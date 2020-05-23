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Новини
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"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ

Скандальний закон №1210, прозваний бізнесом "законом про податковий терор", підписаний 21 травня президентом, стане поштовхом до зростання обсягів контрабанди.

Про це пише "Дзеркало тижня".

На думку експертів, передбачене законом різке збільшення акцизів (вчетверо) на стіки для систем нагрівання, стане поштовхом до масової контрабанди цього продукту.

За розрахунками асоціації "Укртютюн", через запропоноване різке підвищення акцизу середня вартість пачки стіків для нагрівання зросте приблизно до 90 грн, що майже удвічі вище, ніж у Молдові та Білорусі, і в півтора раза вище, ніж у Росії.

"Як показують розрахунки, після підвищення акцизів лише на одній невеликій партії в 40 коробів контрабандист може без особливих проблем і ризиків заробити на квартиру під Києвом. У програші опиниться лише держбюджет", - йдеться в матеріалі.

За даними Kantar (TNS), за минулі три роки тіньовий ринок сигарет в Україні збільшився в рекордні сім разів - до 3,5 млрд штук на рік. Одна з основних причин - різке підвищення акцизів і, відповідно, цін на сигарети. Натомість, легальне виробництво сигарет за ті самі три роки скоротилося майже на третину або майже на 30 млрд штук.

"Контрабанда та контрафакт тютюнових виробів створюють реальну загрозу для фінансової безпеки країни, а під час розгортання світової економічної кризи й поготів", - застерігають фахівці.

"Навіть у фінансово спокійніший 2019 рік низькі надходження за тютюновим акцизом стали другою найважчою втратою для держбюджету України після ПДВ на імпортні товари. Тільки за минулий рік обсяг недоотриманого тютюнового акцизу становив 14 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

Щоб пом'якшити наслідки та ризики для держбюджету, виробники пропонують розтягнути процес підвищення акцизу на кілька років. За підрахунками асоціації "Укртютюн", такий підхід допоможе знизити рівень контрабанди та гарантувати збільшення доходів держбюджету від акцизу додатково на 1 млрд грн.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні та в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором". Категорично проти цього законопроєкту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України, зокрема Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав документ.

Автор: 

акциз (436) податки (3812) цигарки (972)


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Топ коментарі
+26
Зеленський втрачає взагалі зв'язок з реальністю та стає небезпечним для країни та суспільства, сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко

"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.

"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
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23.05.2020 11:01
+23
Чтобы корова меньше ела и больше доилась, ее нужно меньше кормить и больше доить. Карма, ****...
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23.05.2020 10:52
+20
Так король табачной контрабанды Холодов именно этого и хотел.
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23.05.2020 10:50
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Правила форума Рада форумчан
Так король табачной контрабанды Холодов именно этого и хотел.
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23.05.2020 10:50 Відповісти
Зря он что-ли в депутаты от "Слуг урода" прошел? Они с Дубинским и были авторами поправки, потери от которой эксперты оценили с 3 млрд. грн.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
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23.05.2020 11:07 Відповісти
Какая разница!
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23.05.2020 11:28 Відповісти
Только запретительными методами действуют пособники мафии или наш недолугый президент . Сам не курю 5 лет , курильщик со стажем 35 лет . Бросить было не сложно . Сам себе сказал , что перестану себя уважать . Суббота , выходной , погода мерзкая , просто не пошел покупать очередную пачку отравы .Всем украинцам желаю бросить вредные привычки . Всем здоровья .
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23.05.2020 13:01 Відповісти
табак это фигня. а вот это вообще фурор.
Податковий кодекс України передбачав, що контролюючий орган, може провести перевірку платника податків та самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції).

