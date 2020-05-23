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Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3 роки і 3 місяці умовно

Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3 роки і 3 місяці умовно

У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту суд оголосив вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Красноармійським районним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яку визнано винною за ч. 1 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України", - йдеться в повідомленні.

Суд встановив, що впродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала в соціальній мережі "ВКонтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через інтернет зображення із закликами до вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Вирок суду - три роки і три місяці позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

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Автор: 

прокуратура (3669) пропаганда (2797) Донецька область (8357)


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Топ коментарі
+48
Умовно за пропаганду війни. А потрібно було 15 років колонії за держзраду.
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23.05.2020 08:39
+29
Слава суду Зеленського, самому доброму до сепаратистів суду в світі!
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23.05.2020 08:41
+29
Breaking news.
Мерцалов Артём *Сурик* охоту на укров закончил...

Александр Головин "Кабан" охоту на укров закончил...

Маркитантов Алексей охоту на укров закончил...

- IgorGirkin
Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 8634 Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 4643Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 5912
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23.05.2020 09:14
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Умовно за пропаганду війни. А потрібно було 15 років колонії за держзраду.
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23.05.2020 08:39 Відповісти
суд то краноармєйський... чого дивуватися?
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23.05.2020 08:42 Відповісти
ЗЕбанутые своих не сдают. А так, вроде-бы и наказали.
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23.05.2020 09:08 Відповісти
За Сивочолої Бариги такого не було ...
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23.05.2020 10:53 Відповісти
Напомни, сколько отсидел партнер по бизнесу Пороха Медведчук, который катается к своему куму в гости несколько раз в год
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23.05.2020 14:57 Відповісти
Дрыщ, ты прокукарекай еще о распятом мальчике, которого насиловали старушки-эпилептички.
Лаптекопытный репоед, водки нет, тут убогим не подают, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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23.05.2020 15:01 Відповісти
***** иди, дырка порошенковская
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23.05.2020 16:42 Відповісти
Breaking news.
Мерцалов Артём *Сурик* охоту на укров закончил...

Александр Головин "Кабан" охоту на укров закончил...

Маркитантов Алексей охоту на укров закончил...

