Громадський наземний транспорт Києва починає роботу опівдні 23 травня: вийде весь рухомий склад, - КМДА
Виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський заявив, що в Києві показники щодо захворюваності на COVID-19 дозволяють перейти до наступного етапу пом'якшення карантинних обмежень.
Про це він сказав на брифінгу в суботу в Києві за результатами засідання постійної комісії з питань ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ухвалено рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів у Києві. Це означає, що відсьогодні з 12:00 у столиці почнуть працювати торговельні заклади площею до 1000 кв. м, зокрема ті, які розміщені в будівлях і мають окремі входи. Із 12:00 відновить роботу у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт", - сказав Мондриївський.
Заступник голови КМДА пояснив, що таке рішення було ухвалено відповідно до засідання комісії з ТЕБ і НС, яке провели в суботу вранці, і з урахуванням зміни показників для ослаблення карантину.
"Ми наразі маємо в Києві такі показники. Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить у Києві менше 12 осіб (11,7). Другий показник, який дає можливість переходити до послаблення карантину, - це завантаженість місць у закладах охорони здоров'я. На сьогодні кількість визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 становить менше 50% (35%). Тобто в Києві в лікарнях завантажені 35% місць. Наступний показник: середня кількість тестувань методом ПЛР становить більше 12 осіб на 100 тис. населення упродовж останніх 7 днів. У нас в Києві цей показник становить 37,7 відповідно", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА.
Радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, зі свого боку, повідомив, що в Києві на маршрути вийде весь рухомий склад громадського транспорту.
"Місто випускає сьогодні на маршрути повністю весь рухомий склад, який є, аби уникнути черг та перевантаженості транспортних засобів пасажирами", - заявив він.
Бондаренко нагадав, що в транспорт допускатимуть обмежену кількість людей, передбачену технічним регламентом для конкретного транспортного засобу.
"Поточний контроль здійснюють водії, кондуктори та контролери. Також до загального контролю залучено як правоохоронні органи, так і міські муніципальні структури", - зазначив Бондаренко.
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запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
"В городах, где были приняты меры решительные и неотложные, спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее", - поделились предварительными итогами своих изысканий экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института (MIT).
"Выяснилось, что карантинные меры не только сокращают смертность. Они также смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии", - говорится в исследовании влияния "испанки" на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек."
https://www.bbc.com/russian/features-52126987
к тому же я не считаю экономические потери главным вредом от дурантина.
если поискать найдётся в том числа масса исследований, доказывающих пользу алкоголя и табака.
а может там и чистая правда, которая никак не доказывает эффективность нынешнего дурантина. суггестивное враньё, другими словами.
а на времена царя Хаммурапи адепты вирусобесия не ссылаются?
для начала сформулируй тезис. не исключено, что я просто соглашусь.
За два месяца без карантина будет и +20 в день и +50...
если бы ты спросил, считаю ли я тезис верным, то...
но ты задумал устроить лингвистическое словоблудие вокруг глагола "верить".
С виду этот бот может показаться упоротым идиотом, слегка ненормальным, с маниакальным влечением высирающим под каждой новостью о коронавирусе свои бредовые мысли, но это только кажется. Кацапский тролль на работе
Беларусь, нет карантина, на 9.4 млн населения = 34303 заболевших = 0.365%
Украина, есть карантин, на 41.7 млн населения = 20580 заболевших = 0.049%
итого: в 7.45 раз меньше
А это уже ТВОЯ задача показать "вред от дурантина"!
Я показал ПОЛЬЗУ.
Только не перепутай вред "руководства" экономикой Бубочкой с вредом от карантина.
Ибо Бубочка гробил экономику еще ДО карантина.
важный момент: я не считаю экономический ущерб главным. у людей дурантинщики украли весну.
Оценка вреда от карантина = никакого вреда НЕТ!
Я тебе предложил поработать - выяснить ущерб от карантина.
Ты не захотел - кушай тогда то, что тебе дают!
малюська насчитал экономический ущерб от дурантина 54 млрд грн.
я насчитал моральный 40 000 000 * 65 дней ограничения свободы примерно. хочешь - можешь в средние продолжительности жизни перевести.
можно ещё добавить жертв домашнего насилия, суицидников, тех, кому отложили плановые операции а они дурашки померли, неродившихся детей от вынужденных абортов др.
и эту работу (расчёты) должно было сделать правительство
Это ТЫ потребовал доказать тебе пользу карантина.
А когда я это, на примере Белоруси, сделал - начал тут шлангом прикидываться.
Так, что завянь.
Проценты выздоровевших и умерших от карантинных мер не зависят.
Да и не доверяю я этим цифрам из Беларуси.
А "повышение" уровня заболеваемости обычными видами гриппа легко объясняются тем, что во время эпидемии коронавируса намного больший процент населения обращаются для тестов на коронавирус.
В прошлые годы все эти заболевшие просто болели дома вообще без больничных или с "диагнозами" ОРВИ.