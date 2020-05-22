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Новини Окуповані території
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Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков

Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков

Чи зможуть цієї осені відбутися місцеві вибори за українським законодавством на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане зрозуміло в липні-серпні.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією України в третю неділю жовтня відбуваються чергові місцеві вибори. Передвиборча кампанія починається в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал світовій спільноті, нашим партнерам, що ми дійсно налаштовані на встановлення миру на українській землі і відновлення територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в т.ч. в ОРДЛО. За умови виконання Мінських угод, насамперед у частині умов безпеки. Це означає виведення російських військ із території України, а також роззброєння всіх незаконних бандформувань і встановлення контролю над кордоном із Росією", - сказав чиновник.

Міністр додав, що для проведення виборів є зокрема критерії роботи місії ОБСЄ, без виконання яких вибори провести не вийде.

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"Для того, щоб виконати так звану формулу Штайнмаєра, треба щоб в Україну приїхала місія Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, яка має відповідний мандат на моніторинг виборів. Для того, щоб направити моніторингову місію, вони спочатку направляють оціночну місію. Офіцери з безпеки цієї місії роблять висновок чи безпечно ОБСЄ направляти своїх спостерігачів.

Якщо там зараз перебувають іноземні війська і збройні бандформування, немає контролю Ураїнського уряду, то відповідно офіцер з безпеки ОБСЄ не зможе гарантувати безпеку для спостерігачів. Це означає, що для того, щоб в ОРДЛО можна було провести законні вибори згідно з Копенгагенським стандартом і українським законодавством, там має бути безпечна територія", - пояснив Резніков.

"Відповідно, десь у серпні мають бути виведені російські війська, проведено роззброєння і демобілізація", - резюмував віцепрем'єр.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+43
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников - Цензор.НЕТ 5875
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22.05.2020 23:44
+23
І Кривбасу....
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22.05.2020 23:50
+20
Дегенерат!
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
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22.05.2020 23:49
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Рєзніков єдиний з діючої влади, який намагається робити заяви в стилі антиросійської пропаганди. Це все
. Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
Раніше Порошенко, Клімкін, Турчинов, Парубій, Грицак, Полторак, Муженко... Бальзам на душу,всі по суті. А тепер тиша
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22.05.2020 23:44 Відповісти
Все , у кого есть ум остаться в истории положительными персонами, ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ АГРЕССИИ РАШИ против Украины
. Остальные просто - ничтожества. И история это запишет
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22.05.2020 23:57 Відповісти
Цей сценарій не для України . хУ..у тільки й треба цих "виборів" . Ну вивезуть вони цей металолом разом з купкою орків . А насєлєніє "рєспублік" нагадить голосуючи більше ніж танками , а потім частина моторол і гіві буде в Верховній Раді , а їхні підлеглі , які вбивали і катували , будуть спокійно розгулювати по всій Україні . Та риги тоді взагалі будуть на всіх керівних посадах . Зю й так цю забаганку москви майже виконало .
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23.05.2020 06:16 Відповісти
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников - Цензор.НЕТ 5875
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22.05.2020 23:44 Відповісти
+100500
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23.05.2020 01:16 Відповісти
ха ха (2 раза) ...
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22.05.2020 23:45 Відповісти
Поки Крим не повернеться до Неньки , на ОРДЛО буде війна . ***** - є ***** .
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22.05.2020 23:47 Відповісти
Окремо : спасиба жителям даунбаса ...
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22.05.2020 23:48 Відповісти
І Кривбасу....
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22.05.2020 23:50 Відповісти
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников

