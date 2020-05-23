Щодо заступника директора телеканалу АТR Муждабаєва в РФ відкрили кримінальну справу і оголосили його "терористом". ДОКУМЕНТ
Заступник генерального директора телеканалу АТR, журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твітері, показавши документи.
"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист РФ. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", - написав він.
Пізніше він опублікував документи СК РФ, у яких обвинувачення в тероризмі будується на основі посту у фейсбуці на захист Олега Сенцова у 2018 році.
Топ коментарі
+18 Ali Hasan
показати весь коментар23.05.2020 04:57
+17 Антон Куприянов
показати весь коментар23.05.2020 01:45
+9 Senator S #201477
показати весь коментар23.05.2020 04:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Электромеханический арифмометр", дідько )))))
- Для отримання українського паспорта потрібно постоять у черзі, а російський насильно нав"язують та змушують брать...
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
може тому що пані - з лахти?
"До того ж - дуже сміливий."
Що тобі, стара карга, не подобається? Тобі до вподоби, що обісРашка переслідує українського громадянина? Муджабаєв - громадянин України, патріотично налаштований, ворог для обісРашки, цього достатньо, щоб його захищати. Так що, засунь собі свій сарказм в свою стару смердячу дупу. Тьфу на тебе, тфу на тебе два рази.
Какое образование у того,кто это написал?
Всё настоящие террористы-ХАМАС,ИГИЛ и прочиЯ ушлепки ездят к кураторам на Лубянку и Смоленскую площадь в масквабаде и числятся у обосРахи в лепших друзьях.