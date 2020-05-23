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Новини
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Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Верховного суду Сердюка за водіння у в нетверезому стані

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Верховного суду Сердюка за водіння у в нетверезому стані

Суддю Касаційного цивільного суду, який входить до складу Верховного суду, Валентина Сердюка тимчасово відсторонили від посади. Відповідне рішення 22 травня ухвалила перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРП.

За інформацією джерел Цензор.НЕТ, розгляд справи щодо судді Сердюка почався після звернення до ВРП Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Зазначається, що до судді застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення.

"З огляду на рішення, прийняте першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 22 травня 2020 року, суддю Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Сердюка Валентина Васильовича усунуто від здійснення правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Отже, до моменту офіційного звільнення судді з посади Вищою радою правосуддя, він вважається тимчасово відстороненим від посади.

"Термін дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - уточнили у ВРП.

За даними ЗМІ, Сердюка усунули через водіння автомобіля в нетверезому стані.

Дивіться також: ВРП звільнила одеського суддю Запорожана, який ображав патрульних після скоєння ДТП, - адвокат Маселко. ВIДЕО

Автор: 

суддя (1580) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+10
Судьи пойманные на нарушениях закона НЕ должны судить уже НИКОГДА. Судьи должны быть ЧИСТЫМИ как младенцы. Их родители должны быть чистыми как младенцы и родители их родителей должны быть чистыми как младенцы. Тогда это СУДЬИ. Иначе это бизнесмены на госслужбе с юридическим образованием( как у нас). Люди на госслужбе ВСЮ жизнь ,а являются мультимиллионерами ( с домами за миллионы долларов,авто премиум класса,бизнесом,антиквариатом,землёй тысячами гектаров) как это понимать и сочитать с судейской практикой? Человеку объявили подозрение и взяли залог 100млн( суд всегда с удовольствием даёт разрешение),затем с ДВУХ сторон подозреваемого "доят" . Что бы было "слабое" обвинение и "крюки" с возможностью дать послабления от суда. Ведь прокуроров НЕ наказывают за проигранные дела,а судьи могут вообще руководствоваться "собственным внутренним убеждением". И те и другие после каждого процесса РАЗБУХАЮТ во владении собственностью. Почему это НЕ " интересует" госорганы? "Патаму " что ВСЕ такие,не дай БОГ прецедент. Так и живём у правохранителей"спортивная рыбалка"- затем сладкая жизнь. У быдла налоги,налоги ,налоги и "шум репродуктора- в Багдаде все спокойно,спите спокойно граждане"
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23.05.2020 06:38
+8
А он через киевский окружной суд восстановится!
Ещё и компенсацию "за вынужденный простой" отсудит.
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23.05.2020 01:02
+7
Еще одна наша головная боль, кроме Зедебила - эти судьи.
Порох не разобрался с ними..
Пьют нашу кровь...
Одного нашли, кого уволить, козла отпущения. И то еще не факт, что уволят.
Дебилы, бл.ять!
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23.05.2020 00:55
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Та нюю...
На холопов не охотился на тротуарах и на столбов, дорогу перебегающих итд итп?
За что кормушки невинного лишили(??)??
Понять и пррррастить!!
😂😂
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23.05.2020 00:53 Відповісти
Еще одна наша головная боль, кроме Зедебила - эти судьи.
Порох не разобрался с ними..
Пьют нашу кровь...
Одного нашли, кого уволить, козла отпущения. И то еще не факт, что уволят.
Дебилы, бл.ять!
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23.05.2020 00:55 Відповісти
А что мешает главзебилу их уволить со своим понописуальным большинством?
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23.05.2020 10:52 Відповісти
Тоже самое,что и в предыдущую пятилетку президенту Порошенко.
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23.05.2020 11:24 Відповісти
Понятие "Закон" некоторым не ведомо. Они все при порохе люстрацию прошли ,и просто так уже не уволишь.
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23.05.2020 13:50 Відповісти
Предыдущий пост удалили,не любят правду на Цензоре. Напишу еще раз.Фактически их всех назначал Порошенко получив в 2014 такую власть и провев люстрацию, результаты которой и вылазят.
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23.05.2020 13:49 Відповісти
А он через киевский окружной суд восстановится!
Ещё и компенсацию "за вынужденный простой" отсудит.
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23.05.2020 01:02 Відповісти
Куйня! Разберуцца-- компенсируют з/п, извиняцца и повысят в звании.
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23.05.2020 01:18 Відповісти
Судьи пойманные на нарушениях закона НЕ должны судить уже НИКОГДА. Судьи должны быть ЧИСТЫМИ как младенцы. Их родители должны быть чистыми как младенцы и родители их родителей должны быть чистыми как младенцы. Тогда это СУДЬИ. Иначе это бизнесмены на госслужбе с юридическим образованием( как у нас). Люди на госслужбе ВСЮ жизнь ,а являются мультимиллионерами ( с домами за миллионы долларов,авто премиум класса,бизнесом,антиквариатом,землёй тысячами гектаров) как это понимать и сочитать с судейской практикой? Человеку объявили подозрение и взяли залог 100млн( суд всегда с удовольствием даёт разрешение),затем с ДВУХ сторон подозреваемого "доят" . Что бы было "слабое" обвинение и "крюки" с возможностью дать послабления от суда. Ведь прокуроров НЕ наказывают за проигранные дела,а судьи могут вообще руководствоваться "собственным внутренним убеждением". И те и другие после каждого процесса РАЗБУХАЮТ во владении собственностью. Почему это НЕ " интересует" госорганы? "Патаму " что ВСЕ такие,не дай БОГ прецедент. Так и живём у правохранителей"спортивная рыбалка"- затем сладкая жизнь. У быдла налоги,налоги ,налоги и "шум репродуктора- в Багдаде все спокойно,спите спокойно граждане"
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23.05.2020 06:38 Відповісти
капец, оборзели, ехал цар и тут такое
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23.05.2020 07:29 Відповісти
Просто любопытно,по какой статье уволят полицейских,совершивших этот "необдуманный поступок"?
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23.05.2020 07:35 Відповісти
Отстранить от должности это не значит, что его уволят. Даже если это произойдет, он опять восстановится с помощью своего суда.
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23.05.2020 07:52 Відповісти
А никто и не сомневался, что судьи в Украине, тем более, Верховного （нельзя без улыбки читать - верховного, ха-ха） суда, - подонки.
Странно, что ВРЕМЕННО отстранили, а не наградили. Но история еще не закончилась - ублюдок, скорее всего, откупится.
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23.05.2020 08:19 Відповісти
Можливо "накриє поляну" в "Велюрі" і на "засіданні штабу" запропонують балотуватись на вибори мера Києва.
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23.05.2020 08:53 Відповісти
а чего ВРЕМЕННО ????
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23.05.2020 08:32 Відповісти
Щоб ажіотаж стих.
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23.05.2020 08:49 Відповісти
Ждёт его повышение
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23.05.2020 11:02 Відповісти
 
 