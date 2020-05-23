Трамп пообіцяв віддати зарплату за 3 місяці на розробку ліків від COVID-19

Президент США Дональд Трамп пообіцяв пожертвувати свою зарплату за 3 місяці Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб на розробку ліків від коронавірусної хвороби. Загалом він передасть 100 тисяч доларів.

Про це прессекретарка Трампа Кейлі Макінені заявила на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За словами прессекретарки, зарплату Трампа буде спрямовано на розробку нових методів лікування і профілактики COVID-19. У такий спосіб президент США хоче вшанувати пам'ять людей, які померли від коронавірусної хвороби.

На початку березня президент США вже пожертвував Міністерству охорони здоров'я свою зарплату за IV квартал 2019 року на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Станом на суботу, 23 травня, США продовжують лідирувати за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. У цій країні COVID-19 діагностували у 1 645 353 осіб.

У всьому світі коронавірусом інфікувалися понад 5 млн 306 тис. осіб, померло понад 340 тисяч осіб.