беззастережно виконає всі їхні вимоги. Це ультиматум. На такій основі розмова не вийде", - додають вони.
Росія вибудовуватиме свою лінію щодо Договору, виходячи з інтересів національної безпеки, сказано в заяві.
21 травня ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід країни з Договору про відкрите небо. Держсекретар США Майк Помпео підтвердив цю інформацію й уточнив, що вихід США з Договору відбудеться через пів року.
На 22 травня заплановано екстрену нараду послів країн НАТО у зв'язку з рішенням США про вихід із Договору.
Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.
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А где же асимметричный ответ "запрет Трампу посещать баню в Урюпинске"?!!
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской Рассеи.
А што ж для вас, казламордых, может быть весёлого в этом шаге, а ???
Конечно прискорбный... для вас, ублюдков !!!
Виявилося, що повідомлення стосувалося козла Тімура, що дружив з тигром у зоопарку…
Лучше дел не иметь
Не благодари.
На высоте 120 километров уже начинаются орбиты спутников-шпионов. Низкая орбита удобна для видовой разведки, когда разведданные собираются с помощью фотосъемки поверхности. Но продолжительность жизни спутников на столь низких орбитах вследствие близости атмосферы колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.
https://naked-science.ru/article/top/sem-stupenek-do-luny-obzor-znachimyh
Вы хот следите за обсуждаемой темой немного. Или Грышка не читатель, он писатель? (с)
Тема статьи о договоре по облётам территорий стран, которые твоя казламордия нарушает. Теперь вас, дыбилов казламордых, будут фотографировать со спутников-шпионов, которые висят на высоте 120 км над уровнем моря.
А ты продолжай верить, што спутники-шпионы висят на высоте 36 тыс. км., придурок, ...лять...
Вы повторили мои доводы слово в слово. Но иск за плагиат подавать не буду Не благодарите!
Кто это написал: "Штаты выстрелили себе в ногу." ???
Каким образом Штаты себе в ногу выстрелили, если даже без использования самолётов могут прочитать СМС-ку на твоей древней "мотороле", а, дурак ты тупой ???
Што сможет противопоставить твоя казламордия Штатам, если такая, как ты кацапская мразь, уже забыли значение слова "спутник", не говоря уже о запуске самого спутника ??? Шо ты здесь пыль ноздрями раздуваешь, рванина казламордая ???
Во-вторых:
Поднимай обе руки и иди сдаваться ненавистным пиндосам. Ты, твоё ***** и твоя казламордия продули спор им, а не мне. Можешь опять попросить их дать тебе в долг вонючих ножек Буша потому, как купить их у тебя в скорости уже не будет таньгов. Можешь даже попросить их поменять твою сраную моторолу на б/у айфон. А вдруг сжалятся над тобой, дураком казламордым...
Раша не парится - настамнет!
"В связи с появлением новых российских инспекционных самолётов в США прошла кампания по их запрету в связи с высокими разведывательными характеристиками. Пик кризиса пришелся на апрель 2014 года, когда американская газета Weekly Standard опубликовала письмо четырёх членов сенатского комитета по разведке, в котором заявлялось, что Россия вводит новые самолёты, которые «поддерживают оборудование для цифровой фотосъёмки, РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой и инфракрасное оборудование». 15 апреля председатель комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Майк Роджерс призвал президента Обаму отказать России в праве использовать новые российские самолёты в воздушном пространстве США".
Русский Иван! Сюдой можноть позаловасси! Чай, грамотнай - выдюжишь бамагу накарябать!