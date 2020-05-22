Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус. Його стан не важкий

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов із фракції "Слуга народу" захворів на коронавірусну хворобу Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів на Covid-19", - написав він.

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Зі свого боку, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук доповнила своє повідомлення в Фейсбуці підтвердженою інформацією про те, що тест виявив COVID-19 у Юрія Арістова.

"Він почувається себе нормально, симптоми легкі. Епідемслужба зараз з'ясовує коло близьких контактів. Бажаємо Юрію якнайшвидшого одужання!", - написала вона.

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