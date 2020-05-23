Громадський наземний транспорт Києва починає роботу опівдні 23 травня: вийде весь рухомий склад, - КМДА

Виконувач обов'язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський заявив, що в Києві показники щодо захворюваності на COVID-19 дозволяють перейти до наступного етапу пом'якшення карантинних обмежень.

Про це він сказав на брифінгу в суботу в Києві за результатами засідання постійної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ухвалено рішення про перехід до наступного етапу послаблення карантинних заходів у Києві. Це означає, що відсьогодні з 12:00 у столиці почнуть працювати торговельні заклади площею до 1000 кв. м, зокрема ті, які розміщені в будівлях і мають окремі входи. Із 12:00 відновить роботу у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт", - сказав Мондриївський.

Заступник голови КМДА пояснив, що таке рішення було ухвалено відповідно до засідання комісії з ТЕБ і НС, яке провели в суботу вранці, і з урахуванням зміни показників для ослаблення карантину.

"Ми наразі маємо в Києві такі показники. Загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить у Києві менше 12 осіб (11,7). Другий показник, який дає можливість переходити до послаблення карантину, - це завантаженість місць у закладах охорони здоров'я. На сьогодні кількість визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 становить менше 50% (35%). Тобто в Києві в лікарнях завантажені 35% місць. Наступний показник: середня кількість тестувань методом ПЛР становить більше 12 осіб на 100 тис. населення упродовж останніх 7 днів. У нас в Києві цей показник становить 37,7 відповідно", - зазначив в.о. першого заступника голови КМДА.

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Радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, зі свого боку, повідомив, що в Києві на маршрути вийде весь рухомий склад громадського транспорту.

"Місто випускає сьогодні на маршрути повністю весь рухомий склад, який є, аби уникнути черг та перевантаженості транспортних засобів пасажирами", - заявив він.

Бондаренко нагадав, що в транспорт допускатимуть обмежену кількість людей, передбачену технічним регламентом для конкретного транспортного засобу.

"Поточний контроль здійснюють водії, кондуктори та контролери. Також до загального контролю залучено як правоохоронні органи, так і міські муніципальні структури", - зазначив Бондаренко.