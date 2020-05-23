Метрополітен, ринки та ярмарки запрацюють 25 травня. Дитсадки, готелі та пляжі - з 1 червня, - заступник голови КМДА Пантелеєв
У Києві з 25 травня у звичайному режимі почне роботу метрополітен, а також всі ринки і ярмарки.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв за результатами засідання комісії з питань ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З 25 травня з дотриманням всіх норм і регламентів запрацює метрополітен у звичайному режимі. Також із 25 травня почнуть працювати всі ринки та ярмарки. І також із 25 травня будуть доступними для використання спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах і на прибудинкових територіях", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.
Пантелеєв також повідомив, що з 1 червня відкриються дитячі садки, готелі, пляжі та кладовища для відвідування.
"Готуються до відкриття з 1 червня дитячі садки і школи для 11-х класів - мається на увазі складання ЗНО. Заклади професійної, технічної та вищої освіти запрацюють для випускників та абітурієнтів", - зазначив він.
За його словами, також готуються до відкриття з 1 червня готелі, але без роботи ресторанів.
"З 1 червня відкриються дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, фітнес-зали, але без роботи басейнів. Пляжі, зони відпочинку також запрацюють із 1 червня", - поінформував Пантелеєв.
"Крім того, ми відкриємо для відвідування кладовища також із 1 червня", - додав він.
Водночас заступник голови КМДА підкреслив, що рішення про роботу ТРЦ буде прийнято окремо залежно від тенденцій захворюваності.
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Работы международной исследовательской группы велись, в частности, по усилению функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека, с целью придания такому коронавирусу способности инфицировать людей. Указанные работы увенчались успехом, и в 2015 году журнал Nature опубликовал https://www.nature.com/articles/nm.3985 статью авторов , сообщивших городу и миру об их триумфальном успехе. Один из соавторов эпохального прорыва д-р Барик так https://www.dailymail.co.uk/health/article-3314247/New-SARS-like-virus-jump-directly-bats-humans-without-mutating-sparking-fears-future-epidemic.html прокомментировал свое достижение : «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус».
https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanov
Києва там не було.
ваша внучка подходит по возрасту - копейки дело,,,
есть ограничения - маски всегда (5-6 лет букашки обязательно всегда их будут носить)
и шо меня убило наповал - спать не голова к голове, а ноги к голове - дабы увеличить
расстояние от рота до рота...
замечательно - сардинки.... де то я уже ето слышал...
дома поиграется.
https://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
Тогда это было потешно представить, как в каком-нибудь Закарпатье, на 9 день хорошей статистики внезапно 6 заболевших, и открытие метро в Киеве опять переносят
Даже до такой тупорылой власти как власти Зеленых дошло что Украина скорее умрет от экономического кризиса нежели от инфекции идентичной обычному гриппу со смертностью ниже 1% от реально(а не выявленных которых на порядок меньше) заразившихся и переболевших почти безсимптомно.
Приведу цитату одного умного блогера
Так вот, есть на земном шаре две страны-изгоя. Белоруссия, разумеется, и... Швеция. С белорусами все ясно, но вот шведы ж как подвели! Вместо карантина они ввели нечто неописуемое. То есть честно рассказали гражданам о болезни, после чего полностью отдали решения в руки людей.
Хочешь носить маску - носи. Не хочешь, не носи. Хочешь - самоизолируйся. Прогулов тебе ставить не будут, пенсию щемить тоже, но не будут и платить. Не хочешь - иди работай, в кабак, стригись, в кино, езжай в соседний город... То есть эти ужасные люди не устроили своей экономике харакири. Не убили свой гостиничный бизнес. Не поливали улицы дерьмом. Не вводили пропуска. Не хватали народ на улицах и не впаивали штрафов. Никакого веселья. Дезертиры с фронта борьбы!
И что же? Тут у дикторши аж в зобу дыханье сперло от ужаса. в десятимиллионной Швеции заболело... пабам... тридцать тысяч человек. Все это пренебрежение "мерами безопасности" вылилось в нуль целых три десятых процента заболевших. 0,3% Круто, да? ****, уписяться!
Да, умерло много людей старше 65 лет. Жалко. Правда, так как нет лекарства, эти люди все равно умерли бы. Что делать, на медицинскую науку в мире денег не дает НИКТО. Вообще. Совсем. Только на распил, что и продемонстрировала самая богатая в мире страна, у которой не оказалось ни медиков, ни ученых, ни лекарства, ни хоть какой то возможности в короткий срок разработать что то нужное. Но науку медицину кьюар кодами не подымешь внезапно!
Наши власти разгромили экономику нашей страны. Зачем? Да низачем. Так просто. Да, они поступили "как все". Все кругом уничтожали свои государства (права помогая своим гражданам. нам, конечно, кроме штрафов, вообще никакой помощи не оказали и не окажут, разворуют окончательно и все), и мы тоже. Ну молодцы!