тепер наша налоговая будет не мерсах а на майбахах рассекать.
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23.05.2020 13:26 Відповісти
Перевірки за рішенням суду нарешті скасовано
Нарешті отримання судового рішення (слідчого судді) не буде підставою для проведення податкової перевірки.
Також введено норми, які встановлюють, що акт податкової перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.
исходя из этого к вам может заявится проверка просто так, мимоходом.
https://ukraine.web2ua.com/ofshory-i-ko-pochemu-zakon-1210-vazhen-dlja-vseh-kto-platit-nalogi-2824/
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23.05.2020 13:31 Відповісти
Уже 2 года табак на стаканы покупаю. Этой весной посеял сорт Вирджиния. По статистике, наверное, я бросил курить.
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23.05.2020 10:50 Відповісти
Я реально кинув з першого лютого. Жодного дня не шкодую.
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23.05.2020 10:59 Відповісти
каждый курильщик хочет бросить. Это факт! Батя умер от рака легких, пачку ему в гроб положил.
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23.05.2020 12:03 Відповісти
Ну зато ты хоть знаешь что натуральный табак куришь а не смолу с ароматизаторами.
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23.05.2020 11:02 Відповісти
уже 6-ть !!!! лет полный no smoking - це КРУТО.... Раджу аналогію...
Бимбер ТАК!!!- але тільки СУПЕРОВИЙ!!!
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23.05.2020 11:28 Відповісти
Так это табак, который раньше и в поездах курили. И запах приятный. А не эта пропитанная гуано бы бумага.
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23.05.2020 11:35 Відповісти
.
Бросил не помню сколько то лет назад. Делюсь опытом: ТАБЕКС
По инструкции не нужно себя насиловать - продолжай курить просто принимай табекс (ну - несколько первых дней) Затем постепенно уменьшай кол-во выкуренных сигарет.
Только я несколько раз ошибался
1. бросал пить таблетки на половине сеанса - типо - я уже ж не курю и не хочется.
2. я легко могу бросить в любой момент - поэтому можно и закурить (ЗАЧЕМ!!! - потом снова расходы и проч. херня)

Последним было что я лучше буду есть таблетки табекс вместо сигарет - ощущения аналогичны а вредя 0. Но - ушло и чуствую себя полноценным человеком.

Важно - обязательно (через силу поначалу) плотный завтрак всегда - яичница на сале или котлеты и т.п. и лёгкий ужин - овсяночка, фрукты... (пля - дебилы и едящие и рекомендующие овсянку (или кашку) на завтрак)...

фух... многа букав...
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23.05.2020 12:18 Відповісти
Спасибо!
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23.05.2020 12:24 Відповісти
да любое, как их назвали "средство доставки никотина" может помочь отказаться от курения, зависит от желания и силы воли. те же парилки (вейпы), хотя и пропали куда-то (визуально меньше людей), но у меня осталась и иногда потягиваю, когда есть желание. бывает, что и сигарету выкурю - смысл избавиться от привычки/необходимости/зависимости и перевести её в контроллируемое удовольствие.
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23.05.2020 13:15 Відповісти
Курил учась в институте и в армии в 90-х.
Президент, Магна, Кэмл без фильтра тех времён - это было истинное наслаждение. Но даже на этом ярком фоне самосад, который присылали одному пареньку из нашего взвода из дому на самокрутки - это была просто фантастика. Какой аромат! Сейчас если и угостят сигаретой за компанию где-нибудь за столом - впечатление, что жёваной бумаги покурил, удивляюсь на людей, покупающих это дерьмо за деньги.
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23.05.2020 13:19 Відповісти
Контрабас наше всьо.
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23.05.2020 10:51 Відповісти
"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ - Цензор.НЕТ 5279
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23.05.2020 10:51 Відповісти
шта? и Филипп Моррис, и Прилуки продолжают работать и вливать миллионы в производство.
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23.05.2020 11:15 Відповісти
Аж десять раз

