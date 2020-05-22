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Новини Коронавірус і карантин
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Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус. Його стан не важкий

Керівник бюджетного комітету нардеп фракції

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов із фракції "Слуга народу" захворів на коронавірусну хворобу Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Глава бюджетного комітету депутат Арістов (Слуга народу) захворів на Covid-19", - написав він.

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Зі свого боку, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук доповнила своє повідомлення в Фейсбуці підтвердженою інформацією про те, що тест виявив COVID-19 у Юрія Арістова.

"Він почувається себе нормально, симптоми легкі. Епідемслужба зараз з'ясовує коло близьких контактів. Бажаємо Юрію якнайшвидшого одужання!", - написала вона.

Читайте також: Близько 10-15 нардепів перехворіли коронавірусом, - Разумков

Автор: 

карантин (18172) Гончаренко Олексій (488) Арістов Юрій (47) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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22.05.2020 23:04
+8
Кадыров сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него серьёзное поражение лёгких.
У меня шампанское ещё с момента смерти Ким Чен Ына охлаждается
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22.05.2020 23:02
+7
молодец алёша...таки найшов як плюнунуть в кампот слуге хитрого народа...
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22.05.2020 23:05
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22.05.2020 23:02 Відповісти
Кадыров сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него серьёзное поражение лёгких.
У меня шампанское ещё с момента смерти Ким Чен Ына охлаждается
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22.05.2020 23:02 Відповісти
твиты воруешь?
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22.05.2020 23:15 Відповісти
В суд подай
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22.05.2020 23:24 Відповісти
Короче работы от Рады можно не ждать, теперь постоянно будут заболевать и всей толпой сидеть дома, а зарплаты то капают.
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22.05.2020 23:04 Відповісти
Ты депутат Верховной Рады, ты подозреваешь, что у тебя коронавирус? Не спеши идти в самоизоляцию, вначале организуй встречу с депутатами Опоблока, пожми руку Медведчуку и Рабиновичу, пообщайся с Ермаком и поцелуй в щечку Мендель.
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22.05.2020 23:04 Відповісти
😀😀😀
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22.05.2020 23:19 Відповісти
молодец алёша...таки найшов як плюнунуть в кампот слуге хитрого народа...
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22.05.2020 23:05 Відповісти
Прикольно тема звучит
Гончаренко пресс-аташе Аристова?
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22.05.2020 23:05 Відповісти
он пресс-атташе УКРАИНСКОГО народа. депутат называется.
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22.05.2020 23:08 Відповісти
Он бывший депутат ахметкино-яноковичиской партии регионов.После Оранжевой Революции.Это зашквар на всю жизнь.Нужно соблюдать принципиальность.
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22.05.2020 23:15 Відповісти
брось. твои любимые "новые лица" обосрались по уши. не заметил?
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22.05.2020 23:20 Відповісти
Здесь речь о гончаренко.Ты имеешь что-то по сути возразить?
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22.05.2020 23:25 Відповісти
против бреда аргументов не бывает. точнее, анализ бреда уж больно трудоёмок.
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22.05.2020 23:28 Відповісти
Какого бреда?То,что гончаренко с 5-го года состоял в самых зашкварных пророссийских организациях?партия "союз",например, - это же адский ад....Теперь это-евросолидарный патриот!Воистину-из "овна и палок...
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22.05.2020 23:39 Відповісти
Ну.Делай его атташе УКРАИНСКОГО народа.Куда ты спрятался?
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23.05.2020 00:01 Відповісти
Смерть зелёным попугаям !
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23.05.2020 05:36 Відповісти
чтоб опровергать нужен тезис. ты же извергаешь нечто невнятное. а мне неохота учить тебя изъясняться.
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23.05.2020 08:05 Відповісти
Ты пишешь:он пресс-атташе УКРАИНСКОГО народа
Я пишу:ончаренко с 5-го года состоял в самых зашкварных пророссийских организациях.партия "союз",например
А потом ты смеешь писать:чтоб опровергать нужен тезис. ты же извергаешь нечто невнятное
С какой помойки вас,ботов,набирают?!
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23.05.2020 16:36 Відповісти
С какой помойки вас,ботов,набирают?!
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23.05.2020 17:03 Відповісти
Как может быть рупором украинского народа чувак,который был членом рыгов и(!) рашконацистского "союза"?Ну будь мужиком хоть раз.Признай этот очевидный зашквар,или промолчи.Я ж не знаю,в каком случае ты меньше потеряешь в своей жалкой зарплате.
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23.05.2020 17:18 Відповісти
Наконец-то из России пришли хорошие новости...Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8235
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22.05.2020 23:08 Відповісти
А ***** еще живое, бо там шото странное происходит?
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22.05.2020 23:21 Відповісти
Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2320
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22.05.2020 23:31 Відповісти
прикольно як младорыг альоша корчит из себя почти правосека...
костусевы бандеровцы,капец якыйсь.
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22.05.2020 23:11 Відповісти
Откуда он узнал?Зачем сообщил?Это компромат?Или радостная новость?
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22.05.2020 23:12 Відповісти
Лёша, ты медсестра ж. И не знаешь, что такое врачебная тайна
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22.05.2020 23:17 Відповісти
адепты вирусобесия отменили эту химеру
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22.05.2020 23:22 Відповісти
На ковид это не распространяется, это ж не триппер.
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22.05.2020 23:22 Відповісти
Обложка огонь !!!Керівник бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2624
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22.05.2020 23:22 Відповісти
Сдохшие от Covid-19 зепутаты излечатся от самого страшного для Украины вируса- зебилизма.
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22.05.2020 23:29 Відповісти
Слава Богу! Может сам сдохнет и еще кого-то прихватит с собой!
Аминь!
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22.05.2020 23:42 Відповісти
Не сдохнет.
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23.05.2020 00:09 Відповісти
50/50!
А вдруг?!
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23.05.2020 00:29 Відповісти
Вот на что будут ссылаться, когда придется объяснять дыру в бюджете)))
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22.05.2020 23:46 Відповісти
если умер или заболел депутат- я знаю- одним ворюгой меньше
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23.05.2020 07:15 Відповісти
Треба ж підтримати ідею старозавітних, бо скоро зовсім здохне, і корони незалишиться. Тоді алієни не отримають по вісімсот рабів. І змушені будуть евакуйовуватися з Землі. Якщо хто вціліє. Після своєї бандемії.
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23.05.2020 08:40 Відповісти
 
 