Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3 роки і 3 місяці умовно

У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту суд оголосив вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Красноармійським районним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яку визнано винною за ч. 1 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України", - йдеться в повідомленні.

Суд встановив, що впродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала в соціальній мережі "ВКонтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через інтернет зображення із закликами до вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Вирок суду - три роки і три місяці позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

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