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4560
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23.05.2020 11:21 Відповісти
А до этого контрабанда была типа не массовой?Это же сколько цена сигаретам, если контрабанда в два раза дешевле и на ней ещё зарабатывают и поставщики и продавцы.
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23.05.2020 10:52 Відповісти
Чтобы корова меньше ела и больше доилась, ее нужно меньше кормить и больше доить. Карма, ****...
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23.05.2020 10:52 Відповісти
Чистейший пропагандон употребления табака.
Табак яд, его любое употребление - вред себе и окружающим.
Особенно кощунственно рассказывается о снижении налогов, доходов, рабочих мест и так далее. Благими намерениями выстлана дорога в ад.
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23.05.2020 10:53 Відповісти
кофе тоже, чёрная смерть! Сахар белая смерть. Гречка - мелкая смерть. И т.д.
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23.05.2020 10:57 Відповісти
Совок вспомнился? Похоже все к этому и идет.
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23.05.2020 11:08 Відповісти
Кава-ні....
https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/15/224280/

Цукор - так...
Гречка - ні...
Унікальний склад гречки приносить велику користь організму. Адже такої великої кількості білків і вітамінів мало де можна відшукати. У ній міститься рідкісний вітамін РР, а також вітаміни групи В, вітамін А і Е. У складі цієї крупи також присутній йод, кальцій, магній, велика кількість фосфору, мідь і залізо

Все в МІРУ...
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23.05.2020 11:34 Відповісти
Потому ты оправдываешь подписание закона, который, кстати, был принят в Раде ещё до начала обвала из-за короновируса?
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23.05.2020 12:39 Відповісти
Я про оправдание подписания договора ничего не писал. Иди проспись.
Я пишу о том что курение это яд и не может оправдываться пополнением в бюджет.
Если идти по этому пути то следуя логике следует через киоски продавать героин и ширку. Доходов будет больше а идиотов их употребляющих меньше.
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23.05.2020 14:19 Відповісти
Зачем, если я, непроспавшийся, сразу понял, что ты из секты Зе, которые не имеют ни малейшего преставления - когда разбрасывать камни, а когда - собирать. Для вас и Деркач - герой, т.к. пукнул за углом в сторону Порошенко.
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23.05.2020 14:26 Відповісти
старые, старые грабли
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23.05.2020 10:55 Відповісти
Да задолбали уже ети сигаретные олигархи со своими угрозами. Для борьбы с контрабандистами есть правохранительные органы. А сами сигареты нужно прировнять к наркотикам. А дальше или все легализировать или все запрещать.
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23.05.2020 11:01 Відповісти
Правильно пусть перенесут производство в Европу (так как у нас невыгодно), а те кто курить пусть покупают в 3 дорога (или контрабанду), и я слышал метал вредно выпускать давайте запретим добычу и акциз установим или топливо вредит атмосфере давайте цены поднимем и акциз установим)) (нафиг нам рабочие места, налоги и экспорт (заход валюты) мы и так проживем Зебеленде по 3000 долларов зп будет)
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23.05.2020 11:27 Відповісти
Три крупнейших табачных компании экспортировали сигареты минимум в 18 стран мира и полностью во всю мировую сеть Дьюти Фри. Суммарные потери от ухода компаний из Украины превышают 100 млрд.грн. Какая мелочь!? Зато румыны обрадуются, куда они переводят свои офисы.
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23.05.2020 11:35 Відповісти
И в сельском хозяйстве применяют пестициды и удобрения,вред экологии.Запретить к едреной фене поля засевать,пусть экологически чистыми сорняками зарастают.
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23.05.2020 11:39 Відповісти
Для сельского хозяйства зелёные уроды придумали другие приколы

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1076
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23.05.2020 11:43 Відповісти
Этот будет пипец.У нас в селе (Сумская область) нормативно-денежная оценка земли около 32 тысяч гривен.Выходит,фермер должен будет заплатить за каждый гектар около двух с половиной тысяч гривен.
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23.05.2020 11:52 Відповісти
Не свисти. Не перенесут они заводы в Европу потому что там еще большие налоги, платить нужно рабочим в 10 раз больше и строжайшие требования к екологии. И больше всего по економике и государству ударили *зеленые тарифы ахметова* и закрытие АЕС, убытки которых не перекроют никакие заводы.
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23.05.2020 11:43 Відповісти
https://minfin.com.ua/2019/10/18/39419886/
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23.05.2020 11:53 Відповісти
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9063
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23.05.2020 11:55 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/tabachnyy-gigant-ostanovil-proizvodstvo-v-ukraine https://minfin.com.ua/2019/10/18/39419886/
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23.05.2020 11:55 Відповісти
А тебя не задолбали идеи о легализации игорного бизнеса и проституции, ведь это тоже может приносить доход в бюджет?
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23.05.2020 12:42 Відповісти
Зеленський втрачає взагалі зв'язок з реальністю та стає небезпечним для країни та суспільства, сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко

