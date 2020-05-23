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Новини Окуповані території
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Навіть представники терористів на переговорах визнали, що ЗСУ не обстрілювали лінії електропередач на Луганщині, - Резніков

Навіть представники терористів на переговорах визнали, що ЗСУ не обстрілювали лінії електропередач на Луганщині, - Резніков

Перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков зазначає, що на позачерговому засіданні ТКГ 22 травня в режимі відеоконференції навіть громадяни Росії, які представляють ОРДЛО, підтвердили факт відсутності обстрілів ліній електропередач у Луганській області з боку українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков.

"Після виступу якраз громадян Росії - дипломата Азамата Кульмухаметова як представника Росії і двох громадян Росії Ніконорової і Дейнего, які представляли ту сторону, - я запитав посла Чевіка (глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік), який одночасно є модератором робочої безпекової групи ТКГ, чи зафіксовані патрулями СММ ОБСЄ хоч якісь факти обстрілів із боку українських позицій саме цих ліній електропередач і працівників ремонтних бригад. У відповідь я не почув підтвердження", - сказав він.

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За його словами, було сказано, що "за 9 кілометрів 17 травня проїжджав патруль СММ ОБСЄ і чули шість вибухів "у напрямку". "Хоча представники тих проксі (так званих "ДНР/ЛНР") розповідали про 20 обстрілів. Спочатку говорили, що там працювали 120-мм міномети, потім поговорили телефоном і казали, що ні, то підствольний гранатомет", - зазначив він.

"Я заявив, що у мене є факти, що з нашого боку жодної стрілянини немає і ваші ремонтники працюють. Пан Кульмухаметов запитав безпосередньо в ефірі громадянина РФ Дейнего, чи може він підтвердити факт відсутності обстрілів на той момент? І він (Дейнего) підтвердив. Тому це абсолютно надумана історія, спровокована", - підкреслив Резніков.

Перший заступник голови делегації України в ТКГ пояснив, що приведення в стан бойової готовності так званих 1-го і 2-го армійських корпусів РФ, які перебувають на території тимчасово окупованого Донбасу, має наступний вигляд: "Якщо на території ОРДО вони більш-менш справді мобілізовані, то на території ОРЛО вони ходять на весілля, п'ють горілку, у них записка про звільнення, як то кажуть, все добре. Такий ось стан підвищеної бойової готовності".

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22 травня джерело, близьке до переговорів у ТКГ, повідомило, що СММ ОБСЄ під час дискусії на позачерговій відеоконференції ТКГ не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівське Луганської області на непідконтрольній Україні території.

20 травня перший заступник голови делегації України в ТКГ Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення ЗСУ в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер і є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої безпекової групи ТКГ у режимі відеоконференції.

Автор: 

обстріл (28284) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+16
Я из Луганска.
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
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23.05.2020 01:25
+7
Важно понимать: чьи интересы представляет Резников.
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.

Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
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23.05.2020 01:32
+7
Оккупационный режим Зеленского предоставил им эти полномочия.
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23.05.2020 01:34
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Интресно - а кто-то может объяснить ПОЧЕМУ переводят с державной мовы на кацапскую в этом видео от 2019 года
https://youtu.be/LcGom-9S3Vc
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23.05.2020 01:11 Відповісти
Зедебила надо спросить.
Оно ж старается нас рать везде - даже в салат, как видим!
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23.05.2020 01:16 Відповісти
😀😀😀
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23.05.2020 08:11 Відповісти
Спробуємо: для того, щоб подражнить кацапів... Хоч розповідь ведеться і кацапською мовою, однак, салат росте "по-українському - вирощується в Україні, українськими руками, та споживається українцями (а, може, ще й експортується в Європу...). А кацапи, слухаючи розповідь на "абщепанятнам", хай давляться квашеною капустою...
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23.05.2020 07:41 Відповісти
какой президент, такая и армия
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23.05.2020 01:19 Відповісти
Кого представляли "представители ОРДЛО"? Власть? Какую-то партию? Общественную организацию? Кто им предоставил полномочия?
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23.05.2020 01:25 Відповісти
Оккупационный режим Зеленского предоставил им эти полномочия.
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23.05.2020 01:34 Відповісти
А вопросы к "Талибану" есть? Напомню, слева находится госсекретарь Помпео...
Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников - Цензор.НЕТ 1523
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23.05.2020 01:47 Відповісти
Нет, вопросов к Талебану нет. Потому что Талебан прекратит выращивание мака и экспорт герыча.
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23.05.2020 02:33 Відповісти
А Талибан узаконивает "гражданскую войну" в Украине, создавая представителей чего-то?
А соседская собака, поссавшая на дерево, имеет какое-то отношение к Талибану до того, как поссала и после?
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23.05.2020 02:59 Відповісти
Я из Луганска.
Летом 2014го прошла весть, что Расеюшка тянет к нам кабель ( !!!!!!) электрический. И местные придурки взорвали подстанцию, чтоб "укропам не досталось ни киловатта".
И написали об этом в газете "XXI век".
А когда поняли, что обосрались, через пару дней начали истерить про "варварский обстрел Хунты по подстанции"
Результат - 2 месяца без света, воды, холодильников, лифтов при плюс 38-43 градусов в тени.
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23.05.2020 01:25 Відповісти
чтоб "укропам не досталось ни киловатта"

