Суд в Україні вперше виніс вирок за пропаганду війни: мешканка Покровська отримала 3 роки і 3 місяці умовно
У Донецькій області вперше за роки збройного конфлікту суд оголосив вирок за пропаганду війни. Жінку визнали винною за статтею "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України".
Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
"Красноармійським районним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яку визнано винною за ч. 1 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України), і вперше за роки збройного конфлікту на сході України - за ст. 436 (пропаганда війни) КК України", - йдеться в повідомленні.
Суд встановив, що впродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка Покровська поширювала в соціальній мережі "ВКонтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Крім того, у 2016 і 2018 роках зловмисниця поширювала через інтернет зображення із закликами до вирішення військового конфлікту на Донбасі.
Вирок суду - три роки і три місяці позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лаптекопытный репоед, водки нет, тут убогим не подают, иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
Мерцалов Артём *Сурик* охоту на укров закончил...
Александр Головин "Кабан" охоту на укров закончил...
Маркитантов Алексей охоту на укров закончил...
- IgorGirkin
1. Чому так піздно?
2. Чому так мало і умовно?