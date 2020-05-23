Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про готовність столиці України до переходу на другий рівень пом'якшення карантинних заходів.
Про це він написав у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Хороша новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані за показниками готовності регіонів до послаблення карантину.
Рівень захворюваності у Києві зараз становить 11.7 на 100 000 населення за норми 12. Це означає, що Київ може розпочинати другий етап виходу з карантину", - повідомив Степанов.
Міністр також поінформував, що його заступник Віктор Ляшко провів зустріч із керівництвом Київського метрополітену.
"Працівники відповідально поставилися до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри і захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19", - написав Степанов.
Раніше вранці на брифінгу Степанов повідомив про неготовність Києва до переходу на другий етап пом'якшення карантину, оскільки інцидентність становила 15% за норми 12%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одним словом крєтінос в українос, на жаль!
Бляха муха...страной правят клоуны-наркопеды...
видимо все зависит от дозы занюханого.....
Треба поставити перед громадою Києва питання про припинення перебування міністерств в Києві.
..
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
Только это дорога из кокаина.
****,наркопеды конченые... Аваков куда смотришь,гордон.
Доживём до понедельника, заглянем в метро и всё увидим!
украинцам уже скоро пришлось убедиться, что «новая элита» в значительной степени состоит из близких друзей и бывших бизнес-партнеров Зленского.
Десятки депутатов Рады от президентской партии «Слуга народа», высокопоставленных чиновников Офиса президента и даже глава Службы безопасности Украины (СБУ) - выходцы из новой кузницы кадров: продюсерской студии Зеленского «Квартал 95».
В кадровой политике Зеленского не видно никакой последовательности. Министров и руководителей госадминистраций меняют так часто, что невольно задаешься вопросом, стоит ли вообще запоминать их фамилии.
В то же время реформаторы из команды Зеленского, фамилии которых запомнили по крайней мере послы западных стран-партнеров, были в последнее время один за другим уволены.
Бывший комик, вполне в манере бразильского президента Болсонару, даже умудрился в разгар пандемии COVID-19 два раза переназначить министров здравоохранения.
С такой же головокружительной скоростью менялись - прямо во время крайне важных для страны переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе - министры финансов.
Словно нервозности в бизнес-среде от кадровой чехарды было мало - ко всему добавилось еще и увольнение руководителей таможенной и налоговой служб, которые имели репутацию реформаторов и внесли значительный вклад в борьбу с коррупцией.
Олигархи правят бал.
Украинская политика возвращается к старым политическим практикам. Зеленский все откровеннее играет роль модератора, сглаживая противоречия между интересами олигархов.
https://antikor.com.ua/articles/382065-zelenskij_obmanul_ukrainskij_narod__deutsche_welle
Нет повода. Во всем мире рост а в Украине спад...
Что в Украине живут супер люди? Здоровяки?
Что в Украине лучшие условия жизни?
Что в Украине лучшая медицина?
Что в Украине лучшее, более эффективное, правительство?
Откуда Украине «взять резервы», что бы иметь « лучшие условия» по заболеваемости?
Так, что Украина как и весь мир...(с)
10:04. Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
11:46. Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 10:04 Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 11:46 Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов