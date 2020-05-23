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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів

За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч із населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, зокрема з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Новолуганського та Луганського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 22 травня українські військові знищили двох російських найманців і ще одного поранили.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів 01
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів 02

Автор: 

обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 7510
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23.05.2020 08:33
+13
Героям слава!
Смерть рашистам!
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23.05.2020 08:26
+11
Пан Люцифер разом з паном Сашком Крешатиком ласкаво запрошують ординців до пекла
Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта - Цензор.НЕТ 7880
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23.05.2020 08:19
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Пан Люцифер разом з паном Сашком Крешатиком ласкаво запрошують ординців до пекла
Враг вчера 12 раз обстрелял позиции ОС: ранен боец, уничтожено 2 оккупанта - Цензор.НЕТ 7880
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23.05.2020 08:19 Відповісти
Героям слава!
Смерть рашистам!
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23.05.2020 08:26 Відповісти
Посмотрел в глаза Путлеру и увидел мир в глазах КГБиста с Полонием Новичком Рицином и 500 танков на Дамбассе
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23.05.2020 08:30 Відповісти
Пораненому бійцю швидкого і повного одужання.

Нехай згинуть усі вороги України!

Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 7510
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23.05.2020 08:33 Відповісти
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !
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23.05.2020 08:55 Відповісти
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 8842

