Навіть представники терористів на переговорах визнали, що ЗСУ не обстрілювали лінії електропередач на Луганщині, - Резніков
Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков зазначає, що на позачерговому засіданні ТКГ 22 травня в режимі відеоконференції навіть громадяни Росії, які представляють ОРДЛО, підтвердили факт відсутності обстрілів ліній електропередач у Луганській області з боку українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков.
"Після виступу якраз громадян Росії - дипломата Азамата Кульмухаметова як представника Росії і двох громадян Росії Ніконорової і Дейнего, які представляли ту сторону, - я запитав посла Чевіка (глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік), який одночасно є модератором робочої безпекової групи ТКГ, чи зафіксовані патрулями СММ ОБСЄ хоч якісь факти обстрілів із боку українських позицій саме цих ліній електропередач і працівників ремонтних бригад. У відповідь я не почув підтвердження", - сказав він.
За його словами, було сказано, що "за 9 кілометрів 17 травня проїжджав патруль СММ ОБСЄ і чули шість вибухів "у напрямку". "Хоча представники тих проксі (так званих "ДНР/ЛНР") розповідали про 20 обстрілів. Спочатку говорили, що там працювали 120-мм міномети, потім поговорили телефоном і казали, що ні, то підствольний гранатомет", - зазначив він.
"Я заявив, що у мене є факти, що з нашого боку жодної стрілянини немає і ваші ремонтники працюють. Пан Кульмухаметов запитав безпосередньо в ефірі громадянина РФ Дейнего, чи може він підтвердити факт відсутності обстрілів на той момент? І він (Дейнего) підтвердив. Тому це абсолютно надумана історія, спровокована", - підкреслив Резніков.
Перший заступник голови делегації України в ТКГ пояснив, що приведення в стан бойової готовності так званих 1-го і 2-го армійських корпусів РФ, які перебувають на території тимчасово окупованого Донбасу, має наступний вигляд: "Якщо на території ОРДО вони більш-менш справді мобілізовані, то на території ОРЛО вони ходять на весілля, п'ють горілку, у них записка про звільнення, як то кажуть, все добре. Такий ось стан підвищеної бойової готовності".
22 травня джерело, близьке до переговорів у ТКГ, повідомило, що СММ ОБСЄ під час дискусії на позачерговій відеоконференції ТКГ не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівське Луганської області на непідконтрольній Україні території.
20 травня перший заступник голови делегації України в ТКГ Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення ЗСУ в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.
З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої безпекової групи ТКГ у режимі відеоконференції.
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https://youtu.be/LcGom-9S3Vc
Оно ж старается нас рать везде - даже в салат, как видим!
А соседская собака, поссавшая на дерево, имеет какое-то отношение к Талибану до того, как поссала и после?
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
...
Ёптыжь, а так надоть-то было! Без ихних киловаттов-то сидим в темноте и мёрзнем здеся к свиньям собачьим!
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.
Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
Или "какая разница".
Мне тяжело это говорить, но эти 10% должны готовиться к войне. Просто потому что при восстановлении во всей Украине "русского мира" ( а дело неумолимо движется к этому), последует массовый террор, как это сделал Сталин в 1939 году после захвата Зап.Украины и Зап.Белоруссии.
У вас пол-триллиона долгов перед вскякими МВФами, "спасители" хреновы.
негры на сафари... стреляют электриков на столбах...
и старух в огородах...
https://youtu.be/iGEdKQh8iYI?t=598 Чичерина ж рассказывала, ёптель-тёптель ...