"Це вже знущання над нами всіма. Тобто призначити всіх своїх партнерів, друзів, по бізнесу, колег - це все нормально? Сусідів. Головне, що вони не куми. Тобто це знущання. Він… В мене відчуття небезпеки. Сидить людина. Єдине, що мені здається - він ще не зовсім знає якось цей авторитаризм, який в ньому повністю визрів, як його зреалізувати. У нього з цим є проблеми. Але внутрішньо там абсолютно все… Інших точок зору не існує, опозиція погана, ми їй дзвіночки зробимо. Всі, хто від нього пішов, погані.
Бачте, були вони якісь не такі. Всі не такі. Журналісти, які питають, не такі. Він сидить, і йому задає журналіст питання про той самий "кадровий голод", а він каже: хоч я тебе призначу… Що значить "я тебе призначу"? А якісь конкурси? Давайте призначимо журналіста з "Української правди" міністром охорони здоров'я. Мінімальна ж логіка якась має бути. Тобто він сидить: "хочешь, я тебе дам", "хочешь, тебе"", - сказав нардеп.

"І це небезпека. Цей президент небезпечний для країни, цей президент небезпечний для суспільства. Розповідати про те, що немає кінця епохи бідності? Всі це знають. Що немає кінця епохи брехні? Всі це знають. Набрехали вчителям про 4000 доларів, лікарям про 300% надбавки, всім набрехали. І далі що? І які там проблеми? Він сидить і каже: мене сьогодні…
Він же розповідає про рейтинги. "Сьогодні мене підтримали ще більше, ви мені можете все, що завгодно казати, я дивився в рейтинги - там в мене все гаразд". Ось і вся історія. І тому це відчуття небезпеки. Він втрачає взагалі зв'язок з реальністю. Він - найвеличніший лідер ********** в своїй уяві",- сказав Гончаренко.
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23.05.2020 11:01 Відповісти
не люблю Зеленского. Но ещё больше не люблю Гончаренко.
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23.05.2020 11:04 Відповісти
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2210
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23.05.2020 11:10 Відповісти
Чергова дочка офіцера? Треба більше сльозливих дописів!)))
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23.05.2020 12:04 Відповісти
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5423
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23.05.2020 12:10 Відповісти
Расскажи про достижения Зелемойского и про результаты его прошлогодних турбореформ, только не верь уЗеленским, что на реализацию реформ необходимо время и средства, ведь при Порошенко ты никому не верил, что на реализацию реформ необходимо время и средства.
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23.05.2020 12:47 Відповісти
Я краще послухаю про великі досягнення пересидента!)))
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23.05.2020 12:59 Відповісти
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3201
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23.05.2020 13:05 Відповісти
Значит тебе рассказать нечего про успехи уЗеленских, если ты ответил на украинском языке по-кацапски, т.е. ответив так, когда нечего сказать?
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23.05.2020 13:06 Відповісти
Это опять ответ на вопрос - Каковы успехи турбореформ Зелемойского?
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23.05.2020 13:56 Відповісти
1. Порошенко- не президент.
Далі буде.
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23.05.2020 14:02 Відповісти
Что делает Старый дикобраз, а в последнее время Луганский, когда кацапорылые вместо ответа на вопрос - Какие успехи турбореформ Зелемойского? они отвечают - А вот Лукашенко, А вот Порошенко?
А может тебе больше понравится ответ Полтавы?
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23.05.2020 14:21 Відповісти
То есть мечту ***** номер один убрать Порошенко, он осуществил. Следующую мечту - уничтожить Украину, ожидаем дальше? Ну спасибо, хоть откровенно.
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23.05.2020 18:40 Відповісти
*То есть мечту ***** номер один убрать Порошенко, он осуществил.*
Це тобі на срувесні сказали?
А подяку краще вислов оцьому:
"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7679

Який під час захоплення Криму підʼїдався у московському комсомольці, стріляка довбаний!

