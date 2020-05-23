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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб

На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб

В Україні за добу зафіксували 432 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 344 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграм-каналі.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 605 летальних, 6 929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 853 випадки;
Волинська область - 759 випадків;
Дніпропетровська область - 865 випадків;
Донецька область - 143 випадки;
Житомирська область - 618 випадків;
Закарпатська область - 1042 випадки;
Запорізька область - 403 випадки;
Івано-Франківська область - 1274 випадки;
Кіровоградська область - 466 випадків;
м. Київ - 2569 випадків;
Київська область - 1375 випадків;
Львівська область - 1285 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 280 випадків;
Одеська область - 821 випадок;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1368 випадків;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1108 випадків;
Харківська область - 892 випадки;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 329 випадків;
Чернівецька область - 2964 випадки;
Черкаська область - 387 випадків;
Чернігівська область - 127 випадків.

Читайте також: Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 338 тис. осіб, кількість інфікованих - 5,2 млн

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 51 686 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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23.05.2020 09:48
+7
запросто: Если партия скажет "надо!"... Вы долго при совке жили?
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23.05.2020 09:53
+7
Те саме сталось і з війною. Більшість про неї просто забула, вона набула статус антуражу.
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23.05.2020 10:14
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Это еще надолго, что с карантином что без карантина.
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23.05.2020 09:29 Відповісти
Еще 4 года минимум 😓😓😓
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23.05.2020 09:49 Відповісти
Трамп заявил, что не закроет США на карантин при так называемой второй волне коронавируса.
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24.05.2020 02:46 Відповісти
Количество умерших за сутки решили не упоминать. Цифра 605 лучше подходит для нагнетания страха наверное.
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23.05.2020 09:31 Відповісти
17 за сутки
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23.05.2020 09:33 Відповісти
17/1600 от общей смертности примерно
интересно, сколько умерших можно приписать на счёт дурантина за эти сутки. кстати, видел я такие расчёты по Германии.
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23.05.2020 09:39 Відповісти
о б*же, да по цифрам "усопшие vs опять бодрые", у нас медицина на уровне Франции. Но только любой депутат помчится лечиться во Францию, и еще заплатит, нежели выберет шоп заплатили ему - и лечиться тут. зеленка и аспирин и во Франции есть, знаете ли.
если цифра 605 была бы правдивой, то всех этих шмыгалей, гопчаруков, ляшков, степашек - судить надо.
а так - ну скажут потом - да, занизили во избежания паники, а парки закрыли - для ее увеличения
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23.05.2020 09:45 Відповісти
З нашої інфекційки вчора 2 трупи вивезли.
І народу значно там побільшало. Люди занадто рано розслабились.
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23.05.2020 09:32 Відповісти
В нас декілька років тому саме в травні з інфекції кожного дня 1-2 виносили.
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23.05.2020 09:57 Відповісти
Це не є нормою. Не знаю, чому люди не бажають вірити в коронавірус.
Дурощі якісь...
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23.05.2020 10:04 Відповісти
Привіт, не вірять бо тільки балачки є, не показують ні відео не фото доказів під час захворювання та лікування, потім немає фото та відео померлих... так не єтично може, але тільки так можно щось людям довести.... нажаль...
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23.05.2020 10:13 Відповісти
Те саме сталось і з війною. Більшість про неї просто забула, вона набула статус антуражу.
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23.05.2020 10:14 Відповісти
Віримо. Не віримо статистиці, в безпеку методів лікування тощо.
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23.05.2020 10:18 Відповісти
Тести на антитіла, шо Порох завезе, можуть пролити трохи світла на цю історію.
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23.05.2020 10:19 Відповісти
Лапшу досить вішати. Людей за два місяці вмерло набагато більше ніж 600. 13 тисяч тільки від онкології. А видумаєте, що всі тільки від ковіду вмирають.
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23.05.2020 17:47 Відповісти
Ношение масок и перчаток, так же, как и правила социального дистанцирования не имеют под собой никакой медицинской или научной основы, но ставят единственную цель - дрессировка людей и отучение от обычного человеческого общения.
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24.05.2020 03:12 Відповісти
К числу умерших якобы от КОВИД-19 причисляют наркоманов, привокзальных бомжей а также вполне нормальных людей которые умирают от отказа врачей смежных профилей оказывать экстренную медицинскую помощь людям у которых положительный тест на КОВИД. Так в Днепре почти 2 недели лежит в реанимации инфекционной больницы женщина поступившая с легкой формой инфекции КОВИД и у не случился в отделении инсульт. В итоге ей отказали в экстренной специализированной помощи и больница Скорой помощи и распиаренная клоуном-главврачом рыгом Рыженко областная больница им. Мечникова. И всем все пох...Только иплом щелкать на камеру херои сраные.
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23.05.2020 09:42 Відповісти
дооо, 500 наркоманов причислили к 105 = 605.
а ничего шо в Италии в 40 раз больше усопших? и че, это из Украины в Италию вернулись сотни тыс(ну или десятки) загробитчан, коим .... померили температурку и сказали - иди домой, но сиди 2 недели на карантине и не бухай с друзьями.
а те такие - разрешите выполнять!(На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб - Цензор.НЕТ 735)
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23.05.2020 09:49 Відповісти
Нужно смотреть возрастную структуру смертности. И в Италии и во Франции...долго живут Там масса домов престарелых в изолированном пространстве, поэтому достаточно одной вольнонаемной барышне занести туда заразу и она гарантированно выкосит всех старушек. Основной массе умерших там под 80 и более лет. В Украине до таких лет и без КОВИДа редко доживают
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23.05.2020 09:55 Відповісти
чет там даже не считали старикашек из домов престарелых вообще-то, только недавно чет Микрон получил по шапке.