======================================
***** знову прикинеться валянком чи шлангом і скаже "нашіх войск там нєт! Мі нє старана канхлікта! Дагаварівайтєся с прєдставітєлямі ряспублік".
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23.05.2020 00:05 Відповісти
І тому Рєзніков мав би сказати інакше: Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні в ОРДЛО не повинно залишитися жодної людини з російським паспортом!
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23.05.2020 00:09 Відповісти
Стосовно Кривбасу. Зустрічаються два корінних киянина і один каже іншому: А ти звідки до Києва приїхав? Я до того веду, що нема різниці, де саме була народжена нікчема. Покидьков вистачає скрізь.
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23.05.2020 05:53 Відповісти
Вибачаюсь - покидькІв.
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23.05.2020 05:54 Відповісти
Ільки густота на 1 тисячу осіб, або на 1 квадратний кілометр різна. І підвищується з наближенням до кацапського кордону.
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23.05.2020 08:52 Відповісти
Ну знімуть відосик,що московити поїхали,от і все.
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22.05.2020 23:45 Відповісти
коли,нарешті,сбу оун вийдуть із підпілля?
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22.05.2020 23:46 Відповісти
ДОСТРОЙТЕ СТЕНУ С РАШЕЙ !!!
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22.05.2020 23:46 Відповісти
Какую? Сенину рабицу,шоли?
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22.05.2020 23:55 Відповісти
В рабицу нужно таких как ты коллаборационистов заматывать и в Днепр.
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22.05.2020 23:59 Відповісти
И 100метровую минную полосу вдоль стены. И никаких кпп
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23.05.2020 01:13 Відповісти
Дегенерат!
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
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22.05.2020 23:49 Відповісти
Мало того, ещё и зачистку сделать от рашн- партизанен и демилитаризацию) - на это год нужен
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23.05.2020 09:14 Відповісти
там рашка уже все подготовила, только передадут ЗЭ-худобе список комисий и пожелания
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26.08.2020 14:00 Відповісти
Даун и как все в команде Шута горохового
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22.05.2020 23:55 Відповісти
Слышь, деб...л, а с кем вы войска разводите? Не с войсками врага временно оккупированной территорией?
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22.05.2020 23:57 Відповісти
Шо они там курят или нюхают?
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22.05.2020 23:58 Відповісти
Якась маячня. Років 5 потрібно після визволення для ''денаціфікації''. Рєзніков теж став ментально зеленим.
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23.05.2020 00:00 Відповісти
Успешное завершение программы денацификации было признано через 40 лет...
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23.05.2020 00:14 Відповісти
нет результатов работы - непригоден, уволить нах
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23.05.2020 00:00 Відповісти
Яке воно дурне))
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23.05.2020 00:03 Відповісти
Ага, и инопланетяне прилететь))
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23.05.2020 00:03 Відповісти
Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконых бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.
Источник: https://censor.net/n3197474

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019, 11:24...
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234626/
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23.05.2020 00:04 Відповісти
Зебилы- кто-нибудь из вас, ущербных, может объяснить, зачем Зеле сейчас эти "выборы" в Лугандоне, кроме того, что вас, недоумков, опять развести?
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23.05.2020 00:13 Відповісти
Для той же цели, что и "представители", что и "обмен" моряков...
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23.05.2020 00:15 Відповісти
Я же это для зебилов написал, а они только мычать в ответ способны.
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23.05.2020 00:18 Відповісти
А вдруг они блеять начнут, ведь двое, кто постоянно пишут, что я - враг Украины, так и не ответили на мой вопрос - "Ермак работает на пользу Украины или паРаши?".
Вспомнил, ещё и под землёй ползающий не ответил, правда он меня врагом не называл, а только соевым или порохоботом...
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23.05.2020 00:26 Відповісти
Просто эти ущербные за недостатком мозгов, и, как следствие, денег, едят сою вместо мяса. Поэтому они думают, что и другие едят сою вместо шоколада.
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23.05.2020 07:04 Відповісти
а твоему соевому зачем оные были 5 лет с 14 по 19?

