Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков
Чи зможуть цієї осені відбутися місцеві вибори за українським законодавством на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане зрозуміло в липні-серпні.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з Конституцією України в третю неділю жовтня відбуваються чергові місцеві вибори. Передвиборча кампанія починається в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал світовій спільноті, нашим партнерам, що ми дійсно налаштовані на встановлення миру на українській землі і відновлення територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в т.ч. в ОРДЛО. За умови виконання Мінських угод, насамперед у частині умов безпеки. Це означає виведення російських військ із території України, а також роззброєння всіх незаконних бандформувань і встановлення контролю над кордоном із Росією", - сказав чиновник.
Міністр додав, що для проведення виборів є зокрема критерії роботи місії ОБСЄ, без виконання яких вибори провести не вийде.
"Для того, щоб виконати так звану формулу Штайнмаєра, треба щоб в Україну приїхала місія Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, яка має відповідний мандат на моніторинг виборів. Для того, щоб направити моніторингову місію, вони спочатку направляють оціночну місію. Офіцери з безпеки цієї місії роблять висновок чи безпечно ОБСЄ направляти своїх спостерігачів.
Якщо там зараз перебувають іноземні війська і збройні бандформування, немає контролю Ураїнського уряду, то відповідно офіцер з безпеки ОБСЄ не зможе гарантувати безпеку для спостерігачів. Це означає, що для того, щоб в ОРДЛО можна було провести законні вибори згідно з Копенгагенським стандартом і українським законодавством, там має бути безпечна територія", - пояснив Резніков.
"Відповідно, десь у серпні мають бути виведені російські війська, проведено роззброєння і демобілізація", - резюмував віцепрем'єр.
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. Відповідно, думаю що він скоро вилетить з ТКГ в Мінську.
Раніше Порошенко, Клімкін, Турчинов, Парубій, Грицак, Полторак, Муженко... Бальзам на душу,всі по суті. А тепер тиша
. Остальные просто - ничтожества. И история это запишет
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***** знову прикинеться валянком чи шлангом і скаже "нашіх войск там нєт! Мі нє старана канхлікта! Дагаварівайтєся с прєдставітєлямі ряспублік".
Даже если оставить за скопками реинтеграцию, перепись населения и гарантированный законом месяц агитации.
Ты за МЕСЯЦ надеешься восстановить всю инфраструктуру управления и избирательной процедуры?
Все избирательные участки, комиссии, штампы, бланки, списки, урны, ...?
Источник: https://censor.net/n3197474
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ 2019, 11:24...
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234626/
Вспомнил, ещё и под землёй ползающий не ответил, правда он меня врагом не называл, а только соевым или порохоботом...
возил с ахметкой макароны с киева в данецк
и втирал тебе про мовавира
а ты долбень слушал и пил кофэ в киеве за 3 коп, полученные как зарплата порохобота
Та толстопопая девочка, которая топтала Укр. Прапор будет поступать в наши ВУЗы на льготных условиях. А не пошли бы вы миротворцы вместе с "нашими людямы" ... в бухгалтерию..
ну выведут на 2 метра за границу в ростов
патом вибары
патом плакаты путен введи васка
и
через день расея абратно в бамбасе теперь официально
и енто все втирают ужо 6 лет как
ахахаха
Зебанда не перестает удивлять своим "умом и сообразительностью"
1. має бути написаний та прийнятий закон "про колаборацианізм";
2. відповідно до цього закону здійснені заходи з встановлення та притягнення до відповідальності колаборантів;
3. особи, які отримали російські паспорти та паспорти лднр - мають бути позбавлені громадянства та отримати, за бажанням, посвідку на постійне проживання;
4. всі мешканці, які проживали на окупованих територіях мають бути уражені в праві обирати та бути обраним мінімум на 10 років;
5. відповідно особи на виборчі посади на цих територіяї будуть не обиратися, а призначатися центральною владою.
коротше кажучи - хєр їм, а не самоврядування. й хєр зеленському та мєдвєдчуку з шоблою, які розраховують на виборців з цих територій.
Я х.ею с этих гнид.
"в серпні мають бути виведені російські війська" - так их там нет.
Зе-гнида ускоренно сливает Украину.
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Резников в августе ПРОСТО ОТРАПОРТУЕТ - вот и все.
Полные дебилы при власти.
"Стопудов"(С) Резников, прокладка российская, российские вояки на Донбассе уже под козырек перед тобой взяли, "что изволите еще, Ваше Превосходительство"?
"Какие еще будут Ваши пожелания"?
Вы вообще понимаете, что предлагаете Украине подсунуть "русскую вяликоымперскую свинью", тем самым обеспечить политическую ползучую оккупацию Украины москальской ордой???
путин не затем все это устраивал, чтобы вывечти войска из ЛДНР!
иначе - вся ваша зекомандА во главе с Вошьдью и альфонсом д"Ермаком очень сильно пожалеет..
йанык с бандой тоже не слушал мудрых людей - и где оно сейчас сливает награбленое у украинцев бабло, чтобы дальше жить?
це якщо би відбулось у 2014-му, як то було передбачено домовленостями, ну хоч у 15-му... а за шисть років людям там задурили голови, особливо молоді... тим, кому у 2014-му було 12 років, тепер вже 18, й вони підуть голосувати, з повністю загаженими совком мозком... плюс повністю розвалена економіка й інфраструктура - люди злі й винуватять у всьому Україну, а не фєдєрастів - ото оберуть вони владу...
прийміть краще закон про реабілітацію донбасу й Криму, після окупації, де би були прописані всі терміни й заходи...
Мінські угоди вже давно перейшли у стан вказівного пальця, яким вказували путєну напрямок виходу, але бубочка втрутився й перетворив це на інструмент поразки України...