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Новини Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

Около 200 тыс. граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса получили паспорта РФ.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь это руководство, военнослужащие, чиновники и т.п. Таким образом России проще платить им заработную плату за счет бюджета РФ", - сообщил вице-премьер.

Резников считает, что в случае проведения в ОРДЛО местных выборов осенью, граждане с российским гражданством не смогут в них участвовать.

"В случае деоккупации Донбасса будет стоять вопрос, смогут ли они участвовать в выборах. Иностранные граждане не могут избираться в органы власти по украинскому законодательству, в том числе в местные советы. Даже если паспорт будет скрыт, а потом это станет известно - такой человек будет лишен депутатского мандата, это не проблема", - отметил чиновник.

Также читайте: Приглашенные Россией на заседание ТКГ представители ОРДЛО имеют гражданство РФ, - Резников. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Донбасс (22355) двойное гражданство (152) Резников Алексей (1446)


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Топ коментарі
+27
Если военнослужащие получают зарплату в паРаше и являются гражданами паРаши, то это действующие войска паРаши или наёмники...
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23.05.2020 00:21
+24
Лишить их гражданства Украины И БЕЗВИЗА . Пусть путешествуют в Сибирь
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23.05.2020 00:20
+16
Вони вже НЕ громадяни України. Хоча "гарант" дуже старається протягнувши подвійне громадянство для сепарні.
"Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує ЄДИНЕ громадянство. ...
Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА України. "
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23.05.2020 00:30
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Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

=============
Це дуже добре! Не прийдеться їм в авральному порядку його оформляти коли будуть драпати від біндер. Хоча нафіга воно їм десь в Іркутську чи Тюмені?
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23.05.2020 00:13 Відповісти
Негайно потрібно позбавити українського громадянства всіх колаборантів! А для початку перестати платити їм пенсії!
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23.05.2020 00:30 Відповісти
Лишить их гражданства Украины И БЕЗВИЗА . Пусть путешествуют в Сибирь
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23.05.2020 00:20 Відповісти
Ага, так і розігналися позбавляти! Мусолять ідею про подвійне громадянство.
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23.05.2020 08:34 Відповісти
Если военнослужащие получают зарплату в паРаше и являются гражданами паРаши, то это действующие войска паРаши или наёмники...
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23.05.2020 00:21 Відповісти
Совок на этом и держался в республиках, своею собственной рукой одобрямства, зомбированные устанавливали над собой тоталитарную власть.
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23.05.2020 09:55 Відповісти
коллаборантам укр. паспорта считать недействительными. пашли нах. из Украины.
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23.05.2020 00:22 Відповісти
А у них на лобі не написано що вони отримали аусвайс з куркою. Ось ще янелох протягне подвійне громадянство і вуаля.
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23.05.2020 00:34 Відповісти
це перевертні-пристосуванці які легко від тих московітських паспортів і відмовляться коли влада зміниться.Скажуть " а шо дєлать-нас заставілі нєвінаватіє мі"
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23.05.2020 00:25 Відповісти
"Даже если паспорт будет скрыт, а потом это станет известно - такой человек будет лишен депутатского мандата, это не проблема."

Вот же зе-тыпил.
Ну так пойди в Верховную Раду и ПОКАЖИ как это "не проблема" - лиши там кого-нибудь депутатства за кацапский паспорт!
А ведь там таких ПОЛНО!
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23.05.2020 00:26 Відповісти
Тепер ***** казатиме що він захищає громадян расєї на Бамбасі.
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23.05.2020 00:30 Відповісти
Ситуация интереснее - на Донбассе военнослужащие - граждане паРаши, тогда чиновники - граждане паРаши - оккупационная администрация...
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23.05.2020 00:39 Відповісти
єту фигню решит закон о двойном гражданстве.
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23.05.2020 10:35 Відповісти
Вони вже НЕ громадяни України. Хоча "гарант" дуже старається протягнувши подвійне громадянство для сепарні.
"Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує ЄДИНЕ громадянство. ...
Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА України. "
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23.05.2020 00:30 Відповісти
Та ты шооо, у Бени 3 гражданства, попробуй его лишить для начала
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23.05.2020 12:52 Відповісти
А може цим повинен займатися аваков та "гарант" Конституції? Хоча, про що це я. "https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda Коломойский: Зеленский - наша общая с Аваковым победа ... "
Чи може, "самий чесний", голова СБУ- баканов, сусід по парадняку, співласник бізнеса "гаранта" Конституції?
Чи бенедіктова- "професіонал", без профільної освіти?
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23.05.2020 13:24 Відповісти
Резников, скотина, ты ведь знаешь что они и участвовать в выборах не могут. Они вообще подлежат депортации, так как Конституция запрещает двойное гражданство.
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23.05.2020 00:36 Відповісти
Я против двойного гражданства, но приведите текст о запрете.
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23.05.2020 01:35 Відповісти
Чуть выше, в комментарии Чайки .
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23.05.2020 07:15 Відповісти
Они нелояльны Украине. Российская Федерация официально носит статус страны-агрессора. Взятие российского гражданства с их стороны является банальным актом предательства.
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23.05.2020 10:01 Відповісти
Абсурды не обсуждаю.
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23.05.2020 10:40 Відповісти
Если бы в Конституцию Украины записали запрет двойного гражданства, пришлось бы также установить размер ответственности за это нарушение, и пришлось бы государству стать сильно репрессивным и отлавливать нарушителей этой нормы. Но пошли по другому пути - единое гражданство означает, что права и обязанности лиц по паспорту другого (других) стран игнорируются. То есть, по другому паспорту ты никто и зовут тебя никак.
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23.05.2020 11:13 Відповісти
Все эти толкования крайне интересны; но речь сейчас о сугубо практической материи: люди, целенаправленно взявшие гражданство враждебного Украине государства, по плану Резникова должны участвовать в украинских выборах. Впрочем, мы ведём пустую дискуссию. Люди, променявшие "армiя, мова, вiра" на "какая разнiца ?" не заслуживают никакого государства вообще. Рабство в крови - его не выкурить никакой пропагандой.
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23.05.2020 11:26 Відповісти
Вы всё правильно говорите. Это недостаток закона о едином гражданстве. Но как быть с теми, кто имеет 2 паспорта, никто не знает. Коллаборанты прячут свои российские паспорта, и как их отлавливать, если принять жёсткие законы о коллаборантах или двойном гражданстве?
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23.05.2020 11:38 Відповісти
Очень просто. Перед вручением бюллетеня, дать на подпись бумагу: "торжественно заявляю что в период правления оккупационного режима я не принимал российское гражданство; осознаю что если я сообщил ложную информацию, то буду наказан по статье УК Украины карающей за подлог".
Но, как я уже сказал, минимум половина населения не нуждается ни в каком государстве вообще. Завтра войдёт габонская армия - с радостью примут гражданство Габона. "Какая разнiца ?" (С)
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23.05.2020 11:43 Відповісти
Получили российский паспорт лишился пенсии. Только так должно быть. То они там постоянно радостно рассказывают как Украину обманули и получают две пенсии. Такие же твари и в Крыму.
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23.05.2020 00:42 Відповісти
возможно и три получать: от Украины, от ЛДНР, от России.
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23.05.2020 04:35 Відповісти
https://censor.net/user/413467 Третья пенсия, от России никак не получается. В Крыму же никто не получает 2 пенсии. Существуют международные договорённости между Россией и Украиной в сфере выплат пенсий. Оформив в России (без стажа в России им светит пособие, а не пенсия) Россия передаст документы и Украина закроет выплаты. Были случаи. Это ЛДНР болтается как в проруби, посередине законов.
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23.05.2020 08:51 Відповісти
Про пенсии в Украине есть 1 закон - "заработал-получай" независимо от того, оккупирована территория кем-то или нет или человек вообще уехал в другую страну. Никаких договорённостей в вопросе выплат пенсий между Украиной и Россией не существует.