...
Ёптыжь, а так надоть-то было! Без ихних киловаттов-то сидим в темноте и мёрзнем здеся к свиньям собачьим!
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23.05.2020 05:15 Відповісти
Почему то я уверен что буд ситуация зеркальной,то дырявые уроды с радостью бы обрубили Украине газ/свет/воду потому как это выродки коммунистические,поколение вытиранов и комсоргов,взлелеяное на костях порядочных людей.
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23.05.2020 10:25 Відповісти
Важно понимать: чьи интересы представляет Резников.
Его задача: впихнуть Украину обратно в "русский мир". Восстановить тоталитарный режим, такой же как сейчас существует в РФ, и который пытались установить донецкие в 2010-2014 гг.
Интересы украинских и российских олигархов совпадают: выкачивать миллиарды долларов из обеих нищих стран, т.е. продолжить выполнять условия наложенные на советскую партхозноменклатуру по итогам развала СССР.

Для выполнения поставленной задачи, принято решение:
- слить террористический анклав "ЛДНР" обратно в Украину;
- обеспечить таким образом захват власти во всей стране русскомирцами из "ЗаЖоП"а, совершенно легальным образом: на выборах.
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23.05.2020 01:32 Відповісти
Боюсь, что для зе-быдла это слишком сложно.
Или "какая разница".
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23.05.2020 01:53 Відповісти
Вменяемое население насчитывает около 10%.
Мне тяжело это говорить, но эти 10% должны готовиться к войне. Просто потому что при восстановлении во всей Украине "русского мира" ( а дело неумолимо движется к этому), последует массовый террор, как это сделал Сталин в 1939 году после захвата Зап.Украины и Зап.Белоруссии.
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23.05.2020 02:32 Відповісти
Это правда.
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23.05.2020 06:48 Відповісти
РАБссиянский паспорт сегодня крутая ксива на ДАУНбассе...
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23.05.2020 01:38 Відповісти
Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, а Сивоха не признал
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23.05.2020 01:41 Відповісти
Катар принял эстафету от Саудиов,обвалил цену на газ в Европе до 34 баков за штуку.Бацька Лукашенко уже возмущам-с,мы платим Путлеру 127 баксов,непорядок....,союзнички блин... Бедная РАБссия,пинают все кому не Лень...
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23.05.2020 01:41 Відповісти
Ваше счастье - это миллионы среднеазиатов в Москве, или электронная бирка в ухе со штрих-кодом на лбу ?
У вас пол-триллиона долгов перед вскякими МВФами, "спасители" хреновы.
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23.05.2020 02:42 Відповісти
Да, крымчане счастливы потому что ваше "новое дворянство" (из грязи в князи) все пляжи отжало и перегородило.
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23.05.2020 02:44 Відповісти
Дык ить... а как же...
негры на сафари... стреляют электриков на столбах...
и старух в огородах...
https://youtu.be/iGEdKQh8iYI?t=598 Чичерина ж рассказывала, ёптель-тёптель ...

Даже представители террористов на переговорах признали, что ВСУ не обстреливали линии электропередач на Луганщине, - Резников - Цензор.НЕТ 9974
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23.05.2020 04:57 Відповісти
Резников ты такой же дебил, как и Зеленая команда. Даже террористы признали...Кто ведет переговоры с террористами?
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23.05.2020 08:08 Відповісти
Яке щастя. Нас терористи похвалили!
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23.05.2020 08:22 Відповісти
Еще один Капитан Очевидность появился на политической арене.
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23.05.2020 08:35 Відповісти
Не так давно, ми диктували свої умови ворогові. Зараз ми виправдовуємось, вмовляємо ворогів. Капітуляція (мирлюбойценой)- вона така
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23.05.2020 09:07 Відповісти
ЗЕ-ОРДА Капітулянти і ЗРАДНИКИ. Українцям треба готуватись до захисту держави України. А то впіхнут інородці дегенаративний анклав ДАУНБАС Україні і знову буде руській мір править балом. ДАУНБАС ВІДГОРОДИТИ ТА ЗРОБИТИ ІЗОЛЯТОР НА РОКІВ П'ЯТЬ. ВВЕСТИ КАРАНТИН ЯК ПРИ КОРОНОВІРУСІ ЗАРАЗ І ВИПКУСКАТИ З НЬОГО КАЛОБОРАНТІВ ЗРАДНИКІВ ПОВІЛЬНО ВІДПЛВІДНО ПОКАЗНИКІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО УКРАЇНИ. А ХТО ВЗЯВ ЗБРОЮ ТО ТІЛЬКИ ЗОНА, ХТО ВБИВАВ І КАТУВАВ ДОВІЧНЕ А МОЖЕ І ДО КАБЗОНА І ГІВІ З МОТОРОЛОЮ.
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23.05.2020 10:45 Відповісти
100%!
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23.05.2020 18:34 Відповісти
Які ще "прєдставітєлі"?! Резнеіокв -ти ідіот! Є терористи та рос.армія! Ти ще МіДом назови їх!
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23.05.2020 12:42 Відповісти
 
 