На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб

В Україні за добу зафіксували 432 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 344 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграм-каналі.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 605 летальних, 6 929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 853 випадки;

Волинська область - 759 випадків;

Дніпропетровська область - 865 випадків;

Донецька область - 143 випадки;

Житомирська область - 618 випадків;

Закарпатська область - 1042 випадки;

Запорізька область - 403 випадки;

Івано-Франківська область - 1274 випадки;

Кіровоградська область - 466 випадків;

м. Київ - 2569 випадків;

Київська область - 1375 випадків;

Львівська область - 1285 випадків;

Луганська область - 43 випадки;

Миколаївська область - 280 випадків;

Одеська область - 821 випадок;

Полтавська область - 266 випадків;

Рівненська область - 1368 випадків;

Сумська область - 166 випадків;

Тернопільська область - 1108 випадків;

Харківська область - 892 випадки;

Херсонська область - 177 випадків;

Хмельницька область - 329 випадків;

Чернівецька область - 2964 випадки;

Черкаська область - 387 випадків;

Чернігівська область - 127 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 51 686 повідомлень про підозру на COVID-19.