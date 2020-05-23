Пенсіонери, старші за 75 років, зможуть отримувати до пенсії надбавку близько 500 грн, - міністр соцполітики Лазебна
Більш ніж мільйон пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, щомісяця отримуватимуть до пенсії близько 500 грн
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".
"Ми розробили нові соціальні ініціативи ... Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій ... Близько 500 грн", - сказала Лазебна.
За словами міністра, дата індексації пенсій має бути визначена в законодавстві, що дасть змогу уникнути спекуляцій навколо цього питання.
"Ми працюємо над підвищенням пенсій людям, які мають більш ніж 40 років стажу, але сьогодні отримують маленькі пенсії", розповіла Лазебна.
Вона додала, що міністерство хоче допомогти батькам, які доглядають за дітьми з рідкісними хворобами, але не мають достатнього страхового стажу і дозволити їм виходити на пенсію достроково.
Лазебна також повідомила, що на сьогодні дефіцит пенсійного фонду становить 34 млрд грн, тоді як на початку року він становив 23 млрд грн.
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Накрылась пенсия по старости.
Вот так, без санкции жены
Я укрепил бюджет страны.😕
Sorry..😁
Пан Фокус, это конечно оч эмоционально, но желательно ссылку на источник цифирь.
Попались другие данные, в 2,5 раза больше.
По состоянию на октябрь 2019 года размер средней пенсии в Украине составил 3019,96 грн ($126,2). Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины по итогам своей работы за 10 месяцев 2019 года. https://hromadske.ua/ru/posts/s-nachala-goda-srednyaya-pensiya-vyrosla-na-374-grn-dollar156-pensionnyj-fond
К сожалению, остальные приводимые вами факты и цифры теперь вызывают сомнение.
Знаю. Но пан Фокус привел цифири этой средней температуры, взятой неведомо откуда, и из этой цифири делает массу выводов БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. А это некорректно.
Очень интересно. На графике, показывающем количество населения по возрастам https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/2015/
В 2015 году на Украине при населении в 2015 в 44,921 млн чел было жителей в возрасте:
- 75-79 лет - 0,575+1274=1,85 млн чел.
- 80-84 лет - 0,244+0,576= 0,820 млн чел
- 85 лет и старше - еще ок 0,7 млн чел.
Итого людей в возрасте 75+ по этим данным - 3,4 млн человек, теоретически в таком возрасте это сплошь пенсионеры. А получать прибавку будут только 1 млн чел из 3,4 млн чел. А остальные? или реально пенсионеров куда меньше, да и всего населения тоже куда меньше? Или прибавку дадут только трети пенсионеров, но об это просто забыли написать.
Куда им еще + 500 к их 100 000?????
У нас начисление пенсии далеко от социальной справедливости. Добавят пенсам с социальной пенсией,будут получать как некоторые с хорошим стажем но минимальной бюджетной зарплатой,будут эти теперь обижаться.
Пани хмуряться, а у хлопів чуби тріщать.
не смешите мне здесь, а то от суммы можно и с ума сойти... целых 500 гривен?
и шо не жалко?