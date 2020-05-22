Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников
Около 200 тыс. граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса получили паспорта РФ.
Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"В первую очередь это руководство, военнослужащие, чиновники и т.п. Таким образом России проще платить им заработную плату за счет бюджета РФ", - сообщил вице-премьер.
Резников считает, что в случае проведения в ОРДЛО местных выборов осенью, граждане с российским гражданством не смогут в них участвовать.
"В случае деоккупации Донбасса будет стоять вопрос, смогут ли они участвовать в выборах. Иностранные граждане не могут избираться в органы власти по украинскому законодательству, в том числе в местные советы. Даже если паспорт будет скрыт, а потом это станет известно - такой человек будет лишен депутатского мандата, это не проблема", - отметил чиновник.
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Це дуже добре! Не прийдеться їм в авральному порядку його оформляти коли будуть драпати від біндер. Хоча нафіга воно їм десь в Іркутську чи Тюмені?
Вот же зе-тыпил.
Ну так пойди в Верховную Раду и ПОКАЖИ как это "не проблема" - лиши там кого-нибудь депутатства за кацапский паспорт!
А ведь там таких ПОЛНО!
"Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує ЄДИНЕ громадянство. ...
Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВТРАТИ ГРОМАДЯНСТВА України. "
Чи може, "самий чесний", голова СБУ- баканов, сусід по парадняку, співласник бізнеса "гаранта" Конституції?
Чи бенедіктова- "професіонал", без профільної освіти?
Но, как я уже сказал, минимум половина населения не нуждается ни в каком государстве вообще. Завтра войдёт габонская армия - с радостью примут гражданство Габона. "Какая разнiца ?" (С)
То, что Россия выплачивает какие-то деньги в т. н. ЛДНР - это какие-то пособия, возможно даже незаконные по законодательству России, которые в народе называют российской пенсией.
Ваще когда мне с апломбом что то заявляют, я первым делом сомневаюсь в себе. А может правда я чего не знаю? Но это не для Вас.
Для продолжения дискуссии советую ознакомиться с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (Статья 49. Прекращение и возобносление выплат пенсии)
Никаких договорённостей в вопросе выплат пенсий между Украиной и Россией не существует.
Тут Вы правы. Приношу извинения. Діе "Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року"
Россия в ЛДНР гражданам Украины ничего не выплачивает.
Короче, мальчик,
учи матчастьиди лучше мяч погоняй.
1. По поводу тёмных закоулков. - Хотите расскажу как быстрей от Донбасс Арены до Мотеля добраться? А "Эпицентр" на Широком в "Галактика" переименовали (дальние знакомые подтвердят)
2. (062)300-25-76 и 071-303-57-48. Телефоны пенсионного фонда "дыры". Позвоните, спросите кто платит пособия.
Кста насчитывают по украинским законам по состоянию на 14-й год.
ОРДЛО пытается собирать налоги и формировать бюджет. Может быть % 30 они собирают (данные закрыты) остальное из внебюджетных фондов финансирует Россия. В недореспубликах недопенсионные фонды выплачивают пенсии. Так как 2 пенсии получать никто не может
украинскиенаши власти это называют "пособие" Там минималка 4 тыра.
В Крыму не спрашивали, а не хочешь ли, мол, друг, взять российское гражданство?
В Крымы гражданство навязали.
Не верите?
Ну, спросите Олега Сенцова.
Вам не нравится передача Крыма под руководство Киева в 1954 году ? А вода, дороги и проч. - когда там появились ? Для того и передавали чтобы из пустыни сделать некое подобие цивилизованного места.
Конечно, шесть лет войны - это тяжело. Но, репарации, которые агрессор неизбежно выплатит, покроют все расходы.
Распад СССР был организован группой очень жадных и глупых людей, которые согласились грохнуть собственную империю в обмен на месторождения, золотые унитазы и Гелендвагены. Чего они не учли: Украина, а не РСФСР, была фундаментом советской империи. Отстранение украинцев от власти в Москве означало гибель империи. То что сейчас происходит - результат глупости российского "нового дворянства", которое вообразило что сможет затащить Украину обратно в СССР-2, просто покупая местную илитку. НЕ СМОЖЕТ. Потому что Украина - это отдельный народ, с отдельной историей, отдельным языком, отдельной культурой. Не захотели делиться с украинцами властью в Москве - получили незалежную Украину под боком. Вот так просто.
Все вопросы "оккупации" решены Хельсинским актом, в 1975 году: признана нерушимость границ.
Не пичкайте меня белибердой из своих методичек; я всё это уже много раз слышал на других форумах.
Спасибо, я знаком с байками российского агитпропа о "тысячелетней России", у которой даже письменной истории не было, пока голландцы не прислали двойника Петрухи с десантом книгочеев.
В Древнем Египте не было денежного обращения; был бартер. Однако никто не оспаривает право считать их целой цивилизацией.
Вопрос о том кто является цивилизацией, а кто нет, давно осветила Янина Соколова, с цифрами и датами. Соколова разорвала Жириновского: кто кому цивилизацию в будку провёл
https://youtu.be/Ul0kH8rN5lg
Ага, "гнобят".
И шо?
А если не за "бубочку" проголосуют, то за Бойко, какая иэтим голосователям разница, им бы пенсийй, как в СССР, и желательно, чтобы две пенсии в одни руки - и российскую, и украинскую.
Вам своей ваты не хватает от Харькова до Одессы?