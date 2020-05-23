Навіть представники терористів на переговорах визнали, що ЗСУ не обстрілювали лінії електропередач на Луганщині, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков зазначає, що на позачерговому засіданні ТКГ 22 травня в режимі відеоконференції навіть громадяни Росії, які представляють ОРДЛО, підтвердили факт відсутності обстрілів ліній електропередач у Луганській області з боку українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков.

"Після виступу якраз громадян Росії - дипломата Азамата Кульмухаметова як представника Росії і двох громадян Росії Ніконорової і Дейнего, які представляли ту сторону, - я запитав посла Чевіка (глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік), який одночасно є модератором робочої безпекової групи ТКГ, чи зафіксовані патрулями СММ ОБСЄ хоч якісь факти обстрілів із боку українських позицій саме цих ліній електропередач і працівників ремонтних бригад. У відповідь я не почув підтвердження", - сказав він.

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За його словами, було сказано, що "за 9 кілометрів 17 травня проїжджав патруль СММ ОБСЄ і чули шість вибухів "у напрямку". "Хоча представники тих проксі (так званих "ДНР/ЛНР") розповідали про 20 обстрілів. Спочатку говорили, що там працювали 120-мм міномети, потім поговорили телефоном і казали, що ні, то підствольний гранатомет", - зазначив він.

"Я заявив, що у мене є факти, що з нашого боку жодної стрілянини немає і ваші ремонтники працюють. Пан Кульмухаметов запитав безпосередньо в ефірі громадянина РФ Дейнего, чи може він підтвердити факт відсутності обстрілів на той момент? І він (Дейнего) підтвердив. Тому це абсолютно надумана історія, спровокована", - підкреслив Резніков.

Перший заступник голови делегації України в ТКГ пояснив, що приведення в стан бойової готовності так званих 1-го і 2-го армійських корпусів РФ, які перебувають на території тимчасово окупованого Донбасу, має наступний вигляд: "Якщо на території ОРДО вони більш-менш справді мобілізовані, то на території ОРЛО вони ходять на весілля, п'ють горілку, у них записка про звільнення, як то кажуть, все добре. Такий ось стан підвищеної бойової готовності".

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22 травня джерело, близьке до переговорів у ТКГ, повідомило, що СММ ОБСЄ під час дискусії на позачерговій відеоконференції ТКГ не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівське Луганської області на непідконтрольній Україні території.

20 травня перший заступник голови делегації України в ТКГ Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення ЗСУ в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої безпекової групи ТКГ у режимі відеоконференції.