возил с ахметкой макароны с киева в данецк
и втирал тебе про мовавира

а ты долбень слушал и пил кофэ в киеве за 3 коп, полученные как зарплата порохобота
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23.05.2020 00:30 Відповісти
А тобі не подобається Армія , мова , віра ? Так може ти прикидуєшся дурником зебілом , а сам тут гадиш "по-крупному"? Щось "совпадєній" забагато . От і пишеш на руцком .Тим , кого ви називаєте соєвими , порохоботами від цього не соромно - я свідомо підтримую Порошенка і Україну . І ненавиджу росію і все , що з нею зв'язано . І "втірать" мені щось неможливо .
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23.05.2020 06:43 Відповісти
Ущербный, засунь свои 3 коп. себе в дупу. Я уже давно меньше, чем за 3 ойро кофе не пью.
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23.05.2020 07:02 Відповісти
а я полностью согласна с Билецким. Верещук заверещала там диииитыыы и люды в заручныках , а она знает что там уже 200000 этих "заручныкив" мають рашистские аусвайсы и не смотря на вирусняк регулярно ездят за новыми порциями. А знает она , что те "короладские личинки" которые родились в 2014г в этом году пойдут в сепарскую школу и им там бедные "наши люды" учителя рассскажут о "укропах карателях" а те которым было 12лет уже зарабатывают по 15 тыс рублей в 1 и 2 корпусах стреляя по наших родных.
Та толстопопая девочка, которая топтала Укр. Прапор будет поступать в наши ВУЗы на льготных условиях. А не пошли бы вы миротворцы вместе с "нашими людямы" ... в бухгалтерию..
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23.05.2020 00:21 Відповісти
Треба брати приклад з Південної Кореї, яка не вела переговори про вибори, а відгородилася від комуняк з КНДР мінними полями і колючим дротом. І перші років 50 в них не було ЖОДНОГО пункту пропуску!
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23.05.2020 00:25 Відповісти
Билецкий это не от, который говорил, то украинцы одной крови с населением европейской части паРаши и выступал, потому, за конфедерацию с паРашей и слово в слово, что и Герус, говорил о необходимости товарооборота с паРашей, аргументировав - чего греха таить?
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23.05.2020 00:43 Відповісти
Білецький Андрій Євгенійович (Билецкий Андрей Евгеньевич) Википедия тебе в помощь.
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23.05.2020 00:53 Відповісти
yourtube тебе в помощь, антипорохоботка.
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23.05.2020 01:18 Відповісти
Ну Білецький то таке, а Рахманін схоже говорить. Типу якщо немає півроку без жодного пострілу, то відгороджуватися і закривати всі контакти. І це логічно, нафіга нам платити пенсії цим ватнікам, поставляти воду з електрикою? Нафіга взагалі пункти пропуску? 90% з тих, хто хотів виїхати - виїхали!
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23.05.2020 01:08 Відповісти
Идеология, вокруг которой собрал единомышленников Билецкий, страшнее выплаты пенсий...
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23.05.2020 01:20 Відповісти
Білецький -- шістка засланого "козачка" С. Короткіх, російського єдінороса і засновника та фундатора Нацдружин, а його "біле арійство" просто інструмент відлякування від українських правих.
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23.05.2020 08:12 Відповісти
Для проведения выборов в ОРДЛО осенью, в августе должны быть выведены российские войска, - Резников



ну выведут на 2 метра за границу в ростов
патом вибары

патом плакаты путен введи васка
и
через день расея абратно в бамбасе теперь официально

и енто все втирают ужо 6 лет как

ахахаха
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23.05.2020 00:28 Відповісти
Закон об особом статусе прочти, а то почти шесть лет одну и ту же несёте...
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23.05.2020 00:45 Відповісти
а шо їх виводіть??? Достаточно распєчатать лістік с отчьотом - пєчать, дата, подпісь
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23.05.2020 00:42 Відповісти
іх_там_нєт
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23.05.2020 00:47 Відповісти
Якщо "их там нет" -- то конфіскувати їхню зброю, танки і артилерію.
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23.05.2020 08:15 Відповісти
Пока Резников с Зеленским ломают комедию "о выборах на Донбассе" в октябре 2020г. наши бойцы гибнут почти ежедневно и боеприпасы идут из России эшелонами, наверно не для долгого "мира".
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23.05.2020 00:52 Відповісти
От мені цікаво, чому жоден такий ешелон не пустили під відкіс? Невже це так важко зробити? Ну десятки кілометрів залізничної гілки сєпари не можуть ж охороняти, закласти вибухівку десь можна!
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23.05.2020 01:10 Відповісти
Погано працює розвідка, бо керують нею теж сєпари.
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23.05.2020 08:20 Відповісти
Прийде час, коли суспільство нарешті визначиться і розподілиться на тих, хто за Україну, і хто проти. Тоді й вирішиться доля України.
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23.05.2020 08:24 Відповісти
В такие сроки можно только профанацию зеленую провести, а не выборы.
Зебанда не перестает удивлять своим "умом и сообразительностью"
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23.05.2020 01:07 Відповісти
якщо навіть уявити, що росія та колаборанти підуть з окупованої частини Донбасу (з чого б це), то далі:
1. має бути написаний та прийнятий закон "про колаборацианізм";
2. відповідно до цього закону здійснені заходи з встановлення та притягнення до відповідальності колаборантів;
3. особи, які отримали російські паспорти та паспорти лднр - мають бути позбавлені громадянства та отримати, за бажанням, посвідку на постійне проживання;
4. всі мешканці, які проживали на окупованих територіях мають бути уражені в праві обирати та бути обраним мінімум на 10 років;
5. відповідно особи на виборчі посади на цих територіяї будуть не обиратися, а призначатися центральною владою.
коротше кажучи - хєр їм, а не самоврядування. й хєр зеленському та мєдвєдчуку з шоблою, які розраховують на виборців з цих територій.
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23.05.2020 01:20 Відповісти
А не российские войска, в августе должны быть выведены или нет?
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23.05.2020 05:52 Відповісти
Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков - Цензор.НЕТ 6601
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23.05.2020 06:58 Відповісти
А они вводят.
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23.05.2020 07:00 Відповісти
.
Я х.ею с этих гнид.
"в серпні мають бути виведені російські війська" - так их там нет.
Зе-гнида ускоренно сливает Украину.
.
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23.05.2020 07:13 Відповісти
К августу Резников отрапортует, дескать так мол и так, как только я приказал, так на цырлах российские войска, которых "там нет", и вывелись с Донбасса.
Резников в августе ПРОСТО ОТРАПОРТУЕТ - вот и все.
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23.05.2020 08:10 Відповісти
Так они и сейчас заявляют, что российских войск там нет. Слепое ОБСЕ, гуляющее на их свадьбах вам это подтвердит?
Полные дебилы при власти.
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23.05.2020 07:40 Відповісти
А ну раз Резников сказал ,ну тада да таки выведут .Де.....лы бл..
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23.05.2020 07:53 Відповісти
"в августе должны быть выведены российские войска"

