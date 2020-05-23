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Новини
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Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його "терористом". ДОКУМЕНТ

Заступник генерального директора телеканалу АТR, журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері, показавши документи.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", - написав він.

Пізніше він опублікував документи СК РФ, у яких обвинувачення в тероризмі будується на основі посту у фейсбуці на захист Олега Сенцова у 2018 році.


Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його терористом 01

Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його терористом 02

Автор: 

росія (64969) АТР (20) Муждабаєв Айдер (21)


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Топ коментарі
+18
Держава агресор, держава, яка створила тероризм визнає терористом кримського татарина, чий народ держава-терорист депортувала і вбивала? Таке визнання є рівноцінним привітанню!
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23.05.2020 04:57
+17
Террористы признали террористом ! Бггг... 😂
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23.05.2020 01:45
+9
Быдло кремля терррист номер 1 в мире.Полоний,Новичок,и недавние события в Праге с Рицином и КоронвиRUS свидетели....
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23.05.2020 04:26
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Теперь он герой мученик и узник совести.
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23.05.2020 01:35 Відповісти
Террористы признали террористом ! Бггг... 😂
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23.05.2020 01:45 Відповісти
жаль что на его призыв никто так и не откликнулся, замочить какого-то медведчука страшно, а вот друг друга перестрелять на рыбалке - другое дело
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23.05.2020 01:52 Відповісти
на рыбалке КАЦАП перестрелял АТОшников. Не удивлюсь, если это заказ. И действовал он не один
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23.05.2020 09:52 Відповісти
зелегскиц опаздывает ?
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23.05.2020 01:59 Відповісти
Быдло кремля терррист номер 1 в мире.Полоний,Новичок,и недавние события в Праге с Рицином и КоронвиRUS свидетели....
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23.05.2020 04:26 Відповісти
"электронно-вычислительная машина"))) Скрепный следователь попался)))
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23.05.2020 04:28 Відповісти
Теж реготнув від цього совкового архаїзму
"Электромеханический арифмометр", дідько )))))
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23.05.2020 04:50 Відповісти
Забыл приложить копии своего российского паспорта.
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23.05.2020 04:28 Відповісти
А вы его видели?)))
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23.05.2020 04:29 Відповісти
А Ви вважаєте, що Айдер, який народився у 1972 році в Тамбові і з 1998 р. до 2015 р. працював у "Московському комсомольці" жив на росії усі 43 роки без російського паспорта?
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23.05.2020 07:18 Відповісти
Так давай скан свого паспорту, якщо забув!
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23.05.2020 04:58 Відповісти
- В чому різниця між паспортами України і Росії?
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
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23.05.2020 05:49 Відповісти
С РАБссиянским пачпортом разве что в Мавзолей к чЛенину...
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23.05.2020 04:40 Відповісти
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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23.05.2020 06:35 Відповісти
З російським паспортом ОРДЛОвці можуть жити лише в ростовській області!
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23.05.2020 06:57 Відповісти
Нет покоя кремлевским дуракам. РАБссия перебросила в Ливию истребители СУ=29 шасть штук,СУ=35 два щтуки,бомберы СУ=24 два штуки.Эрдоган дронами замочит в сортире и этот хлам Путлера...
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23.05.2020 04:45 Відповісти
Держава агресор, держава, яка створила тероризм визнає терористом кримського татарина, чий народ держава-терорист депортувала і вбивала? Таке визнання є рівноцінним привітанню!
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23.05.2020 04:57 Відповісти
З кримськими татарами Муждабаєва пов'язують тільки прадідусь з прабабусею. Саме цей факт був використан Айдером для отримання українського громадянста за спрощеною процедурою для кримських татар.
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23.05.2020 07:33 Відповісти
І що з того? Айдер кримський татарин!
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23.05.2020 07:44 Відповісти
До того ж - дуже сміливий. Так голосно висловити свою позицію щодо Сєнцова на четвертому році його перебування у російській в'язниці, перебуваючи самому у безпечному Києві - це героїзм.
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23.05.2020 08:46 Відповісти
Він стверджує про свій особливий героїзм у порівнянні з іншими? чи чому стару пані так тіпає від українських громадян, яких кацапи переслідують?
може тому що пані - з лахти?
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23.05.2020 09:47 Відповісти
Old Lady
"До того ж - дуже сміливий."

Що тобі, стара карга, не подобається? Тобі до вподоби, що обісРашка переслідує українського громадянина? Муджабаєв - громадянин України, патріотично налаштований, ворог для обісРашки, цього достатньо, щоб його захищати. Так що, засунь собі свій сарказм в свою стару смердячу дупу. Тьфу на тебе, тфу на тебе два рази.
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23.05.2020 13:52 Відповісти
Кремлевские всё щепки считают, а бревна в глазу своём не видят. Незрячие, глухие, подлые и трусливые крысы.
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23.05.2020 06:43 Відповісти
Хууу... Я вже перелякався, що це в нас його терористом визнали...
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23.05.2020 07:34 Відповісти
Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымцев и украинский, официальный террорист РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3197481
Какое образование у того,кто это написал?
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23.05.2020 10:12 Відповісти
скоро потеряется
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23.05.2020 11:35 Відповісти
ой вэй,обосРашка-терроРашка кого-то признала террористом?)) значит, хороший человек. Всячески его защищать.

Всё настоящие террористы-ХАМАС,ИГИЛ и прочиЯ ушлепки ездят к кураторам на Лубянку и Смоленскую площадь в масквабаде и числятся у обосРахи в лепших друзьях.
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23.05.2020 13:40 Відповісти
 
 