...
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23.05.2020 08:57 Відповісти
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 1024
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23.05.2020 09:14 Відповісти
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
...
СЛАВА НАЦІЇ - смерть ворогам !!!
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23.05.2020 08:59 Відповісти
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 1316
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23.05.2020 09:11 Відповісти
Дебіл, досить постить провокацію!!! Чорний двоголовий орел - символ Чернігівського князівства ще з 9 століття, коли на території "Маскви" жаби квакали!!!
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23.05.2020 10:22 Відповісти
Тебя в каком классе из школы, за "двойки", выгнали? Ты время прочитал? Первые изображения двуглавого орла высечены в Черниговском Борисоглебском соборе ХІ века... Какие, к чёрту, "польские сапоги", какие "русские"?!!! Поляки на Висле сидели, а "русские" ещё и "о "Маскве" не ведали", и мокшами именовались!!!
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23.05.2020 11:40 Відповісти
Разговор шёл о гербовом знаке Черниговского княжества времён Киевской Руси. При чём здесь "поляки", "русские" и "австровенгры"? Кстати, тебе, "продвинутому" в истории - название "Австрия" ("Остеррейх"), появилось лишь в 16 веке, когда начала разваливаться Священная Римская империя германского народа... До этого жители тех земель, немецкого происхождения, австрийцами не именовались... Ты лучше мой совет прими - "Молчи - сойдёшь за умного...". Хотя, что взять от "лахтинца", "касящего пад француза"? Вы историю "допереписывались" до того, что сами в ней путаетесь...
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23.05.2020 19:27 Відповісти
Про Чорне море не знаю, але свій родовід ми ведемо з часів Хмельницького. Предок був сотником в полку Максима Кривоноса. Другий, пізніше - "гайдамака", стратили у Кодні. Один з прадідів у воював у Холодному яру... А ти своїх предків знаєш? Чи соромно згадать?
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23.05.2020 19:51 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Убей всех русских! Убей оккупантов!
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 8976
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23.05.2020 09:31 Відповісти
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 2969
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23.05.2020 09:52 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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23.05.2020 09:57 Відповісти
Ихтамнет в Ливии
(Тіло російського найманця Вагнерської ПМК )
https://twitter.com/*************/status/1263931817880621056
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23.05.2020 10:25 Відповісти
такий тихий та сумирний )
от би всі какцапи такими ж були
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23.05.2020 10:45 Відповісти
Как странно риторика поменялась. Раньше писали "погибли два бойца ДНР/ЛНР", а теперь "УНИЧТОЖЕНО".
6 лет понадобилось, что бы писать правильно научились: УНИЧТОЖЕНО и ЛИКВИДИРОВАНО
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23.05.2020 11:02 Відповісти
. . . в заголовке не написано - про сепаров . . . в заголовке написано - про оккупантов
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23.05.2020 12:08 Відповісти
задам популярный вопрос: КАКАЯ РАЗНИЦА, ОККУПАНТ или СЕПАРАТИСТ? Если сепаратист имеет второе гражданство РФ, получает деньги из казны РФ, получает оружие и амуницию из РФ и воюет за российские интересы?
=========
Поищи выступления глав субъектов РФ и найди сходство:
Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів - Цензор.НЕТ 3218
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23.05.2020 15:25 Відповісти
а ОБСЄ заявило, шо там вже тіхо і мірно - хоч немовлят бав. Готовяца к виборам
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23.05.2020 11:27 Відповісти
. . . ну вот все при деле . . . и ВСУ . . . и журналисты . . . и вся страна наблюдает . . . а ведь всего этого могло бы и не быть . . . если бы ворье во власти путем деребана не превратило бы Неньку в найбеднейшую в Европе и количество нищих , а следовательно - недовольных не возрасло до такой степени, что сделало сепаратизм неизбежным
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23.05.2020 11:37 Відповісти
У вас присутня суттєва помилка- ми маємо не так сепаратизм, як окупацію.
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23.05.2020 12:39 Відповісти
. . . есть возражение . . . супер успешная (для касапстана) оккупация Крыма - была бы невозможной без повального сепаратизма, там . . . почему "супер успешная" - потому что с минимальными потерями с обеих сторон
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23.05.2020 12:45 Відповісти
Якби не слабкість української держави в той момент, то і окупації би не сталось.
До того ж, не було в Криму повального сепаратизму, люди самі були шоковані тим, що сталось.
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23.05.2020 12:51 Відповісти
https://censor.net/user/354814 . . . "Якби не слабкість української держави" ????? . . . не ищите оправданий . . . через 23 года после прихода к власти - коммуняки прогнали немцев с СЫСЫР . . . а у нас после 23 лет незалежности - Ненька почему-то ослабла . . . кстати . . . г-н Саакашвили не был у власти более 10 лет - однако маленькая Грузия не побоялась вступить в бой против огромного касапстана
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23.05.2020 12:59 Відповісти
Через тих самих кацапів. Думаєте, Ненька була сильною після тюремного терміну в срср ?
Не займайтесь маніпуляціями.
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23.05.2020 13:09 Відповісти
То у нього така собі "альтернативна правда"... І з-під неї тонкий кацапський натяк виповзає: "Українці, ви самі винні, що ваша країна розікрадена і саме з-за цього спеаратизм з"явився... А Росія - "не при ділах...".
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23.05.2020 12:46 Відповісти
https://censor.net/user/420666 . . .только не перекручивай . . . касапы виновны в оккупации и в касапской пропаганде на сепаров . . . в нищите Неньки - повинна т о л ь к о ее воровская власть, которую привела к ней - лекторальная гопота
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23.05.2020 12:52 Відповісти
Мальчик, "попой не верти"... Я прослушал факультативный курс лекций по "Основам пропаганды и контрпропаганды" ещё в 90-е, от бывшего преподавателя ВПШ", когда изучал юриспруденцию (преподаватель рекомендовал послушать или курс риторики в семинарии, или это... Попа не нашли толкового). Так что тебя "просчитать" - "как два пальца об асфальт"...
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23.05.2020 13:08 Відповісти
Ну, потявкай, потявкай... Не ты первый, не ты последний такой "хитровые...ный", ошиваешься... Тут таких - как собак нерезаных, было... Потявкали, да "слились"...
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23.05.2020 13:55 Відповісти
ПроХВХВесоре, ти "такі да" спалився. Я не слухав той курс, про який написав тобі Яр Холодний, я просто у совкові роки працював інженером на ТВ. І повір, парцювати з моєю зміною боявся навіть "гольвоний редактор гольовної редакції пропаганди" Пассак (нібито у його паспорті була одна літера "с", але позавочі його називали лише так як я написав). Тож зливай воду і реєструй новий нік.
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23.05.2020 14:23 Відповісти
. . и . . .еще . . . неужели кто-то еще считает, что уровень нищеты населения страны - не влияет на мотивацию защищать этим населением эту самую страну ????????????
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23.05.2020 12:48 Відповісти
Мотивує лише пропаганда, якої Україна, на відміну від рашки, не мала.
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23.05.2020 12:52 Відповісти
https://censor.net/user/354814 . . . "Мотивує лише пропаганда" ??????????? . . . не смешите меня . . . нищего - "мотивуе лише анти пропоганда" . . . короче . . . не буду отвлекать . . . продолжайте свято верить в непорочность "шоколадной Тупы" и касапского агента "Буратино"
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23.05.2020 13:02 Відповісти
Десь рік тому подавали опитування з європейських країн, який відсоток громадян збирається захищати свою державу - він не був сильно великим, тобто добробут на це не впливає.
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23.05.2020 13:07 Відповісти
https://censor.net/user/354814 . . ."Десь більше 1 - го року тому" по Греції прокотилась хвиля 100 тис.демонстрацій . . . причиною було те, що сусідня країна Пів.Македонія хотіла змінити назву на - просто Македонія, хоч там етнічних македонців було не більше третини . . . тобто - заможним !!!!! мешканцям Греції не байдуже навіть така віртуальність, як назва сусідньої країни
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23.05.2020 13:23 Відповісти
Не за Грецію мова, а за німців та французів.
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23.05.2020 13:41 Відповісти
. . . читаю "Десь рік тому подавали опитування з європейських країн" . . . а почему же Греция не подходит под этот шаблон ????????????. . . ну да, ладно . . . так что, виходит - если бы не поляки - то касапы до Лондона могуть запроста дойти ???????? . . . ведь "німці і французи" не "збираються захищати свою державу" . . . хотя . . . находятся тураки - которые этому верят
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23.05.2020 14:18 Відповісти
Смерть кацапским окупантам!
Слава Героям!
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23.05.2020 12:27 Відповісти
 
 