"Стопудов"(С) Резников, прокладка российская, российские вояки на Донбассе уже под козырек перед тобой взяли, "что изволите еще, Ваше Превосходительство"?
"Какие еще будут Ваши пожелания"?
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23.05.2020 08:09 Відповісти
Забыл сказать какого года
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23.05.2020 08:48 Відповісти
Без РАДИКАЛЬНОГО И КАРДИНАЛЬНОГО изменения ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА (политических прав) в сторону его укрепления и "повышения планки" соответствия и требований к САМОДОСТАТОЧНОМУ И ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНОМУ ГРАЖДАНИНУ (как основе и единице ВСЕЙ ПОЛНОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ в ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ без посредников и "представителей") любые "выборы" - это дешевый фарс и наглый обман УЗУРПАТОРОВ (прохиндеев, авантюристов-полулистов и манипуляторов "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО И БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЛОХТОРАТА, а не ГРАЖДАН)!
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23.05.2020 08:59 Відповісти
И кого могут "выбрать" безответственные и невежественные РАБЫ "руССкого мира" (фактические холопы соседней москальской ымперии бояр)!?
Вы вообще понимаете, что предлагаете Украине подсунуть "русскую вяликоымперскую свинью", тем самым обеспечить политическую ползучую оккупацию Украины москальской ордой???
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23.05.2020 09:10 Відповісти
После военного (другого не получится) освобождения оккупированной части Донбасса, его население должно быть лишено всех политических прав как минимум на 12 лет для "ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАЦИИ" после ЫМПЕРСКОЙ ИНФЕКЦИИ (из вне) до выявления ВСЕХ случаев предательства и коллаборационизма, для "выжигания каленым железом" вяликоымперской заразы!
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23.05.2020 09:19 Відповісти
никаких "выборов" на освобожденных территориях после оккупации быть не должно - 12 лет военной комендатуры и усердной работы по чистке от москальского смрада и ымперских помоев в черепных коробках рабского населенияне народа)!
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23.05.2020 09:27 Відповісти
Так нет же на Донбассе оккупационных фашистских войск вражеской паРаши ,так друг нашего капитулянта )(уйло честно глядя в глаза ...своего ....резидента ЗЕбила признался...и наш харант капитулянт по честным глазам )(уйла ему поверил. А чтобы стать автономным кацапским бандустаном воюет якобы народ Донбасса : шахтёры, бомжи, трактористы , дворники... найденным в шахтах оружием стоимостью на миллиарды кацапских рублей...Так что ЗЕбилы капитулянты собираются скоро провести выборы получаетя что в якобы не оккупированной " лугандонии". Преступные выборы которые точно что официально легализуют кровавых нелюдей убийц, террористов, бандитов, коллаборантов и отмажут проклятых кремлёвских фашистов )(уйла от трибунала в Гааге
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23.05.2020 09:04 Відповісти
Ні про що! НЕМАЄ зараз у Лугандоні формально російських військ...
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23.05.2020 09:10 Відповісти
резников то ли идиот, то ли прикидывается идиотом, разводя кого-то (украинцев, кацапов, etc.)

