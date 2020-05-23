Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про готовність столиці України до переходу на другий рівень пом'якшення карантинних заходів.

Про це він написав у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані за показниками готовності регіонів до послаблення карантину.

Рівень захворюваності у Києві зараз становить 11.7 на 100 000 населення за норми 12. Це означає, що Київ може розпочинати другий етап виходу з карантину", - повідомив Степанов.

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Міністр також поінформував, що його заступник Віктор Ляшко провів зустріч із керівництвом Київського метрополітену.

"Працівники відповідально поставилися до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри і захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19", - написав Степанов.

Раніше вранці на брифінгу Степанов повідомив про неготовність Києва до переходу на другий етап пом'якшення карантину, оскільки інцидентність становила 15% за норми 12%.