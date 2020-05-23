"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ
Скандальний закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор", підписаний 21 травня президентом, стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.
Про це пише "Дзеркало тижня".
На думку експертів, передбачене законом різке збільшення акцизів (вчетверо) на стіки для систем нагрівання, стане поштовхом до масової контрабанди цього продукту.
За розрахунками асоціації "Укртютюн", через запропоноване різке підвищення акцизу середня вартість пачки стіків для нагрівання зросте приблизно до 90 грн, що майже удвічі вище, ніж у Молдові та Білорусі, і в півтора раза вище, ніж у Росії.
"Як показують розрахунки, після підвищення акцизів лише на одній невеликій партії в 40 коробів контрабандист може без особливих проблем і ризиків заробити на квартиру під Києвом. У програші опиниться лише держбюджет", - йдеться в матеріалі.
За даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів - до 3,5 млрд штук на рік. Одна з основних причин - різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Натомість, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину або майже на 30 млрд штук.
"Контрабанда та контрафакт тютюнових виробів створюють реальну загрозу для фінансової безпеки країни, а під час розгортання світової економічної кризи й поготів", - застерігають фахівці.
"Навіть у фінансово спокійніший 2019 рік низькі надходження за тютюновим акцизом стали другою найважчою втратою для держбюджету України після ПДВ на імпортні товари. Тільки за минулий рік обсяг недоотриманого тютюнового акцизу становив 14 млрд грн", - йдеться в матеріалі.
Щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.
Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні та в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".
У Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором". Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України, зокрема Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.
21 травня президент України Володимир Зеленський підписав документ.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
Податковий кодекс України передбачав, що контролюючий орган, може провести перевірку платника податків та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції).
тепер наша налоговая будет не мерсах а на майбахах рассекать.
Нарешті отримання судового рішення (слідчого судді) не буде підставою для проведення податкової перевірки.
Також введено норми, які встановлюють, що акт податкової перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.
исходя из этого к вам может заявится проверка просто так, мимоходом.
https://ukraine.web2ua.com/ofshory-i-ko-pochemu-zakon-1210-vazhen-dlja-vseh-kto-platit-nalogi-2824/
Бимбер ТАК!!!- але тільки СУПЕРОВИЙ!!!
Бросил не помню сколько то лет назад. Делюсь опытом: ТАБЕКС
По инструкции не нужно себя насиловать - продолжай курить просто принимай табекс (ну - несколько первых дней) Затем постепенно уменьшай кол-во выкуренных сигарет.
Только я несколько раз ошибался
1. бросал пить таблетки на половине сеанса - типо - я уже ж не курю и не хочется.
2. я легко могу бросить в любой момент - поэтому можно и закурить (ЗАЧЕМ!!! - потом снова расходы и проч. херня)
Последним было что я лучше буду есть таблетки табекс вместо сигарет - ощущения аналогичны а вредя 0. Но - ушло и чуствую себя полноценным человеком.
Важно - обязательно (через силу поначалу) плотный завтрак всегда - яичница на сале или котлеты и т.п. и лёгкий ужин - овсяночка, фрукты... (пля - дебилы и едящие и рекомендующие овсянку (или кашку) на завтрак)...
фух... многа букав...
Президент, Магна, Кэмл без фильтра тех времён - это было истинное наслаждение. Но даже на этом ярком фоне самосад, который присылали одному пареньку из нашего взвода из дому на самокрутки - это была просто фантастика. Какой аромат! Сейчас если и угостят сигаретой за компанию где-нибудь за столом - впечатление, что жёваной бумаги покурил, удивляюсь на людей, покупающих это дерьмо за деньги.
Табак яд, его любое употребление - вред себе и окружающим.
Особенно кощунственно рассказывается о снижении налогов, доходов, рабочих мест и так далее. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/15/224280/
Цукор - так...
Гречка - ні...
Унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо
Все в МІРУ...
Я пишу о том что курение это яд и не может оправдываться пополнением в бюджет.
Если идти по этому пути то следуя логике следует через киоски продавать героин и ширку. Доходов будет больше а идиотов их употребляющих меньше.
"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.
"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
Далі буде.
А может тебе больше понравится ответ Полтавы?
Це тобі на срувесні сказали?
А подяку краще вислов оцьому:
Який під час захоплення Криму підʼїдався у московському комсомольці, стріляка довбаний!
До речі- чому прихильники Петра Олексійовича виють в унісон з парашаЗМІ?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/eks-korol-kontrabandi-pavlyuk-ocholiv-kampaniyu-slugi-narodu-na-nastupnih-viborah-zmi.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
Место СИДЕНИЯ - определяет МИРОВОЗРЕНИЯ....- у наших це АКТУАЛЬНО....
И армию не трогай или ты решил повторить мантру, что на отражение агрессии паРаши налогоплательщики не должны тратиться?
Ты свою брехню можешь подтвердить?
у меня несколько приятелей были большими поклонниками Вовки
первый задумался когда не отменили растоможку евроблях
второй откололся из за платежей по коммуналке ( с чего он решил что они должны при Зеле уменьшиться в два-три раза ума не приложу )
еще два стали врагами Зе за время карантина . у обоих отделы в ТЦ сидели все время на отсосе
один перекрасился и стал поклонником Шария
остался последний . ни евроблях ни магазинов у него нет но он большой любитель Айкоса . нужно будет узнать ничего ли у него не поменялось и что он теперь думает про этих зеленых турбо-экономистов
Это успех.
73-и хлопайте ))))
ПОЛНОСТЬЮ!
Твари наркотные смердят своим утробным перегаром везде, где только можно.
Тот кто сосет сиги - тот минетчик, потому что отсасывает сразу в два ствола - у государства и у наркоты.
не розумію яка контрабанда Зе її ще до нового року поборов а винні вже посаджені до в'язниці..