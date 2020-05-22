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Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус. Його стан не важкий
Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов із фракції "Слуга народу" захворів на коронавірусну хворобу Covid-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів на Covid-19", - написав він.
Зі свого боку, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук доповнила своє повідомлення в Фейсбуці підтвердженою інформацією про те, що тест виявив COVID-19 у Юрія Арістова.
"Він почувається себе нормально, симптоми легкі. Епідемслужба зараз з'ясовує коло близьких контактів. Бажаємо Юрію якнайшвидшого одужання!", - написала вона.
Топ коментарі
+20 ptn hlo #451489
показати весь коментар22.05.2020 23:04
+8 ptn hlo #451489
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+7 Don Bessam #359417
показати весь коментар22.05.2020 23:05
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У меня шампанское ещё с момента смерти Ким Чен Ына охлаждается
Гончаренко пресс-аташе Аристова?
Я пишу:ончаренко с 5-го года состоял в самых зашкварных пророссийских организациях.партия "союз",например
А потом ты смеешь писать:чтоб опровергать нужен тезис. ты же извергаешь нечто невнятное
С какой помойки вас,ботов,набирают?!
костусевы бандеровцы,капец якыйсь.
Аминь!
А вдруг?!