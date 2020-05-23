"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ

Скандальний закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор", підписаний 21 травня президентом, стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.

Про це пише "Дзеркало тижня".

На думку експертів, передбачене законом різке збільшення акцизів (вчетверо) на стіки для систем нагрівання, стане поштовхом до масової контрабанди цього продукту.

За розрахунками асоціації "Укртютюн", через запропоноване різке підвищення акцизу середня вартість пачки стіків для нагрівання зросте приблизно до 90 грн, що майже удвічі вище, ніж у Молдові та Білорусі, і в півтора раза вище, ніж у Росії.

"Як показують розрахунки, після підвищення акцизів лише на одній невеликій партії в 40 коробів контрабандист може без особливих проблем і ризиків заробити на квартиру під Києвом. У програші опиниться лише держбюджет", - йдеться в матеріалі.

За даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів - до 3,5 млрд штук на рік. Одна з основних причин - різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Натомість, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину або майже на 30 млрд штук.

"Контрабанда та контрафакт тютюнових виробів створюють реальну загрозу для фінансової безпеки країни, а під час розгортання світової економічної кризи й поготів", - застерігають фахівці.

"Навіть у фінансово спокійніший 2019 рік низькі надходження за тютюновим акцизом стали другою найважчою втратою для держбюджету України після ПДВ на імпортні товари. Тільки за минулий рік обсяг недоотриманого тютюнового акцизу становив 14 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

Щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні та в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором". Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України, зокрема Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав документ.