То, что Россия выплачивает какие-то деньги в т. н. ЛДНР - это какие-то пособия, возможно даже незаконные по законодательству России, которые в народе называют российской пенсией.
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23.05.2020 11:30 Відповісти
Я Вас узнала: Вы юрист, пенсионер, проживаете за границей и получаете украинскую пенсию.
Ваще когда мне с апломбом что то заявляют, я первым делом сомневаюсь в себе. А может правда я чего не знаю? Но это не для Вас.
Для продолжения дискуссии советую ознакомиться с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (Статья 49. Прекращение и возобносление выплат пенсии)
Никаких договорённостей в вопросе выплат пенсий между Украиной и Россией не существует.
Тут Вы правы. Приношу извинения. Діе "Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року"
Россия в ЛДНР гражданам Украины ничего не выплачивает.
Короче, мальчик, учи матчасть иди лучше мяч погоняй.
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23.05.2020 15:19 Відповісти
Ничего Вы не угадали про меня, а про мальчика - это совсем зря, я не давал Вам повода разговаривать со мной "через губу". Скажу только одно для просвещения Ваших тёмных закоулков: Россия в ЛДНР пенсионерам платила 2 года назад около 3 тыс. руб. Всем или не всем жителям, и как сейчас - не знаю. Мои дальние знакомые, живущие там, эти цифры называли. Все, кто имеет там знакомых, Вам это подтвердят. Россия влезла в Донбасс, и вынуждена подкупать благосклонность населения. Это рано или поздно закончится вместе с неминуемым обнищанием России. А Вы, я вижу, совсем не в курсе.
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23.05.2020 16:14 Відповісти
Скажу только одно для просвещения Ваших тёмных закоулков: Россия в ЛДНР пенсионерам платила 2 года назад около 3 тыс. руб.
1. По поводу тёмных закоулков. - Хотите расскажу как быстрей от Донбасс Арены до Мотеля добраться? А "Эпицентр" на Широком в "Галактика" переименовали (дальние знакомые подтвердят)
2. (062)300-25-76 и 071-303-57-48. Телефоны пенсионного фонда "дыры". Позвоните, спросите кто платит пособия.
Кста насчитывают по украинским законам по состоянию на 14-й год.
ОРДЛО пытается собирать налоги и формировать бюджет. Может быть % 30 они собирают (данные закрыты) остальное из внебюджетных фондов финансирует Россия. В недореспубликах недопенсионные фонды выплачивают пенсии. Так как 2 пенсии получать никто не может украинские наши власти это называют "пособие" Там минималка 4 тыра.
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23.05.2020 16:59 Відповісти
Та ви шо?! "Там же наші люди!"
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23.05.2020 08:39 Відповісти
Вопрос еще в другом все эти новые граждане РФ нарушают уже сейчас законодательство Украины о пребывании иностранцев на территории Украины и должны быть наказаны конкретными сроками заключения или высланы из страны по закону.
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23.05.2020 00:59 Відповісти
а в Крыму все получили
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23.05.2020 01:00 Відповісти
А в Крыму не получали российское гражданство, а раздали, а кому и навязали.
В Крыму не спрашивали, а не хочешь ли, мол, друг, взять российское гражданство?
В Крымы гражданство навязали.
Не верите?
Ну, спросите Олега Сенцова.
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23.05.2020 08:05 Відповісти
Только сталинский СССР выдумал такую х**ню как насильное обращение в гражданство.
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23.05.2020 10:57 Відповісти
Никто никому ничего не навязывал. Ознакомьтесь со статьями 70, 71, 72 Конституции СССР 1977 года: "федерация независимых государств, с правом выхода". Распад произошёл по внутренним административным границам СССР. УССР поменяла название на Украину; юридически её членство в ООН никак не было затронуто вообще. Далее был договор дружбе, с признанием существующих границ.
Вам не нравится передача Крыма под руководство Киева в 1954 году ? А вода, дороги и проч. - когда там появились ? Для того и передавали чтобы из пустыни сделать некое подобие цивилизованного места.
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23.05.2020 12:36 Відповісти
Пустой разговор. Ссылка на 1980 год - вообще смешная; тогда был СССР, единая федерация; конечно, все фонды распределялись по решению союзных органов. В Кремле правили украинце.
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23.05.2020 13:01 Відповісти
>самая нищая страна


