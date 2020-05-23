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Новини Коронавірус і карантин
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Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу пом'якшення карантину, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про готовність столиці України до переходу на другий рівень пом'якшення карантинних заходів.

Про це він написав у себе у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша новина для киян. Нещодавно мені надійшли нові дані за показниками готовності регіонів до послаблення карантину.

Рівень захворюваності у Києві зараз становить 11.7 на 100 000 населення за норми 12. Це означає, що Київ може розпочинати другий етап виходу з карантину", - повідомив Степанов.

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Міністр також поінформував, що його заступник Віктор Ляшко провів зустріч із керівництвом Київського метрополітену.

"Працівники відповідально поставилися до організації безпечного перевезення під час епідемії коронавірусу. Розробили дистанційні розмітки, закупили термометри і захисні щитки для співробітників, а також забезпечили станції інформаційними матеріалами та відеороликами про COVID-19", - написав Степанов.

Раніше вранці на брифінгу Степанов повідомив про неготовність Києва до переходу на другий етап пом'якшення карантину, оскільки інцидентність становила 15% за норми 12%.

Рівень захворюваності на COVID-19 у Києві знизився, місто готове до другого етапу помякшення карантину, - Степанов 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
виведіть хлопчика з запою - 10:04https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanovhttps://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
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23.05.2020 11:49
+21
А что случилось в Киеве за 1 час 42 минуты...??? Степенов опохмелился что ли..??
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23.05.2020 11:51
+17
Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7478
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23.05.2020 11:56
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виведіть хлопчика з запою - 10:04https://censor.net/news/3197495/kiev_poka_ne_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina_stepanovhttps://censor.net/news/3197507/uroven_zabolevaemosti_covid19_v_kieve_snizilsya_gorod_gotov_ko_vtoromu_etapu_smyagcheniya_karantina
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23.05.2020 11:49 Відповісти
Непонятно. Может это пресса что то напутала.
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23.05.2020 12:01 Відповісти
гениальный педаля меньше чем за полтора часа нанёс стРРРашной пандемии смертельный удар
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23.05.2020 12:13 Відповісти
А може він почитав негативні коментарі патріотів на цензорі та злякався.
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23.05.2020 12:16 Відповісти
Букофф! Це не запой! Це перманентне явище кієффскага йода дєфіцита!
Одним словом крєтінос в українос, на жаль!
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23.05.2020 12:37 Відповісти
Не хотелось злорадствовать, но не могу - ггггг..
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23.05.2020 13:30 Відповісти
Больной?) развел тут ромашку -то не готов, то готов...
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23.05.2020 11:49 Відповісти
В общем, любой земрази верить -себя не уважать
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23.05.2020 11:50 Відповісти
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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23.05.2020 11:51 Відповісти
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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23.05.2020 11:54 Відповісти
Силенко, тебя щас запишут в "прихильники мпц")),идиоты коронобесия не вникают в подобные каменты.
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23.05.2020 12:00 Відповісти
А что случилось в Киеве за 1 час 42 минуты...??? Степенов опохмелился что ли..??
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23.05.2020 11:51 Відповісти
Фершал передумав. Кожен має право на помилку.(С)
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23.05.2020 11:55 Відповісти
Уровень снизился
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23.05.2020 11:58 Відповісти
Из "оХвиса преЗЕдента" ему позвонили и все разьяснили.
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23.05.2020 12:13 Відповісти
Так он за это время успел к Главному Дураку Страны заскочить на коксовую дорогу от ЗЕбарана,задул две ноздри и все стало хорошо,можно карантин смягчать.Утром просто его ещё кумарило.
Бляха муха...страной правят клоуны-наркопеды...
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23.05.2020 12:17 Відповісти
Понюхав і в голові розвиднилось.
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23.05.2020 13:17 Відповісти
Це звиздець, за три години з 15 до 11.7, брехуни. І як тепер їм вірити?
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23.05.2020 11:52 Відповісти
рівно півтори години назад Київ ще не був готовий, а тут бац і все - готовий. можливо Степанов "готовий"??
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23.05.2020 11:53 Відповісти
То готовий.............. то не готовий.
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23.05.2020 11:53 Відповісти
стєпанов не міністр, стєпанов п#здобол.
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23.05.2020 11:54 Відповісти
Степанов аналізує епідемологічну ситуацію в Києві - Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 6098
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23.05.2020 11:55 Відповісти
Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 7478
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23.05.2020 11:56 Відповісти
"Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов" - диагноз Степанова огласите кто-нибудь))
