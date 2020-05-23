На ранок 23 травня зафіксовано 432 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 20 580, летальних - 605, одужали 6 929 осіб
В Україні за добу зафіксували 432 нові випадки інфікування вірусом COVID-19, водночас одужали 344 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграм-каналі.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 605 летальних, 6 929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 853 випадки;
Волинська область - 759 випадків;
Дніпропетровська область - 865 випадків;
Донецька область - 143 випадки;
Житомирська область - 618 випадків;
Закарпатська область - 1042 випадки;
Запорізька область - 403 випадки;
Івано-Франківська область - 1274 випадки;
Кіровоградська область - 466 випадків;
м. Київ - 2569 випадків;
Київська область - 1375 випадків;
Львівська область - 1285 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 280 випадків;
Одеська область - 821 випадок;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1368 випадків;
Сумська область - 166 випадків;
Тернопільська область - 1108 випадків;
Харківська область - 892 випадки;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 329 випадків;
Чернівецька область - 2964 випадки;
Черкаська область - 387 випадків;
Чернігівська область - 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 51 686 повідомлень про підозру на COVID-19.
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интересно, сколько умерших можно приписать на счёт дурантина за эти сутки. кстати, видел я такие расчёты по Германии.
если цифра 605 была бы правдивой, то всех этих шмыгалей, гопчаруков, ляшков, степашек - судить надо.
а так - ну скажут потом - да, занизили во избежания паники, а парки закрыли - для ее увеличения
І народу значно там побільшало. Люди занадто рано розслабились.
Дурощі якісь...
а ничего шо в Италии в 40 раз больше усопших? и че, это из Украины в Италию вернулись сотни тыс(ну или десятки) загробитчан, коим .... померили температурку и сказали - иди домой, но сиди 2 недели на карантине и не бухай с друзьями.
а те такие - разрешите выполнять!()
немцы пишут - в среднем зараженный заражает чет 1.5 других, Кличко высрал - одна в интернате медсестра перезаражала 90 чел.
так шо статистика вещь такая - понимай-не понимаю
ну и вроде реально Борис Джонсон чуть не погиб, но решил еще пожить - это же не дворник, или бомж.
кстати, а бомжей из Киева и прочих - куда отвезли? не думаю шо их кто-то лечит, так шо только бомжей могло умереть с 10тыщ., а не 605 поциентов за все время
Пациенты, зараженные коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, для лечения которых используются средства против малярии хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от вызываемой вирусом болезни COVID-19. Таковы результаты масштабного медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в пятницу, 22 мая.
24(место) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 32,809 и 3925 умерло-в обоих странах нет карантина
33(место) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 20,580 и 605 умерло-где большая разница?по смертях шведы впереди бесспорно но пока большинство не переболеют оно не рассосется единственное это смертность повысится в связи нагрузкой на больницы но как бы жестоко не звучало от другого за эти два месяца умерло болшьше 100 тысяч(Госстат обнародовал https://zn.ua/UKRAINE/devyat-dney-do-smerti-nazvan-srok-letalnogo-ishoda-bolezni-covid-19-349960_.html данные о смертности https://zn.ua/WORLD/v-ssha-prizvali-ne-seyat-paniku-ot-grippa-umiraet-bolshe-chem-ot-koronavirusa-346801_.html в Украине в январе и феврале 2020 года. Согласно отчету, за два месяца нового года ушли из жизни 100 738 человек.
Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.
Туберкулез и ВИЧ стали причиной смерти 581 и 574 человек, 356 человек умерли от сахарного диабета.
При этом, по данным Госстата, причинами смерти 4843 человек стали внешние факторы, в частности, 869 человек покончили жизнь самоубийством, 448 отравились алкоголем, 348 - другие отравления, в ДТП погибли 630 человека, 154 утонули, 237 погибли во время пожара, 243 человек умерли в результате различных ранений, совершенных не по своей воле.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html -Италию Сша Испанию где были десятки тысяч зараженных несмотря на карантин почему то Швецию не задело где не было вообще есть такие страны не обьяснить как Италия что вирус множится в разы если бы карантина не было в Украине то Италии у нас точно не было было не надо манипулировать как многие было бы как в Швеции по смертям или больше но от этого никуда не дется а так убит малый бизнесс экономика в мусорнике десятки тысяч без работы от этого больше но постепенно убьет людей у нас чем от вируса поэтому подальшее затягивание к уменьшению не приведет а так от 400 до 500 заражений оно может быть и до зимы
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
Оказалось, не на то...
От упоенья, боже мой!
Мы столько раз уже болели
Брехней, опричниной, чумой,
Но дух защит и нападений,
Ресентиментов и обид,
Репрессий, путчей, эпидемий -
Нас вдохновляет и бодрит!
Хотя мы чувствуем тревогу -
Наш мир не знает антител.
Мы как-то ожили, ей-богу,
Чуть этот вирус к нам влетел..." - Быков, фрагмент
И уже через месяц в Украину свободно залетали самолеты из Италии, Испании и других очагов распространения коронавируса.
И только после общественного резонанса зебильные начали чухаться, но как!
Вместо того, чтобы перекрыть полностью границы и организовать приезжим двухнедельную обсервацию + запустить массовое тестирование, изолировав тем самым зараженных остальных, они продолжили свозить заробитчан. И когда во всех регионах появились зараженные, они испугались и тупо парализовали всю страну.
Ну хорошо, ввели карантин, остановили страну, ну почему тогда не проводилось массовое тестирование и изоляция зараженных?
Как показал вчерашний инцидент с МОЗ, в стране полный бардак. Вчера с утра на сайте МОЗ была таблица критериев, по которым только 13 областей были готовы к переходу на второй этап выхода из карантина, потому что тестов было сделано очень мало. А все потому что их делали, тупо когда у человека уже была пневмония, массового тестирования не делали.
А уже к вечеру, на сайте МОЗ выход на второй этап разрешили 16 областям, а в таблице, за несколько часов странным образом количество проведенных тестов резко выросло до допустимого уровня.
Это что вообще было?
А произошло следующее
Массовое тестирование, как это делала Германия, Австрия, Южная Корея и т.д не проводил, зараженных не изолировали, распространение не остановили.
В результате, количество зараженных не уменьшилось, вирус распространился по всей стране и зебильня поняв, что скоро будет бунт и крах экономики снимает ограничения в условиях не уменьшающегося количества зараженных.