Конечно, шесть лет войны - это тяжело. Но, репарации, которые агрессор неизбежно выплатит, покроют все расходы.

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23.05.2020 13:02 Відповісти
Вы поймите простую вещь.
Распад СССР был организован группой очень жадных и глупых людей, которые согласились грохнуть собственную империю в обмен на месторождения, золотые унитазы и Гелендвагены. Чего они не учли: Украина, а не РСФСР, была фундаментом советской империи. Отстранение украинцев от власти в Москве означало гибель империи. То что сейчас происходит - результат глупости российского "нового дворянства", которое вообразило что сможет затащить Украину обратно в СССР-2, просто покупая местную илитку. НЕ СМОЖЕТ. Потому что Украина - это отдельный народ, с отдельной историей, отдельным языком, отдельной культурой. Не захотели делиться с украинцами властью в Москве - получили незалежную Украину под боком. Вот так просто.
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23.05.2020 12:46 Відповісти
Извините, я абсурды российской пропаганды обсуждать не намерен. Украина есть на карте Боплана, 1648-й год. Московия там тоже обозначена - какая-то деревня на болоте.
Все вопросы "оккупации" решены Хельсинским актом, в 1975 году: признана нерушимость границ.

Не пичкайте меня белибердой из своих методичек; я всё это уже много раз слышал на других форумах.
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23.05.2020 13:08 Відповісти
В 1975 году Украина была полноправным членом ООН. РСФСР там никогда не состояла вообще.

Спасибо, я знаком с байками российского агитпропа о "тысячелетней России", у которой даже письменной истории не было, пока голландцы не прислали двойника Петрухи с десантом книгочеев.
В Древнем Египте не было денежного обращения; был бартер. Однако никто не оспаривает право считать их целой цивилизацией.

