Ворог учора 12 разів обстріляв позиції ОС: поранено бійця, знищено двох окупантів

За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч із населеним пунктом Верхньоторецьке противник двічі вів вогонь із застосуванням 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, зокрема з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також задіяли БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Українських захисників біля Чермалика, Водяного та Пісків ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Новолуганського та Луганського противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 22 травня українські військові знищили двох російських найманців і ще одного поранили.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.



