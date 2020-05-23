Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Верховного суду Сердюка за водіння у в нетверезому стані

Суддю Касаційного цивільного суду, який входить до складу Верховного суду, Валентина Сердюка тимчасово відсторонили від посади. Відповідне рішення 22 травня ухвалила перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРП.

За інформацією джерел Цензор.НЕТ, розгляд справи щодо судді Сердюка почався після звернення до ВРП Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Зазначається, що до судді застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення.

"З огляду на рішення, прийняте першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 22 травня 2020 року, суддю Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Сердюка Валентина Васильовича усунуто від здійснення правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Отже, до моменту офіційного звільнення судді з посади Вищою радою правосуддя, він вважається тимчасово відстороненим від посади.

"Термін дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", - уточнили у ВРП.

За даними ЗМІ, Сердюка усунули через водіння автомобіля в нетверезому стані.

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