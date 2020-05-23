Пенсіонери, старші за 75 років, зможуть отримувати до пенсії надбавку близько 500 грн, - міністр соцполітики Лазебна

Більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця отримуватимуть до пенсії близько 500 грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми розробили нові соціальні ініціативи ... Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій ... Близько 500 грн", - сказала Лазебна.

За словами міністра, дата індексації пенсій має бути визначена в законодавстві, що дасть змогу уникнути спекуляцій навколо цього питання.

"Ми працюємо над підвищенням пенсій людям, які мають більш ніж 40 років стажу, але сьогодні отримують маленькі пенсії", розповіла Лазебна.

Вона додала, що міністерство хоче допомогти батькам, які доглядають за дітьми з рідкісними хворобами, але не мають достатнього страхового стажу і дозволити їм виходити на пенсію достроково.

Лазебна також повідомила, що на сьогодні дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд грн, тоді як на початку року він становив 23 млрд грн.

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