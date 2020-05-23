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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп пообіцяв віддати зарплату за 3 місяці на розробку ліків від COVID-19

Трамп пообіцяв віддати зарплату за 3 місяці на розробку ліків від COVID-19

Президент США Дональд Трамп пообіцяв пожертвувати свою зарплату за 3 місяці Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб на розробку ліків від коронавірусної хвороби. Загалом він передасть 100 тисяч доларів.

Про це прессекретарка Трампа Кейлі Макінені заявила на брифінгу в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

За словами прессекретарки, зарплату Трампа буде спрямовано на розробку нових методів лікування і профілактики COVID-19. У такий спосіб президент США хоче вшанувати пам'ять людей, які померли від коронавірусної хвороби.

На початку березня президент США вже пожертвував Міністерству охорони здоров'я свою зарплату за IV квартал 2019 року на боротьбу з пандемією коронавірусу.

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Станом на суботу, 23 травня, США продовжують лідирувати за кількістю хворих на коронавірусну хворобу. У цій країні COVID-19 діагностували у 1 645 353 осіб.

У всьому світі коронавірусом інфікувалися понад 5 млн 306 тис. осіб, померло понад 340 тисяч осіб.

Автор: 

благодійність (567) вакцина (4419) карантин (18172) ліки (1314) США (22590) Трамп Дональд (5526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Нищеброд этот Президент США. Пускай спросит нашего украинского главпочтмейстера о зарплате и позавидует.
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23.05.2020 12:30
+2
Наш кормчій ( до речі він сам себе так назвав) дасть мульйони за винахід вакцини, а ти ніщеброт.
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23.05.2020 12:30
+1
Реалист он. Думаю, шо знает - вакцины не будет.
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23.05.2020 13:22
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Нищеброд этот Президент США. Пускай спросит нашего украинского главпочтмейстера о зарплате и позавидует.
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23.05.2020 12:30 Відповісти
Реалист он. Думаю, шо знает - вакцины не будет.
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23.05.2020 13:22 Відповісти
Наш кормчій ( до речі він сам себе так назвав) дасть мульйони за винахід вакцини, а ти ніщеброт.
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23.05.2020 12:30 Відповісти
100 тысяч $ - на гривны будет побольше миллиона гривен.
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23.05.2020 12:57 Відповісти
"а я отдам в 4 раза больше!" (С)
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23.05.2020 12:44 Відповісти
100 тысяч за квартал - это 400 тысяч в год - зарплата Президента США !
Нищебродство на фоне премий в Укрнафтогазе.
Заработанных непосильным трудом.
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23.05.2020 13:48 Відповісти
Пишите рецепт, совершенно бесплатно: сахар, дрожжи, теплая вода и немножко терпения.
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23.05.2020 15:37 Відповісти
Так он же, как сообщалось из "достоверных" источников, отказался от традиционной для президента США зароботной платы, назначив себе "оклад" в один доллар в месяц. Или я что-то пропустил?
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23.05.2020 17:39 Відповісти
 
 