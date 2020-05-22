Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

Около 200 тыс. граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса получили паспорта РФ.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь это руководство, военнослужащие, чиновники и т.п. Таким образом России проще платить им заработную плату за счет бюджета РФ", - сообщил вице-премьер.

Резников считает, что в случае проведения в ОРДЛО местных выборов осенью, граждане с российским гражданством не смогут в них участвовать.

"В случае деоккупации Донбасса будет стоять вопрос, смогут ли они участвовать в выборах. Иностранные граждане не могут избираться в органы власти по украинскому законодательству, в том числе в местные советы. Даже если паспорт будет скрыт, а потом это станет известно - такой человек будет лишен депутатского мандата, это не проблема", - отметил чиновник.

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