немцы пишут - в среднем зараженный заражает чет 1.5 других, Кличко высрал - одна в интернате медсестра перезаражала 90 чел.
так шо статистика вещь такая - понимай-не понимаю
ну и вроде реально Борис Джонсон чуть не погиб, но решил еще пожить - это же не дворник, или бомж.
кстати, а бомжей из Киева и прочих - куда отвезли? не думаю шо их кто-то лечит, так шо только бомжей могло умереть с 10тыщ., а не 605 поциентов за все время
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23.05.2020 10:13 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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23.05.2020 09:48 Відповісти
Супруноботы "ведут информационную войну против Украины" преувеличивая до маразма опасность коронавируса. Будьте внимательны, здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции. Те кто переболел имеют тренированный иммунитет и хорошее здоровье.
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23.05.2020 12:08 Відповісти
Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин и хлорохин не только не приносят пользы пациентам с коронавирусом, но и могут повысить риск летального исхода.
Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19. Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в пятницу, 22 мая.
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23.05.2020 09:49 Відповісти
В Китае за последние сутки ни одного нового заражения, вот как такое может быть.
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23.05.2020 09:52 Відповісти
запросто: Если партия скажет "надо!"... Вы долго при совке жили?
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23.05.2020 09:53 Відповісти
Ну скажет так, в октябрятах успел побывать.
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23.05.2020 09:56 Відповісти
Если без "колоратур", то их статистика позволяет полностью скрыть эту "пандемию". Или создать её там, где её нет.
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23.05.2020 10:00 Відповісти
23(место) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/ Belarus 34,303 и 190 смертей(понято что больше как в Швеции оринтировка)
24(место) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 32,809 и 3925 умерло-в обоих странах нет карантина
33(место) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 20,580 и 605 умерло-где большая разница?по смертях шведы впереди бесспорно но пока большинство не переболеют оно не рассосется единственное это смертность повысится в связи нагрузкой на больницы но как бы жестоко не звучало от другого за эти два месяца умерло болшьше 100 тысяч(Госстат обнародовал https://zn.ua/UKRAINE/devyat-dney-do-smerti-nazvan-srok-letalnogo-ishoda-bolezni-covid-19-349960_.html данные о смертности https://zn.ua/WORLD/v-ssha-prizvali-ne-seyat-paniku-ot-grippa-umiraet-bolshe-chem-ot-koronavirusa-346801_.html в Украине в январе и феврале 2020 года. Согласно отчету, за два месяца нового года ушли из жизни 100 738 человек.
Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.
Туберкулез и ВИЧ стали причиной смерти 581 и 574 человек, 356 человек умерли от сахарного диабета.
При этом, по данным Госстата, причинами смерти 4843 человек стали внешние факторы, в частности, 869 человек покончили жизнь самоубийством, 448 отравились алкоголем, 348 - другие отравления, в ДТП погибли 630 человека, 154 утонули, 237 погибли во время пожара, 243 человек умерли в результате различных ранений, совершенных не по своей воле.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html -Италию Сша Испанию где были десятки тысяч зараженных несмотря на карантин почему то Швецию не задело где не было вообще есть такие страны не обьяснить как Италия что вирус множится в разы если бы карантина не было в Украине то Италии у нас точно не было было не надо манипулировать как многие было бы как в Швеции по смертям или больше но от этого никуда не дется а так убит малый бизнесс экономика в мусорнике десятки тысяч без работы от этого больше но постепенно убьет людей у нас чем от вируса поэтому подальшее затягивание к уменьшению не приведет а так от 400 до 500 заражений оно может быть и до зимы