До речі- чому прихильники Петра Олексійовича виють в унісон з парашаЗМІ?
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24.05.2020 08:12 Відповісти
Вот интересно, эти самки человека, они в какую то логику могут? Или только жепой прогнозировать - лучче, не лучше, худи не будить?
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23.05.2020 12:07 Відповісти
"Царя" "робить" свита....
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23.05.2020 11:38 Відповісти
У этого "царя" абсолютная власть --- монобольшинство монобыдла.

"Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7240
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23.05.2020 11:47 Відповісти
Давайте еще сухой закон объявим и сахар запретим. Дебилы! Вы что не понимаете, что создаете максимальные условия для развития криминальных доходов. Вы лишаете бюджет налогов. Контрабанда и так процветает, но, видать, мало, нужно еще. Сделайте нормальные цены на сигареты, они не более вредны, чем сахар или пальмовый стеарин, который еще вреднее, и который наши граждане потребляют килограммами. Но там же вы не вводите акциз. Лицемеры!
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23.05.2020 11:02 Відповісти
Они этого и добиваются. Два крупнейших короля контрабанды -- Холодов и Павлюк теперь в "слугах урода"

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/eks-korol-kontrabandi-pavlyuk-ocholiv-kampaniyu-slugi-narodu-na-nastupnih-viborah-zmi.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-firma-kholodov-mayetok/30265033.html
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23.05.2020 11:15 Відповісти
В Европе пачка сигарет $5. Так что еще есть куда расти.
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23.05.2020 11:03 Відповісти
Це 0.3%від мінімальної європейської зарплати, а у нас це 0.8%.
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23.05.2020 11:15 Відповісти
А чіво, а чіво. Я дав відносну ціну пачки сигарет у процентному відношенні до мінімальної зарплати.
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23.05.2020 11:32 Відповісти
Ми говорили і Пороху...., і ІНШИМ ...- що мінялось, і що від нашої "говорільні" - проблеми негрів Шерифів не бембають....
Место СИДЕНИЯ - определяет МИРОВОЗРЕНИЯ....- у наших це АКТУАЛЬНО....
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23.05.2020 11:40 Відповісти
А на любимый зебилами продукт как там дела с акцизами?
"Закон о налоговом терроре" приведет к массовой контрабанде табачной продукции, - СМИ - Цензор.НЕТ 7324
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23.05.2020 11:04 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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23.05.2020 11:04 Відповісти
Петеботы, вы же сами говорили, что чем выше налоги тем лучше для государства, пенсии будут пенсионерам, дороги строиться, армия развиваться? Чего вы теперь еще хотите
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23.05.2020 11:25 Відповісти
Про це запитай у них.
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23.05.2020 11:27 Відповісти
Т.е. ты его брехню подтверждаешь таким ответом?
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23.05.2020 12:52 Відповісти
Малоросс, ты не спутал выше налоги и больше налогов при выходе из теневого бизнеса и увеличении ВВП?
И армию не трогай или ты решил повторить мантру, что на отражение агрессии паРаши налогоплательщики не должны тратиться?
Ты свою брехню можешь подтвердить?
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23.05.2020 12:51 Відповісти
Треба відмінити взагалі будь-які податки і акцизи для найбідніших, найзбитковіших і найнещасніших компаній в Україні - тих що виготовляють цигарки, алкоголь і ліки. Ну і заодно знизити податки для комбінатів Ахметова щоб двічі не ходити.
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23.05.2020 11:09 Відповісти
Не знаю с чем связано точно, но сигаретами, то что производиться в Украине, назвать сложно, там табака нет. Очень напоминают белорусские контрабандные в 2014 году, но там хоть писали честно " изготовлено из табачной смеси американского типа".
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23.05.2020 11:18 Відповісти
зеленые рубят сук на котором сидят

