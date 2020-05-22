Для проведення виборів в ОРДЛО восени, в серпні мають бути виведені російські війська, - Резніков

Чи зможуть цієї осені відбутися місцеві вибори за українським законодавством на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане зрозуміло в липні-серпні.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з Конституцією України в третю неділю жовтня відбуваються чергові місцеві вибори. Передвиборча кампанія починається в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал світовій спільноті, нашим партнерам, що ми дійсно налаштовані на встановлення миру на українській землі і відновлення територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в т.ч. в ОРДЛО. За умови виконання Мінських угод, насамперед у частині умов безпеки. Це означає виведення російських військ із території України, а також роззброєння всіх незаконних бандформувань і встановлення контролю над кордоном із Росією", - сказав чиновник.

Міністр додав, що для проведення виборів є зокрема критерії роботи місії ОБСЄ, без виконання яких вибори провести не вийде.

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"Для того, щоб виконати так звану формулу Штайнмаєра, треба щоб в Україну приїхала місія Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, яка має відповідний мандат на моніторинг виборів. Для того, щоб направити моніторингову місію, вони спочатку направляють оціночну місію. Офіцери з безпеки цієї місії роблять висновок чи безпечно ОБСЄ направляти своїх спостерігачів.

Якщо там зараз перебувають іноземні війська і збройні бандформування, немає контролю Ураїнського уряду, то відповідно офіцер з безпеки ОБСЄ не зможе гарантувати безпеку для спостерігачів. Це означає, що для того, щоб в ОРДЛО можна було провести законні вибори згідно з Копенгагенським стандартом і українським законодавством, там має бути безпечна територія", - пояснив Резніков.

"Відповідно, десь у серпні мають бути виведені російські війська, проведено роззброєння і демобілізація", - резюмував віцепрем'єр.