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23.05.2020 10:12 Відповісти
спочатку анатомію за 9й клас читаємо, потім дивимось на цей грип і як з ним боротись...
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23.05.2020 10:17 Відповісти
Враховуючи, що за добу проведено понад 10 тис. тестів, а кількість інфікованих залишається сталою ( 300 - 500 осіб), то є надія, що епідемія, на мій погляд, не набирає обертів.
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23.05.2020 10:21 Відповісти
медлкнно, но растет...
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23.05.2020 10:47 Відповісти
растет...
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23.05.2020 10:48 Відповісти
ложь 👎
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23.05.2020 10:56 Відповісти
Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Ответ известен уже 100 лет, со времен "испанки"
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
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23.05.2020 11:37 Відповісти
Вышел вирус на плато.
Оказалось, не на то...
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23.05.2020 11:48 Відповісти
"...Мы столько раз уже шалели
От упоенья, боже мой!
Мы столько раз уже болели
Брехней, опричниной, чумой,
Но дух защит и нападений,
Ресентиментов и обид,
Репрессий, путчей, эпидемий -
Нас вдохновляет и бодрит!
Хотя мы чувствуем тревогу -
Наш мир не знает антител.
Мы как-то ожили, ей-богу,
Чуть этот вирус к нам влетел..." - Быков, фрагмент
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23.05.2020 12:13 Відповісти
Повторяется история с Санжарами, когда привезли самолет с потенциально-зараженными украинцами из Уханя. Вспомните какой тогда цирк устроила зебиловласть.
И уже через месяц в Украину свободно залетали самолеты из Италии, Испании и других очагов распространения коронавируса.
И только после общественного резонанса зебильные начали чухаться, но как!
Вместо того, чтобы перекрыть полностью границы и организовать приезжим двухнедельную обсервацию + запустить массовое тестирование, изолировав тем самым зараженных остальных, они продолжили свозить заробитчан. И когда во всех регионах появились зараженные, они испугались и тупо парализовали всю страну.
Ну хорошо, ввели карантин, остановили страну, ну почему тогда не проводилось массовое тестирование и изоляция зараженных?
Как показал вчерашний инцидент с МОЗ, в стране полный бардак. Вчера с утра на сайте МОЗ была таблица критериев, по которым только 13 областей были готовы к переходу на второй этап выхода из карантина, потому что тестов было сделано очень мало. А все потому что их делали, тупо когда у человека уже была пневмония, массового тестирования не делали.
А уже к вечеру, на сайте МОЗ выход на второй этап разрешили 16 областям, а в таблице, за несколько часов странным образом количество проведенных тестов резко выросло до допустимого уровня.
Это что вообще было?
А произошло следующее
Массовое тестирование, как это делала Германия, Австрия, Южная Корея и т.д не проводил, зараженных не изолировали, распространение не остановили.
В результате, количество зараженных не уменьшилось, вирус распространился по всей стране и зебильня поняв, что скоро будет бунт и крах экономики снимает ограничения в условиях не уменьшающегося количества зараженных.
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23.05.2020 12:54 Відповісти
 
 