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23.05.2020 11:57 Відповісти
так готов Киев или нет? - хрен тех зеленых аслов поймешь.
видимо все зависит от дозы занюханого.....
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23.05.2020 12:01 Відповісти
О чудо , ниспосланное свыше...За ночь все кардинально изменилось.. Цифра чудным образом пошли вспять... долб--бы ( Власть опять себя поставила в состояние "помноженная на 0" . Если принимаете какое то решение, показатели и т.д то придерживайтесь их ну хоть какой то срок, либо не принимайте.. А то как флюгер туда- сюда. В общем полная жОпса. ( как там говорится "каждый народ достоин своего правителя") Ну кто верит что в Киеве вдруг все резко "изменилось", а не договорняк с Кличко и не страх потери рейтингов... А что это означает в итоге - статистика будет подаваться "заказная" ( тут мы легко учимся в "старшего северного брата из одного народа")
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23.05.2020 12:01 Відповісти
Хто це? Ідіть на хрен, я Вас не знаю! (киянин).
Треба поставити перед громадою Києва питання про припинення перебування міністерств в Києві.
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23.05.2020 12:03 Відповісти
Занесли и сразу стал готов.
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23.05.2020 12:03 Відповісти
блин, убейте етого криворогатого хитрожопого зеленого свистуна....
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23.05.2020 12:04 Відповісти
вирусом меньше будет....
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23.05.2020 12:08 Відповісти
без допомоги кормчого України тут не обійшлося. це все він
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23.05.2020 12:04 Відповісти
Мама, мама, смотри, дядя белку поймал
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23.05.2020 12:06 Відповісти
дядя белку в глаз бьет, белка его в печень - борьба титанов!
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23.05.2020 12:12 Відповісти
Уровень заболеваемости вирусом уменьшился на 2% а заболеваемость пневмонией увеличилась на 500% что-то здесь улавливается.
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23.05.2020 12:06 Відповісти
"Любит-не любит,к сердцу прижмёт-к чёрту пошлёт..."Степанов
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23.05.2020 12:08 Відповісти
10.46 23 мая 2020 Степанов - "Киев не готов к ослаблению карантина", 11.46 23 мая 2020 Степанов " Киев уже готов". ( "Что это было" подумают выпучив глаза на лоб жители страны, " Это диагноз слабоумия вместе с моченедержанием" скажет специалист)
..
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23.05.2020 12:08 Відповісти
пистон начальство ему вставило и "ситуация с вирусом в стране" тут же исправилась.
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23.05.2020 12:12 Відповісти
для справки:
запрет наземного транспорта в Киеве ввели 23 марта
когда ежедневно было +7 больных
сейчас транспорт разрешают
когда ежедневно +11 больных
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23.05.2020 12:10 Відповісти
Степанову похоже позвонили, и вуаля. Всегда готов.
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23.05.2020 12:10 Відповісти
*Не щодавно мені прийли нові дані* - напевно в конверті.
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23.05.2020 12:11 Відповісти
Один клоун Степашка передумал,второй клоун тот что президент также передумал и уже идет на второй срок
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23.05.2020 12:17 Відповісти
Ну а что ты хотел,у ЗЕбаранов каждая дорога творит чудеса!!))
Только это дорога из кокаина.
****,наркопеды конченые... Аваков куда смотришь,гордон.
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23.05.2020 12:22 Відповісти
Чисто тёлочка-хочу мороженое,не хочу мороженое
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23.05.2020 12:20 Відповісти
Добавлю лишь одно . Только по сегодняшнему кульбиту с цифрами по Киеву, в течении одного часа. Степанова нужно отправлять в отставку.. А за подделку статистических данных в период пандемии возбуждать уголовное дело.
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23.05.2020 12:21 Відповісти
И шо та отставка даст? Кто нормальный пойдет к этим кретинам, от этих министров в этом болоте ничего не зависит.
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23.05.2020 13:45 Відповісти
Чего вы мудями трясёте?
Доживём до понедельника, заглянем в метро и всё увидим!
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23.05.2020 12:33 Відповісти
Які вони всі непрофесійні. Що буде з країною? Важко уявити. За рік відкотилися на 4 роки назад...
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23.05.2020 12:35 Відповісти
Здається ці клоуни управляються пультом віддалено! Просто хтось не ту кнопку натиснув.
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23.05.2020 12:42 Відповісти
Чудо случилось? Сегодня читал что 15 человек на 100000 , а прошло пару часов и все выздоровели ?! Охренеть!
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23.05.2020 12:50 Відповісти
Степанов - ты ******** , как и вся ваша шобла , и доверия тебе нет , я прекрасно понимаю, что в 10:04 было одно , а потом тебе позвонили и цифры резко изменились! И все вы так делаете!
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23.05.2020 12:55 Відповісти
Цілий ранок цей так званий міністр по всіх каналах віщав, що Київ не готовий до переходу на другий рівень, а ближче до обіду ситуація раптово покращилась. Цирк на дроті. Іноді краще нюхати ніж говорити.
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23.05.2020 13:02 Відповісти
Наверно "главный передумщик" обязал передумать.Как можно верить им, и их статистике.
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23.05.2020 13:06 Відповісти
вчера не готов, за ночь снизился и уже готов
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23.05.2020 13:09 Відповісти
Зеленский обманул украинский народ - Deutsche Welle