у меня несколько приятелей были большими поклонниками Вовки

первый задумался когда не отменили растоможку евроблях

второй откололся из за платежей по коммуналке ( с чего он решил что они должны при Зеле уменьшиться в два-три раза ума не приложу )

еще два стали врагами Зе за время карантина . у обоих отделы в ТЦ сидели все время на отсосе

один перекрасился и стал поклонником Шария

остался последний . ни евроблях ни магазинов у него нет но он большой любитель Айкоса . нужно будет узнать ничего ли у него не поменялось и что он теперь думает про этих зеленых турбо-экономистов
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23.05.2020 11:23 Відповісти
це не "поклонники" - то ШЛУНКИ....
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23.05.2020 11:42 Відповісти
> один перекрасился и стал поклонником Шария


Это успех.
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23.05.2020 11:48 Відповісти
Так ЮВТ сработала на Зелемойского тоже со своим - газ в 2 раза (остальным - всё сейчас вам будет на халяву тоже), только Беня переиграл, запустив мантру - новые лица, ему нужен был абсолютно управляемый президент, а здесь ещё криминальная связь через Приват и офшоры...
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23.05.2020 12:57 Відповісти
только лашары платят налоги
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23.05.2020 11:33 Відповісти
каждый торговец знает, дешевле товар, а оборот больший, прибыль больше. Не надо Гарворд заканчивать.
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23.05.2020 11:34 Відповісти
зеленка решила не просто сдать украину пукину, но и попутно уничтожить экономику украины... Хений.
73-и хлопайте ))))
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23.05.2020 11:35 Відповісти
Или уничтожая экономику сдать Ху@лу...
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23.05.2020 13:00 Відповісти
пускай поднимают, зато курильщики смогут прокормить армию таможенников, контрабандистов и всяких Ляшков в кабмине...
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23.05.2020 11:43 Відповісти
Метод ВТЫКА хорошо работал и в годы совдепии,
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23.05.2020 11:59 Відповісти
Меньше табачных изделий - здоровее нация. А что б контрабанды не было, пускай работают соответствующие органы.
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23.05.2020 12:09 Відповісти
кто не курит и не пьет , тот здоровеньким помрет
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23.05.2020 12:14 Відповісти
Да чё там,и так сойдёт!
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23.05.2020 12:16 Відповісти
КУРЕНИЕ НАДО ЗАПРЕТИТЬ!
ПОЛНОСТЬЮ!
Твари наркотные смердят своим утробным перегаром везде, где только можно.
Тот кто сосет сиги - тот минетчик, потому что отсасывает сразу в два ствола - у государства и у наркоты.
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23.05.2020 12:21 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядями !
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23.05.2020 12:22 Відповісти
вот видишь ты не куришь и у тебя нервы не в порядке , а это Писец к тебе скоро придет
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23.05.2020 12:28 Відповісти
ще невідомо, що більше шкодить здоров'ю - цигарки без тютюну, чи "шоколад" із сої... треба перевірити "Рошен" та інших на вміст шкідливих речовин в їхній продукції і, якщо не заборонити повністю, то ввести акциз. так буде справедливо.
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23.05.2020 12:27 Відповісти
щас такая экология , что она больше вредит чем сигареты и курильщики легче переносят эту экологию
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23.05.2020 12:29 Відповісти
сам курю, знаю
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23.05.2020 12:31 Відповісти
За одно, зеб, проверь и требования ISO, может и там ты найдёшь в шоколаде Рошен сою.
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23.05.2020 13:03 Відповісти
"подписанный 21 мая президентом, станет толчком к росту объемов контрабанды. Источник: https://censor.net/n3197500
не розумію яка контрабанда Зе її ще до нового року поборов а винні вже посаджені до в'язниці..
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23.05.2020 15:26 Відповісти
Раньше курил парламент, сейчас контрабас поганый по цене 2х пачек парламента. Зе продолжает дело Пе. На чоколат введите акцизы как на табак, и бабы худее будут и бюджет поднимите.
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24.05.2020 03:41 Відповісти
 
 