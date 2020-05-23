МОЗ Пакистану повідомляє про 97 загиблих і 2 вцілілих в авіакатастрофі в Карачі

Під час аварії літака в житловому районі Карачі в Пакистані загинули 97 осіб, дві людини, які перебували на борту, вижили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в суботу західні та місцеві ЗМІ з посиланням на заяву органів охорони здоров'я і влади країни.

За інформацією департаменту охорони здоров'я провінції Сінд, наразі виявлено тіла всіх загиблих пасажирів і членів екіпажу, встановлено особи 19 людей.

Дві людини, які перебували на борту, вижили. Обох пацієнтів госпіталізовано з опіками, є кілька переломів, але вони в стабільному стані. Загалом на борту перебував 91 пасажир і вісім членів екіпажу.

Щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія, зазнали поранень і травм, переважно це жінки, оскільки інцидент стався прямо під час п'ятничної молитви, чоловіків не було вдома. Зруйновано кілька будинків.

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Рятувальна операція тривала упродовж всієї ночі і продовжилась у суботу вранці.

Міністр авіації Пакистану Гулам Хан заявив, що командир лайнера, що розбився, мав великий досвід, а повітряне судно було технічно справним. Незадовго до аварії пілот повідомив авіадиспетчерам про технічну несправність на борту. За словами очевидців, слова яких наводить портал Dawn, літак намагався двічі чи тричі зайти на посадку.

Авіакомпанія почала розслідування причин аварії.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на борту літака, що зазнав аварії в Пакистані, перебували 107 осіб.

Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, що слідував рейсом із Лахора в Карачі, розбився напередодні в густонаселеному районі міста незадовго до заплановоної посадки.