украинцам уже скоро пришлось убедиться, что «новая элита» в значительной степени состоит из близких друзей и бывших бизнес-партнеров Зленского.
Десятки депутатов Рады от президентской партии «Слуга народа», высокопоставленных чиновников Офиса президента и даже глава Службы безопасности Украины (СБУ) - выходцы из новой кузницы кадров: продюсерской студии Зеленского «Квартал 95».

В кадровой политике Зеленского не видно никакой последовательности. Министров и руководителей госадминистраций меняют так часто, что невольно задаешься вопросом, стоит ли вообще запоминать их фамилии.
В то же время реформаторы из команды Зеленского, фамилии которых запомнили по крайней мере послы западных стран-партнеров, были в последнее время один за другим уволены.
Бывший комик, вполне в манере бразильского президента Болсонару, даже умудрился в разгар пандемии COVID-19 два раза переназначить министров здравоохранения.
С такой же головокружительной скоростью менялись - прямо во время крайне важных для страны переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе - министры финансов.
Словно нервозности в бизнес-среде от кадровой чехарды было мало - ко всему добавилось еще и увольнение руководителей таможенной и налоговой служб, которые имели репутацию реформаторов и внесли значительный вклад в борьбу с коррупцией.
Олигархи правят бал.

Украинская политика возвращается к старым политическим практикам. Зеленский все откровеннее играет роль модератора, сглаживая противоречия между интересами олигархов.
https://antikor.com.ua/articles/382065-zelenskij_obmanul_ukrainskij_narod__deutsche_welle
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23.05.2020 13:12 Відповісти
В Украине НЕ может быть лучше, чем в других странах!
Нет повода. Во всем мире рост а в Украине спад...
Что в Украине живут супер люди? Здоровяки?
Что в Украине лучшие условия жизни?
Что в Украине лучшая медицина?
Что в Украине лучшее, более эффективное, правительство?
Откуда Украине «взять резервы», что бы иметь « лучшие условия» по заболеваемости?
Так, что Украина как и весь мир...(с)
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23.05.2020 13:29 Відповісти
Только цитаты:

10:04. Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов

11:46. Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
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23.05.2020 13:40 Відповісти
Карантин прямопропорційний хаосу і оберненопропорційний пандемії
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23.05.2020 13:58 Відповісти
Ну звичайно! Тема про ковід- і Кирилл Лєщенко-крисолов, Меркава і Дідовик під новим ніком тут як тут. Ночей не сплять і вдень очей не змикають, все стараються народу ;правду; донести.
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23.05.2020 14:21 Відповісти
За полтора часа?

23.05.20 10:04 Киев пока не готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
23.05.20 11:46 Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве снизился, город готов ко второму этапу смягчения карантина, - Степанов
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23.05.2020 14:34 Відповісти
Пожалуйста не умри со страха и вовремя смени памперсы, если встретил на безлюдной улице прохожего без маски.
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23.05.2020 22:49 Відповісти
 
 