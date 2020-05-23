Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його "терористом". ДОКУМЕНТ

Заступник генерального директора телеканалу АТR, журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері, показавши документи.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", - написав він.

Пізніше він опублікував документи СК РФ, у яких обвинувачення в тероризмі будується на основі посту у фейсбуці на захист Олега Сенцова у 2018 році.



