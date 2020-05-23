Метрополітен, ринки та ярмарки запрацюють 25 травня. Дитсадки, готелі та пляжі - з 1 червня, - заступник голови КМДА Пантелеєв

У Києві з 25 травня у звичайному режимі почне роботу метрополітен, а також всі ринки і ярмарки.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв за результатами засідання комісії з питань ТЕБ ​​та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 25 травня з дотриманням всіх норм і регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі. Також із 25 травня почнуть працювати всі ринки та ярмарки. І також із 25 травня будуть доступними для використання спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

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Пантелеєв також повідомив, що з 1 червня відкриються дитячі садки, готелі, пляжі та кладовища для відвідування.

"Готуються до відкриття з 1 червня дитячі садки і школи для 11-х класів - мається на увазі складання ЗНО. Заклади професійної, технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів", - зазначив він.

За його словами, також готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів.

"З 1 червня відкриються дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, фітнес-зали, але без роботи басейнів. Пляжі, зони відпочинку також запрацюють із 1 червня", - поінформував Пантелеєв.

"Крім того, ми відкриємо для відвідування кладовища також із 1 червня", - додав він.

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Водночас заступник голови КМДА підкреслив, що рішення про роботу ТРЦ буде прийнято окремо залежно від тенденцій захворюваності.