путин не затем все это устраивал, чтобы вывечти войска из ЛДНР!
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23.05.2020 09:51 Відповісти
Так, як ОБСЕ повністю себе дескредитува співпрацею з російськими окупантами, то ця організація просто повідомить світову спільноту, що на цих територіях все нормально... А насправді там будуть російські війська передіті в місцевих шахтарів з викопаними в шахтах танках.
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23.05.2020 10:00 Відповісти
Они что, прикалываются... выборы можно будет проводить не ранее, чем через 5 лет после деоккупации. Должны вернуться все переселенцы, выявлены и лишены избирательного права быть все коллаборационисты...
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23.05.2020 10:54 Відповісти
У нас в парламенті відкрито засідають ворожі агенти. Нарід вибрав! )) Такого ідіотизму світ не бачив.
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23.05.2020 11:25 Відповісти
Якщо пойдуть типо вибори знімуть лінію розмежування і в Україні буде повна жопа.Ніхто чи майже ніхто не говорить що буде коли десятки тисяч обдроченців які вже зпбули як працювати рокакми убивали грабували, маса їх завербована ФСБ і всі ненавидять Україну, хлине на територію України.Піде такий зріст злочиності що і пекло холодильником видасця.
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23.05.2020 11:14 Відповісти
Які вибори?!! Там ще років 10 не можна ніяких виборів проводити. Досить видавати бажане за дійсне. Може треба хоча б дочекатися поки додому повернуться сотні тисяч біженців? Ці люди мають права, чи *****??? Всі розмови про швидкі вибори - це російський план. Ніякого миру чи спокою він не принесе.
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23.05.2020 11:21 Відповісти
Ці козли ведуться на халтурні плани європейського проросійського лоббі. Європа хоче поскоріше заасфальтувати проблему. Ями і калюжі - то таке. Кладемо асфальт, саджаємо бєрйозкі і по домам. Конфлікт АВТОМАТИЧНО перетворюється на внутрішній. А ми шо, ми вже на всьо согласниє )) Зєлік і так слова "окупація, агресор" не вимовляє. Фєфєкт фікції, мля.
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23.05.2020 11:37 Відповісти
скоро Украине станет легче, когда уйдут датационные територии
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23.05.2020 11:37 Відповісти
зебил Резников, выборы на ныне оккупированных территориях возможны ровно через столько сколько была сама оккупация...
иначе - вся ваша зекомандА во главе с Вошьдью и альфонсом д"Ермаком очень сильно пожалеет..
йанык с бандой тоже не слушал мудрых людей - и где оно сейчас сливает награбленое у украинцев бабло, чтобы дальше жить?
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23.05.2020 11:38 Відповісти
через десять років, після виводу рашистських військ - не меньше...
це якщо би відбулось у 2014-му, як то було передбачено домовленостями, ну хоч у 15-му... а за шисть років людям там задурили голови, особливо молоді... тим, кому у 2014-му було 12 років, тепер вже 18, й вони підуть голосувати, з повністю загаженими совком мозком... плюс повністю розвалена економіка й інфраструктура - люди злі й винуватять у всьому Україну, а не фєдєрастів - ото оберуть вони владу...
прийміть краще закон про реабілітацію донбасу й Криму, після окупації, де би були прописані всі терміни й заходи...
Мінські угоди вже давно перейшли у стан вказівного пальця, яким вказували путєну напрямок виходу, але бубочка втрутився й перетворив це на інструмент поразки України...
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23.05.2020 14:46 Відповісти
про які вибори розмови? спочатку вивід банд-формувань потім з жителями окупованих територій років з пять повинно працювати сбу. ще років десять чистиь їм мізки. а вже тоді можна про щось говорити
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23.05.2020 20:07 Відповісти
Выборы только через 10 лет после вывода войск.
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24.05.2020 11:30 Відповісти
 
 