Вопрос о том кто является цивилизацией, а кто нет, давно осветила Янина Соколова, с цифрами и датами. Соколова разорвала Жириновского: кто кому цивилизацию в будку провёл
https://youtu.be/Ul0kH8rN5lg
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23.05.2020 13:41 Відповісти
Избавьте меня от своих абсурдов; я устал их слушать.
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23.05.2020 13:42 Відповісти
Русские составляют 17% населения Украины, и около 40% личного состава ВСУ.
Ага, "гнобят".
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23.05.2020 13:09 Відповісти
дурик из америки - веселый роджер, в 91 году никто не навязывал укр. гражданство. сами с радостью его получали. если посмотреть логически. как вообще можно было его навязывать? гражданство совка сконало в 91 вместе с совком... была альтернатива - оставаться лицом без гражданства.
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23.05.2020 14:14 Відповісти
Был очень ограниченный срок для отказа. Люди даже не успели отдуплится и понять чем какое действие грозит.
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23.05.2020 11:09 Відповісти
потому что для всех патриотов в Крьіму єто вопрос вьіживания. не все могут уехать на материк, все бросив.
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23.05.2020 11:15 Відповісти
люди лишены там прав
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23.05.2020 01:01 Відповісти
там свои права, своя отдельная цивилизация.
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23.05.2020 11:16 Відповісти
Вы пошто донбасят пугаете, зеля уже продвигает двойное гражданство, к выборам уже будет всё ОК.
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23.05.2020 01:03 Відповісти
С кремлевской ксивой можно только в Мавзолей....стадо идиотов
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23.05.2020 04:29 Відповісти
Ксива ( внатуре) есть но она как бы не доделаная. Без штампа о регистрации места жительства она не катит на территории России. К ней в придачу нужен паспорт ЛДНР с пропиской. Т.е предьявлять надо 2 документа ( и не гоните беса)
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23.05.2020 09:14 Відповісти
Ну пусть сами выбирают после освобождения, какое гражданство оставить. И длЯ Крыма, и для Донбасса будет правильно. Но только одно гражданство.
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23.05.2020 06:10 Відповісти
В Крыму всех принудительно объявили "россиянами", а на Донбассе российские паспорта раздают со скрипом; там только добровольно, и ещё побегать надо.
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23.05.2020 07:17 Відповісти
Крым, по итогам распада СССР - территория Украины.
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23.05.2020 12:40 Відповісти
не реагируйте на ватного дурика - роджера. оно безмозглое или специально провоцирует.
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23.05.2020 14:17 Відповісти
Это лахтинец. Цитирует свои методички. Моей целью является показать что их методички - ложь за ложью.
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23.05.2020 14:28 Відповісти
Значительно больше,значительно,уже миллионы( приблизительно каждый пятый ). И процесс набирает обороты.
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23.05.2020 06:57 Відповісти
Это хорошо. Размежевание неизбежно, менатальное прежде всего. "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись" (С)
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23.05.2020 07:18 Відповісти
98% депутатов и 50% чиновников имеют двойное и тройное гражданство!
И шо?
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23.05.2020 07:45 Відповісти
Вот они, будущие "бубочкины" голосователи, с российским паспортами.
А если не за "бубочку" проголосуют, то за Бойко, какая иэтим голосователям разница, им бы пенсийй, как в СССР, и желательно, чтобы две пенсии в одни руки - и российскую, и украинскую.
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23.05.2020 08:03 Відповісти
Это уже НЕ граждане Украины !!!
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23.05.2020 09:25 Відповісти
щас примут закон о двойном гражданстве и все легализируют.
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23.05.2020 10:30 Відповісти
Хотелось бы услышать от власти Украины услышать , что эти 200 тысяч автоматически лишаются украинского гражданства, и всех выплат от государства Украина. А так это просто констатация факта ( на подобие происшедшего в Северной Осетии , Абхазии , Приднестровье и Крыму). Это уже - не наши люди ( как впрочем и те кто получил паспорта ЛНРОДНРий).
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23.05.2020 10:01 Відповісти
чо єто они лишаются укр-гражданства? сейчас примут закон о двойном гражданстве, и все станет нормой.
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23.05.2020 10:31 Відповісти
Друзья мои, а нахрена ВАМ три миллиона упоротых ватников, из которых 40% пенсионеры?
Вам своей ваты не хватает от Харькова до Одессы?
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23.05.2020 10:17 Відповісти
Предлагаешь не возвращать Донбасс, а подарить его пуйлу ? Так он счастлив будет. Может и Крым не надо возвращать по-твоему ? Там ведь тоже одна "вата" и вдобавок дотационный регион.
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23.05.2020 11:08 Відповісти
Возвращать нужно територии. Без временно живущих там потомков родителей из уральских ипеней.
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23.05.2020 11:12 Відповісти
Вася, дорогой, а нафига Путину Дамбас? Дамбас нужен Путину в составе Украины с правом вето на вступление в НАТО -ЕС и вечной русомирской вонью и дествбилизацией. А в составае Расии с миллионом пенсионеров он ему и нахрен не всрался!
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23.05.2020 11:45 Відповісти
расейскими пачпортами вымощена дорога в новый гулаг. )
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23.05.2020 10:21 Відповісти
Дамбасы позорные получили вот это:
Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников - Цензор.НЕТ 8183
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23.05.2020 11:52 Відповісти
 
 