- IgorGirkin
Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 8634 Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 4643Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 5912
показати весь коментар
23.05.2020 09:14 Відповісти
счас хор аляксандрава с кабдзонам как спаёт, а гива, матарыла и дохтур лиза устроят харавод и пляски.
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23.05.2020 10:42 Відповісти
derjzrada - eto u mamchura
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23.05.2020 10:04 Відповісти
не 15 , а 45 років !
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23.05.2020 20:34 Відповісти
а шо она одна кричала - "путин введи войска !"
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23.05.2020 08:41 Відповісти
Кричала,але в Австрії.Впаяли 14-ть років строгача.https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
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23.05.2020 09:32 Відповісти
Слава суду Зеленського, самому доброму до сепаратистів суду в світі!
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23.05.2020 08:41 Відповісти
порошенківський був лояльніший до колабораціоністів .
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23.05.2020 10:54 Відповісти
А подскажи Петя Штепу посадил?
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23.05.2020 15:28 Відповісти
Три года і три місяці не буде 3,3. А буде 3,25.
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23.05.2020 08:49 Відповісти
Знов якийсь конфлікт. Хто з ким конфліктує?
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23.05.2020 08:51 Відповісти
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23.05.2020 15:06 Відповісти
Территория самомазохистов ! В зародыше надо было давить быдло-предателей , жертв было-бы намного меньше ! Может и клоуна бы не выбрали
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23.05.2020 08:51 Відповісти
Согласен... а теперь по мановению 73% в Киеве чешут репу, как бы провести выборы на изъязвленных прогнивших территориях осенью, шобы прилепить их к больмень здоровому организму... мазохизм??? Или организм себе голову отбил, и теперь она смешная и думать неспособна?
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23.05.2020 09:54 Відповісти
А если я например призываю к территориальному изменению страны за счёт украинской Кубани ,Таганрога и Ростова ,и призываю зачистить оккупированный Донбасс и Крым из разо по квадратам то мне тоже срок впаяют?
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23.05.2020 08:54 Відповісти
пісай, донечко, пісюнькай....
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23.05.2020 09:55 Відповісти
Але ти неоковирне?
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23.05.2020 10:50 Відповісти
пффф... коза че???
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23.05.2020 15:56 Відповісти
Вот звери, с особой жестокостью засудили.
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23.05.2020 08:54 Відповісти
Через сколько времени посадят остальных, кто считает приемлемыми военные действия?
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23.05.2020 09:01 Відповісти
Якби ж то і війна була умовною...
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23.05.2020 09:11 Відповісти
Влучно, дуже влучно
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23.05.2020 09:17 Відповісти
Коментар дня.
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23.05.2020 09:21 Відповісти
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23.05.2020 09:27 Відповісти
Виникає два питання:
1. Чому так піздно?
2. Чому так мало і умовно?
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23.05.2020 09:15 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/5/23/377421/ Кадыров находится в тяжелом состоянии
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23.05.2020 09:18 Відповісти
Порадію , коли здохне .
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23.05.2020 10:55 Відповісти
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3267513 Вести.Ru: В Сергиевом Посаде загорелась церковь
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23.05.2020 09:19 Відповісти
https://belaruspartisan.by/life/501134/ В России горела третья за месяц больница, есть жертвы
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23.05.2020 09:22 Відповісти
При Порошенко такого не було.
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23.05.2020 09:28 Відповісти
впервые на арене "цирка" ...у луганді таких не перелічити ...
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23.05.2020 09:33 Відповісти
Ну все правильно, умовний срок. Вона ж не волонтер і не воювала в АТО, за що її судити? Нічого, в наступний раз вона гранату кине в толпу чи замінує машину якого-небудь офіцера
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23.05.2020 09:48 Відповісти
А ведь могли бы и пальцем строго погрозить.
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23.05.2020 09:51 Відповісти
Сатрапи.
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23.05.2020 11:11 Відповісти
"Суд в Украине впервые вынес приговор за пропаганду войны"(с) Ну слава богу, поймали, наказали ,теперь всё наладится и заживём.
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23.05.2020 09:52 Відповісти
6 років шукали, знайшли, як камінь з серця.
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23.05.2020 11:12 Відповісти
И самое прикольное в статье ... - это "красноармейский" суд. Вроде, как и декомунизации в Украине не было и нет.
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23.05.2020 10:01 Відповісти
Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3,3 року умовно - Цензор.НЕТ 2548
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23.05.2020 10:10 Відповісти
спасибо тебе хотел сказать, и жителям кривбаса
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23.05.2020 10:22 Відповісти
Если ты про порошенко, то он уже год не президент. Так что если сказать нечего - до свиданья.
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23.05.2020 10:29 Відповісти
Хорошо, что у нас не может быть сочетаний типа расейских в нынешних реалиях. Краснознаменный ордена Ленина казачий полк имени Николая Второго. Где то так.
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23.05.2020 10:14 Відповісти
Яка декомунізація?Тут мажорня комуняцька фронтовиків на відпочинку сонними вбиває,а ти- декомунізація.Це в Австрії за такий заклик 14-ть років тюрьми дають,а не в постсовковій колонії.
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23.05.2020 10:22 Відповісти
Надо было выговор объявить,придурки
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23.05.2020 10:09 Відповісти
ага, "в 2016 и 2018 годах злоумышленница распространяла через Интернет изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе." - она такая "решите конфликт" - а ей статью.
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23.05.2020 10:27 Відповісти
на арде за такое пожизненно дают, а у нас как-то уж очень потужно: 3,3 условно. поскромничали, а могли-бы и хероя дать.
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23.05.2020 10:36 Відповісти
ну да, яку-сь мешканку Покровська це ми магЕМ, а сволоту мертветчука чи яку-сь іншу бидоту ************** з О3,14ЗДЖ так це політичні переслідування, цих ми не МАГЕМ!
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23.05.2020 10:38 Відповісти
Умовно за зраду держави і роботу на ВОРОГА під час війни?! Зебіли, ви що *обнулись чи слабкі на голову?! Та їм років 15 мало а то довічне. ЗЕ-ОРДА необхідно індифікувати тих хто в 2014 році робив спротив пересування української армії для захисту Держави і ПРИТЯГНУТИ до ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за зраду. Чи для вас це норма бо з вас ніхто не захищав Україну а навпаки ШКОДИЛИ як і колоборанти Даунбасу?
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23.05.2020 10:57 Відповісти
А в Киеве нормально всё?
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23.05.2020 11:06 Відповісти
Это интересно.Чемпион цензора по лайкам реализатор, пять лет впаривавший ежедневно по 60 "ржачных" картинок из сайтов ДНР и РФ.
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23.05.2020 11:12 Відповісти
о ужас! какое страшное наказание!
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23.05.2020 11:31 Відповісти
Самое смешное, что диванные хомячки, негодующие об условном наказании, ВПЕРВЫЕ вынесенном на протяжении 6 лет после второго Майдана, ни одной извилиной не задумываются о том, что этот факт свидетельствует о том, что во время Порошенко не было вынесено НИ ОДНОГО подобного приговора. Ну-ну...
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23.05.2020 11:48 Відповісти
😂😂😂не было. Так как тот закончил за 2 денели как и обещал😂😂😂😂
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23.05.2020 12:03 Відповісти
фуфло а не суд.
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23.05.2020 12:48 Відповісти
в Донецьку 10 років було б гарантовано
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23.05.2020 13:54 Відповісти
По сути ЦЕНЗОР никакое не СМИ, а личный говнобложек порошенковского жополиза Бутусова. Банят тут за любое мнение, отличное от мнения хозяина, зато порохоскот может вовсю демонстрировать "европейские" манеры и свой махровый рагулизм.
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23.05.2020 14:59 Відповісти
Сенцову " ни за что" 20 лет тюрьмы , а суке за реальный терроризм - условно ! В Украине надо срочно упятерить сроки за такие преступления. По 30 - 50 лет и до пожизненного за сепаратизм и терроризм. Сразу желающих поубавится.
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23.05.2020 20:14 Відповісти
 
 