Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів
За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Поруч із населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, зокрема з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Новолуганського та Луганського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За даними розвідки, 22 травня українські військові знищили двох російських найманців і ще одного поранили.
"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.
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(Тіло російського найманця Вагнерської ПМК )
https://twitter.com/*************/status/1263931817880621056
от би всі какцапи такими ж були
6 лет понадобилось, что бы писать правильно научились: УНИЧТОЖЕНО и ЛИКВИДИРОВАНО
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Поищи выступления глав субъектов РФ и найди сходство:
До того ж, не було в Криму повального сепаратизму, люди самі були шоковані тим, що сталось.
Не займайтесь маніпуляціями.
Слава Героям!